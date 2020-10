KV Oostende rukt op met 3e zege in 4 wedstrijden

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Oostende boekt een vlotte en uiteindelijk zelfs ruime overwinning 3-0-overwinning tegen een alweer bijzonder slap Moeskroen. Theate opende pas op het uur de score. Sakala en McGeehan dikten de voorsprong verder aan op de tegenaanval. Oostende is nu al 6 wedstrijden ongeslagen, Moeskroen slikt zijn vijfde nederlaag van het seizoen. . Einde Oostende boekt een vlotte en uiteindelijk zelfs ruime overwinning 3-0-overwinning tegen een alweer bijzonder slap Moeskroen. Theate opende pas op het uur de score. Sakala en McGeehan dikten de voorsprong verder aan op de tegenaanval. Oostende is nu al 6 wedstrijden ongeslagen, Moeskroen slikt zijn vijfde nederlaag van het seizoen.

90+4' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 94 Cameron McGeehan KV Oostende

90+3' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 93 door Cameron McGeehan van KV Oostende. 3, 0. goal KV Oostende Excel Moeskroen einde 3 0

90+3' tweede helft, minuut 93. McGeehan zet de kers op de taart. Daar is de 3-0 voor Oostende! Na balverlies bij Moeskroen gaat het razendsnel richting Koffi en McGeehan rondt de counter feilloos af met een rake kopbal. . McGeehan zet de kers op de taart Daar is de 3-0 voor Oostende! Na balverlies bij Moeskroen gaat het razendsnel richting Koffi en McGeehan rondt de counter feilloos af met een rake kopbal.



90+1' tweede helft, minuut 91. Kvasina kopt over. Bij Oostende willen ze nog wel een derde goal. Kvasina kopt van dichtbij over. De kustploeg weet zich zegezeker, Moeskroen is op weg naar de vijfde nederlaag van het seizoen. . Kvasina kopt over Bij Oostende willen ze nog wel een derde goal. Kvasina kopt van dichtbij over. De kustploeg weet zich zegezeker, Moeskroen is op weg naar de vijfde nederlaag van het seizoen.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Oostende, Ari Skúlason erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Ari Skúlason

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KV Oostende, Indy Boonen erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Indy Boonen

84' tweede helft, minuut 84. Applauswissel bij Oostende voor Sakala. De doelpuntenmaker wordt vervangen door Boonen en krijgt er nog een knuffel bovenop van trainer Blessin. . Applauswissel bij Oostende voor Sakala. De doelpuntenmaker wordt vervangen door Boonen en krijgt er nog een knuffel bovenop van trainer Blessin.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Fashion Sakala van KV Oostende. 2, 0. goal KV Oostende Excel Moeskroen einde 2 0

80' tweede helft, minuut 80. Sakala schenkt KVO de volle buit. Sakala beslist de wedstrijd na een snelle omschakeling van de thuisploeg. Hij zet Silvestre simpel in de wind en geeft ook Koffi het nakijken. Twee keer stond het doelhout in de weg voor de spits, maar nu heeft hij zijn goal toch te pakken. . Sakala schenkt KVO de volle buit Sakala beslist de wedstrijd na een snelle omschakeling van de thuisploeg. Hij zet Silvestre simpel in de wind en geeft ook Koffi het nakijken. Twee keer stond het doelhout in de weg voor de spits, maar nu heeft hij zijn goal toch te pakken.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Excel Moeskroen, Capita erin, Harlem Gnohéré eruit wissel Harlem Gnohéré Capita

75' tweede helft, minuut 75. Sakala ontbindt nog eens zijn duivels met een stevige rush. Koffi is bij de pinken en duikt gepast in de voeten van de spits. . Sakala ontbindt nog eens zijn duivels met een stevige rush. Koffi is bij de pinken en duikt gepast in de voeten van de spits.

73' tweede helft, minuut 73. McGeehan gaat voor eigen succes met een wilde knal van buiten de zestien. Niet de beste keuze, zijn schot gaat hoog over en naast. . McGeehan gaat voor eigen succes met een wilde knal van buiten de zestien. Niet de beste keuze, zijn schot gaat hoog over en naast.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Kevin Vandendriessche eruit wissel Kevin Vandendriessche Marko Kvasina

71' tweede helft, minuut 71. Vandendriessche gaat licht geblesseerd naar de kant, Kvasina is zijn vervanger. . Vandendriessche gaat licht geblesseerd naar de kant, Kvasina is zijn vervanger.

66' tweede helft, minuut 66. Kan Moeskroen nog een vuist maken of is de rode lantaarn nu helemaal een vogel voor de kat? Met Badibanga is er alvast een frisse kracht tussen de lijnen gekomen. . Kan Moeskroen nog een vuist maken of is de rode lantaarn nu helemaal een vogel voor de kat? Met Badibanga is er alvast een frisse kracht tussen de lijnen gekomen.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Darly N'Landu eruit wissel Darly N'Landu Beni Badibanga

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Arthur Theate van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Excel Moeskroen einde 1 0

59' tweede helft, minuut 59. Oostende heeft felbegeerde 1-0 te pakken. Net wanneer de supporters bijna ingedommeld zijn, komt Oostende op voorsprong. D'Arpino krult een vrije trap naar doel en met een lichte deviatie maakt Theate er 1-0 van. Of ging de bal rechtstreeks binnen? Moeilijk te zeggen. . Oostende heeft felbegeerde 1-0 te pakken Net wanneer de supporters bijna ingedommeld zijn, komt Oostende op voorsprong. D'Arpino krult een vrije trap naar doel en met een lichte deviatie maakt Theate er 1-0 van. Of ging de bal rechtstreeks binnen? Moeilijk te zeggen.



57' tweede helft, minuut 57. De inbreng van Moeskroen in deze partij blijft miniem, maar nu gaat het ook bij Oostende bergaf met technische fouten en slordigheden. Misschien tijd voor enkele frisse krachten? . De inbreng van Moeskroen in deze partij blijft miniem, maar nu gaat het ook bij Oostende bergaf met technische fouten en slordigheden. Misschien tijd voor enkele frisse krachten?

52' tweede helft, minuut 52. Weinig beterschap in de tweede helft. Nu gaat ook Sakala de mist in met een afzwaaier. Helemaal naar het beeld van het wat lusteloze spel. . Weinig beterschap in de tweede helft. Nu gaat ook Sakala de mist in met een afzwaaier. Helemaal naar het beeld van het wat lusteloze spel.

51' tweede helft, minuut 51. Bataille zoekt en vindt de ruimte op rechts. Ook de voorzet is prima, maar de kopbal van Hjulsager is dat niet. Weg kans voor de thuisploeg. . Bataille zoekt en vindt de ruimte op rechts. Ook de voorzet is prima, maar de kopbal van Hjulsager is dat niet. Weg kans voor de thuisploeg.

49' tweede helft, minuut 49. Onana moest even naar de kant, maar neemt nu weer zijn positie in. Het lijkt al bij al mee te vallen. . Onana moest even naar de kant, maar neemt nu weer zijn positie in. Het lijkt al bij al mee te vallen.

47' tweede helft, minuut 47. Speelt Moeskroen nog een speler kwijt met een blessure? Onana gaat zitten na een spurtduel met Sakala. . Speelt Moeskroen nog een speler kwijt met een blessure? Onana gaat zitten na een spurtduel met Sakala.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Moeskroen brengt de bal weer aan het rollen. Krijgen we in de tweede helft wel doelpunten te zien? . 2e helft Moeskroen brengt de bal weer aan het rollen. Krijgen we in de tweede helft wel doelpunten te zien?

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Oostende domineerde de eerste helft, maar staat aan de rust nog geen stap verder tegen Moeskroen: 0-0. De kustploeg had nochtans wel kansen. De beste waren voor Sakala, maar het doelhout stond twee keer in de weg. . Rust Oostende domineerde de eerste helft, maar staat aan de rust nog geen stap verder tegen Moeskroen: 0-0. De kustploeg had nochtans wel kansen. De beste waren voor Sakala, maar het doelhout stond twee keer in de weg.

45+1' eerste helft, minuut 46. Vervanging bij Excel Moeskroen, Benjamin van Durmen erin, Kouadio-Yves Dabila eruit wissel Kouadio-Yves Dabila Benjamin van Durmen

45' eerste helft, minuut 45. Dabila wordt naar de kant gehaald, Van Durmen is zijn vervanger. . Dabila wordt naar de kant gehaald, Van Durmen is zijn vervanger.

44' eerste helft, minuut 44. Oostende kan bijna profiteren van de blessure bij Dabila. Al hinkend moet die McGeehan laten gaan op een voorzet van Bataille, maar de spits kan net niet goed bij de bal. . Oostende kan bijna profiteren van de blessure bij Dabila. Al hinkend moet die McGeehan laten gaan op een voorzet van Bataille, maar de spits kan net niet goed bij de bal.

43' eerste helft, minuut 43. Einde wedstrijd voor Dabila. Hij verstapte zich in een onschuldig duel met McGeehan en heeft zich daarbij geblesseerd. Hij wil zo snel mogelijk vervangen worden. . Einde wedstrijd voor Dabila. Hij verstapte zich in een onschuldig duel met McGeehan en heeft zich daarbij geblesseerd. Hij wil zo snel mogelijk vervangen worden.

