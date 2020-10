LIVE: Miyoshi speelt KVM tureluurs, Antwerp legt er al 3 in het mandje

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KV Mechelen, Jules Van Cleemput erin, Issa Kabore eruit wissel Issa Kabore Jules Van Cleemput

63' tweede helft, minuut 63. Invaller Nsimba heeft al meteen een goede voorzet in petto. Haroun wordt afgeblokt en misloopt een (terechte) penalty. . Invaller Nsimba heeft al meteen een goede voorzet in petto. Haroun wordt afgeblokt en misloopt een (terechte) penalty.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Antwerp, Bruny Nsimba erin, Dieumerci Mbokani eruit wissel Dieumerci Mbokani Bruny Nsimba

62' tweede helft, minuut 62. Onder luid applaus trekt Mbokani naar de kant. Met de glimlach is het niet, maar zijn doelpuntje heeft hij toch beet. Vervanger van dienst: Nsimba. . Onder luid applaus trekt Mbokani naar de kant. Met de glimlach is het niet, maar zijn doelpuntje heeft hij toch beet. Vervanger van dienst: Nsimba.

62' Gele kaart voor Rocky Bushiri van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 62 Rocky Bushiri KV Mechelen

59' tweede helft, minuut 59. Lamkel Zé beleeft een lastige tweede helft. Vanop de linkerflank trekt hij zich vaak op gang, maar zijn voorzetten missen nauwkeurigheid. . Lamkel Zé beleeft een lastige tweede helft. Vanop de linkerflank trekt hij zich vaak op gang, maar zijn voorzetten missen nauwkeurigheid.

57' Gele kaart voor Martin Hongla van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 57 Martin Hongla Antwerp

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij KV Mechelen, Williams Togui Mel erin, Igor De Camargo eruit wissel Igor De Camargo Williams Togui Mel

56' tweede helft, minuut 56. De Camargo heeft amper iets (kunnen) laten zien vanavond en mag gaan rusten. Togui komt hem aflossen. . De Camargo heeft amper iets (kunnen) laten zien vanavond en mag gaan rusten. Togui komt hem aflossen.

51' tweede helft, minuut 51.

50' tweede helft, minuut 50. Hongla probeert het met een schot uit de tweede lijn. De man met de rode haren ziet zijn poging evenwel een meter of twee naast doel verdwijnen. . Hongla probeert het met een schot uit de tweede lijn. De man met de rode haren ziet zijn poging evenwel een meter of twee naast doel verdwijnen.

47' tweede helft, minuut 47. Mbokani (geen?) buitenspel. Daar is de eerste kans al voor Antwerp. Mbokani staal vrij in de zestien en schiet pal op doelman Coucke. Het fluitsignaal weerklinkt: buitenspel, oordeelt Laforge. In de herhaling lijkt het wel heel nipt. . Mbokani (geen?) buitenspel Daar is de eerste kans al voor Antwerp. Mbokani staal vrij in de zestien en schiet pal op doelman Coucke. Het fluitsignaal weerklinkt: buitenspel, oordeelt Laforge. In de herhaling lijkt het wel heel nipt.

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft begint met een panna van Mbokani bij Bushiri. Die kan er niet mee lachen en legt de Antwerp-spits tegen de grond. Een kaart houdt Laforge op zak. . De tweede helft begint met een panna van Mbokani bij Bushiri. Die kan er niet mee lachen en legt de Antwerp-spits tegen de grond. Een kaart houdt Laforge op zak.

46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. Daar gaan we weer! Bij Mechelen komt Storm het veld op, de Zweed Engvall ruimt plaats. . START 2E HELFT Daar gaan we weer! Bij Mechelen komt Storm het veld op, de Zweed Engvall ruimt plaats.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:33 Kan Mechelen nog iets klaarspelen na rust? rust, 21 uur 33. Kan Mechelen nog iets klaarspelen na rust? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij KV Mechelen, Nikola Storm erin, Gustav Engvall eruit wissel Gustav Engvall Nikola Storm

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST! Antwerp trekt met een 3-0-voorsprong de kleedkamers in. Man van de eerste helft was Miyoshi, de Japanner had een voet in alle goals, waar hij zelf ook een doelpuntje meepikte. . RUST! Antwerp trekt met een 3-0-voorsprong de kleedkamers in. Man van de eerste helft was Miyoshi, de Japanner had een voet in alle goals, waar hij zelf ook een doelpuntje meepikte.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44.

44' eerste helft, minuut 44.

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 3, 0. goal Antwerp KV Mechelen 64' 3 0

43' eerste helft, minuut 43. Mbokani maakt er 3-0 van! En de actie begint alweer bij... Miyoshi. De Japanner bereikt Gerkens, die zijn poging nog gestopt ziet door Coucke. Gelukkig staat Mbokani op de juiste plek om de 3-0 met een stifter over de KVM-doelman te spelen. . Mbokani maakt er 3-0 van! En de actie begint alweer bij... Miyoshi. De Japanner bereikt Gerkens, die zijn poging nog gestopt ziet door Coucke. Gelukkig staat Mbokani op de juiste plek om de 3-0 met een stifter over de KVM-doelman te spelen.

