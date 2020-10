Jong Anderlecht botst op superieur Club Brugge in de topper

Club Brugge – Anderlecht in een notendop:

Anderlecht doet een kwartiertje mee en wordt nadien overlopen

In het slot van de eerste helft kwam Anderlecht nog eens aan de overzijde. Kossounou schatte een voorzet van Verschaeren verkeerd in, maar Nmecha kon niet profiteren. De 1-0-voorsprong aan de rust was oververdiend voor Club. Anderlecht deed een kwartiertje mee en werd nadien simpelweg overlopen.

Club Brugge schakelde een versnelling hoger en duwde de bezoekers tegen de eigen zestien. Mykhaylichenko werd op rechts meer dan eens in de wind gezet door een ijzersterke Diatta en halfweg de eerste helft opende de Senegalees verdiend de score voor blauw-zwart. Opnieuw plaveide defensief geklungel bij paars-wit de weg. Deze keer ging Vranjes in de fout.

Anderlecht verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, maar verspeelde vaak onnodige punten diep in de tweede helft. Club leed wel al twee nederlagen, maar had met een 12 op 12 de goede vorm weer te pakken en keek vol vertrouwen uit naar de komst van de recordkampioen. Clement en Kompany beloofden allebei met open vizier te strijden, maar langer dan een kwartier hield Anderlecht dat niet vol.

Anderlecht maakt het zichzelf meteen na de rust nog wat moeilijker

Al in de eerste minuut van de tweede helft viel de topper van speeldag 8 in een beslissende plooi. Sambi Lokonga miste zijn controle aan de eigen zestien en probeerde dat te gretig recht te zetten. Vormer tikte het leer vooruit en liet zich in de box slim haken. Wellenreuther, die inviel voor de geblesseerde Van Crombrugge, koos een hoek, Vanaken deed het door het midden: 2-0.



Twintig minuten voor tijd werd de nachtmerrie voor Sambi Lokonga nog wat erger. Hij verprutste een nieuwe controle, ging op de voet van De Ketelaere staan en mocht voortijdig gaan douchen. Toch lukte het Anderlecht om met een mannetje minder nog te scoren, maar Murillo stond in de baan van Amuzu’s schot en hinderde Mignolet vanuit een buitenspelpositie. De aansluitingstreffer werd afgekeurd.

Wanneer Murillo diep in blessuretijd nog een onnodige overtreding maakte op Sobol, zette man van de match Ruud Vormer de kers op de Brugse taart. Met een geweldige krul over de muur schilderde hij de duidelijke 3-0-cijfers op het bord. Club pakt 15 op 15, voor Anderlecht is het de eerste nederlaag van het seizoen.