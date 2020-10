LIVE: Club klimt tegen de gang van het spel in op voorsprong

58' tweede helft, minuut 58. Lang opent ei zo na zijn rekening. Wat een invalbeurt van Noa Lang. Groot is hij niet, maar op vrije trap van Vormer kopt de Nederlander wel geweldig naar de hoek. Bodart en de paal houden Standard in de wedstrijd. . Lang opent ei zo na zijn rekening Wat een invalbeurt van Noa Lang. Groot is hij niet, maar op vrije trap van Vormer kopt de Nederlander wel geweldig naar de hoek. Bodart en de paal houden Standard in de wedstrijd.

57' tweede helft, minuut 57. Club komt voorlopig beter voor de dag in de tweede helft. Lang zorgt voor schwung. . Club komt voorlopig beter voor de dag in de tweede helft. Lang zorgt voor schwung.

55' tweede helft, minuut 55. Vanheusden houdt Krmencik uitstekend in bedwang op een voorzet met links van Vanaken. Bodart mag het spel hernemen met een doeltrap. . Vanheusden houdt Krmencik uitstekend in bedwang op een voorzet met links van Vanaken. Bodart mag het spel hernemen met een doeltrap.

53' tweede helft, minuut 53. Deli moet verzorging krijgen, het spel ligt even stil. . Deli moet verzorging krijgen, het spel ligt even stil.

50' tweede helft, minuut 50. Lang speelt zich in de kijker. De ingevallen Lang staat nog geen vijf minuten op het veld, maar liet al meer zien dan Dennis in een hele eerste helft. Hij zoeft naar binnen en zoekt de korte hoek, maar Bodart laat zich tegenvoets niet kloppen. . Lang speelt zich in de kijker De ingevallen Lang staat nog geen vijf minuten op het veld, maar liet al meer zien dan Dennis in een hele eerste helft. Hij zoeft naar binnen en zoekt de korte hoek, maar Bodart laat zich tegenvoets niet kloppen.

48' tweede helft, minuut 48. Lang toont zich een eerste keer. Deli tankte inspiratie uit de rush van Vanheusden en haalt voor Club ook eens de overzijde. Hij speelt Lang aan op links en die kiest voor een voorzet-schot waar uiteindelijk geen ploegmaat bij geraakt. . Lang toont zich een eerste keer. Deli tankte inspiratie uit de rush van Vanheusden en haalt voor Club ook eens de overzijde. Hij speelt Lang aan op links en die kiest voor een voorzet-schot waar uiteindelijk geen ploegmaat bij geraakt.

47' tweede helft, minuut 47. Vanheusden duikt diep in de hoek van het veld op en zet gevaarlijk voor, maar de bal wijkt af in hoekschop. Dussenne zet zijn hoofd tegen de hoekschop, Lestienne kan aan de tweede paal niet in doel werken. . Vanheusden duikt diep in de hoek van het veld op en zet gevaarlijk voor, maar de bal wijkt af in hoekschop. Dussenne zet zijn hoofd tegen de hoekschop, Lestienne kan aan de tweede paal niet in doel werken.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt weer op Sclessin. Lang is ingevallen voor Dennis. . De bal rolt weer op Sclessin. Lang is ingevallen voor Dennis.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij Club Brugge, Noa Lang erin, Dennis eruit wissel Dennis Noa Lang

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Einde eerste helft. Standard kreeg door herhaaldelijk Brugs mistasten achterin wel drie kansen om op voorsprong te komen, maar liet ze liggen. Het spreekwoordelijke deksel op de neus volgde vlak voor de rust: 0-1 halfweg na een knal van Diatta. . Einde eerste helft Standard kreeg door herhaaldelijk Brugs mistasten achterin wel drie kansen om op voorsprong te komen, maar liet ze liggen. Het spreekwoordelijke deksel op de neus volgde vlak voor de rust: 0-1 halfweg na een knal van Diatta.



44' eerste helft, minuut 44. Een hoekschop van Carcela levert geen problemen op voor Mignolet, die wat seconden steelt van de resterende 90 tot de rust. . Een hoekschop van Carcela levert geen problemen op voor Mignolet, die wat seconden steelt van de resterende 90 tot de rust.

