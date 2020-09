Zulte Waregem graait punt mee uit Luik

"Ik heb vandaag een ploeg gezien die 90 minuten gestreden heeft. Op mentaliteit, want een punt pakken op Standard is niet eenvoudig", zegt Francky Dury. "Zeker na die 0-6-nederlaag tegen Club waarin je in alle facetten van het voetbal tekortkwam."

Dury had voorafgaand aan de 2-2 van Standard wel een onbestrafte overtreding op Vossen gezien. “Ik was wat ongelukkig over die fase. We hadden controle over die fase. Het ging door en uiteindelijk maken zij de gelijkmaker."

"Maar ik kan mij vinden in de 2-2. Standard heeft initiatief genomen in de tweede helft, wij hadden meer controle in de eerste helft. We zijn 2 keer goed op voorsprong gekomen. Dat heeft ons vertrouwen gegeven. We moeten op dit elan doorgaan. Ik ben ervan overtuigd dat als we die mentaliteit tonen, dan kan Zulte Waregem een ploeg zijn die kan verrassen."

"Ik ben vooral blij voor het team, want we zijn na die 0 op 6 met een klein hartje naar hier gekomen. Dit toont nog maar eens dat wanneer Zulte Waregem in de hoek zit, dat we nog altijd een beetje kunnen klauwen. Dus we gaan ons zomaar niet in de hoek laten dringen."