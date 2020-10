LIVE: Kan Moeskroen tegen Eupen eindelijk eerste zege boeken?

Fase per fase

20' eerste helft, minuut 20. Toch even alarmfase rood achteraan bij Moeskroen. Na een knappe aanval brengt Musona de bal laag voor doel, Silvestre werkt de bal in hoekschop. Die wordt voor Koffi makkelijk uit de lucht geplukt.

16' eerste helft, minuut 16. De nieuwkomers bij Moeskroen, Xadas en Da Costa, tonen zich toch in deze openingsfase. Ze brengen schwung in het spel, Eupen moet even achteruit.

14' eerste helft, minuut 14. Moeskroen blijft de gevaarlijkste ploeg. Een bal van Onana wordt voor de lijn gekeerd en meteen daarna besluit Xadas nipt over doel. De thuisploeg toont veel gretigheid.

12' eerste helft, minuut 12. De Wolf houdt Eupen overeind! Moeskroen komt plots dicht bij de 1-0! De Wolf laat zich net niet verrassen door een afgeweken vrije trap van Badibanga en staat ook pal op de herneming van Hocko. Hier komt Eupen bijzonder goed weg.

9' eerste helft, minuut 9. Musona dringt aan. Daar is Eupen opnieuw. Musona snijdt de zestien prima in, maar zijn afwerking is niet secuur genoeg. Hij mikt van dichtbij over.

8' eerste helft, minuut 8. Knappe actie van Quirynen op links. Amat heeft er zijn handen vol mee en moet een hoekschop toestaan. Die levert helaas voor de thuisploeg niks op.

6' eerste helft, minuut 6. Eupen knutselt een niet onaardige aanval in elkaar. Peeters is het eindstation, maar zijn schot van net buiten de zestien gaat over doel.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste prikje komt van de thuisploeg. Onana probeert het van ver, maar zijn schot gaat ook ver naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Wesli De Cremer fluit het duel tussen Moeskroen en Eupen op gang. Kan Moeskroen de punten thuishouden?

15:57 vooraf, 15 uur 57. Vorig seizoen verdeelden beide ploegen netjes de buit in de onderlinge duels. Moeskroen won thuis met 2-0, Eupen hield op zijn beurt de punten thuis met 2-1. . Vorig seizoen verdeelden beide ploegen netjes de buit in de onderlinge duels. Moeskroen won thuis met 2-0, Eupen hield op zijn beurt de punten thuis met 2-1.

15:50 vooraf, 15 uur 50. We gaan voluit voor de overwinning. Moeskroen valt niet te onderschatten, ze hebben vaak nipt verloren. We moeten als een team spelen, elke speler heeft een belangrijke rol. . Benat San José. We gaan voluit voor de overwinning. Moeskroen valt niet te onderschatten, ze hebben vaak nipt verloren. We moeten als een team spelen, elke speler heeft een belangrijke rol. Benat San José

15:48 vooraf, 15 uur 48. 3 wissels bij Eupen. Ook bij Eupen zien we enkele veranderingen. Kayembe, Prevljak en Koch verhuizen naar de bank. Cools, Heris en Poulain nemen hun plaatsen in. . 3 wissels bij Eupen Ook bij Eupen zien we enkele veranderingen. Kayembe, Prevljak en Koch verhuizen naar de bank. Cools, Heris en Poulain nemen hun plaatsen in.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Eupen kan dit seizoen buitenshuis aardige cijfers voorleggen. Het verloor nog geen enkele uitwedstrijd, al blijft het wel nog wachten op die eerste uitzege. Winnen deed Eupen dit seizoen overigens nog maar 1 keer, thuis tegen AA Gent. . Eupen kan dit seizoen buitenshuis aardige cijfers voorleggen. Het verloor nog geen enkele uitwedstrijd, al blijft het wel nog wachten op die eerste uitzege. Winnen deed Eupen dit seizoen overigens nog maar 1 keer, thuis tegen AA Gent.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Moeskroen kon dit seizoen amper 3 punten sprokkelen. Opvallend, 2 daarvan pakte het buitenshuis, bij Antwerp en Anderlecht. Op Le Canonnier kon het enkel tegen Charleroi een puntendeling afdwingen. . Moeskroen kon dit seizoen amper 3 punten sprokkelen. Opvallend, 2 daarvan pakte het buitenshuis, bij Antwerp en Anderlecht. Op Le Canonnier kon het enkel tegen Charleroi een puntendeling afdwingen.

15:39 vooraf, 15 uur 39. We hopen dat we met de versterkingen offensief meer zullen kunnen brengen. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, we moeten vooral proberen om het veel beter te doen dan de voorbije wedstrijden. . Fernando Da Cruz. We hopen dat we met de versterkingen offensief meer zullen kunnen brengen. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, we moeten vooral proberen om het veel beter te doen dan de voorbije wedstrijden. Fernando Da Cruz

15:28 vooraf, 15 uur 28. 5 wissels bij Moeskroen. Flink wat wijzigingen bij Moeskroen. Fernando Da Cruz kan niet rekenen op de geblesseerde Dabila. Ook N'Landu, Faraj, Tabekou en Gnohéré verdwijnen uit de basiself. Zij worden vervangen door Bakic, Quirynen, Badibanga en nieuwkomers Da Costa en Xadas. . 5 wissels bij Moeskroen Flink wat wijzigingen bij Moeskroen. Fernando Da Cruz kan niet rekenen op de geblesseerde Dabila. Ook N'Landu, Faraj, Tabekou en Gnohéré verdwijnen uit de basiself. Zij worden vervangen door Bakic, Quirynen, Badibanga en nieuwkomers Da Costa en Xadas.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Zowel Moeskroen als Eupen gingen op de vorige speeldag de boot in. Eupen verloor op eigen veld van Cercle, Moeskroen ging aan de kust kansloos onderuit tegen KV Oostende. . Zowel Moeskroen als Eupen gingen op de vorige speeldag de boot in. Eupen verloor op eigen veld van Cercle, Moeskroen ging aan de kust kansloos onderuit tegen KV Oostende.

15:14 vooraf, 15 uur 14. Boekt Moeskroen eindelijk 1e zege? Moeskroen kon dit seizoen nog niet winnen. Thuis tegen Eupen krijgt de rode lantaarn een nieuwe kans. Makkelijk wordt het niet, want Eupen verloor dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd. Volg het duel hier vanaf 16u. . Boekt Moeskroen eindelijk 1e zege? Moeskroen kon dit seizoen nog niet winnen. Thuis tegen Eupen krijgt de rode lantaarn een nieuwe kans. Makkelijk wordt het niet, want Eupen verloor dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd. Volg het duel hier vanaf 16u.

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Robbe Quirynen, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Alessandro Ciranni, Beni Badibanga, Xadas, Deni Hocko, Jean Onana, Marko Bakic, Cedric Omoigui Opstelling Excel Moeskroen Cedric Omoigui, Marko Bakic, Jean Onana, Deni Hocko, Xadas, Beni Badibanga, Alessandro Ciranni, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Robbe Quirynen, Hervé Koffi

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Adriano Correia, Jordi Amat, Benoît Poulain, Senna Miangue, Stef Peeters, Jonathan Heris, Knowledge Musona, Jens Cools, Mamadou Koné, Julien Ngoy Opstelling KAS Eupen Julien Ngoy, Mamadou Koné, Jens Cools, Knowledge Musona, Jonathan Heris, Stef Peeters, Senna Miangue, Benoît Poulain, Jordi Amat, Adriano Correia, Ortwin De Wolf