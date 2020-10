STVV pakt ook met mannetje meer maar mager punt tegen KVK

STVV - KV Kortrijk in een notendop:

Flauwe eerste helft levert weinig spektakel

Bij Kortrijk was het allemaal veel minder. Makarenko tekende voor de enige kans van de eerste helft namens de bezoekers, hij kopte bij een hoekschop over de goal van Steppe.

STVV begon onder flinke druk aan de partij, na een week met heel wat supportersprotest. De troepen van coach Muscat leken de boodschap begrepen te hebben en waren de betere ploeg in de openingsfase. Lee mikte de eerste kans van de wedstrijd nipt naast.

STVV kan ook met mannetje meer niet scoren

Gelukkig had de tweede helft wat meer te bieden. Selemani bood Jonckheere dé kans op de 0-1 aan, maar die vergat een hoek te kiezen en mikte op de doelman. En ook STVV dreigde, eerst met een dubbele kans voor het duo Suzuki-Lee, gevolgd door een schot van Lee tegen de paal.

Twintig minuten voor tijd ging het licht even uit bij Selemani. Hij deelde een elleboogstoot uit aan Colombatto. Na ingrijpen van de VAR ging ref Put de beelden bekijken en zijn conclusie was snel gemaakt: rood voor Selemani.

Het duurde even voordat STVV dat numerieke overwicht wist om te zetten in doelgevaar. Pas in de slotminuten volgde een kleine belegering van het Kortrijkse doel, Nazon en Suzuki lieten de laatste kansen liggen.