Japanse nachtmerrie voor KV Mechelen op de Bosuil

Antwerp - KV Mechelen in een notendop

Snelle owngoal, geen Mechelse reactie

Hét nieuws voor de aftrap was ongetwijfeld de terugkeer van Didier Lamkel Zé in de Antwerpse basiself. De Kameroener vertoefde de afgelopen weken in de B-kern en kreeg opnieuw een basisstek van coach Leko.

In het wedstrijdbegin speelde hij ook een keurige wedstrijd, maar het was de Japanner Miyoshi die de Antwerpse wet dicteerde. Bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen dwong hij KVM-verdediger Bushiri tot een eigen doelpunt, al had die zelf amper door hoe die bal in doel belandde.

KVM had geen reactie in huis, dus prikte Antwerp nog maar eens tegen. Miyoshi zette een knap een-tweetje op met Refaelov en knalde de 2-0 droog in de rechterbenedenhoek. Mechelen met de rug tegen de muur.

Maar een reactie kwam er niet echt. De Antwerp-verdediging kon vrij uitverdedigen, want druk kwam er toch amper. Bushiri miste bij een zeldzame KVM-kans de aansluitingstreffer, iets nadien was het wel prijs aan de overkant. Gerkens kon een voorzet van Miyoshi net niet afwerken, Mbokani stond op de goede plek en tikte nog binnen.