LIVE: Kan STVV tegen Kortrijk nog eens van de overwinning proeven?

eerste helft, minuut 45. Rust. Rusten geblazen na een flauwe eerste helft. STVV was de enige ploeg die wat kansjes bij elkaar voetbalde, Kortrijk bakte er helemaal niets van: 0-0 halfweg. .

eerste helft, minuut 43. Kortrijk heeft helemaal niets gedaan in deze eerste helft, niet eens op doel geschoten. Stef Wijnants op Radio 1.

eerste helft, minuut 40. STVV is de enige ploeg die er wat van probeert te maken. Een kopbal van Filippov mist doel. .

eerste helft, minuut 38. Caufriez steekt zowat het hele veld over en vindt uiteindelijk de vrijstaande Cacace, die zijn schot in hoekschop ziet verdwijnen. .

eerste helft, minuut 30. Vlam van Asamoah. Asamoah vuurt een kanonskogel af van buiten de zestien meter, die nipt over de goal van Jakubech suist. .

eerste helft, minuut 26. Filippov wil penalty. Filippov gaat erbij liggen in de zestien meter na contact met Derijck. Te weinig voor een penalty, vinden Put en VAR. .

eerste helft, minuut 23. Nog eens een warm momentje voor de kooi van Jakubech. Suzuki slaagt erin om van dichtbij nog over te knallen, maar hij stond ook buitenspel. .

eerste helft, minuut 16. Mboyo spurt achter een lange bal van Derijck aan, maar de controle wil niet helemaal lukken. Kortrijk kan zo wel even opschuiven. .

eerste helft, minuut 6. Lee mikt naast. Na zes minuten is daar de eerste kans van de partij. Lee draait zich vrij tussen drie verdedigers en viseert de korte hoek, maar plaatst de bal nipt naast. .

20:13

vooraf, 20 uur 13. Debuut voor Caufriez. Bij STVV noteren we vier wijzigingen. Zo is er het debuut van Caufriez, die werd overgekocht van Waasland-Beveren. Verder komen Garcia, Filippov en Asamoah weer in de ploeg. Buatu, Durkin, Konaté en Colidio verhuizen naar de bank. .