LIVE: Cercle maakt gehakt van AA Gent

85' tweede helft, minuut 85. De Cercle-aanhang kirt van plezier. De oleetjes rollen van de tribunes.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Jean Marcelin van Cercle Brugge. 5, 2. goal Cercle Brugge KAA Gent 88' 5 2

82' tweede helft, minuut 82. 5-2! Gent laat zich nog maar eens ringeloren op hoekschop. Marcelin kopt goed naar de grond en tussen de benen van Bolat: 5-2!

82' tweede helft, minuut 82. Bolat wil absoluut geen 5e tegentreffer en toont zich op een schot van Kanouté.

80' tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten op de klok. Een zesde seizoensnederlaag voor Gent komt nu wel erg dichtbij.

78' tweede helft, minuut 78. Boeken dicht! Bolat moet zich al voor de vierde keer omdraaien deze namiddag. Een lage hoekschop van Hazard komt via Taravel en met een gelukje bij Ugbo terecht en die maakt er 4-2 van!

78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 4, 2. goal Cercle Brugge KAA Gent 88' 4 2

77' tweede helft, minuut 77. De vereniging heeft de kans om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken, maar Hazard kan niet bij een voorzet van Ugbo. Cercle haalt er wel een hoekschop uit.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Cercle Brugge, Charles Vanhoutte erin, Anthony Musaba eruit wissel Anthony Musaba Charles Vanhoutte

75' tweede helft, minuut 75. Bukari is vliegensvlug en haalt de achterlijn. Depoitre en Jaremtsjoek kunnen niet bij zijn voorzet.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Cercle Brugge, Alexander Corryn erin, Vitinho eruit wissel Vitinho Alexander Corryn

70' tweede helft, minuut 70. Gent dringt aan, Cercle loert op de counter. Ugbo loopt zich stuk op Plastoen en co.

68' tweede helft, minuut 68. Gent heeft vertrouwen getankt uit de aansluitingstreffer. Depoitre probeert het met een plaatsbal op aangeven van Castro-Montes, maar mikt over.

64' tweede helft, minuut 64. Doelpunten blijven vallen. Jaremtsjoek laat de kans niet liggen. Hij stuurt Didillon de verkeerde kant op en maakt er 3-2 van.



64' tweede helft, minuut 64.

64' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 64 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 3, 2. penalty Cercle Brugge KAA Gent 88' 3 2

63' tweede helft, minuut 63. Ook Gent krijgt een strafschop. Marcelin loopt Bukari aan in de eigen zestien. Gent kan zich weer in de wedstrijd knokken vanaf de stip.

62' tweede helft, minuut 62. Cercle kan nu naar hartenlust counteren. Vitinho doet het helemaal zelf, maar besluit te zwak in de armen van Bolat.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KAA Gent, Roman Bezoes erin, Dogbole Niangbo eruit wissel Dogbole Niangbo Roman Bezoes

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Cercle Brugge, Leonardo Da Silva Lopes erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Leonardo Da Silva Lopes

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KAA Gent, Niklas Dorsch erin, Sulayman Marreh eruit wissel Sulayman Marreh Niklas Dorsch

58' tweede helft, minuut 58.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 3, 1. goal Cercle Brugge KAA Gent 88' 3 1

57' tweede helft, minuut 57. 3-1! Het draait niet bij Gent en daar profiteert Cercle ten volle van. Bolat redt de inzet van Hoggas nog wel, maar moet zich gewonnen geven op de rebound van Ugbo: 3-1!

56' tweede helft, minuut 56. Nieuw Gents balverlies wordt door de Cercle-fans op gejuich onthaald. Erg lekker draait het niet bij de Buffalo's, Cercle heeft de touwtjes stevig in handen.

53' tweede helft, minuut 53. Jaremtsjoek geraakt met wat geluk voorbij Marcelin, maar Taravel is alert en schiet zijn collega te hulp.

51' tweede helft, minuut 51. Gent zoekt naar openingen. Bij Cercle vinden ze het wel oké zo en kiezen ze voor de organisatie.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen opnieuw in Jan Breydel. Wordt de tweede helft even aangenaam als de eerste?

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Einde eerste helft. Cercle Brugge en Gent maken er een aangename pot voetbal van. De vereniging leidt bij de rust met 2-1.