44' eerste helft, minuut 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

43' eerste helft, minuut 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

40' eerste helft, minuut 40.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Krépin Diatta van Club Brugge. 0, 1. goal Standard Club Brugge 61' 0 1

40' eerste helft, minuut 40. Niet Standard, maar Club klimt op voorsprong. Standard mag zichzelf voor het hoofd slaan, want na alle gemiste kansen krijgen de Rouches het spreekwoordelijke deksel tegen de neus. Dennis zet uitstekend voor, Diatta fusilleert Bodart: 0-1. . Niet Standard, maar Club klimt op voorsprong Standard mag zichzelf voor het hoofd slaan, want na alle gemiste kansen krijgen de Rouches het spreekwoordelijke deksel tegen de neus. Dennis zet uitstekend voor, Diatta fusilleert Bodart: 0-1.

38' eerste helft, minuut 38. Met de rust stilaan in zicht gaat Lestienne op wandel op de rechterflank. Hij snijdt naar binnen, legt klaar voor zijn linker en dwingt Mignolet tegen de grond. . Met de rust stilaan in zicht gaat Lestienne op wandel op de rechterflank. Hij snijdt naar binnen, legt klaar voor zijn linker en dwingt Mignolet tegen de grond.

37' eerste helft, minuut 37. Nu begint ook Vanheusden ballen weg te geven. Hij miskijkt zich op een voorzet van Sobol, maar Krmencik en Dennis doen het net niet trillen. . Nu begint ook Vanheusden ballen weg te geven. Hij miskijkt zich op een voorzet van Sobol, maar Krmencik en Dennis doen het net niet trillen.

35' eerste helft, minuut 35. Mechele is nergens vanavond. Opnieuw helpt hij Standard aan een doelkans door slecht weg te werken en op de voorzet van Fai staat hij te slapen, maar Balikwisha kopt voorlangs. . Mechele is nergens vanavond. Opnieuw helpt hij Standard aan een doelkans door slecht weg te werken en op de voorzet van Fai staat hij te slapen, maar Balikwisha kopt voorlangs.

34' eerste helft, minuut 34. Laforge moet iets te veel brandjes blussen nu. Het dreigt een schoppartijtje te worden. . Laforge moet iets te veel brandjes blussen nu. Het dreigt een schoppartijtje te worden.

33' eerste helft, minuut 33. Mata gaat stevig door op Gavory en komt eigenlijk goed weg met geel. . Mata gaat stevig door op Gavory en komt eigenlijk goed weg met geel.

33' Gele kaart voor Clinton Mata van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 33 Clinton Mata Club Brugge

32' eerste helft, minuut 32. Eindelijk eens een vlotte aanval van de bezoekers. Krmencik wil de bal aan de eerste paal, maar Dennis trapt hem naar de tweede en daar staat niemand. . Eindelijk eens een vlotte aanval van de bezoekers. Krmencik wil de bal aan de eerste paal, maar Dennis trapt hem naar de tweede en daar staat niemand.

31' eerste helft, minuut 31. Fai, Lestienne en Bastien zetten een combinatie op diep op de rechterkant. Geen van hen weet uit te halen. De counter van Club levert een hoekschop op. . Fai, Lestienne en Bastien zetten een combinatie op diep op de rechterkant. Geen van hen weet uit te halen. De counter van Club levert een hoekschop op.

29' eerste helft, minuut 29. Een voorzet van Fai wordt door Mignolet vlot gevangen. Een balletje voor het vertrouwen. . Een voorzet van Fai wordt door Mignolet vlot gevangen. Een balletje voor het vertrouwen.

28' eerste helft, minuut 28. Aanvoerder Vormer komt te laat bij Carcela. Laforge houdt de kaart op zak. . Aanvoerder Vormer komt te laat bij Carcela. Laforge houdt de kaart op zak.

23' eerste helft, minuut 23. Alweer geklungel! Mignolet pikt een bal met de voeten op buiten de grote rechthoek en wandelt er nonchalant mee terug. Balikwisha is alert en zet Mignolet onder druk. De doelman van blauw-zwart probeert zijn fout nog recht te zetten met de handen, maar Balikwisha snoept het leer af. De Rouches vergeten het opnieuw af te maken. . Alweer geklungel! Mignolet pikt een bal met de voeten op buiten de grote rechthoek en wandelt er nonchalant mee terug. Balikwisha is alert en zet Mignolet onder druk. De doelman van blauw-zwart probeert zijn fout nog recht te zetten met de handen, maar Balikwisha snoept het leer af. De Rouches vergeten het opnieuw af te maken.

22' eerste helft, minuut 22. Standard zet hoog druk en bij Club komen ze er niet uit. Zelfs Hans Vanaken zet een bal onzorgvuldig over de zijlijn. . Standard zet hoog druk en bij Club komen ze er niet uit. Zelfs Hans Vanaken zet een bal onzorgvuldig over de zijlijn.

