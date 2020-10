LIVE: Anderlecht ziet af, maar leidt wel na goals van Verschaeren en Tau

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Anderlecht duikt de rust in met een 2-0-voorsprong, al geeft die tussenstand een vertekend beeld. OHL was een aantal keer dicht bij de 0-1, maar miste efficiëntie. Anderlecht deed beter met treffers van Verschaeren en Tau. . Rust Anderlecht duikt de rust in met een 2-0-voorsprong, al geeft die tussenstand een vertekend beeld. OHL was een aantal keer dicht bij de 0-1, maar miste efficiëntie. Anderlecht deed beter met treffers van Verschaeren en Tau.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Percy Tau van Anderlecht. 2, 0. goal Anderlecht OH Leuven rust 2 0

44' eerste helft, minuut 44. Tau verdubbelt de paars-witte voorsprong. Anderlecht slaat kort voor de rust opnieuw toe. Tau laat zich eerst oog in oog met Romo nog aftroeven door de doelman, maar niet veel later kan hij een voorzet van Michailitsjenko wél in doel werken. Ideaal scenario voor de thuisploeg, zwaar verdict voor bezoekers. . Tau verdubbelt de paars-witte voorsprong Anderlecht slaat kort voor de rust opnieuw toe. Tau laat zich eerst oog in oog met Romo nog aftroeven door de doelman, maar niet veel later kan hij een voorzet van Michailitsjenko wél in doel werken. Ideaal scenario voor de thuisploeg, zwaar verdict voor bezoekers.



41' eerste helft, minuut 41. OHL lijkt niet meteen van slag door de openingstreffer van Anderlecht. De bezoekers blijven vrank en vrij spelen. Anderlecht probeert de touwtjes nu wel in handen te houden. . OHL lijkt niet meteen van slag door de openingstreffer van Anderlecht. De bezoekers blijven vrank en vrij spelen. Anderlecht probeert de touwtjes nu wel in handen te houden.

39' eerste helft, minuut 39.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Yari Verschaeren van Anderlecht. 1, 0. goal Anderlecht OH Leuven rust 1 0

36' eerste helft, minuut 36. Verschaeren opent de score met knappe goal. Net wanneer Anderlecht afziet onder de druk van OHL slaat paars-wit toe. Murillo brengt de bal laag voor doel en daar knalt Verschaeren de 1-0 in één tijd onhoudbaar in doel. Koude douche voor de bezoekers. . Verschaeren opent de score met knappe goal Net wanneer Anderlecht afziet onder de druk van OHL slaat paars-wit toe. Murillo brengt de bal laag voor doel en daar knalt Verschaeren de 1-0 in één tijd onhoudbaar in doel. Koude douche voor de bezoekers.



36' eerste helft, minuut 36. Dimata deelt een stevige por uit aan Malinov en wordt daarvoor bestraft met een gele kaart. Het spel wordt wat venijniger in het Lotto Park. . Dimata deelt een stevige por uit aan Malinov en wordt daarvoor bestraft met een gele kaart. Het spel wordt wat venijniger in het Lotto Park.

35' Gele kaart voor Nany Dimata van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 35 Nany Dimata Anderlecht

35' eerste helft, minuut 35. Murillo gaat onderuit na een wel erg stevige en risicovolle tackle van Malinov. Maar wel op de bal en dus fluit Van Driessche terecht geen penalty. . Murillo gaat onderuit na een wel erg stevige en risicovolle tackle van Malinov. Maar wel op de bal en dus fluit Van Driessche terecht geen penalty.

34' eerste helft, minuut 34. De Norre met een pegel. De Norre neemt de bal in één tijd op de slof na de hoekschop. Geen onaardige poging, maar zijn schot gaat wel naast. . De Norre met een pegel De Norre neemt de bal in één tijd op de slof na de hoekschop. Geen onaardige poging, maar zijn schot gaat wel naast.

33' eerste helft, minuut 33. Sowah niet voorbij Van Crombrugge. Nog maar eens een kans voor OHL. Sowah kan zich alweer doorzetten op links na balverlies van Cullen, maar hij krijgt de bal niet voorbij Van Crombrugge. Wel weer een hoekschop voor de bezoekers. . Sowah niet voorbij Van Crombrugge Nog maar eens een kans voor OHL. Sowah kan zich alweer doorzetten op links na balverlies van Cullen, maar hij krijgt de bal niet voorbij Van Crombrugge. Wel weer een hoekschop voor de bezoekers.