44' eerste helft, minuut 44. Bukari verdeelt het spel voor Gent en kiest nu voor Castro-Montes op rechts. Vitinho perst er een spurtje uit en tackelt het leer voor de neus van de Belgische flankverdediger in hoekschop.

42' eerste helft, minuut 42. Gent kan absoluut nog wat doen, maar Jaremtsjoek kiest voor eigen succes en laat een prima kans liggen.

41' eerste helft, minuut 41. Nog vier minuten tot de rust. Kan Gent nog wat doen of trekt het met een achterstand naar de kleedkamers?

39' eerste helft, minuut 39. Hoggas verliest bij een Brugse counter domweg de bal, waardoor de vereniging zelf op een Gentse counter loopt. Jaremtsjoek wil schilderen, maar zijn linkerborstel veegt het leer naast.

37' eerste helft, minuut 37. Bukari wacht na een snedige counter van Gent slim op Jaremtsjoek, maar oog in oog met Didillon laat de Oekraïener een nieuwe gelijkmaker liggen.

32' eerste helft, minuut 32.

31' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 31 door Dino Hotic van Cercle Brugge. 2, 1. penalty Cercle Brugge KAA Gent 88' 2 1

31' eerste helft, minuut 31. Proper in het hoekje. Sinan Bolat kiest de juiste hoek, maar Hotic duwt het leer perfect in het zijnet. Cercle klimt opnieuw op voorsprong; 2-1!

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29. Strafschop! Vitinho gaat vlot voorbij Plastoen en die gaat nog maar eens in de fout: strafschop voor Cercle!

28' eerste helft, minuut 28. De Hazards zijn niet wereldvermaard om hun kopspel en Kylian Hazard demonstreert dat nog even wanneer hij oog in oog met Bolat nog voor een afleggertje met het hoofd kiest. Slechte keuze, want de weg naar doel lag helemaal open.

27' eerste helft, minuut 27. Een flauw schot uit de tweede lijn levert geen problemen op voor Didillon.

26' eerste helft, minuut 26. In een kansrijke eerste helft wordt er ook fel gestreden voor elke bal. Hazard eet gras na een stevige interventie van Marreh, die wel de bal speelde.

23' eerste helft, minuut 23. Het eerste kwart van de wedstrijd is gespeeld. Cercle en Gent maken er een aangename pot voetbal van met kansen aan beide zijden.

20' eerste helft, minuut 20. Een voorzet van Mohammadi wordt door Depoitre Zlatanesk naar doel verlengd, maar het hakballetje gaat naast.

18' eerste helft, minuut 18. Er zijn 16 minuten gespeeld. De Cercle-aanhang steekt doelman Van Damme, die tegen leukemie vecht, een hart onder de riem met een minuutlang applaus.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Debutant Hanche-Olsen opent meteen zijn rekening! Bij Cercle krijgen ze de bal na een hoekschop niet goed weg. Jaremtsjoek zet het leer vanaf de linkerkant voor met zijn rechter. Debutant Hanche-Olsen is blijven hangen voor doel en opent meteen zijn rekening voor de Buffalo's: 1-1!

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Andreas Hanche-Olsen van KAA Gent. 1, 1. goal Cercle Brugge KAA Gent 88' 1 1

13' eerste helft, minuut 13. Gent zet zijn voet naast die van Cercle. Bukari speelt Depoitre aan in de zestien. Zijn lage voorzet wordt in hoekschop gewerkt.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste keer Gent. Pas na tien minuten komt Gent een eerste keer dreigen. Jaremtsjoek speelt Bukari aan, die met rechts een meter naast besluit.

9' eerste helft, minuut 9. Cercle domineert. Musaba is aalvlug en troeft Mohammadi af op rechts. De voorzet is uitstekend, Ugbo kopt een paar meter over. Cercle is baas.

6' eerste helft, minuut 6. Kanouté dribbelt zich knap voorbij een Gentenaar of drie, maar loopt zich dan vast op, jawel, scheidsrechter Verboomen. De scheidsrechtersbal voor Cercle levert weinig op.

5' eerste helft, minuut 5.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Franck Kanouté van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge KAA Gent 88' 1 0

4' eerste helft, minuut 4. Cercle meteen op rozen! Na een lang uitgesponnen aanval komt de bal bij Kylian Hazard terecht. Die ziet Kanouté inlopen en legt heel precies af. Met een plaatsbal in de benedenhoek zet de Senegalees Cercle op voorsprong.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Cercle Brugge - AA Gent. Andreas Hanche-Olsen maakt zijn debuut voor de Buffalo's.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:17 vooraf, 16 uur 17. De eerste dreiging komt van Cercle Brugge. Hoggas krijgt tijd en ruimte en probeert het van ver met een harde knal. Plastoen is niet onder de indruk en kopt de schicht weg.

