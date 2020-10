Rode lantaarn Moeskroen kan ook thuis tegen Eupen niets sprokkelen

Moeskroen - Eupen in een notendop:

Nieuwkomers zorgen voor schwung bij Moeskroen

De 22-jarige Portugees bleef de gevaarlijkste man bij Moeskroen, maar kon dat niet vertalen in een goal. Perfect gelanceerd door Badibanga besloot hij van buiten de zestien nipt naast. Eupen was pas op het halfuur een eerste keer écht gevaarlijk. Een schot van Cools strandde op de paal.

Dat lukte wel bij Moeskroen op een afgeweken vrije trap van Badibanga. De Wolf pakte uit met een prima redding en stond ook pal op de herneming van Hocko. Moeskroen had de smaak te pakken: een bal van Onana werd voor de lijn gekeerd, Xadas besloot over in de herneming.

Fernando Da Cruz dropte nieuwkomers Xadas en Da Costa meteen in de basis en dat gaf het geteisterde Moeskroen toch een nieuw elan. De eerste kansen waren wel voor de bezoekers uit Eupen, maar zowel Peeters als Musona kreeg de bal niet binnen het kader.

Moeskroen zakt in elkaar na vroege goal van Musona

Een hoopgevende eerste helft voor Moeskroen, maar in de tweede helft volgde al na amper 2 minuten een stevige domper. Ngoy pakte uit met een prima voorzet en Musona werkte de 0-1 in één tijd in doel.

Kopzorgen voor Da Cruz en daar veranderde ook de inbreng van Olinga niks aan. De thuisploeg bleef enkel in de wedstrijd, omdat Musona genade toonde. Hij kon de match een kwartier voor het einde beslissen, maar besloot van dichtbij op Koffi.

Eupen kwam amper in de problemen, al moest De Wolf in de slotfase wel nog eens zijn kunnen tonen op een vrije trap van Ciranni. Meteen daarna mocht ook Eupen het proberen met een vrije trap. Musona dropte de bal in de zestien en daar maakte Heris er met zijn kale knikker 0-2 van. Boeken toe voor Moeskroen, dat dus alweer met lege handen achterblijft.