32' eerste helft, minuut 32. Anderlecht begon goed aan de wedstrijd, maar moet nu toch het evenwicht proberen te herstellen. OHL blijft bijzonder gretig en vindt makkelijk de ruimte. . Anderlecht begon goed aan de wedstrijd, maar moet nu toch het evenwicht proberen te herstellen. OHL blijft bijzonder gretig en vindt makkelijk de ruimte.

27' eerste helft, minuut 27. Leuven blijft nu maar aandringen. Stef Wijnants op Radio 1. Leuven blijft nu maar aandringen. Stef Wijnants op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. OHL versiert een nieuwe hoekschop na balverlies van Kana. Die levert uiteindelijk niks op, maar de nervositeit neemt nu toch toe bij de thuisploeg. . OHL versiert een nieuwe hoekschop na balverlies van Kana. Die levert uiteindelijk niks op, maar de nervositeit neemt nu toch toe bij de thuisploeg.

26' eerste helft, minuut 26. Anderlecht raakt even niet onder de druk uit. Delcroix werkt een schot van Kotysch bijna in eigen doel. . Anderlecht raakt even niet onder de druk uit. Delcroix werkt een schot van Kotysch bijna in eigen doel.

24' eerste helft, minuut 24. OHL blijft af en toe gevaarlijk prikken. Nu is het De Norre die uitpakt met een knappe dieptepass op Mercier. Die ziet zijn afgeweken schot in hoekschop gaan. . OHL blijft af en toe gevaarlijk prikken. Nu is het De Norre die uitpakt met een knappe dieptepass op Mercier. Die ziet zijn afgeweken schot in hoekschop gaan.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Verschaeren neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal in de muur. . Verschaeren neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal in de muur.

22' eerste helft, minuut 22. Malinov glijdt weg en maait zo Dimata onderuit. Geen tweede gele kaart waard, wel een vrije trap voor Anderlecht. . Malinov glijdt weg en maait zo Dimata onderuit. Geen tweede gele kaart waard, wel een vrije trap voor Anderlecht.

21' eerste helft, minuut 21. Delcroix voorkomt averij voor Anderlecht. Plots alle hens aan dek bij Anderlecht. Mercier lanceert Sowah met een uitstekende pass op links. Die rukt op en brengt de bal laag voor doel. Delcroix werkt de voorzet net voor de neus van de vrijstaande Henry in hoekschop. Die levert niks op. . Delcroix voorkomt averij voor Anderlecht Plots alle hens aan dek bij Anderlecht. Mercier lanceert Sowah met een uitstekende pass op links. Die rukt op en brengt de bal laag voor doel. Delcroix werkt de voorzet net voor de neus van de vrijstaande Henry in hoekschop. Die levert niks op.

16' eerste helft, minuut 16. Malinov flirt met een tweede gele kaart. Hij haalt de doorgebroken Tau onderuit, maar Van Driessche houdt de kaart dit keer op zak. . Malinov flirt met een tweede gele kaart. Hij haalt de doorgebroken Tau onderuit, maar Van Driessche houdt de kaart dit keer op zak.

14' eerste helft, minuut 14. Sowah troeft Michailitsjenko af in een spurtduel in de zestien, maar speelt de bal daarbij wel erg hard terug op Romo. Die is gelukkig bij de pinken en werkt de bal weg. . Sowah troeft Michailitsjenko af in een spurtduel in de zestien, maar speelt de bal daarbij wel erg hard terug op Romo. Die is gelukkig bij de pinken en werkt de bal weg.

12' eerste helft, minuut 12. Gevaarlijk schot van Nmecha. Daar is het antwoord van Anderlecht. Na een fraaie combinatie haalt Nmecha van net buiten de zestien verschroeiend uit. Hij ziet zijn knal rakelings naast gaan. . Gevaarlijk schot van Nmecha Daar is het antwoord van Anderlecht. Na een fraaie combinatie haalt Nmecha van net buiten de zestien verschroeiend uit. Hij ziet zijn knal rakelings naast gaan.

11' eerste helft, minuut 11.

