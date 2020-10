LIVE: Topschutter Onuachu doet het weer voor Racing Genk

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Een efficiënt Genk leidt bij de rust met 1-0. Onuachu benutte de enige echte Genkse kans, bij Charleroi faalde Fall twee keer oog in oog met Vukovic.



45' eerste helft, minuut 45. Op slag van rust laat Genk zich nog eens zien. Ito's schot van op de zestienmeterlijn blijft ruim binnen het bereik van Penneteau.

42' eerste helft, minuut 42. Nog eens Fall. Daar is Fall weer, maar ook nu wordt het niets. Het voorbereidende werk van Rezaei is prima, maar Fall besluit om nog eens terug te kappen naar zijn linker. Weg kans.

39' eerste helft, minuut 39. De vaart is weer wat verdwenen uit de partij. Genk vangt Charleroi nu iets beter op, maar komt er zelf nog heel moeilijk uit. . De vaart is weer wat verdwenen uit de partij. Genk vangt Charleroi nu iets beter op, maar komt er zelf nog heel moeilijk uit.

34' Gele kaart voor Steeven Willems van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 34 Steeven Willems Charleroi

31' eerste helft, minuut 31. Bijna Fall! Rezaei kruipt nu in de rol van aangever en zet Fall op weg naar de goal. De Senegalees faalt opnieuw oog in oog met Vukovic, nu prikt hij de bal naast. Dat zijn twee dure missers al voor Fall.

31' eerste helft, minuut 31. Kopbal van Rezaei. Charleroi probeert snel te reageren. Kayembe brengt prima voor doel, de kopbal van Rezaei mist doel.

28' Gele kaart voor Junya Ito van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 28 Junya Ito KRC Genk

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. Onuachu kopt raak. Het is Genk dat op voorsprong komt! Ito kan helemaal vrij oprukken op rechts. De Japanner schildert de bal precies op het hoofd van Onuachu, die Penneteau te grazen neemt: 1-0. Bij Charleroi claimen ze een overtreding in de voorafgaande fase, maar het protest levert enkel een gele kaart voor Belhocine op.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk Charleroi rust 1 0

23' eerste helft, minuut 23. Windstilte. Beide ploegen lijken wat gas terug te nemen na een intense openingsfase. Het is wachten op nieuw doelgevaar.

19' eerste helft, minuut 19. Ito versiert een vrije trap ter hoogte van de achterlijn. Het is Bongonda die de bal richting het hoofd van Onuachu schept, maar de vuist van Penneteau wint het pleit.

16' eerste helft, minuut 16. We zitten alweer aan de overkant. Bongonda brengt voor vanaf links, een mindere borstcontrole van Onuachu maakt een einde aan de aanval.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Veel aanvallende intenties bij zowel Genk als Charleroi. Nu zijn het weer de bezoekers die dreigen, het afstandsschot van Van Cleemput dwarrelt richting de tribunes.

11' eerste helft, minuut 11. De eerste 10 minuten zijn voorbij gevlogen. We zitten naar een zeer aantrekkelijke wedstrijd te kijken. Peter Vandenbempt op Radio 1.

9' eerste helft, minuut 9. Ook in de zestien meter van Genk zien we een fase met een penaltygeurtje aan. Munoz hangt even aan de schouder van Fall, maar ook nu wil Lardot van geen penalty weten.

8' eerste helft, minuut 8. Fall op Vukovic. Daar is Charleroi voor het eerst. Een snelle tegenaanval eindigt bij Fall, die alleen voor Vukovic verschijnt maar op de doelman besluit.

6' eerste helft, minuut 6. Morioka ligt met een slechte pass aan de basis van een Genkse aanval, en probeert het dan zelf recht te zetten met een heel risicovolle tackle in de zestien meter. Geen penalty, oordeelt Lardot.

5' eerste helft, minuut 5. De eerste minuten zijn in het voordeel van Genk, dat energiek is gestart. Peter Vandenbempt op Radio 1.

2' eerste helft, minuut 2. Ito en Mæhle knutselen een eerste combinatie in elkaar op rechts. Het levert Genk een hoekschop op, maar die leidt tot niets.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! De bezoekers uit Charleroi hebben de partij op gang getrapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:03 vooraf, 18 uur 03. Corona treft beide ploegen. Ook Genk en Charleroi worden niet gespaard door het coronavirus. Bij de thuisploeg hebben geen spelers positief getest, wel onder meer directieleden Erik Gerits en Dimitri de Condé. Charleroi mist wel één speler, de jonge Braziliaan Ribeiro Costa, door een coronabesmetting.

18:00 vooraf, 18 uur . Berahino heeft al mooie dingen laten zien, terwijl Nicholson wat last had van lichte blessures tijdens de interlandbreak. Karim Belhocine verklaart de keuze voor Berahino.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Belhocine gooit nieuwkomers voor de leeuwen. Charleroi haalde de voorbije periode drie versterkingen in huis en twee daarvan verschijnen vandaag meteen aan de aftrap. Van Cleemput moet achterin de naar Italië vertrokken Busi doen vergeten, Berahino mag zich bewijzen in de spits. Nicholson en Gillet starten op de bank. De derde Charleroi-aanwinst, Teodorczyk, is nog niet fit.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Vukovic krijgt de voorkeur op Vandevoordt. Danny Vukovic is terug van weggeweest na een coronabesmetting en mag meteen zijn plek onder de lat weer innemen, ten koste van Vandevoordt. Ook Bongonda is weer van de partij: hij heeft drie schorsingsdagen uitgezeten en staat vandaag aan de aftrap. Ook Munoz komt in de ploeg, Oyen en Kouassi verhuizen naar de bank.



17:17 vooraf, 17 uur 17. Vooraf. Charleroi verloor de laatste weken wat van zijn pluimen, met een Europese exit en een 1 op 6 in de competitie, maar kan zich door het gelijkspel in Standard-Club toch tot winnaar van het weekend kronen. Vandaag trekken de Henegouwers naar Racing Genk, dat nog niet kon winnen onder coach Jess Thorup.

17:17 - Vooraf Vooraf, 17 uur 17

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Daniel Muñoz, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito, Patrik Hrošovský, Kristian Thorstvedt, Daniel Muñoz, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Danny Vukovic

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Saido Berahino, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra, Saido Berahino, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Jules Van Cleemput, Nicolas Penneteau