20' eerste helft, minuut 20. Lestienne gaat met de studs op de voet van Mata staan. Geel. . Lestienne gaat met de studs op de voet van Mata staan. Geel.

20' Gele kaart voor Maxime Lestienne van Standard tijdens eerste helft, minuut 20 Maxime Lestienne Standard

18' eerste helft, minuut 18. Dennis mikt naast. Vanaken kan met het hoofd net niet bij een hoekschop van Diatta. Dennis staat vrij in de rug van de Gouden Schoen en probeert nog snel iets met zijn knie, maar mikt daarmee naast de kooi van Bodart. . Dennis mikt naast Vanaken kan met het hoofd net niet bij een hoekschop van Diatta. Dennis staat vrij in de rug van de Gouden Schoen en probeert nog snel iets met zijn knie, maar mikt daarmee naast de kooi van Bodart.

17' eerste helft, minuut 17. Standard is de betere ploeg in de beginfase. De Rouches zijn feller in de duels en hebben Mignolet al vaker van dichtbij gezien dan die van Brugge Bodart. . Standard is de betere ploeg in de beginfase. De Rouches zijn feller in de duels en hebben Mignolet al vaker van dichtbij gezien dan die van Brugge Bodart.

12' eerste helft, minuut 12. Deli houdt Club recht! Het openingskwartier is nog niet verstreken en Club Brugge gaat achterin al een derde keer in de fout. Mignolet verslikt zich deze keer in zijn inspeelpass. Balikwisha kan naar het lege doel trappen, maar Deli redt met een beenveeg op de doellijn. . Deli houdt Club recht! Het openingskwartier is nog niet verstreken en Club Brugge gaat achterin al een derde keer in de fout. Mignolet verslikt zich deze keer in zijn inspeelpass. Balikwisha kan naar het lege doel trappen, maar Deli redt met een beenveeg op de doellijn.

12' eerste helft, minuut 12. Er zit voorlopig meer frivoliteit in zijn kapsel dan in zijn voeten. Bert Sterckx op Radio 1 over Dennis. Er zit voorlopig meer frivoliteit in zijn kapsel dan in zijn voeten Bert Sterckx op Radio 1 over Dennis

11' eerste helft, minuut 11. Dennis glijdt vanaf de rechterflank de zestien in. Raskin en Dussenne doen fair de deur dicht. . Dennis glijdt vanaf de rechterflank de zestien in. Raskin en Dussenne doen fair de deur dicht.

11' eerste helft, minuut 11. Vanaken steekt een eerste keer zijn neus aan het venster, collega-Rode Duivel Vanheusden zet hem van de bal. . Vanaken steekt een eerste keer zijn neus aan het venster, collega-Rode Duivel Vanheusden zet hem van de bal.

8' eerste helft, minuut 8. Clement doet teken dat zijn spelers vooral moeten blijven communiceren met elkaar. Bert Sterckx op Radio 1. Clement doet teken dat zijn spelers vooral moeten blijven communiceren met elkaar Bert Sterckx op Radio 1

7' eerste helft, minuut 7. Na de botsing van daarnet tussen Mechele en Mata ziet het er achterin bij Club opnieuw niet goed uit. Balikwisha kan niet profiteren van de slechte pass van Mechele. . Na de botsing van daarnet tussen Mechele en Mata ziet het er achterin bij Club opnieuw niet goed uit. Balikwisha kan niet profiteren van de slechte pass van Mechele.

6' eerste helft, minuut 6. Diatta maakt zich vrij op de linkerkant en zet voor. Dennis springt hoog, maar kan geen kracht op zijn kopbal zetten. Het leer hobbelt voorlangs. . Diatta maakt zich vrij op de linkerkant en zet voor. Dennis springt hoog, maar kan geen kracht op zijn kopbal zetten. Het leer hobbelt voorlangs.

3' eerste helft, minuut 3. Sobol gaat op wandel na een heerlijke dribbel. Ter hoogte van het halve maantje loopt hij zich vast op een trosje roodhemden. . Sobol gaat op wandel na een heerlijke dribbel. Ter hoogte van het halve maantje loopt hij zich vast op een trosje roodhemden.