11' eerste helft, minuut 11. Mercier en Henry zorgen voor gevaar. Daar is OHL een eerste keer. Mercier laat nog maar eens zien dat hij een echte assistkoning is met een gemeten dieptepass op Henry. Die besluit vanuit een wel erg scherpe hoek naast. . Mercier en Henry zorgen voor gevaar Daar is OHL een eerste keer. Mercier laat nog maar eens zien dat hij een echte assistkoning is met een gemeten dieptepass op Henry. Die besluit vanuit een wel erg scherpe hoek naast.

9' eerste helft, minuut 9. De bezoekers moeten de wedstrijd voorlopig ondergaan, Anderlecht is baas. Echte doelkansen kan de thuisploeg nog niet aan dat overwicht koppelen. . De bezoekers moeten de wedstrijd voorlopig ondergaan, Anderlecht is baas. Echte doelkansen kan de thuisploeg nog niet aan dat overwicht koppelen.

8' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 8 Kristiyan Malinov OH Leuven

7' eerste helft, minuut 7. Malinov loopt al vroeg tegen een gele kaart aan voor een venijnige overtreding op Dimata. Dat wordt nog meer dan 80 minuten flink opletten voor de Bulgaar. . Malinov loopt al vroeg tegen een gele kaart aan voor een venijnige overtreding op Dimata. Dat wordt nog meer dan 80 minuten flink opletten voor de Bulgaar.

6' eerste helft, minuut 6. Geen strafschop, wel een vrije trap voor Anderlecht. Tau vindt het hoofd van Delcroix, maar die kan van dichtbij de bal niet laag houden. . Geen strafschop, wel een vrije trap voor Anderlecht. Tau vindt het hoofd van Delcroix, maar die kan van dichtbij de bal niet laag houden.

5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht probeert meteen het initiatief te nemen. Michailitsjenko gaat iets te makkelijk onderuit in de zestien, scheidsrechter Van Driessche geeft er geen gevolg aan. . Anderlecht probeert meteen het initiatief te nemen. Michailitsjenko gaat iets te makkelijk onderuit in de zestien, scheidsrechter Van Driessche geeft er geen gevolg aan.

2' eerste helft, minuut 2. Anderlecht dwingt al meteen een hoekschop af. Uiteindelijk komt de bal bij Michailitsjenko. Die probeert het opportunistisch met een verre knal, maar zijn schot gaat ook ver naast. . Anderlecht dwingt al meteen een hoekschop af. Uiteindelijk komt de bal bij Michailitsjenko. Die probeert het opportunistisch met een verre knal, maar zijn schot gaat ook ver naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Anderlecht brengt de bal aan het rollen in het Lotto Park. Kan het hertekende paars-wit de punten thuis houden? . Aftrap Anderlecht brengt de bal aan het rollen in het Lotto Park. Kan het hertekende paars-wit de punten thuis houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:22 vooraf, 20 uur 22. Voor de laatste confrontatie tussen Anderlecht en OHL moeten we terug naar eind september 2016. Beide ploegen stonden toen tegenover elkaar in de 1/16 e finales van de Beker van België. Harbaoui loodste paars-wit naar de 1/8 e finales met een 1-0-overwinning. . Voor de laatste confrontatie tussen Anderlecht en OHL moeten we terug naar eind september 2016. Beide ploegen stonden toen tegenover elkaar in de 1/16 e finales van de Beker van België. Harbaoui loodste paars-wit naar de 1/8 e finales met een 1-0-overwinning.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Regelmaat bij OHL. Opvallend, OHL presteert dit seizoen buitenshuis even goed als op eigen veld. 2 overwinningen, 1 gelijkspel en 1 nederlaag, dat is zowel uit als thuis het bilan na 8 speeldagen. . Regelmaat bij OHL Opvallend, OHL presteert dit seizoen buitenshuis even goed als op eigen veld. 2 overwinningen, 1 gelijkspel en 1 nederlaag, dat is zowel uit als thuis het bilan na 8 speeldagen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Weinig verschil tussen beide ploegen. In de stand telt OHL slechts 1 punt meer dan Anderlecht en ook in andere statistieken liggen beide ploegen dicht bij elkaar. Zowel Anderlecht als OHL slaagden er dit seizoen nog maar 1 keer in om de nul te houden. Beide teams slikten al 12 goals en ook qua gemaakte doelpunten is er weinig verschil (15 voor Anderlecht, 13 voor OHL). . Weinig verschil tussen beide ploegen In de stand telt OHL slechts 1 punt meer dan Anderlecht en ook in andere statistieken liggen beide ploegen dicht bij elkaar. Zowel Anderlecht als OHL slaagden er dit seizoen nog maar 1 keer in om de nul te houden. Beide teams slikten al 12 goals en ook qua gemaakte doelpunten is er weinig verschil (15 voor Anderlecht, 13 voor OHL).

