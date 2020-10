Zulte Waregem raakt niet weg uit rechterkolom na nederlaag in Leuven

Marc Brys (coach OH Leuven): “Het was een wedstrijd waarin we enorm veel kansen hebben gecreëerd. We hebben er een hele week op getraind en het lukte al vanaf minuut 1. Alleen ga je rusten met maar één doelpunt verschil en dat is niet ruim. Dan wil je vooral je voorsprong aandikken en dat lukte uiteindelijk. Daarna ging Zulte Waregem uiteraard alles op alles zetten en bleek het ook een goed elftal te zijn en werd het zelfs nog wat beven. Dan is het een ontgoocheling dat het bij de rust pas 1-0 staat. Ik denk dat we naast de doelpunten nog aan 12 uitgespeelde kansen komen en dat is enorm veel. Dan hoop je ook dat dat zich meer vertaalt in doelpunten.”

Thomas Henry (OH Leuven): “Ik ken Xavier Mercier al acht jaar en we speelden al samen in Frankrijk, dus ik weet al acht jaar dat het een plezier is om met hem samen te spelen. Sowah is ook een goeie afwerker en vanop de flanken krijgen we ook vaak goeie ballen van Maertens of Duplus, bijvoorbeeld. In de kleedkamer zijn er ook geen clans. We begrijpen elkaar allemaal heel goed en kunnen het goed met elkaar vinden. Dat vertaalt zich ook naar het terrein. Ik heb ook al vaak gezegd dat clubs als OHL en Beerschot het niveau hebben om in 1A te spelen, maar ook clubs als Union en Westerlo halen dat niveau, denk ik. Het is goed dat deze clubs voorin goed meedraaien.”