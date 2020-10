Charleroi is leidersplaats kwijt na nederlaag in Genk

Jess Thorup (Racing Genk): "We wilden een nieuwe start maken na de interlandbreak en wilden vandaag een fundament leggen om op voort te bouwen. Dan was dit het perfecte scenario. Niet dat ik graag met een man minder speel, maar het geeft de spelers een nog beter gevoel achteraf, te weten dat je er tot de laatste minuut voor hebt moeten knokken. Waar ik nog het meest tevreden over ben, is de manier waarop we na de gelijkmaker het heft weer in handen namen en zijn blijven geloven in de zege. Ik ben heel blij voor de jongens."

Karim Belhocine (Charleroi): "Het was een moeilijke wedstrijd voor ons. In de eerste helft laten we twee grote kansen liggen om de score te openen, en dan valt de goal aan de overkant. We komen nog wel goed terug in de wedstrijd na de pauze, maar die tweede tegengoal deed ons veel pijn. Daar zijn we niet meer van terug kunnen komen."

Joakim Mæhle (Racing Genk): "We hebben een sterke collectieve prestatie geleverd. We zijn ook blijven vechten tot het einde, ook al vielen we weer met tien. Dat toont de winnaarsmentaliteit en de vechtlust van dit team. Het is normaal dat ik ontgoocheld was na mijn gemiste transfer, maar als professional moet je je daarover zetten, de juiste mentaliteit aan de dag leggen en een goede prestatie leveren op het veld."