16:13 vooraf, 16 uur 13. Nathan Verboomen is de scheidsrechter met dienst in het Jan Breydelstadion.

16:05 vooraf, 16 uur 05. Ngadeu heeft zijn internationale verplichtingen afgewerkt en is daags na zijn terugkomst positief getest door de Pro League. Gisteren testte hij dan weer negatief. Het is me een raadsel wat er daar is misgelopen, maar we kunnen hem dus niet inzetten vandaag. Wim De Decker, coach AA Gent.

15:50 vooraf, 15 uur 50. De opstellingen. De bezoekers doen het vandaag zonder Ngadeu. Hij wordt achterin vervangen door debutant Hanche-Olsen. Op de flank krijgt Mohammadi de voorkeur op Nurio. Dorsch krijgt rust met het oog op de Europese match van donderdag en wordt vervangen door Marreh. Bij Cercle is Biancone dan toch niet speelklaar geraakt, hij incasseerde een tik op training vrijdag.



15:15 vooraf, 15 uur 15. "Interessante periode". Gent zag deze week 12 internationals terugkeren naar de club. Wim De Decker kijkt met vertrouwen naar de wedstrijd op Cercle. "We willen op ons elan van Beerschot doorgaan. Jammer dat die interlands er tussen kwamen, maar je land mogen vertegenwoordigen is natuurlijk een eer voor de jongens. In hun afwezigheid sloten 6 jonkies bij de groep aan. Na de eerste week was ik tevreden over wat ze brachten. In de tweede week zaten ze al wat meer op tandvlees, maar dat is normaal. Het was sowieso een interessante periode", zegt de trainer van Gent.



"We willen op ons elan van Beerschot doorgaan. Jammer dat die interlands er tussen kwamen, maar je land mogen vertegenwoordigen is natuurlijk een eer voor de jongens. In hun afwezigheid sloten 6 jonkies bij de groep aan. Na de eerste week was ik tevreden over wat ze brachten. In de tweede week zaten ze al wat meer op tandvlees, maar dat is normaal. Het was sowieso een interessante periode", zegt de trainer van Gent.

15:10 vooraf, 15 uur 10. Iedereen kijkt er na de interlandbreak naar uit om weer te spelen. We spelen nu 2 keer na elkaar thuis, ook dat is leuk. Wat AA Gent betreft: ik vind dat ze onder hun waarde staan in het klassement. Het zal niet lang meer duren voor ze weer bovenin postvatten. Het is niet omdat we boven hen staan dat we denken dat we dit klusje snel zullen klaren. Cercle-coach Paul Clement.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Cercle met Biancone en Corryn. Cercle-coach Clement selecteerde na de afsluitende training 20 spelers. Giulian Biancone, die op de slotdag van de transfermarkt naar Cercle terugkeerde, is er voor het eerst bij. Ook Alexander Corryn behoort tot de selectie. De linksachter is verlost van de hamstringblessure die hem de voorbije weken aan de kant hield.

15:00 vooraf, 15 uur . Komt Gent op gelijke hoogte met Cercle? Cercle Brugge (8e) en AA Gent (12e) openen deze namiddag speeldag 9. Cercle bemachtigde voor de interlandpauze een driepunter in Eupen, Gent droogde op hetzelfde moment Beerschot af. Cercle telt 12 punten, Gent heeft er 9. Volg vanaf 16.15u wie de lijn straks doortrekt.

15:00 - Vooraf Vooraf, 15 uur

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Vitinho, Franck Kanouté, Dino Hotic, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Franck Kanouté, Vitinho, Jérémy Taravel, Jean Marcelin, Robbe Decostere, Thomas Didillon

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Andreas Hanche-Olsen, Milad Mohammadi, Dogbole Niangbo, Sulayman Marreh, Roman Jaremtsjoek, Sven Kums, Osman Bukari, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Osman Bukari, Sven Kums, Roman Jaremtsjoek, Sulayman Marreh, Dogbole Niangbo, Milad Mohammadi, Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Sinan Bolat