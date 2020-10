Philippe Clement: "Ik zie Standard tot het einde meestrijden om de titel"

12:22 vooraf, 12 uur 22. We staan voor een druk schema met 18 wedstrijden in 10 weken, allemaal belangrijke wedstrijden. Dat leeft in de groep. De spelers kijken er naar uit om veel te spelen. Misschien omdat ze mijn trainingen beu zijn. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. We staan voor een druk schema met 18 wedstrijden in 10 weken, allemaal belangrijke wedstrijden. Dat leeft in de groep. De spelers kijken er naar uit om veel te spelen. Misschien omdat ze mijn trainingen beu zijn. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

12:20 vooraf, 12 uur 20. Noa Lang? Hij staat er erg voor open om hard te werken. Ajax wou hem houden, maar hij is toch overtuigd geraakt van ons project. Het is een mooi teken dat hij ondanks de wil van Ajax toch naar dit Club Brugge wilt komen. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. Noa Lang? Hij staat er erg voor open om hard te werken. Ajax wou hem houden, maar hij is toch overtuigd geraakt van ons project. Het is een mooi teken dat hij ondanks de wil van Ajax toch naar dit Club Brugge wilt komen. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

12:18 vooraf, 12 uur 18. Standard speelde dit seizoen al heel goed, zowel in Europa als in de competitie. Je wint niet zomaar tegen Charleroi in hun huidige vorm. Jonge spelers als Raskin en Vanheusden zijn enorm gegroeid. Ik zie dit team tot het einde meestrijden om de titel. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. Standard speelde dit seizoen al heel goed, zowel in Europa als in de competitie. Je wint niet zomaar tegen Charleroi in hun huidige vorm. Jonge spelers als Raskin en Vanheusden zijn enorm gegroeid. Ik zie dit team tot het einde meestrijden om de titel. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

17:33 vooraf, 17 uur 33. Club is favoriet, zij zijn de titelverdediger. Wij blijven bescheiden. De sterkte van Brugge is dat het een ervaren ploeg is. Op elke positie staan er goede spelers. Het is misschien wel de meest constante ploeg in de Jupiler Pro League. . Philippe Montanier - Trainer Standard. Club is favoriet, zij zijn de titelverdediger. Wij blijven bescheiden. De sterkte van Brugge is dat het een ervaren ploeg is. Op elke positie staan er goede spelers. Het is misschien wel de meest constante ploeg in de Jupiler Pro League. Philippe Montanier - Trainer Standard