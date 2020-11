Waasland-Beveren wil tegen KV Oostende pijnlijk thuisrapport bijwerken

16:48 vooraf, 16 uur 48. We moeten punten halen, dat is duidelijk. De spelers gaan goed om met de druk en voelen dat er niet veel nodig is om een boost te krijgen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren. We moeten punten halen, dat is duidelijk. De spelers gaan goed om met de druk en voelen dat er niet veel nodig is om een boost te krijgen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren

16:36 vooraf, 16 uur 36. Lof voor KV Oostende. De Amerikaanse eigenaars van KV Oostende gooiden het roer dit seizoen helemaal om, met succes. De aanwinsten, zoals Jack Hendry, zijn een succes en de kustploeg speelt aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Ook Beerschot-coach Hernan Losada is onder de indruk van de aanpak van coach Alexander Blessin. "Ze spelen modern voetbal", vertelde hij in Extra Time, "Aanvallend, verticaal... Het is knap wat Blessin op korte tijd heeft neergezet in Oostende." . Lof voor KV Oostende De Amerikaanse eigenaars van KV Oostende gooiden het roer dit seizoen helemaal om, met succes. De aanwinsten, zoals Jack Hendry, zijn een succes en de kustploeg speelt aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Ook Beerschot-coach Hernan Losada is onder de indruk van de aanpak van coach Alexander Blessin. "Ze spelen modern voetbal", vertelde hij in Extra Time, "Aanvallend, verticaal... Het is knap wat Blessin op korte tijd heeft neergezet in Oostende."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Eindelijk eerste thuiszege? Waasland-Beveren kon in zijn 6 thuisduels amper 1 punt veroveren. Geen verrassing, aangezien het dit seizoen nog maar één overwinning kon pakken, op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk. De Waaslanders staan amper 2 punten boven rode lantaarn Moeskroen, maar hebben wel nog 2 inhaalwedstrijden tegoed. . Eindelijk eerste thuiszege? Waasland-Beveren kon in zijn 6 thuisduels amper 1 punt veroveren. Geen verrassing, aangezien het dit seizoen nog maar één overwinning kon pakken, op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk. De Waaslanders staan amper 2 punten boven rode lantaarn Moeskroen, maar hebben wel nog 2 inhaalwedstrijden tegoed.

16:29 vooraf, 16 uur 29. Er is niet veel nodig om een boost te krijgen. Een overwinning betekent heel veel. We werken elke dag keihard en moeten het zo snel mogelijk laten kantelen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren. Er is niet veel nodig om een boost te krijgen. Een overwinning betekent heel veel. We werken elke dag keihard en moeten het zo snel mogelijk laten kantelen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren

16:28 vooraf, 16 uur 28. Depanneren in de defensie. Nicky Hayen moet ook tegen KV Oostende weer creatief zijn in zijn opstelling: aanvoerder Aleksandar Vukotic is geschorst en wordt in de achterhoede vervangen door de Costa Ricaan Alexis Gamboa. Frey en Efford vormen een tweespan in de voorlinie, Heymans start op de bank. . Depanneren in de defensie Nicky Hayen moet ook tegen KV Oostende weer creatief zijn in zijn opstelling: aanvoerder Aleksandar Vukotic is geschorst en wordt in de achterhoede vervangen door de Costa Ricaan Alexis Gamboa. Frey en Efford vormen een tweespan in de voorlinie, Heymans start op de bank.

16:17 vooraf, 16 uur 17. Kvasina in de voorhoede. Marko Kvasina staat voor het eerst sinds augustus nog eens in de basis bij KV Oostende. De Oostenrijkse aanvaller neemt de plek in van Gueye. Jelle Bataille en Andrew Hjulsager, die allebei ontbraken tegen Antwerp, staan vanzelfsprekend weer aan de start. . Kvasina in de voorhoede Marko Kvasina staat voor het eerst sinds augustus nog eens in de basis bij KV Oostende. De Oostenrijkse aanvaller neemt de plek in van Gueye. Jelle Bataille en Andrew Hjulsager, die allebei ontbraken tegen Antwerp, staan vanzelfsprekend weer aan de start.

13:07 vooraf, 13 uur 07. Waasland-Beveren kan punten gebruiken. Waasland-Beveren zag ook nog de match tegen Charleroi uitgesteld, die wordt op 2 december ingehaald. En Waasland-Beveren kan de punten wel gebruiken, want ze staan pas 15e met 5 op 33. De meeste teams hebben 13 wedstrijden gespeeld. Oostende doet het beter met 16 punten uit 12 matchen. Die is de enige inhaalmatch voor de kustploeg. KVO staat voorlopig 11e, bij winst komt het naast Leuven op de 8e plaats. . Waasland-Beveren kan punten gebruiken Waasland-Beveren zag ook nog de match tegen Charleroi uitgesteld, die wordt op 2 december ingehaald. En Waasland-Beveren kan de punten wel gebruiken, want ze staan pas 15e met 5 op 33. De meeste teams hebben 13 wedstrijden gespeeld.

11:52 vooraf, 11 uur 52. Aftrap om 17u. Kalendermanager Nils Van Brantegem moest de inhaalduels een plaats geven. Die mogen niet in het vaarwater komen van Europese duels, daarom dat de match op de Freethiel straks om 17u wordt gespeeld. Vanavond is het immers Champions League om 18.55u. . Aftrap om 17u Kalendermanager Nils Van Brantegem moest de inhaalduels een plaats geven. Die mogen niet in het vaarwater komen van Europese duels, daarom dat de match op de Freethiel straks om 17u wordt gespeeld. Vanavond is het immers Champions League om 18.55u.

11:51 vooraf, 11 uur 51. Inhaalduel van speeldag 9. Waasland-Beveren-Oostende is het 1e van 6 inhaalduels in 1A door corona. Half oktober kon de partij van speeldag 9 niet doorgaan, omdat 13 A-kernspelers besmet waren. Vanaf 7 spelers mag een club om uitstel vragen volgens het protocol van de Pro League. . Inhaalduel van speeldag 9 Waasland-Beveren-Oostende is het 1e van 6 inhaalduels in 1A door corona. Half oktober kon de partij van speeldag 9 niet doorgaan, omdat 13 A-kernspelers besmet waren. Vanaf 7 spelers mag een club om uitstel vragen volgens het protocol van de Pro League.

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Georges Mandjeck, Alexis Gamboa, Joseph Efford, Danel Sinani, Alessandro Albanese, Leonardo Bertone, Dries Wuytens, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Dries Wuytens, Leonardo Bertone, Alessandro Albanese, Danel Sinani, Joseph Efford, Alexis Gamboa, Georges Mandjeck, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Nordin Jackers

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Cameron McGeehan, Marko Kvasina, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Marko Kvasina, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert