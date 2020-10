LIVE: Beerschot maakt STVV belachelijk op het Kiel

70' tweede helft, minuut 70. Holzhauser heeft zin in meer. Nu wordt hij zelf aangespeeld in het strafschopgebied, maar een mindere controle maakt een einde aan de aanval. . Holzhauser heeft zin in meer. Nu wordt hij zelf aangespeeld in het strafschopgebied, maar een mindere controle maakt een einde aan de aanval.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Beerschot, Abdoulie Sanyang erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Abdoulie Sanyang

68' tweede helft, minuut 68. Holzhauser verstuurt nog eens een gevaarlijk krullende vrije trap richting de grote rechthoek, maar niemand kan er echt wat mee aanvangen. Vangbal voor Steppe. . Holzhauser verstuurt nog eens een gevaarlijk krullende vrije trap richting de grote rechthoek, maar niemand kan er echt wat mee aanvangen. Vangbal voor Steppe.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Beerschot, Dario van den Buijs erin, Mohamed Reda Halaimia eruit wissel Mohamed Reda Halaimia Dario van den Buijs

64' Gele kaart voor Samuel Asamoah van STVV tijdens tweede helft, minuut 64 Samuel Asamoah STVV

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij STVV, Duckens Nazon erin, Lee Seung-Woo eruit wissel Lee Seung-Woo Duckens Nazon

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij STVV, Chris Durkin erin, Pol García eruit wissel Pol García Chris Durkin

61' tweede helft, minuut 61. Dubbele wissel bij STVV. Kevin Muscat vindt het nu toch tijd om in te grijpen. Hij bereidt een dubbele wissel voor: Nazon en Durkin staan klaar. . Dubbele wissel bij STVV Kevin Muscat vindt het nu toch tijd om in te grijpen. Hij bereidt een dubbele wissel voor: Nazon en Durkin staan klaar.

57' tweede helft, minuut 57. Vlam van Coulibaly. De doelpunten blijven hier als rijpe appelen uit de lucht vallen. Nu is het weer Beerschot dat scoort, Coulibaly ramt een afvallende bal verschroeiend hard voorbij Steppe: 6-2, en weg is dat sprankeltje hoop bij STVV. . Vlam van Coulibaly De doelpunten blijven hier als rijpe appelen uit de lucht vallen. Nu is het weer Beerschot dat scoort, Coulibaly ramt een afvallende bal verschroeiend hard voorbij Steppe: 6-2, en weg is dat sprankeltje hoop bij STVV.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Ismaila Coulibaly van Beerschot. 6, 2. goal Beerschot STVV 73' 6 2

54' tweede helft, minuut 54. Zien we daar toch nog een sprankeltje hoop bij STVV? Tom Boudeweel op Radio 1. Zien we daar toch nog een sprankeltje hoop bij STVV? Tom Boudeweel op Radio 1

49' tweede helft, minuut 49. Suzuki straft flater af. Daar is doelpunt nummer 7 van de avond, en het is er toch weer eentje voor STVV. Suzuki onderschept een dramatische terugspeelbal en schuift de 5-2 naast Vanhamel in doel. . Suzuki straft flater af Daar is doelpunt nummer 7 van de avond, en het is er toch weer eentje voor STVV. Suzuki onderschept een dramatische terugspeelbal en schuift de 5-2 naast Vanhamel in doel.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Yuma Suzuki van STVV. 5, 2. goal Beerschot STVV 73' 5 2

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt weer op het Kiel. Er is niet gewisseld tijdens de rust, STVV gaat het dus nog eens met dezelfde elf proberen. . Tweede helft De bal rolt weer op het Kiel. Er is niet gewisseld tijdens de rust, STVV gaat het dus nog eens met dezelfde elf proberen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten geblazen op het Kiel! Beerschot heeft STVV door de gehaktmolen gedraaid met 5 doelpunten in 40 minuten tijd. De 5-1 van Filippov maakte het maar een klein beetje minder pijnlijk voor de bezoekers. . Rust Rusten geblazen op het Kiel! Beerschot heeft STVV door de gehaktmolen gedraaid met 5 doelpunten in 40 minuten tijd. De 5-1 van Filippov maakte het maar een klein beetje minder pijnlijk voor de bezoekers.

44' eerste helft, minuut 44. Filippov redt (een beetje) de eer. Net voor de rust kan STVV toch eens tegenprikken. Filippov spurt achter een diepe bal van Colombatto aan en lobt het leer knap over Vanhamel: 5-1. . Filippov redt (een beetje) de eer Net voor de rust kan STVV toch eens tegenprikken. Filippov spurt achter een diepe bal van Colombatto aan en lobt het leer knap over Vanhamel: 5-1.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Olexander Filippov van STVV. 5, 1. goal Beerschot STVV 73' 5 1

40' eerste helft, minuut 40. Forfaitcijfers zijn een feit. STVV moet straks met een ronduit gênante 5-0-achterstand gaan rusten. Een vrije trap van Holzhauser belandt bij Brogno, die de bal van dichtbij voorbij Steppe tegen de touwen prikt. . Forfaitcijfers zijn een feit STVV moet straks met een ronduit gênante 5-0-achterstand gaan rusten. Een vrije trap van Holzhauser belandt bij Brogno, die de bal van dichtbij voorbij Steppe tegen de touwen prikt.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Loris Brogno van Beerschot. 5, 0. goal Beerschot STVV 73' 5 0

36' eerste helft, minuut 36. De jonge Cacace probeert nog eens tegen te prikken namens STVV. Zijn uithaal uit een scherpe hoek vliegt naast. . De jonge Cacace probeert nog eens tegen te prikken namens STVV. Zijn uithaal uit een scherpe hoek vliegt naast.

34' eerste helft, minuut 34. Ook Tissoudali zit aan twee stuks. STVV is de speelbal van een frivool voetballend Beerschot. Tissoudali krijgt tijd en ruimte om de bal aan te nemen en een hoek uit te kiezen, Steppe is andermaal geklopt: 4-0! . Ook Tissoudali zit aan twee stuks STVV is de speelbal van een frivool voetballend Beerschot. Tissoudali krijgt tijd en ruimte om de bal aan te nemen en een hoek uit te kiezen, Steppe is andermaal geklopt: 4-0!

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Tarik Tissoudali van Beerschot. 4, 0. goal Beerschot STVV 73' 4 0

29' eerste helft, minuut 29. Filippov naast. Nu toch een teken van leven bij de bezoekers. Filippov pikt de bal mee op de rand van de zestien en viseert de benedenhoek, net naast. . Filippov naast Nu toch een teken van leven bij de bezoekers. Filippov pikt de bal mee op de rand van de zestien en viseert de benedenhoek, net naast.

27' eerste helft, minuut 27. Garcia onderstreept de offensieve problemen bij STVV met een vrije trap die een eind over vliegt. . Garcia onderstreept de offensieve problemen bij STVV met een vrije trap die een eind over vliegt.

25' eerste helft, minuut 25. Holzhauser met z'n tweede! Het is Raphael Holzhauser die de strafschop voor zijn rekening neemt en hij faalt niet. Hij stuurt Steppe de verkeerde kant uit en zet de 3-0 op het bord. Het wordt nog een lange avond voor STVV. . Holzhauser met z'n tweede! Het is Raphael Holzhauser die de strafschop voor zijn rekening neemt en hij faalt niet. Hij stuurt Steppe de verkeerde kant uit en zet de 3-0 op het bord. Het wordt nog een lange avond voor STVV.

25' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 25 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 3, 0. penalty Beerschot STVV 73' 3 0

24' eerste helft, minuut 24. Penalty voor Beerschot. Het gaat van kwaad naar erger bij de bezoekers. Tissoudali slalomt tussen een handvol STVV-verdedigers en blijft dan haken aan de voet van Caufriez: penalty. . Penalty voor Beerschot Het gaat van kwaad naar erger bij de bezoekers. Tissoudali slalomt tussen een handvol STVV-verdedigers en blijft dan haken aan de voet van Caufriez: penalty.