41' eerste helft, minuut 41. Kaboré herovert de bal bij Lamkel Zé, die even tegen de grond blijft liggen. KVM komt met de rust in zicht beter in de wedstrijd. . Kaboré herovert de bal bij Lamkel Zé, die even tegen de grond blijft liggen. KVM komt met de rust in zicht beter in de wedstrijd.

38' eerste helft, minuut 38. KVM komt eens opzetten en Engvall duikt de zestien in. Een goeie kans lijkt in de maak, maar De Laet heeft een puike tackle in petto. . KVM komt eens opzetten en Engvall duikt de zestien in. Een goeie kans lijkt in de maak, maar De Laet heeft een puike tackle in petto.

36' eerste helft, minuut 36. Antwerp-fans, draag jullie mondmasker! De stadionomroeper doet een vriendelijke oproep aan de aanwezige fans in het stadion om de coronamaatregelen beter op te volgen. Mondmaskers opzetten, is de boodschap. . Antwerp-fans, draag jullie mondmasker! De stadionomroeper doet een vriendelijke oproep aan de aanwezige fans in het stadion om de coronamaatregelen beter op te volgen. Mondmaskers opzetten, is de boodschap.

30' eerste helft, minuut 30. Kansje KVM. Zowaar een kans voor KVM! Een snel genomen hoekschop belandt bij Bushiri, die op doel wil koppen. Zijn foutje van daarnet rechtzetten lukt niet, want de verdediger raakt de bal met de schouder. . Kansje KVM Zowaar een kans voor KVM! Een snel genomen hoekschop belandt bij Bushiri, die op doel wil koppen. Zijn foutje van daarnet rechtzetten lukt niet, want de verdediger raakt de bal met de schouder.

29' eerste helft, minuut 29. Kan De Camargo een doelpuntje meepikken?

26' eerste helft, minuut 26. Geen druk. Ookal staat Mechelen 2-0 achter, toch blijven de KVM-spelers afwachten. Er wordt weinig tot geen druk gezet op de Antwerp-verdediging, die moeiteloos kan uitspelen. . Geen druk Ookal staat Mechelen 2-0 achter, toch blijven de KVM-spelers afwachten. Er wordt weinig tot geen druk gezet op de Antwerp-verdediging, die moeiteloos kan uitspelen.

25' eerste helft, minuut 25. Het is alweer Miyoshi die de actie opzet. De Japanner bereikt Gerkens, maar zijn voorzet is te lang onderweg. . Het is alweer Miyoshi die de actie opzet. De Japanner bereikt Gerkens, maar zijn voorzet is te lang onderweg.

20' eerste helft, minuut 20. Het uitverdedigen bij Mechelen verloopt niet al te vlot. Een lange bal dan maar, denkt doelman Coucke. . Het uitverdedigen bij Mechelen verloopt niet al te vlot. Een lange bal dan maar, denkt doelman Coucke.

18' eerste helft, minuut 18. Lamkel Zé dribbelt het strafschopgebied van KVM in, haalt de achterlijn, maar zijn voorzet wordt in het dak van het doel verwerkt. Hoekschop. . Lamkel Zé dribbelt het strafschopgebied van KVM in, haalt de achterlijn, maar zijn voorzet wordt in het dak van het doel verwerkt. Hoekschop.

16' eerste helft, minuut 16. KV Mechelen zal snel moeten reageren, maar lijkt voorlopig nog wat achter de bal te lopen. De Camargo krijgt wel een kopkans, maar krijgt niet voldoende ruimte. . KV Mechelen zal snel moeten reageren, maar lijkt voorlopig nog wat achter de bal te lopen. De Camargo krijgt wel een kopkans, maar krijgt niet voldoende ruimte.

10' eerste helft, minuut 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

9' eerste helft, minuut 9. Jawel, daar is nummer 2! En of hij zijn seizoensdebuut niet mist! Miyoshi zet de actie op met Refaelov en knalt de 2-0 met z'n linker droog in de hoek. Wat een sterk wedstrijdbegin van de Japanner! . Jawel, daar is nummer 2! En of hij zijn seizoensdebuut niet mist! Miyoshi zet de actie op met Refaelov en knalt de 2-0 met z'n linker droog in de hoek. Wat een sterk wedstrijdbegin van de Japanner!

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Koji Miyoshi van Antwerp. 2, 0. goal Antwerp KV Mechelen 64' 2 0

6' eerste helft, minuut 6.

5' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 5 door Rocky Bushiri van Antwerp. 1, 0. own goal Antwerp KV Mechelen 64' 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Owngoal KVM! Daar is de voorsprong al voor Antwerp! Miyoshi kan zijn eigen kans gaan, kiest voor de voorzet en ziet hoe Bushiri de bal in eigen doel verwerkt. . Owngoal KVM! Daar is de voorsprong al voor Antwerp! Miyoshi kan zijn eigen kans gaan, kiest voor de voorzet en ziet hoe Bushiri de bal in eigen doel verwerkt.

