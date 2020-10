Geen Doku op het wedstrijdblad, Badji vervangt geblesseerde Krmencik

13:22 vooraf, 13 uur 22. We zitten helemaal klaar voor de topper van speeldag 8. Erik Lambrechts is aangeduid als scheidsrechter. . We zitten helemaal klaar voor de topper van speeldag 8. Erik Lambrechts is aangeduid als scheidsrechter.

13:22 vooraf, 13 uur 22. Ik denk dat Anderlecht het spel zal willen maken en met een open geest zal willen spelen. Wij willen dat ook doen, dus als dat aan beide kanten lukt, zullen jullie een mooie wedstrijd te zien krijgen. Philippe Clement, coach Club Brugge. Ik denk dat Anderlecht het spel zal willen maken en met een open geest zal willen spelen. Wij willen dat ook doen, dus als dat aan beide kanten lukt, zullen jullie een mooie wedstrijd te zien krijgen. Philippe Clement, coach Club Brugge

13:20 vooraf, 13 uur 20. Ik wil gerust over Jérémy Doku praten, maar pas na de wedstrijd. De focus moet nu op Club Brugge liggen. Vincent Kompany, coach Anderlecht. Ik wil gerust over Jérémy Doku praten, maar pas na de wedstrijd. De focus moet nu op Club Brugge liggen. Vincent Kompany, coach Anderlecht

13:20 vooraf, 13 uur 20. Dat de voorbereiding moeilijk was, mag geen excuus zijn. We gaan ervoor. Ik geloof in mijn jongens. Vincent Kompany, coach Anderlecht. Dat de voorbereiding moeilijk was, mag geen excuus zijn. We gaan ervoor. Ik geloof in mijn jongens. Vincent Kompany, coach Anderlecht

13:16 vooraf, 13 uur 16. Pakt Club 15 op 15? Na een twijfelachtige start met 2 nederlagen uit 3 wedstrijden heeft Club Brugge het goede ritme weer te pakken. Het verzamelde in zijn recentste 4 matchen 12 punten en haalde onder meer zwaar uit op het veld van Zulte Waregem (0-6). Blauw-zwart verloor in tegenstelling tot Anderlecht dus wel al dit seizoen, maar zit in een betere vorm. Trekt Club de lijn door zo meteen? . Pakt Club 15 op 15? Na een twijfelachtige start met 2 nederlagen uit 3 wedstrijden heeft Club Brugge het goede ritme weer te pakken. Het verzamelde in zijn recentste 4 matchen 12 punten en haalde onder meer zwaar uit op het veld van Zulte Waregem (0-6). Blauw-zwart verloor in tegenstelling tot Anderlecht dus wel al dit seizoen, maar zit in een betere vorm. Trekt Club de lijn door zo meteen?

13:11 vooraf, 13 uur 11. Anderlecht verloor nog niet dit seizoen. Anderlecht verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, maar verspeelde vaak domme punten in het slot van zijn wedstrijden. Vorige week nog was Luckassen de schlemiel met defensief geklungel in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Eupen. . Anderlecht verloor nog niet dit seizoen Anderlecht verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, maar verspeelde vaak domme punten in het slot van zijn wedstrijden. Vorige week nog was Luckassen de schlemiel met defensief geklungel in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Eupen.

12:41 vooraf, 12 uur 41. Geen Doku op het wedstrijdblad, Arnstad debuteert. De transfersoap rond Jérémy Doku bereikt stilaan een climax. Het goudhaantje van paars-wit is niet eens mee afgereisd naar Club, de overgang naar Rennes lijkt daarmee zo goed als rond. Kompany moet puzzelen en heeft een eerste basisplaats in petto voor Kristian Arnstad. Ook Bakkali komt aan de aftrap. Dimata, die naast een transfer naar Dijon greep en ontgoocheld reageerde, zit op de bank. Nog opvallend: Verschaeren, pas terug na coronaquarantaine, mag meteen starten. . Geen Doku op het wedstrijdblad, Arnstad debuteert De transfersoap rond Jérémy Doku bereikt stilaan een climax. Het goudhaantje van paars-wit is niet eens mee afgereisd naar Club, de overgang naar Rennes lijkt daarmee zo goed als rond. Kompany moet puzzelen en heeft een eerste basisplaats in petto voor Kristian Arnstad. Ook Bakkali komt aan de aftrap. Dimata, die naast een transfer naar Dijon greep en ontgoocheld reageerde, zit op de bank. Nog opvallend: Verschaeren, pas terug na coronaquarantaine, mag meteen starten.