40' eerste helft, minuut 40. Na de lat is nu de paal spelbreker voor Sakala. Sakala blijft de man die voor gevaar zorgt bij Oostende. Hij zet zich door tot aan de achterlijn en probeert het vanuit een erg scherpe hoek. Dit keer staat de paal in de weg. Koffi komt met de schrik vrij. . Na de lat is nu de paal spelbreker voor Sakala Sakala blijft de man die voor gevaar zorgt bij Oostende. Hij zet zich door tot aan de achterlijn en probeert het vanuit een erg scherpe hoek. Dit keer staat de paal in de weg. Koffi komt met de schrik vrij.

36' eerste helft, minuut 36. Het blijft éénrichtingsverkeer in Oostende, Moeskroen slaagt er zelfs niet in om af en toe eens tegen te prikken. . Het blijft éénrichtingsverkeer in Oostende, Moeskroen slaagt er zelfs niet in om af en toe eens tegen te prikken.

30' eerste helft, minuut 30. Sakala op de lat! Op het halfuur komt Oostende een eerste keer dicht bij de 1-0. Sakala baant zich voorbij Onana een weg in de zestien en haalt dan snoeihard uit. De deklat houdt hem van de openingstreffer. . Sakala op de lat! Op het halfuur komt Oostende een eerste keer dicht bij de 1-0. Sakala baant zich voorbij Onana een weg in de zestien en haalt dan snoeihard uit. De deklat houdt hem van de openingstreffer.

28' eerste helft, minuut 28. Bataille heeft tijd en ruimte om de bal vanaf de achterlijn goed terug te leggen op Sakala. Maar die mist zijn controle en gooit zo een wenkende kans weg. Het is niet bepaald oogstrelend wat we voorlopig te zien krijgen. . Bataille heeft tijd en ruimte om de bal vanaf de achterlijn goed terug te leggen op Sakala. Maar die mist zijn controle en gooit zo een wenkende kans weg. Het is niet bepaald oogstrelend wat we voorlopig te zien krijgen.

25' eerste helft, minuut 25. Bij Moeskroen wachten ze geduldig af tot die ene kans zich aandient. Oostende mag dan wel het overwicht hebben, Moeskroen echt in verlegenheid brengen lukt de thuisploeg niet. . Bij Moeskroen wachten ze geduldig af tot die ene kans zich aandient. Oostende mag dan wel het overwicht hebben, Moeskroen echt in verlegenheid brengen lukt de thuisploeg niet.

19' eerste helft, minuut 19. Geen penalty. Na een (te korte) terugspeelbal van Silvestre op Koffi gooit de verdediger alles in de strijd om de aanstormende McGeehan af te houden. Bij Oostende willen ze een penalty, scheidsrechter Van Damme gaat er niet op in. . Geen penalty Na een (te korte) terugspeelbal van Silvestre op Koffi gooit de verdediger alles in de strijd om de aanstormende McGeehan af te houden. Bij Oostende willen ze een penalty, scheidsrechter Van Damme gaat er niet op in.

14' eerste helft, minuut 14. Oostende wil duidelijk zo snel mogelijk de score openen. Bataille gooit de bal goed voor doel, maar het schot van Vandendriessche komt er niet uit en Koffi kan de bal plukken. . Oostende wil duidelijk zo snel mogelijk de score openen. Bataille gooit de bal goed voor doel, maar het schot van Vandendriessche komt er niet uit en Koffi kan de bal plukken.

11' eerste helft, minuut 11. Moeskroen ondergaat de wedstrijd. Moeskroen bakt er voorlopig weinig van. De hekkensluiter moet de wedstrijd ondergaan. Het balbezit is voor Oostende, al blijven de kansen schaars. . Moeskroen ondergaat de wedstrijd Moeskroen bakt er voorlopig weinig van. De hekkensluiter moet de wedstrijd ondergaan. Het balbezit is voor Oostende, al blijven de kansen schaars.

8' eerste helft, minuut 8. De dreiging blijft van Oostende komen. Sakala brengt de bal laag voor doel, maar Hjulsager komt te laat aan de tweede paal. Moeskroen staat wel nog een hoekschop toe, ook nu leidt die tot niks. . De dreiging blijft van Oostende komen. Sakala brengt de bal laag voor doel, maar Hjulsager komt te laat aan de tweede paal. Moeskroen staat wel nog een hoekschop toe, ook nu leidt die tot niks.

