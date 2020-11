LIVE: Waasland-Beveren op weg naar eerste thuiszege tegen KV Oostende

65' tweede helft, minuut 65. Dubbele wissel. Blessin wou al voor het tweede doelpunt ingrijpen, maar ziet zijn twee verse krachten bij een 2-0-achterstand het veld opkomen. Ndicka en Gueye hertekenen de aanval van Oostende. . Dubbele wissel Blessin wou al voor het tweede doelpunt ingrijpen, maar ziet zijn twee verse krachten bij een 2-0-achterstand het veld opkomen. Ndicka en Gueye hertekenen de aanval van Oostende.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Cameron McGeehan eruit wissel Cameron McGeehan Théo Ndicka Matam

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Oostende, Makhtar Gueye erin, Marko Kvasina eruit wissel Marko Kvasina Makhtar Gueye

61' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 61 door Danel Sinani van Waasland-Beveren. 2, 0. goal Waasland-Beveren KV Oostende 67' 2 0

61' tweede helft, minuut 61. Tweede keer raak. KV Oostende wordt koud gepakt op een counter. Sinani lijkt alweer een kans te verkwanselen, maar Efford krijgt de bal opnieuw bij de Luxemburger. Deze mogelijkheid laat Sinani niet liggen. . Tweede keer raak KV Oostende wordt koud gepakt op een counter. Sinani lijkt alweer een kans te verkwanselen, maar Efford krijgt de bal opnieuw bij de Luxemburger. Deze mogelijkheid laat Sinani niet liggen.

59' Handspel? Ontsnapt Waasland-Beveren aan een strafschop? Niemand reageert op een handsbal . tweede helft, minuut 59. Handspel? Ontsnapt Waasland-Beveren aan een strafschop? Niemand reageert op een handsbal

59' tweede helft, minuut 59. Aan de overzijde kan Sinani terugslaan, maar opnieuw is de Luxemburger te zelfzuchtig. Hij knalt hoog over. . Aan de overzijde kan Sinani terugslaan, maar opnieuw is de Luxemburger te zelfzuchtig. Hij knalt hoog over.

58' tweede helft, minuut 58. Sakala opnieuw. Het gevaar bij Oostende komt van één man: Fashion Sakala. De Zambiaan kapt Schoonbaert uit, snijdt naar binnen en besluit dan op het lijf van Wuytens. . Sakala opnieuw Het gevaar bij Oostende komt van één man: Fashion Sakala. De Zambiaan kapt Schoonbaert uit, snijdt naar binnen en besluit dan op het lijf van Wuytens.

56' tweede helft, minuut 56. KV Oostende moet nu wel uit zijn schulp komen, maar Waasland-Beveren geeft de bal niet af. De thuisploeg heeft de smaak te pakken. Pakt het dan toch eens punten in eigen stadion? . KV Oostende moet nu wel uit zijn schulp komen, maar Waasland-Beveren geeft de bal niet af. De thuisploeg heeft de smaak te pakken. Pakt het dan toch eens punten in eigen stadion?

53' tweede helft, minuut 53. KV Oostende wil Waasland-Beveren even in het eigen strafschopgebied vastzetten bij een corner, maar slaat aan het klungelen. Albanese gaat met de bal aan de haal, Tanghe is op tijd terug om de linksbuiten af te stoppen. . KV Oostende wil Waasland-Beveren even in het eigen strafschopgebied vastzetten bij een corner, maar slaat aan het klungelen. Albanese gaat met de bal aan de haal, Tanghe is op tijd terug om de linksbuiten af te stoppen.

51' tweede helft, minuut 51. KV Oostende is wakker na de tegentreffer. De kustploeg wil een vijfde nederlaag van het seizoen vermijden en trekt naar het front. . KV Oostende is wakker na de tegentreffer. De kustploeg wil een vijfde nederlaag van het seizoen vermijden en trekt naar het front.

