Cercle Brugge graait de volle pot mee uit Eupen na aangenaam schouwspel

Eupen - Cercle Brugge in een notendop

Ngoy wist vroege opener Hazard uit

Een minuutje later was het wel prijs voor de thuisploeg. Koné trok zich op gang op rechts, zocht Ngoy en die legde de 1-1-gelijkmaker voorbij Didillon. Meteen ook de ruststand.

Eupen trok in de tegenaanval. Didillon redde een poging van Ngoy en zag wat later een vrije trap van Peeters uiteenspatten op het doelhout.

Op papier was het een matige affiche, op het veld kregen we een leuke partij voetbal te zien.

Musaba verlost Cercle

Na de rust kwam Eupen het best uit de kleedkamers. Maar echt grote kansen voetbalde het niet bij elkaar. Een voorzet van Koné die maar niet wegraakte uit de Brugse zestien was zowat het gevaarlijkste feit in de 69e minuut.

Cercle herpakte zich en werd meteen beloond. Musaba verlengde een hoekschop voorbij De Wolf: 1-2 en Eupen mocht alweer achtervolgen.

Maar het was Cercle dat de betere kansen kreeg, al wilde het maar niet afwerken. Een vrije trap van Hoggas verdween net over doel en Hotic kon het defensieve foutje bij Eupen niet afstraffen. ZIjn schot belandde via de paal naast doel.

De koude douche kwam er niet meer, wel een zoveelste bal op het doelkader. Een vrije trap van Hotic, de man in vorm bij Cercle de afgelopen weken, spatte uiteen op de paal in de toegevoegde tijd.