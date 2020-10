Opsteker voor Anderlecht voor clash met Club: Verschaeren weer in de kern

22:35

vooraf, 22 uur 35. Corona is Anderlecht iéts gunstiger gezind. Anderlecht kampte de voorbije weken met een hevige corona-uitbraak. Maar liefst 9 spelers, waaronder Zulj, Vlap en Verschaeren testten (meermaals) positief. De topper tegen Club Brugge kwam enkele dagen geleden in het gedrang voor Verschaeren, die nog steeds niet van zijn corona af was. Maar gelukkig voor Anderlecht zijn de coronagoden paars-wit wat beter gezind. Verschaeren zit zowaar in de wedstrijdkern en heeft volgens Kompany niet veel conditionele achterstand na zijn besmetting. Dat liet de Anderlecht-coach weten op de persconferentie van gisteren. Zulj en Vlap hebben wat meer last om hun niveau weer op te krikken en zitten niet in de kern. Wel van de partij: Jérémy Doku. Hij wordt gelinkt aan Rennes, maar blijft voorlopig nog naar doelpunten zoeken voor Anderlecht. Verder missen we ook Trebel en Bundu. .