4' eerste helft, minuut 4. De thuisploeg begint best aardig aan deze wedstrijd. Hjulsager is de volgende die zijn kans waagt. Hij mikt van dichtbij in het zijnet, maar er was al gevlagd voor buitenspel. . De thuisploeg begint best aardig aan deze wedstrijd. Hjulsager is de volgende die zijn kans waagt. Hij mikt van dichtbij in het zijnet, maar er was al gevlagd voor buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Oostende deelt de eerste prik uit. Sakala probeert het vanuit een scherpe hoek met een lage knal. Koffi heeft er de nodige moeite mee, maar werkt de bal wel in hoekschop. Die levert niks op. . Oostende deelt de eerste prik uit. Sakala probeert het vanuit een scherpe hoek met een lage knal. Koffi heeft er de nodige moeite mee, maar werkt de bal wel in hoekschop. Die levert niks op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende brengt de bal aan het rollen in de Diaz Arena. Bieden de kustploeg en Moeskroen spektakel in de laatste match van de 8e speeldag? . Aftrap Oostende brengt de bal aan het rollen in de Diaz Arena. Bieden de kustploeg en Moeskroen spektakel in de laatste match van de 8e speeldag?

20:34 vooraf, 20 uur 34. Vorig seizoen kon Moeskroen de beste cijfers voorleggen in de onderlinge duels met KV Oostende. Aan de kust pakte het een punt mee en op eigen veld won Moeskroen met 3-1. . Vorig seizoen kon Moeskroen de beste cijfers voorleggen in de onderlinge duels met KV Oostende. Aan de kust pakte het een punt mee en op eigen veld won Moeskroen met 3-1.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Na een dramatische competitiestart was er vorige week eindelijk een klein lichtpuntje voor Moeskroen. Op eigen veld kon de hekkensluiter competitieleider Charleroi zowaar zijn eerste puntenverlies aansmeren. Het werd 1-1. . Na een dramatische competitiestart was er vorige week eindelijk een klein lichtpuntje voor Moeskroen. Op eigen veld kon de hekkensluiter competitieleider Charleroi zowaar zijn eerste puntenverlies aansmeren. Het werd 1-1.

20:09 vooraf, 20 uur 09. KV Oostende begon slap aan de competitie met 0 op 6, maar bleef sindsdien ongeslagen. In zijn laatste 3 wedstrijden liet het enkel vorige week bij Racing Genk 2 punten liggen. Geen gebrek aan vertrouwen dus bij de kustploeg. . KV Oostende begon slap aan de competitie met 0 op 6, maar bleef sindsdien ongeslagen. In zijn laatste 3 wedstrijden liet het enkel vorige week bij Racing Genk 2 punten liggen. Geen gebrek aan vertrouwen dus bij de kustploeg.

20:00 vooraf, 20 uur . Van Durmen uit de basis. Ook bij Moeskroen is er maar één wijziging tegenover de vorige speeldag. Van Durmen verhuist naar de bank. Onana krijgt de voorkeur. . Van Durmen uit de basis Ook bij Moeskroen is er maar één wijziging tegenover de vorige speeldag. Van Durmen verhuist naar de bank. Onana krijgt de voorkeur.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Eén wissel bij Oostende. Bij Oostende kunnen ze nog steeds niet rekenen op de geblesseerde D'Haese, maar de kustploeg recupereert wel Hendry. Die staat meteen weer in de basis. Gueye moet geschorst toekijken. . Eén wissel bij Oostende Bij Oostende kunnen ze nog steeds niet rekenen op de geblesseerde D'Haese, maar de kustploeg recupereert wel Hendry. Die staat meteen weer in de basis. Gueye moet geschorst toekijken.

19:06 vooraf, 19 uur 06. Kan Moeskroen iets rapen aan de kust? Moeskroen is na 7 speeldagen in de Jupiler Pro League de slechtste leerling van de klas. Op bezoek bij KV Oostende gaan de Henegouwers op zoek naar de broodnodige punten. Volg hier de laatste wedstrijd van de 8e speeldag. . Kan Moeskroen iets rapen aan de kust? Moeskroen is na 7 speeldagen in de Jupiler Pro League de slechtste leerling van de klas. Op bezoek bij KV Oostende gaan de Henegouwers op zoek naar de broodnodige punten. Volg hier de laatste wedstrijd van de 8e speeldag.

19:06 - Vooraf Vooraf, 19 uur 06

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Jelle Bataille, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Cameron McGeehan, Théo Ndicka Matam, Fashion Sakala, Andrew Hjulsager Opstelling KV Oostende Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Théo Ndicka Matam, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Jelle Bataille, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Guillaume Hubert

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Kouadio-Yves Dabila, Alessandro Ciranni, Deni Hocko, Darly N'Landu, Jean Onana, Imad Faraj, Serge Tabekou, Harlem Gnohéré Opstelling Excel Moeskroen Harlem Gnohéré, Serge Tabekou, Imad Faraj, Jean Onana, Darly N'Landu, Deni Hocko, Alessandro Ciranni, Kouadio-Yves Dabila, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Hervé Koffi