20:00 vooraf, 20 uur . Terwijl Anderlecht dringend een opkikker nodig heeft na de recente 1 op 6 tegen Eupen en Club Brugge, blaken ze bij OHL net van vertrouwen na de 6 op 6 tegen AA Gent en Zulte Waregem. Bovendien plaatste OHL zich afgelopen zondag ten koste van Knokke ook voor de 1/16 e finales van de Croky Cup. . Terwijl Anderlecht dringend een opkikker nodig heeft na de recente 1 op 6 tegen Eupen en Club Brugge, blaken ze bij OHL net van vertrouwen na de 6 op 6 tegen AA Gent en Zulte Waregem. Bovendien plaatste OHL zich afgelopen zondag ten koste van Knokke ook voor de 1/16 e finales van de Croky Cup.

19:52 vooraf, 19 uur 52. 1 wissel bij OHL. Bij OHL heeft Marc Brys veel minder redenen om te sleutelen aan zijn typeploeg. Raemaekers moet wel plaats ruimen voor De Norre. Voor de rest zien we de vertrouwde namen. . 1 wissel bij OHL Bij OHL heeft Marc Brys veel minder redenen om te sleutelen aan zijn typeploeg. Raemaekers moet wel plaats ruimen voor De Norre. Voor de rest zien we de vertrouwde namen.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Cullen en Miazga meteen aan de aftrap. Vincent Kompany dropt nieuwkomers Josh Cullen en Matt Miazga meteen in de basis. Voor Paul Mukairu, die andere nieuwkomer, is het te vroeg. De Nigeriaan is nog niet speelgerechtigd. In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge zien we 5 wijzigingen. Naast Cullen en Miazga komen ook Kana, Delcroix en Dimata in de basis. Sambi Lokonga is geschorst, Luckassen verhuist naar de bank. Vranjes, Bakkali en Arnstad zitten niet in de kern. . Cullen en Miazga meteen aan de aftrap Vincent Kompany dropt nieuwkomers Josh Cullen en Matt Miazga meteen in de basis. Voor Paul Mukairu, die andere nieuwkomer, is het te vroeg. De Nigeriaan is nog niet speelgerechtigd. In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge zien we 5 wijzigingen. Naast Cullen en Miazga komen ook Kana, Delcroix en Dimata in de basis. Sambi Lokonga is geschorst, Luckassen verhuist naar de bank. Vranjes, Bakkali en Arnstad zitten niet in de kern.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Knoopt Anderlecht weer aan met de zege? Na de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge wil Anderlecht vanavond op eigen veld zijn rug rechten. Geen makkelijke klus tegen Oud-Heverlee Leuven, dat 4 van zijn laatste 5 matchen won. Bovendien is het team van Marc Brys in de stand intussen over paars-wit gesprongen. Volg hier de laatste wedstrijd van de 9e speeldag. . Knoopt Anderlecht weer aan met de zege? Na de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge wil Anderlecht vanavond op eigen veld zijn rug rechten. Geen makkelijke klus tegen Oud-Heverlee Leuven, dat 4 van zijn laatste 5 matchen won. Bovendien is het team van Marc Brys in de stand intussen over paars-wit gesprongen. Volg hier de laatste wedstrijd van de 9e speeldag.

19:40 - Vooraf Vooraf, 19 uur 40

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Marco Kana, Percy Tau, Josh Cullen, Yari Verschaeren, Nany Dimata, Lukas Nmecha Opstelling Anderlecht Lukas Nmecha, Nany Dimata, Yari Verschaeren, Josh Cullen, Percy Tau, Marco Kana, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Frédéric Duplus, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Derrick Tshimanga, Casper de Norre, Kamal Sowah, Thomas Henry, Kristiyan Malinov, Mathieu Maertens, Xavier Mercier Opstelling OH Leuven Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, Thomas Henry, Kamal Sowah, Casper de Norre, Derrick Tshimanga, Sascha Kotysch, Pierre Yves Ngawa, Frédéric Duplus, Rafael Romo