21' eerste helft, minuut 21. Intussen blijft het wachten op een eerste doelkans van STVV. Colombatto draait een vrije trap richting het penaltypunt, de thuisdefensie ruimt op. . Intussen blijft het wachten op een eerste doelkans van STVV. Colombatto draait een vrije trap richting het penaltypunt, de thuisdefensie ruimt op.

17' eerste helft, minuut 17. Tissoudali verdubbelt de score. Beerschot lijkt STVV hier al vroeg knock-out te slaan. Holzhauser brengt uitstekend voor doel vanaf de rechterkant, Tissoudali duikt gepast op tussen de aarzelende STVV-verdedigers en kopt van dichtbij binnen. . Tissoudali verdubbelt de score Beerschot lijkt STVV hier al vroeg knock-out te slaan. Holzhauser brengt uitstekend voor doel vanaf de rechterkant, Tissoudali duikt gepast op tussen de aarzelende STVV-verdedigers en kopt van dichtbij binnen.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Tarik Tissoudali van Beerschot. 2, 0. goal Beerschot STVV 73' 2 0

15' eerste helft, minuut 15. Afzwaaier Tissoudali. Holzhauser lanceert Tissoudali, maar die trapt overhaast, de bal vliegt over en naast. . Afzwaaier Tissoudali Holzhauser lanceert Tissoudali, maar die trapt overhaast, de bal vliegt over en naast.

13' eerste helft, minuut 13. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Beerschot zo aan een wedstrijd begint: op speeldag 1 scoorde Noubissi al na 56 seconden tegen Oostende. . Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Beerschot zo aan een wedstrijd begint: op speeldag 1 scoorde Noubissi al na 56 seconden tegen Oostende.

10' eerste helft, minuut 10. We mogen zeggen dat de thuisploeg de wedstrijd in handen heeft. Tom Boudeweel op Radio 1. We mogen zeggen dat de thuisploeg de wedstrijd in handen heeft. Tom Boudeweel op Radio 1

9' eerste helft, minuut 9. Holzhauser voelt de arm van Mmaee in de rug en gaat neer. Geen penalty, oordeelt Boterberg. . Holzhauser voelt de arm van Mmaee in de rug en gaat neer. Geen penalty, oordeelt Boterberg.

7' eerste helft, minuut 7. Vanhamel aan het werk. Nu toch een gevat antwoord van STVV: een voorzet van Garcia is net te hoog voor Suzuki, Vanhamel stopt de rebound van Sankhon. . Vanhamel aan het werk Nu toch een gevat antwoord van STVV: een voorzet van Garcia is net te hoog voor Suzuki, Vanhamel stopt de rebound van Sankhon.

4' eerste helft, minuut 4. En zo begint STVV dus min of meer met een achterstand aan deze wedstrijd. Lastige situatie voor een ploeg die zelf o zo moeilijk scoort. . En zo begint STVV dus min of meer met een achterstand aan deze wedstrijd. Lastige situatie voor een ploeg die zelf o zo moeilijk scoort.

2' eerste helft, minuut 2.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen raak voor Holzhauser . Wat een start van de thuisploeg! Holzhauser draait zich simpel vrij tussen drie verdedigers en nagelt de bal droog in de bovenhoek: 1-0! Knap werk van de Oostenrijker, maar ook wel erg matig verdedigd bij de bezoekers. . Meteen raak voor Holzhauser Wat een start van de thuisploeg! Holzhauser draait zich simpel vrij tussen drie verdedigers en nagelt de bal droog in de bovenhoek: 1-0! Knap werk van de Oostenrijker, maar ook wel erg matig verdedigd bij de bezoekers.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 1, 0. goal Beerschot STVV 73' 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! Scheidsrechter Jan Boterberg heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap En we zijn vertrokken! Scheidsrechter Jan Boterberg heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:07 vooraf, 18 uur 07. Scoren is een probleem bij STVV. Pijnlijke statistiek: STVV kon in zijn laatste drie wedstrijden geen enkele keer scoren. De Truienaren kunnen wel hoop putten uit het feit dat Beerschot nog maar één keer de nul kon houden dit seizoen. . Scoren is een probleem bij STVV Pijnlijke statistiek: STVV kon in zijn laatste drie wedstrijden geen enkele keer scoren. De Truienaren kunnen wel hoop putten uit het feit dat Beerschot nog maar één keer de nul kon houden dit seizoen.