2' eerste helft, minuut 2. Mechele en Mata botsen op elkaar. Lestienne ontsnapt op links en zet voor, Mignolet is bij de pinken. . Mechele en Mata botsen op elkaar. Lestienne ontsnapt op links en zet voor, Mignolet is bij de pinken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De topper van speeldag 9 tussen Standard en Club Brugge is op gang getrapt. In de strijd om de voorlopige leidersplaats kan Standard weer rekenen op Bastien en Lestienne. Clement doet het met zijn typeploeg. . Aftrap! De topper van speeldag 9 tussen Standard en Club Brugge is op gang getrapt. In de strijd om de voorlopige leidersplaats kan Standard weer rekenen op Bastien en Lestienne. Clement doet het met zijn typeploeg.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:30 vooraf, 20 uur 30. Sclessin is uitverkocht vanavond, maar uiteraard niet volgelopen. 7500 gelukkigen zitten klaar in de tribunes. . Sclessin is uitverkocht vanavond, maar uiteraard niet volgelopen. 7500 gelukkigen zitten klaar in de tribunes.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Krijgen we spektakel? Speeldag 9 staat garant voor spektakel. In de 3 reeds gespeelde wedstrijden vielen maar liefst 19 doelpunten, waarvan 3 uit strafschop, en een rode kaart. Meer van dat fraais in Standard - Club Brugge zo dadelijk? . Krijgen we spektakel? Speeldag 9 staat garant voor spektakel. In de 3 reeds gespeelde wedstrijden vielen maar liefst 19 doelpunten, waarvan 3 uit strafschop, en een rode kaart. Meer van dat fraais in Standard - Club Brugge zo dadelijk?

20:23 vooraf, 20 uur 23. Nog 22 minuten tot de aftrap. De ploegen raken stilaan onder stoom in de opwarming. Ook Nicolas Laforge, de scheidsrechter die is aangeduid voor dit duel, warmt zich op met zijn assistenten. . Nog 22 minuten tot de aftrap. De ploegen raken stilaan onder stoom in de opwarming. Ook Nicolas Laforge, de scheidsrechter die is aangeduid voor dit duel, warmt zich op met zijn assistenten.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:07 vooraf, 20 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:58 vooraf, 19 uur 58. Brugse 11. Ook Philippe Clement kan op een zo goed als volledig fitte kern rekenen en kiest voor Diatta en Dennis voorin in steun van diepe spits Krmencik. Rits krijgt de voorkeur op Balanta in de middenvelddriehoek met Vormer en Vanaken en Sobol houdt achterin Ricca op de bank. Noa Lang, die van Ajax overkwam, zit op de bank. . Brugse 11 Ook Philippe Clement kan op een zo goed als volledig fitte kern rekenen en kiest voor Diatta en Dennis voorin in steun van diepe spits Krmencik. Rits krijgt de voorkeur op Balanta in de middenvelddriehoek met Vormer en Vanaken en Sobol houdt achterin Ricca op de bank. Noa Lang, die van Ajax overkwam, zit op de bank.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:51 vooraf, 19 uur 51. Keuze te over voor Montanier: Bastien, Lestienne én Carcela starten. De ziekenboeg loopt stilaan leeg bij Standard. Philippe Montanier heeft een basisplaats in petto voor Mehdi Carcela, die twee weken geleden in Charleroi niet van de bank kwam. Balikwisha, die toen inviel, staat vanavond aan de aftrap. Opvallender nog is de terugkeer van zowel Bastien als Lestienne, die beiden meteen in actie komen. . Keuze te over voor Montanier: Bastien, Lestienne én Carcela starten De ziekenboeg loopt stilaan leeg bij Standard. Philippe Montanier heeft een basisplaats in petto voor Mehdi Carcela, die twee weken geleden in Charleroi niet van de bank kwam. Balikwisha, die toen inviel, staat vanavond aan de aftrap. Opvallender nog is de terugkeer van zowel Bastien als Lestienne, die beiden meteen in actie komen.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:47 vooraf, 19 uur 47. Strijd om (tijdelijke) leidersplaats. Over een uurtje beginnen Standard en Club Brugge op Sclessin aan de topper van deze negende speeldag. Op het spel in Luik: de voorlopige leidersplaats. Een gelijkspel is voor Club genoeg om ten minste tot morgen aan kop te komen, Standard moet winnen om over Club en Charleroi naar de 1e plek te springen. Huidig leider Charleroi speelt morgen nog wel in Genk. . Strijd om (tijdelijke) leidersplaats Over een uurtje beginnen Standard en Club Brugge op Sclessin aan de topper van deze negende speeldag. Op het spel in Luik: de voorlopige leidersplaats. Een gelijkspel is voor Club genoeg om ten minste tot morgen aan kop te komen, Standard moet winnen om over Club en Charleroi naar de 1e plek te springen. Huidig leider Charleroi speelt morgen nog wel in Genk.