3' eerste helft, minuut 3. Lamkel Zé laat zich meteen gelden. Hij gaat goed mee verdedigen en probeert de actie op te zetten. . Lamkel Zé laat zich meteen gelden. Hij gaat goed mee verdedigen en probeert de actie op te zetten.

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft, minuut 1. START! We zijn eraan begonnen in het Bosuilstadion! De scheidsrechter vandaag is Nicolas Laforge. . START! We zijn eraan begonnen in het Bosuilstadion! De scheidsrechter vandaag is Nicolas Laforge.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. De spelers betreden het veld, de supporters laten van zich horen. . De spelers betreden het veld, de supporters laten van zich horen.

20:35 vooraf, 20 uur 35. We hebben enkele blessures en problemen in de selectie. Lamkel Zé is een speler die de wedstrijd voor je kan winnen, maar ook kan verliezen. Hopelijk wint hij de wedstrijd voor ons vandaag. Ivan leko. We hebben enkele blessures en problemen in de selectie. Lamkel Zé is een speler die de wedstrijd voor je kan winnen, maar ook kan verliezen. Hopelijk wint hij de wedstrijd voor ons vandaag. Ivan leko

20:31 vooraf, 20 uur 31. Vranckx en Vanlerberghe zijn geblesseerd. Hen opstellen is veel te veel risico. Dan is het nu taak voor andere jongens om dat op te vangen. Wouter Vrancken. Vranckx en Vanlerberghe zijn geblesseerd. Hen opstellen is veel te veel risico. Dan is het nu taak voor andere jongens om dat op te vangen. Wouter Vrancken

20:27 vooraf, 20 uur 27. Voetballend KVM. Bij KVM zien we met Kaya en Hairemans twee voetballende mannen op het wedstrijdblad. Wie niet van de partij is: Aster Vranckx. Het 17-jarige talent (zondag 4 oktober wordt hij 18) is geblesseerd. . Voetballend KVM Bij KVM zien we met Kaya en Hairemans twee voetballende mannen op het wedstrijdblad. Wie niet van de partij is: Aster Vranckx. Het 17-jarige talent (zondag 4 oktober wordt hij 18) is geblesseerd.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Een jaartje ouder (en wijzer?). Midden september mocht Lamkel Zé 24 kaarsjes uitblazen. De Kameroener maakt een halve maand nadien weer zijn opwachting in het eerste elftal van Antwerp. Zijn de jaren van verstand aangebroken? Of wordt het een eenmalig optreden en een retourticket naar de B-kern? . Een jaartje ouder (en wijzer?) Midden september mocht Lamkel Zé 24 kaarsjes uitblazen. De Kameroener maakt een halve maand nadien weer zijn opwachting in het eerste elftal van Antwerp. Zijn de jaren van verstand aangebroken? Of wordt het een eenmalig optreden en een retourticket naar de B-kern?

20:16 vooraf, 20 uur 16. Opvallend VIDEO: Lamkel Zé krijgt wel heel speciale verjaardagstaart van ploegmaats

20:11 vooraf, 20 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:03 vooraf, 20 uur 03. Kiekeboe: daar is Lamkel Zé alweer. Antwerp-coach Leko heeft weer plek voor Didier Lamkel Zé in zijn elftal. Het is van speeldag 4 - de uitmatch tegen Charleroi - geleden dat hij nog eens mocht starten. Nadien verdween hij in het niets. Aanwinst Benavente is nog niet van de partij. Verstraete vinden we niet terug in de basis. Leko zwiert wel Hongla en Miyoshi in zijn ploeg. . Kiekeboe: daar is Lamkel Zé alweer Antwerp-coach Leko heeft weer plek voor Didier Lamkel Zé in zijn elftal. Het is van speeldag 4 - de uitmatch tegen Charleroi - geleden dat hij nog eens mocht starten. Nadien verdween hij in het niets. Aanwinst Benavente is nog niet van de partij.

Verstraete vinden we niet terug in de basis. Leko zwiert wel Hongla en Miyoshi in zijn ploeg.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:02 vooraf, 20 uur 02. Antwerp - KV Mechelen. Antwerp kent intussen zijn Europese tegenspelers, maar moet vanavond vol aan de bak tegen KV Mechelen. Antwerp doet het behoorlijk met een zesde plek, KV Mechelen staat dertiende, maar had misschien wel meer verdiend dan de 7 puntjes dat het nu telt. . Antwerp - KV Mechelen Antwerp kent intussen zijn Europese tegenspelers, maar moet vanavond vol aan de bak tegen KV Mechelen. Antwerp doet het behoorlijk met een zesde plek, KV Mechelen staat dertiende, maar had misschien wel meer verdiend dan de 7 puntjes dat het nu telt.

20:02 - Vooraf Vooraf, 20 uur 02

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Martin Hongla, Didier Lamkel Ze, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Didier Lamkel Ze, Martin Hongla, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Koji Miyoshi, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Jean Butez

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Lucas Bijker, Gustav Engvall, Geoffry Hairemans, Onur Kaya, Rob Schoofs, Kerim Mrabti, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Igor De Camargo, Kerim Mrabti, Rob Schoofs, Onur Kaya, Geoffry Hairemans, Gustav Engvall, Lucas Bijker, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Gaëtan Coucke