18:02 vooraf, 18 uur 02. We hadden veel internationals de voorbije weken. We trainden soms maar met 13 spelers. Lastig voor de automatismen, maar dat zijn geen excuses. De spelers die starten, zijn er klaar voor. Hernan Losada (coach Beerschot). We hadden veel internationals de voorbije weken. We trainden soms maar met 13 spelers. Lastig voor de automatismen, maar dat zijn geen excuses. De spelers die starten, zijn er klaar voor. Hernan Losada (coach Beerschot)

17:53 vooraf, 17 uur 53. STVV met dezelfde elf. STVV raakte op de vorige speeldag zelfs met een mannetje meer niet voorbij Kortrijk (0-0), maar coach Kevin Muscat was blijkbaar toch tevreden over het geleverde spel, want hij brengt vandaag hetzelfde elftal aan de aftrap. . STVV met dezelfde elf STVV raakte op de vorige speeldag zelfs met een mannetje meer niet voorbij Kortrijk (0-0), maar coach Kevin Muscat was blijkbaar toch tevreden over het geleverde spel, want hij brengt vandaag hetzelfde elftal aan de aftrap.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Offensieve zorgen voor Losada. Hernan Losada mist drie pionnen in het offensieve compartiment en start met Brogno en Tissoudali in de spits. Voorts noteren we dat Prychynenko, Van den Buijs en Bourdin naar de bank verhuizen na het debacle in Gent. Frans, Halaimia en Vorogovskiy komen in de ploeg. . Offensieve zorgen voor Losada Hernan Losada mist drie pionnen in het offensieve compartiment en start met Brogno en Tissoudali in de spits. Voorts noteren we dat Prychynenko, Van den Buijs en Bourdin naar de bank verhuizen na het debacle in Gent. Frans, Halaimia en Vorogovskiy komen in de ploeg.

17:38 vooraf, 17 uur 38. Vooraf. Beerschot beleefde net voor de interlandbreak een collectieve offday op het veld van AA Gent (5-1). Coach Hernan Losada hoopt vanavond op eerherstel tegen STVV, dat na een zwakke seizoensstart in de kelder van het klassement hangt en nog wacht op een eerste uitzege. . Vooraf Beerschot beleefde net voor de interlandbreak een collectieve offday op het veld van AA Gent (5-1). Coach Hernan Losada hoopt vanavond op eerherstel tegen STVV, dat na een zwakke seizoensstart in de kelder van het klassement hangt en nog wacht op een eerste uitzege.

17:38 - Vooraf Vooraf, 17 uur 38

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Mohamed Reda Halaimia, Joren Dom, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Loris Brogno, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Loris Brogno, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Joren Dom, Mohamed Reda Halaimia, Mike Vanhamel

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Samy Mmaee, Maximiliano Caufriez, Pol García, Ibrahima Sankhon, Samuel Asamoah, Lee Seung-Woo, Santiago Colombatto, Liberato Cacace, Yuma Suzuki, Olexander Filippov Opstelling STVV Olexander Filippov, Yuma Suzuki, Liberato Cacace, Santiago Colombatto, Lee Seung-Woo, Samuel Asamoah, Ibrahima Sankhon, Pol García, Maximiliano Caufriez, Samy Mmaee, Kenny Steppe