47' tweede helft, minuut 47. Meteen raak. En of de donderpreek van Nicky Hayen effect heeft. Waasland-Beveren staat meteen op voorsprong in de tweede helft: Frey lanceert Albanese, die Hubert verschalkt. . Meteen raak En of de donderpreek van Nicky Hayen effect heeft. Waasland-Beveren staat meteen op voorsprong in de tweede helft: Frey lanceert Albanese, die Hubert verschalkt.

46' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 46 door Alessandro Albanese van Waasland-Beveren. 1, 0. goal Waasland-Beveren KV Oostende 67' 1 0

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Waasland-Beveren komt met hernieuwde moed uit de kleedkamers. . Start tweede helft Waasland-Beveren komt met hernieuwde moed uit de kleedkamers.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een magere eerste helft staat ook nog een magere score op het bord. Waasland-Beveren en KV Oostende hadden bescheiden kansen, maar konden niet afwerken. Vooral Sakala liet wat mogelijkheden onbenut. . Rust Na een magere eerste helft staat ook nog een magere score op het bord. Waasland-Beveren en KV Oostende hadden bescheiden kansen, maar konden niet afwerken. Vooral Sakala liet wat mogelijkheden onbenut.

45+2' eerste helft, minuut 47. Sakala laat het liggen. Opslag van rust laat Sakala het na om de openingstreffer binnen te koppen. De Zambiaan grijpt zich naar de haren. . Sakala laat het liggen Opslag van rust laat Sakala het na om de openingstreffer binnen te koppen. De Zambiaan grijpt zich naar de haren.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Er staan drie collega's te wachten in het strafschopgebied, maar Sinani gaat zijn eigen kans. De Luxemburger bewees bij Dudelange al dat hij het doel weet staan, maar nu raakt hij zelfs niet het zijnet. . Er staan drie collega's te wachten in het strafschopgebied, maar Sinani gaat zijn eigen kans. De Luxemburger bewees bij Dudelange al dat hij het doel weet staan, maar nu raakt hij zelfs niet het zijnet.

43' eerste helft, minuut 43. Nicky Hayen wordt tot kalmte aangemaand door de scheidsrechter. De coach had graag een gele kaart gezien voor de tackle van D'Arpino op Bertone. . Nicky Hayen wordt tot kalmte aangemaand door de scheidsrechter. De coach had graag een gele kaart gezien voor de tackle van D'Arpino op Bertone.

41' eerste helft, minuut 41. Het initiatief ging in 40 minuten van Waasland-Beveren naar Oostende en terug, maar nu verwatert de inhaalwedstrijd wat. Krijgen we nog wat gevaar te zien voor de rust? . Het initiatief ging in 40 minuten van Waasland-Beveren naar Oostende en terug, maar nu verwatert de inhaalwedstrijd wat. Krijgen we nog wat gevaar te zien voor de rust?

40' eerste helft, minuut 40. Joe Efford werd gehaald voor zijn snelheid, maar Jack Hendry kan met zijn lange benen wel volgen. De Schotse verdediger voorkomt een man-tegen-man-situatie met doelman Hubert. . Joe Efford werd gehaald voor zijn snelheid, maar Jack Hendry kan met zijn lange benen wel volgen. De Schotse verdediger voorkomt een man-tegen-man-situatie met doelman Hubert.

39' eerste helft, minuut 39. Een Schotse vloek van Jack Hendry, nadat Frey op zijn enkel ging staan. De rots in de Oostendse defensie moet even bekomen. . Een Schotse vloek van Jack Hendry, nadat Frey op zijn enkel ging staan. De rots in de Oostendse defensie moet even bekomen.

36' eerste helft, minuut 36. Na een kort offensief van KV Oostende en Sakala neemt Waasland-Beveren weer over. De match kantelt wel, maar veel kansen levert dat wisselspel niet op. . Na een kort offensief van KV Oostende en Sakala neemt Waasland-Beveren weer over. De match kantelt wel, maar veel kansen levert dat wisselspel niet op.

