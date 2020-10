LIVE: Matige affiche op papier, maar wat brengen Eupen en Cercle op het veld?

18:15

vooraf, 18 uur 15. Cercle mét Taravel. Als we de kranten mogen geloven dan zou Taravel bij Cercle mogen vertrekken, maar tegen Eupen staat hij gewoon in de basis. Voor wat voetballend vermogen is het uitkijken naar Hotic, ook Kylian Hazard start. Bij Eupen is het opnieuw uitkijken naar voormalig sterspeler Adriano. Vazquez zien we niet terug op het wedstrijdblad. .