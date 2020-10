LIVE: Duwt Beerschot AA Gent nog wat dieper in de put?

2' eerste helft, minuut 2. Plastoen is al meteen geveld na een tik van Suzuki. Die liet zijn rechterarm wel erg slingeren in een luchtduel en raakte Plastoen in zijn gezicht. Na wat oplapwerk is die weer klaar voor de strijd. . Plastoen is al meteen geveld na een tik van Suzuki. Die liet zijn rechterarm wel erg slingeren in een luchtduel en raakte Plastoen in zijn gezicht. Na wat oplapwerk is die weer klaar voor de strijd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in de Ghelamco Arena. Kan Gent de rug rechten of deelt Beerschot een nieuwe tik uit? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in de Ghelamco Arena. Kan Gent de rug rechten of deelt Beerschot een nieuwe tik uit?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:52 vooraf, 15 uur 52. Er zouden 2 coronagevallen zijn bij Beerschot, maar de namen worden niet vrijgegeven. Pietermaat en Vorogovskiy waren eerst geselecteerd en zijn er nu niet bij, dus we moeten het wellicht in die richting zoeken. Maar helemaal zeker zijn we niet. Geert Heremans op Radio 1. Er zouden 2 coronagevallen zijn bij Beerschot, maar de namen worden niet vrijgegeven. Pietermaat en Vorogovskiy waren eerst geselecteerd en zijn er nu niet bij, dus we moeten het wellicht in die richting zoeken. Maar helemaal zeker zijn we niet. Geert Heremans op Radio 1

15:44 vooraf, 15 uur 44. Houdt Gent opnieuw de punten thuis? Voor het laatste onderlinge duel tussen Gent en Beerschot moeten we al terug naar 2013. Gent won toen met 2-1 dankzij 2 treffers van Mboyo. Ogunjimi scoorde tegen voor Beerschot. . Houdt Gent opnieuw de punten thuis? Voor het laatste onderlinge duel tussen Gent en Beerschot moeten we al terug naar 2013. Gent won toen met 2-1 dankzij 2 treffers van Mboyo. Ogunjimi scoorde tegen voor Beerschot.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Beerschot blijft hoge ogen gooien als promovendus. Na 7 speeldagen staat het team van Hernan Losada 3e met 15 op 21. Het contrast met de 6 op 21 van Gent kan niet groter zijn. Beerschot had bovendien een pittige competitiestart met duels tegen Club Brugge, Standard, Racing Genk en Charleroi. . Beerschot blijft hoge ogen gooien als promovendus. Na 7 speeldagen staat het team van Hernan Losada 3e met 15 op 21. Het contrast met de 6 op 21 van Gent kan niet groter zijn. Beerschot had bovendien een pittige competitiestart met duels tegen Club Brugge, Standard, Racing Genk en Charleroi.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Ook Wim De Decker krijgt de Gentse trein voorlopig nog niet de rails na het ontslag van Thorup en de korte passage van Laszlo Bölöni. Het begon goed met een uitzege bij Moeskroen, maar vorige week ging Gent in eigenhuis weer de boot in tegen OHL. . Ook Wim De Decker krijgt de Gentse trein voorlopig nog niet de rails na het ontslag van Thorup en de korte passage van Laszlo Bölöni. Het begon goed met een uitzege bij Moeskroen, maar vorige week ging Gent in eigenhuis weer de boot in tegen OHL.

15:31 vooraf, 15 uur 31. Coulibaly eerste keer aan de aftrap voor Beerschot. Frans, Sanyang en Noubissi moeten vrede nemen met een plaats op de bank en ook Halaimia verdwijnt uit de basisploeg bij Beerschot. Prychynenko, Van Den Bergh en Suzuki verschijnen aan de aftrap. Idem voor Coulibaly, hij maakt zijn debuut voor Beerschot. . Coulibaly eerste keer aan de aftrap voor Beerschot Frans, Sanyang en Noubissi moeten vrede nemen met een plaats op de bank en ook Halaimia verdwijnt uit de basisploeg bij Beerschot. Prychynenko, Van Den Bergh en Suzuki verschijnen aan de aftrap. Idem voor Coulibaly, hij maakt zijn debuut voor Beerschot.

15:23 vooraf, 15 uur 23. Bolat maakt debuut voor AA Gent. Bij Gent staat Bolat voor het eerst in doel, Roef verhuist naar de bank. Arslanagic, De Bruyn en Odjidja moeten geblesseerd afhaken. Kleindienst valt uit de basisploeg, net als Bezoes en Owusu. Marreh, Bukari, Depoitre en Jaremtsjoek komen zo aan de aftrap. . Bolat maakt debuut voor AA Gent Bij Gent staat Bolat voor het eerst in doel, Roef verhuist naar de bank. Arslanagic, De Bruyn en Odjidja moeten geblesseerd afhaken. Kleindienst valt uit de basisploeg, net als Bezoes en Owusu. Marreh, Bukari, Depoitre en Jaremtsjoek komen zo aan de aftrap.

15:17 vooraf, 15 uur 17. Krabbelt Gent overeind? AA Gent kan zich na een 6 op 21 geen nieuw puntenverlies veroorloven. Geen evidente taak tegen Beerschot, dat wél uitstekend aan de competitie begonnen is. Kan Gent zich herpakken na de uitschuiver tegen OHL of of blijft Beerschot in het spoor van Charleroi en Club Brugge? Volg het hier vanaf 16u. . Krabbelt Gent overeind? AA Gent kan zich na een 6 op 21 geen nieuw puntenverlies veroorloven. Geen evidente taak tegen Beerschot, dat wél uitstekend aan de competitie begonnen is. Kan Gent zich herpakken na de uitschuiver tegen OHL of of blijft Beerschot in het spoor van Charleroi en Club Brugge? Volg het hier vanaf 16u.

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Roman Jaremtsjoek, Sulayman Marreh, Osman Bukari, Laurent Depoitre, Dogbole Niangbo Opstelling KAA Gent Dogbole Niangbo, Laurent Depoitre, Osman Bukari, Sulayman Marreh, Roman Jaremtsjoek, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Sinan Bolat

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Joren Dom, Denis Prychynenko, Dario van den Buijs, Jan van den Bergh, Pierre Bourdin, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Pierre Bourdin, Jan van den Bergh, Dario van den Buijs, Denis Prychynenko, Joren Dom, Mike Vanhamel