35' eerste helft, minuut 35. Hubert stormt impulsief uit doel. Hubert probeert Neuer na te apen door uit zijn doel te spurten, maar vergeet dat hij dan ook de bal moet hebben. Albanese gaat vlot voorbij de KVO-doelman, Theate kan de meubelen nog redden. . Hubert stormt impulsief uit doel Hubert probeert Neuer na te apen door uit zijn doel te spurten, maar vergeet dat hij dan ook de bal moet hebben. Albanese gaat vlot voorbij de KVO-doelman, Theate kan de meubelen nog redden.

33' eerste helft, minuut 33. Net niet voor Kvasina. Kvasina wil bewijzen dat hij zijn tweede basisplaats waard is, maar komt net tekort om binnen te schuiven. . Net niet voor Kvasina Kvasina wil bewijzen dat hij zijn tweede basisplaats waard is, maar komt net tekort om binnen te schuiven.

32' eerste helft, minuut 32. Waasland-Beveren beseft dat het de bal wat meer van het eigen strafschopgebied moet weghouden. Albanese doet een poging, maar hij legt de bal niet goed terug op Frey. . Waasland-Beveren beseft dat het de bal wat meer van het eigen strafschopgebied moet weghouden. Albanese doet een poging, maar hij legt de bal niet goed terug op Frey.

31' eerste helft, minuut 31.

30' eerste helft, minuut 30. Derde keer, niet de goede keer. Fashion Sakala glipt door de buitenspelval, maar besluit naast de kooi van Jackers. Waasland-Beveren krijgt het moeilijker om de bal bij te houden. . Derde keer, niet de goede keer Fashion Sakala glipt door de buitenspelval, maar besluit naast de kooi van Jackers. Waasland-Beveren krijgt het moeilijker om de bal bij te houden.

30' eerste helft, minuut 30. Met een pijnlijke grimas strompelt Kevin Vandendriessche naar het strafschopgebied. Mandjeck spaart de aanvoerder van Oostende niet. . Met een pijnlijke grimas strompelt Kevin Vandendriessche naar het strafschopgebied. Mandjeck spaart de aanvoerder van Oostende niet.

28' eerste helft, minuut 28. Tweede poging Sakala. Met een slimme kapbeweging stuurt Sakala gelegenheidsaanvoerder Wuytens het Beverse Parkbos in. Maar ook met één mannetje uitgeschakeld staat de aanvaller tegenover een overmacht in het strafschopgebied. . Tweede poging Sakala Met een slimme kapbeweging stuurt Sakala gelegenheidsaanvoerder Wuytens het Beverse Parkbos in. Maar ook met één mannetje uitgeschakeld staat de aanvaller tegenover een overmacht in het strafschopgebied.

26' eerste helft, minuut 26. Sakala kraakt zijn schot. Fashion Sakala zet Nordin Jackers nog eens aan het werk. Hoewel, meer dan zich bukken en het gekraakt schot oprapen hoeft de doelman niet te doen. . Sakala kraakt zijn schot Fashion Sakala zet Nordin Jackers nog eens aan het werk. Hoewel, meer dan zich bukken en het gekraakt schot oprapen hoeft de doelman niet te doen.

25' eerste helft, minuut 25. Hartverwarmend is de inhaalmatch halfweg de eerste helft nog niet. KV Oostende speelt nog op spaarmodus, Waasland-Beveren mist dadendrang voorin. . Hartverwarmend is de inhaalmatch halfweg de eerste helft nog niet. KV Oostende speelt nog op spaarmodus, Waasland-Beveren mist dadendrang voorin.

23' eerste helft, minuut 23. Schoonbaert moet even bekomen, nadat Sakala stevig is doorgegleden op het natte gras. De Zambiaan wijst naar de grasmat, maar Wim Smet haalt toch de gele kaart boven. . Schoonbaert moet even bekomen, nadat Sakala stevig is doorgegleden op het natte gras. De Zambiaan wijst naar de grasmat, maar Wim Smet haalt toch de gele kaart boven.

