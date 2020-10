AA Gent blaakt plots van vertrouwen en speelt Beerschot van de mat

AA Gent - Beerschot in een notendop:

Jaremtsjoek zet Gent meteen in een zetel

De nummer 3 tegen de nummer 15 of een ploeg in vorm tegen een ploeg in crisis. Het contrast tussen Beerschot en Gent kon niet groter zijn. Maar op het veld mochten die verhoudingen al snel naar de prullenbak. Met dank aan Roman Jaremtsjoek.

De Oekraïner rondde de eerste goede aanval van Gent meteen af. Op aangeven van Depoitre haalde hij vanuit het halve maantje uit met een strak schot, Vanhamel was kansloos. Amper 3 minuten later was het alweer raak voor Jaremtsjoek. Hij baande zich vlot een weg in de zestien en nam ook Vanhamel opnieuw te grazen.

Gent blaakte plots van het vertrouwen, Beerschot moest zijn wonden likken. Op het halfuur draaide Gent het mes nog wat dieper in die wonden. Jaremtsjoek kreeg de bal dit keer niet voorbij Vanhamel, de herneming van Naingbo strandde op de paal, maar bij de derde poging was het wél raak voor Depoitre: 3-0.

Beerschot stelde daar weinig tegenover. Ook Holzhauser verdronk mee met zijn ploeg. Pas met de rust in zicht moest Bolat, voor het eerst in doel bij Gent, zich tonen. Hij kon een hard schot van Suzuki nog net tegen de lat duwen.