Trekt Cercle de lijn door of komt Gent op gelijke hoogte?

11:25

vooraf, 11 uur 25. "Interessante periode". Gent zag deze week 12 internationals terugkeren naar de club. Wim De Decker kijkt met vertrouwen naar de wedstrijd op Cercle. "We willen op ons elan van Beerschot doorgaan. Jammer dat die interlands er tussen kwamen, maar je land mogen vertegenwoordigen is natuurlijk een eer voor de jongens. In hun afwezigheid sloten 6 jonkies bij de groep aan. Na de eerste week was ik tevreden over wat ze brachten. In de tweede week zaten ze al wat meer op tandvlees, maar dat is normaal. Het was sowieso een interessante periode", zegt de trainer van Gent. .