22' Gele kaart voor Fashion Sakala van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 22 Fashion Sakala KV Oostende

21' eerste helft, minuut 21. Statistieken voor Waasland-Beveren. Ook de telramen van de Jupiler Pro League bevestigen het overwicht van Waasland-Beveren aan de bal: 56 procent voor de thuisploeg. . Statistieken voor Waasland-Beveren Ook de telramen van de Jupiler Pro League bevestigen het overwicht van Waasland-Beveren aan de bal: 56 procent voor de thuisploeg.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Ook met een studieronde in de benen blijven de bescheiden kansen voor Waasland-Beveren. Wat een kansrijke positie lijkt voor de thuisploeg, blijkt al snel een opeenstapeling van misverstanden en slechte passes. . Ook met een studieronde in de benen blijven de bescheiden kansen voor Waasland-Beveren. Wat een kansrijke positie lijkt voor de thuisploeg, blijkt al snel een opeenstapeling van misverstanden en slechte passes.

18' eerste helft, minuut 18. Heel gevaarlijk zijn de pogingen van Waasland-Beveren nog niet. Een vrije trap van Sinani kan Hubert eenvoudig wegboksen. . Heel gevaarlijk zijn de pogingen van Waasland-Beveren nog niet. Een vrije trap van Sinani kan Hubert eenvoudig wegboksen.

16' eerste helft, minuut 16. Neemt Oostende heft in handen? Tegen Antwerp maakte KV Oostende indruk met amper 30 procent balbezit. Tegen Waasland-Beveren zouden de bezoekers wat dominanter voor de dag moeten komen, maar voorlopig doen ze het rustig aan. . Neemt Oostende heft in handen? Tegen Antwerp maakte KV Oostende indruk met amper 30 procent balbezit. Tegen Waasland-Beveren zouden de bezoekers wat dominanter voor de dag moeten komen, maar voorlopig doen ze het rustig aan.

15' eerste helft, minuut 15. Scheidsrechter Wim Smet heeft een eenvoudig openingskwartier achter de rug. Gamboa gaat iets te gedreven doorjagen op Kvasina en wordt nu wel teruggefloten. . Scheidsrechter Wim Smet heeft een eenvoudig openingskwartier achter de rug. Gamboa gaat iets te gedreven doorjagen op Kvasina en wordt nu wel teruggefloten.

12' eerste helft, minuut 12. Waasland-Beveren moet opletten voor kleine foutjes in de achterhoede. Jackers kan nog net op tijd bij de bal, omdat Fashion Sakala zijn controle mist. . Waasland-Beveren moet opletten voor kleine foutjes in de achterhoede. Jackers kan nog net op tijd bij de bal, omdat Fashion Sakala zijn controle mist.

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. Poging van Frey. Michael Frey knalt zowaar de eerste kans tussen de palen. De Zwitser aarzelt niet om tussen twee verdedigers te mikken, maar Hubert werkt weg met zijn voet. . Poging van Frey Michael Frey knalt zowaar de eerste kans tussen de palen. De Zwitser aarzelt niet om tussen twee verdedigers te mikken, maar Hubert werkt weg met zijn voet.

9' eerste helft, minuut 9. De aanvallende impulsen blijven van de kust komen. Kevin Vandendriessche kan een hoekschop van Bataille doorkoppen, maar daarna laat de Oostendse luchtmacht het afweten. . De aanvallende impulsen blijven van de kust komen. Kevin Vandendriessche kan een hoekschop van Bataille doorkoppen, maar daarna laat de Oostendse luchtmacht het afweten.

6' eerste helft, minuut 6. Joe Efford lijkt onder de indruk van de sterke statistieken van KV Oostende, dat de 4e beste defensie van de Jupiler Pro League heeft. De Amerikaan speelt de bal plompverloren naar de Oostende verdediging. . Joe Efford lijkt onder de indruk van de sterke statistieken van KV Oostende, dat de 4e beste defensie van de Jupiler Pro League heeft. De Amerikaan speelt de bal plompverloren naar de Oostende verdediging.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Jelle Bataille zoekt opnieuw de linkerflank op. Sakala komt aansluiten, maar Schoonbaert komt tussenbeide. . Jelle Bataille zoekt opnieuw de linkerflank op. Sakala komt aansluiten, maar Schoonbaert komt tussenbeide.