17-10-2020 17-10-2020.

12:25 vooraf, 12 uur 25. We staan voor een druk schema met 18 wedstrijden in 10 weken, allemaal belangrijke wedstrijden. Dat leeft in de groep. De spelers kijken er naar uit om veel te spelen. Misschien omdat ze mijn trainingen beu zijn. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. We staan voor een druk schema met 18 wedstrijden in 10 weken, allemaal belangrijke wedstrijden. Dat leeft in de groep. De spelers kijken er naar uit om veel te spelen. Misschien omdat ze mijn trainingen beu zijn. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

12:21 vooraf, 12 uur 21. Clement: "We staan voor druk schema". Clement: "We staan voor druk schema"

12:20 vooraf, 12 uur 20. Noa Lang? Hij staat er erg voor open om hard te werken. Ajax wou hem houden, maar hij is toch overtuigd geraakt van ons project. Het is een mooi teken dat hij ondanks de wil van Ajax toch naar dit Club Brugge wilt komen. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. Noa Lang? Hij staat er erg voor open om hard te werken. Ajax wou hem houden, maar hij is toch overtuigd geraakt van ons project. Het is een mooi teken dat hij ondanks de wil van Ajax toch naar dit Club Brugge wilt komen. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

12:19 vooraf, 12 uur 19. Clement: "Noa Lang geloofde in ons project". Clement: "Noa Lang geloofde in ons project"

12:18 vooraf, 12 uur 18. Standard speelde dit seizoen al heel goed, zowel in Europa als in de competitie. Je wint niet zomaar tegen Charleroi in hun huidige vorm. Jonge spelers als Raskin en Vanheusden zijn enorm gegroeid. Ik zie dit team tot het einde meestrijden om de titel. Philippe Clement - Trainer Club Brugge. Standard speelde dit seizoen al heel goed, zowel in Europa als in de competitie. Je wint niet zomaar tegen Charleroi in hun huidige vorm. Jonge spelers als Raskin en Vanheusden zijn enorm gegroeid. Ik zie dit team tot het einde meestrijden om de titel. Philippe Clement - Trainer Club Brugge

12:17 vooraf, 12 uur 17. Clement: "Standard zal meestrijden om titel". Clement: "Standard zal meestrijden om titel"

16-10-2020 16-10-2020.

19:44 vooraf, 19 uur 44. Montanier: "Club is de meest constante ploeg in België". Montanier: "Club is de meest constante ploeg in België"

19:44 vooraf, 19 uur 44. Lestienne: "Hebben geen schrik van Club Brugge". Lestienne: "Hebben geen schrik van Club Brugge"

17:33 vooraf, 17 uur 33. Club is favoriet, zij zijn de titelverdediger. Wij blijven bescheiden. De sterkte van Brugge is dat het een ervaren ploeg is. Op elke positie staan er goede spelers. Het is misschien wel de meest constante ploeg in de Jupiler Pro League. . Philippe Montanier - Trainer Standard. Club is favoriet, zij zijn de titelverdediger. Wij blijven bescheiden. De sterkte van Brugge is dat het een ervaren ploeg is. Op elke positie staan er goede spelers. Het is misschien wel de meest constante ploeg in de Jupiler Pro League. Philippe Montanier - Trainer Standard

17:31 vooraf, 17 uur 31. Standard-coach Philippe Montanier legt de favorietenrol bij Club Brugge.

17:04 vooraf, 17 uur 04. Ik voel me fysiek goed. Club Brugge jaagt ons geen schrik aan, wij zijn van niemand bang. We hebben ook tegen competitieleider Charleroi 3 punten gepakt. We moeten gewoon onze job doen en we zullen spelen om te winnen. . Maxime Lestienne - Standard. Ik voel me fysiek goed. Club Brugge jaagt ons geen schrik aan, wij zijn van niemand bang. We hebben ook tegen competitieleider Charleroi 3 punten gepakt. We moeten gewoon onze job doen en we zullen spelen om te winnen. Maxime Lestienne - Standard

17:04 - Vooraf Vooraf, 17 uur 04

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Samuel Bastien, Michel Ange Balikwisha, Mehdi Carcela-González, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Mehdi Carcela-González, Michel Ange Balikwisha, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Michael Krmencík, Dennis Opstelling Club Brugge Dennis, Michael Krmencík, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Mats Rits, Ruud Vormer, Eduard Sobol, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet