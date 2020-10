Wervelend Beerschot viert 6 keer feest, afterparty van STVV komt te laat

Beerschot - STVV in een notendop:

Beerschot speelt ontstellend zwak STVV van de mat

Beerschot had wat recht te zetten na de uitschuiver in Gent voor de interlandbreak en greep STVV dan ook meteen bij het nekvel. De eerste minuut was amper volgemaakt, of de onvermijdelijke Raphael Holzhauser had er al 1-0 van gemaakt met een droge knal in de bovenhoek.

Het was de start van een ware doelpuntenkermis, ook wel met dank aan de STVV-defensie, die collectief door het ijs zakte. Tissoudali werd weinig in de weg gelegd voor de 2-0, nog voor het halfuur flikkerde de 3-0 al op het bord na een penaltygoal van Holzhauser.

En zo ging het maar door. Tissoudali ondervond opnieuw weinig weerstand op weg naar zijn tweede van de avond, even later mocht Brogno nummer 5 in het mandje leggen. Feest op het Kiel, maar wat een ontluisterende prestatie ook van STVV, dat op slag van rust wel nog eens tegenprikte via Filippov: 5-1 halfweg.