2' eerste helft, minuut 2. McGeehan komt al eens poolshoogte opnemen in het strafschopgebied van Waasland-Beveren. Hij kan net niet koppen op een bal die uit de hemel lijkt te vallen. . McGeehan komt al eens poolshoogte opnemen in het strafschopgebied van Waasland-Beveren. Hij kan net niet koppen op een bal die uit de hemel lijkt te vallen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Waasland-Beveren kon nog maar één punt veroveren op de Freethiel. De inhaalmatch tegen KV Oostende is een nieuwe kans om het thuisrapport op te blinken. . Aftrap Waasland-Beveren kon nog maar één punt veroveren op de Freethiel. De inhaalmatch tegen KV Oostende is een nieuwe kans om het thuisrapport op te blinken.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:48 vooraf, 16 uur 48. We moeten punten halen, dat is duidelijk. De spelers gaan goed om met de druk en voelen dat er niet veel nodig is om een boost te krijgen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren. We moeten punten halen, dat is duidelijk. De spelers gaan goed om met de druk en voelen dat er niet veel nodig is om een boost te krijgen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren

16:36 vooraf, 16 uur 36. Lof voor KV Oostende. De Amerikaanse eigenaars van KV Oostende gooiden het roer dit seizoen helemaal om, met succes. De aanwinsten, zoals Jack Hendry, zijn een succes en de kustploeg speelt aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Ook Beerschot-coach Hernan Losada is onder de indruk van de aanpak van coach Alexander Blessin. "Ze spelen modern voetbal", vertelde hij in Extra Time, "Aanvallend, verticaal... Het is knap wat Blessin op korte tijd heeft neergezet in Oostende." . Lof voor KV Oostende De Amerikaanse eigenaars van KV Oostende gooiden het roer dit seizoen helemaal om, met succes. De aanwinsten, zoals Jack Hendry, zijn een succes en de kustploeg speelt aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Ook Beerschot-coach Hernan Losada is onder de indruk van de aanpak van coach Alexander Blessin. "Ze spelen modern voetbal", vertelde hij in Extra Time, "Aanvallend, verticaal... Het is knap wat Blessin op korte tijd heeft neergezet in Oostende."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Eindelijk eerste thuiszege? Waasland-Beveren kon in zijn 6 thuisduels amper 1 punt veroveren. Geen verrassing, aangezien het dit seizoen nog maar één overwinning kon pakken, op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk. De Waaslanders staan amper 2 punten boven rode lantaarn Moeskroen, maar hebben wel nog 2 inhaalwedstrijden tegoed. . Eindelijk eerste thuiszege? Waasland-Beveren kon in zijn 6 thuisduels amper 1 punt veroveren. Geen verrassing, aangezien het dit seizoen nog maar één overwinning kon pakken, op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk. De Waaslanders staan amper 2 punten boven rode lantaarn Moeskroen, maar hebben wel nog 2 inhaalwedstrijden tegoed.

16:29 vooraf, 16 uur 29. Er is niet veel nodig om een boost te krijgen. Een overwinning betekent heel veel. We werken elke dag keihard en moeten het zo snel mogelijk laten kantelen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren. Er is niet veel nodig om een boost te krijgen. Een overwinning betekent heel veel. We werken elke dag keihard en moeten het zo snel mogelijk laten kantelen. Nicky Hayen, coach Waasland-Beveren

16:28 vooraf, 16 uur 28. Depanneren in de defensie. Nicky Hayen moet ook tegen KV Oostende weer creatief zijn in zijn opstelling: aanvoerder Aleksandar Vukotic is geschorst en wordt in de achterhoede vervangen door de Costa Ricaan Alexis Gamboa. Frey en Efford vormen een tweespan in de voorlinie, Heymans start op de bank. . Depanneren in de defensie Nicky Hayen moet ook tegen KV Oostende weer creatief zijn in zijn opstelling: aanvoerder Aleksandar Vukotic is geschorst en wordt in de achterhoede vervangen door de Costa Ricaan Alexis Gamboa. Frey en Efford vormen een tweespan in de voorlinie, Heymans start op de bank.