12:33 vooraf, 12 uur 33. Man in vorm Krmencik is er niet bij. Club Brugge moet het vandaag doen zonder man in vorm Michael Krmencik. De aanvaller, die 3 keer scoorde en 1 assist afleverde in de laatste 3 wedstrijden voor Club, is geblesseerd en wordt voorin vervangen door Badji. Op het driemansmiddenveld is Balanta er net als in de Brugse derby opnieuw niet bij door een kuitblessure. Rits maakt de driehoek met Vormer en Vanaken compleet. . Man in vorm Krmencik is er niet bij Club Brugge moet het vandaag doen zonder man in vorm Michael Krmencik. De aanvaller, die 3 keer scoorde en 1 assist afleverde in de laatste 3 wedstrijden voor Club, is geblesseerd en wordt voorin vervangen door Badji. Op het driemansmiddenveld is Balanta er net als in de Brugse derby opnieuw niet bij door een kuitblessure. Rits maakt de driehoek met Vormer en Vanaken compleet.

22:35 vooraf, 22 uur 35. Corona is Anderlecht iéts gunstiger gezind. Anderlecht kampte de voorbije weken met een hevige corona-uitbraak. Maar liefst 9 spelers, waaronder Zulj, Vlap en Verschaeren testten (meermaals) positief. De topper tegen Club Brugge kwam enkele dagen geleden in het gedrang voor Verschaeren, die nog steeds niet van zijn corona af was. Maar gelukkig voor Anderlecht zijn de coronagoden paars-wit wat beter gezind. Verschaeren zit zowaar in de wedstrijdkern en heeft volgens Kompany niet veel conditionele achterstand na zijn besmetting. Dat liet de Anderlecht-coach weten op de persconferentie van gisteren. Zulj en Vlap hebben wat meer last om hun niveau weer op te krikken en zitten niet in de kern. Wel van de partij: Jérémy Doku. Hij wordt gelinkt aan Rennes, maar blijft voorlopig nog naar doelpunten zoeken voor Anderlecht. Verder missen we ook Trebel en Bundu. . Corona is Anderlecht iéts gunstiger gezind Anderlecht kampte de voorbije weken met een hevige corona-uitbraak. Maar liefst 9 spelers, waaronder Zulj, Vlap en Verschaeren testten (meermaals) positief. De topper tegen Club Brugge kwam enkele dagen geleden in het gedrang voor Verschaeren, die nog steeds niet van zijn corona af was.

22:26 vooraf, 22 uur 26. Balanta nog niet in Brugse kern. Club Brugge zal Anderlecht ontvangen zonder Balanta. Die sukkelt nog met een blessure. Net als Krmencik, Mitrovic en Fofana. . Balanta nog niet in Brugse kern Club Brugge zal Anderlecht ontvangen zonder Balanta. Die sukkelt nog met een blessure. Net als Krmencik, Mitrovic en Fofana.

22:20 vooraf, 22 uur 20. Club Brugge - Anderlecht. Dé topper van speeldag 8 is ongetwijfeld de partij tussen Club Brugge en Anderlecht. Het verschil tussen beide ploegen is maar twee puntjes, al staat Club op plek 2 en Anderlecht op plek 7. . Club Brugge - Anderlecht Dé topper van speeldag 8 is ongetwijfeld de partij tussen Club Brugge en Anderlecht. Het verschil tussen beide ploegen is maar twee puntjes, al staat Club op plek 2 en Anderlecht op plek 7.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Eduard Sobol, Simon Deli, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Youssouph Badji, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Charles De Ketelaere, Youssouph Badji, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Mats Rits, Ruud Vormer, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Simon Deli, Eduard Sobol, Simon Mignolet

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Ognjen Vranješ, Derrick Luckassen, Bogdan Mykhaylichenko, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Kristian Arnstad, Zakaria Bakkali, Lukas Nmecha, Yari Verschaeren Opstelling Anderlecht Yari Verschaeren, Lukas Nmecha, Zakaria Bakkali, Kristian Arnstad, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Bogdan Mykhaylichenko, Derrick Luckassen, Ognjen Vranješ, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge