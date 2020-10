Anderlecht gooit dubbele voorsprong weg in intense partij tegen OHL

Marc Brys kon zich na afloop wel vinden in de puntendeling. "Als je met 2-0 gaat rusten en je eindigt met 2-2, dan moet je enigszins tevreden zijn. We hadden in de eerste helft al 5 kansen. Twee keer stond onze organisatie niet goed en daarop pakten we twee doelpunten. Dat is enerzijds de klasse van Anderlecht en anderzijds ons gebrek. "

"Maar we hebben fantastisch gereageerd. We waren ook gediend door het snelle doelpunt in de tweede helft. We zijn blijven voetballen en hebben kansen gecreëerd. Het is jammer dat Tamari die bal nog op de paal trapt. Een overwinning zou verdiend geweest zijn.”

OHL is als promovendus uitstekend aan het seizoen begonnen en daar zit de groepssfeer voor vele tussen. “Er is iets ernstigs gebeurd met een speler van ons, los van het sportieve. Als iemand die vandaag een goal maakt, dat dan opdraagt aan hem zonder zelf de aandacht op te eisen, dan denk ik dat we goed bezig zijn. Het is fantastisch dat iemand daar op dat moment aan denkt."

"Dat typeert dit elftal. Daar kunnen we verder op bouwen. Toen ik de eerste trainingen zag, dacht ik nooit dat dit team zou kunnen terugkomen na een tegenslag. Dat blijkt totaal verkeerd te zijn."