16:17 vooraf, 16 uur 17. Kvasina in de voorhoede. Marko Kvasina staat voor het eerst sinds augustus nog eens in de basis bij KV Oostende. De Oostenrijkse aanvaller neemt de plek in van Gueye. Jelle Bataille en Andrew Hjulsager, die allebei ontbraken tegen Antwerp, staan vanzelfsprekend weer aan de start. . Kvasina in de voorhoede Marko Kvasina staat voor het eerst sinds augustus nog eens in de basis bij KV Oostende. De Oostenrijkse aanvaller neemt de plek in van Gueye. Jelle Bataille en Andrew Hjulsager, die allebei ontbraken tegen Antwerp, staan vanzelfsprekend weer aan de start.

13:07 vooraf, 13 uur 07. Waasland-Beveren kan punten gebruiken. Waasland-Beveren zag ook nog de match tegen Charleroi uitgesteld, die wordt op 2 december ingehaald. En Waasland-Beveren kan de punten wel gebruiken, want ze staan pas 15e met 5 op 33. De meeste teams hebben 13 wedstrijden gespeeld. Oostende doet het beter met 16 punten uit 12 matchen. Die is de enige inhaalmatch voor de kustploeg. KVO staat voorlopig 11e, bij winst komt het naast Leuven op de 8e plaats. . Waasland-Beveren kan punten gebruiken Waasland-Beveren zag ook nog de match tegen Charleroi uitgesteld, die wordt op 2 december ingehaald. En Waasland-Beveren kan de punten wel gebruiken, want ze staan pas 15e met 5 op 33. De meeste teams hebben 13 wedstrijden gespeeld.

Oostende doet het beter met 16 punten uit 12 matchen. Die is de enige inhaalmatch voor de kustploeg. KVO staat voorlopig 11e, bij winst komt het naast Leuven op de 8e plaats.

11:52 vooraf, 11 uur 52. Aftrap om 17u. Kalendermanager Nils Van Brantegem moest de inhaalduels een plaats geven. Die mogen niet in het vaarwater komen van Europese duels, daarom dat de match op de Freethiel straks om 17u wordt gespeeld. Vanavond is het immers Champions League om 18.55u. . Aftrap om 17u Kalendermanager Nils Van Brantegem moest de inhaalduels een plaats geven. Die mogen niet in het vaarwater komen van Europese duels, daarom dat de match op de Freethiel straks om 17u wordt gespeeld. Vanavond is het immers Champions League om 18.55u.

11:51 vooraf, 11 uur 51. Inhaalduel van speeldag 9. Waasland-Beveren-Oostende is het 1e van 6 inhaalduels in 1A door corona. Half oktober kon de partij van speeldag 9 niet doorgaan, omdat 13 A-kernspelers besmet waren. Vanaf 7 spelers mag een club om uitstel vragen volgens het protocol van de Pro League. . Inhaalduel van speeldag 9 Waasland-Beveren-Oostende is het 1e van 6 inhaalduels in 1A door corona. Half oktober kon de partij van speeldag 9 niet doorgaan, omdat 13 A-kernspelers besmet waren. Vanaf 7 spelers mag een club om uitstel vragen volgens het protocol van de Pro League.

11:50 vooraf, 11 uur 50. Jupiler Pro League 16 coronagevallen bij Waasland-Beveren, match tegen KVO afgelast

11:50 - Vooraf Vooraf, 11 uur 50

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Alexis Gamboa, Joseph Efford, Georges Mandjeck, Danel Sinani, Leonardo Bertone, Alessandro Albanese, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Alessandro Albanese, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Georges Mandjeck, Joseph Efford, Alexis Gamboa, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Nordin Jackers

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Andrew Hjulsager, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Jelle Bataille, Cameron McGeehan, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Marko Kvasina, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Marko Kvasina, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Cameron McGeehan, Jelle Bataille, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Andrew Hjulsager, Guillaume Hubert