LIVE: Vossen veegt gelijkmaker Balikwisha razendsnel weer uit

Fase per fase

Fase per fase

53' tweede helft, minuut 53. Standard is ondanks de opdoffer toch beter aan het voetballen in de tweede helft. Er zit meer tempo in het spel van de Luikenaars, Zulte Waregem moet achteruit. . Standard is ondanks de opdoffer toch beter aan het voetballen in de tweede helft. Er zit meer tempo in het spel van de Luikenaars, Zulte Waregem moet achteruit.

49' tweede helft, minuut 49. Vossen kopt Zulte Waregem weer op voorsprong! Onwaarschijnlijk, Zulte Waregem klimt meteen weer op voorsprong. Vossen troeft Fai af op een hoekschop en geeft ook Bodart het nakijken. . Vossen kopt Zulte Waregem weer op voorsprong! Onwaarschijnlijk, Zulte Waregem klimt meteen weer op voorsprong. Vossen troeft Fai af op een hoekschop en geeft ook Bodart het nakijken.







49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 1, 2. goal Standard Zulte Waregem 1 2

48' tweede helft, minuut 48.

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Michel Ange Balikwisha van Standard. 1, 1. goal Standard Zulte Waregem 1 1

47' tweede helft, minuut 47. Balikwisha brengt Standard langzij! Perfecte start van de tweede helft voor Standard! Amallah trapt over de bal bij een lage voorzet van Cop, maar geeft zo onbewust een assist aan Balikwisha. Die treft van dichtbij raak. . Balikwisha brengt Standard langzij! Perfecte start van de tweede helft voor Standard! Amallah trapt over de bal bij een lage voorzet van Cop, maar geeft zo onbewust een assist aan Balikwisha. Die treft van dichtbij raak.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Standard brengt de bal weer aan het rollen. Heeft de rust voor inspiratie gezorgd bij de thuisploeg? . 2e helft Standard brengt de bal weer aan het rollen. Heeft de rust voor inspiratie gezorgd bij de thuisploeg?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Standard duikt de rust in met een 0-1-achterstand. Dompé bracht Zulte Waregem met een knappe treffer al vroeg op voorsprong. Standard kon pas in het slotkwartier voor dreiging zorgen. . Rust Standard duikt de rust in met een 0-1-achterstand. Dompé bracht Zulte Waregem met een knappe treffer al vroeg op voorsprong. Standard kon pas in het slotkwartier voor dreiging zorgen.

44' eerste helft, minuut 44. Amallah laat het liggen. Daar is Standard opnieuw! Een plaatsbal van Cop wijkt af op Opare en wordt zo de perfecte assist voor de vrijstaande Amallah, maar die kopt slordig naast. Hier zat veel meer in. . Amallah laat het liggen Daar is Standard opnieuw! Een plaatsbal van Cop wijkt af op Opare en wordt zo de perfecte assist voor de vrijstaande Amallah, maar die kopt slordig naast. Hier zat veel meer in.

42' eerste helft, minuut 42. Balikwisha op Bostyn. Bostyn houdt Zulte Waregem overeind! Balikwisha mag het van dichtbij proberen vanuit een scherpe hoek, maar raakt niet voorbij de doelman. . Balikwisha op Bostyn Bostyn houdt Zulte Waregem overeind! Balikwisha mag het van dichtbij proberen vanuit een scherpe hoek, maar raakt niet voorbij de doelman.

41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Standard, Nicolas Raskin erin, Eden Shamir eruit wissel Eden Shamir Nicolas Raskin

41' Gele kaart voor Obbi Oulare van Standard tijdens eerste helft, minuut 41 Obbi Oulare Standard

41' eerste helft, minuut 41. Oulare loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Deschacht. Intussen wordt bij Standard Shamir naar de kant gehaald voor Raskin. . Oulare loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Deschacht. Intussen wordt bij Standard Shamir naar de kant gehaald voor Raskin.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Dussenne net naast! De dreiging van Standard neemt toe. Dussenne komt goed inlopen op een vrije trap van Cop en kopt nipt voorlangs. Hangt de 1-1 in de lucht? . Dussenne net naast! De dreiging van Standard neemt toe. Dussenne komt goed inlopen op een vrije trap van Cop en kopt nipt voorlangs. Hangt de 1-1 in de lucht?

37' eerste helft, minuut 37. Standard komt nu toch eens piepen met een goede voorzet naar Oulare, maar die kan zijn kopbal niet kadreren. De thuisploeg probeert nu een soort slotoffensief te ontketenen, maar dat levert nog geen resem kansen op. . Standard komt nu toch eens piepen met een goede voorzet naar Oulare, maar die kan zijn kopbal niet kadreren. De thuisploeg probeert nu een soort slotoffensief te ontketenen, maar dat levert nog geen resem kansen op.

34' eerste helft, minuut 34. Eindelijk eens een fraaie aanval van de thuisploeg. Balikwisha dwingt uiteindelijk een hoekschop af, maar die levert niks op. . Eindelijk eens een fraaie aanval van de thuisploeg. Balikwisha dwingt uiteindelijk een hoekschop af, maar die levert niks op.

33' eerste helft, minuut 33. Het slotkwartier van deze eerste helft is ingegaan en het blijft wachten tot Standard wakker schiet. Zulte Waregem heeft alles netjes onder controle. . Het slotkwartier van deze eerste helft is ingegaan en het blijft wachten tot Standard wakker schiet. Zulte Waregem heeft alles netjes onder controle.

29' eerste helft, minuut 29. Cop verknoeit wenkende kans. Dan toch eens dreiging van Standard, na een ongelukkig moment in de defensie van de bezoekers. Cop mag zo zijn gang gaan in de zestien, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Weg kans voor de thuisploeg. . Cop verknoeit wenkende kans Dan toch eens dreiging van Standard, na een ongelukkig moment in de defensie van de bezoekers. Cop mag zo zijn gang gaan in de zestien, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Weg kans voor de thuisploeg.

29' eerste helft, minuut 29. De misverstanden en foute passes stapelen zich op bij de thuisploeg. De Luikenaars blijven vruchteloos op zoek naar het goede ritme. . De misverstanden en foute passes stapelen zich op bij de thuisploeg. De Luikenaars blijven vruchteloos op zoek naar het goede ritme.

27' eerste helft, minuut 27.

27' eerste helft, minuut 27. Sclessin is uiteraard niet helemaal gevuld met slechts 7.000 supporters, maar het gefluit is toch duidelijk hoorbaar. De thuisaanhang is niet tevreden met wat Standard laat zien. . Sclessin is uiteraard niet helemaal gevuld met slechts 7.000 supporters, maar het gefluit is toch duidelijk hoorbaar. De thuisaanhang is niet tevreden met wat Standard laat zien.

20' eerste helft, minuut 20. Bijna Bruno! Bijna 0-2 voor Zulte Waregem! Na een fraaie één-twee met Van Hecke gooit Opare de bal knap voor doel. Bodart raakt niet bij de voorzet, Bruno is verrast en kopt naast aan de tweede paal. . Bijna Bruno! Bijna 0-2 voor Zulte Waregem! Na een fraaie één-twee met Van Hecke gooit Opare de bal knap voor doel. Bodart raakt niet bij de voorzet, Bruno is verrast en kopt naast aan de tweede paal.

18' eerste helft, minuut 18. Standard-coach Montanier kijkt zorgelijk toe. Zijn team slaagt er voorlopig niet in om Zulte Waregem in de problemen te brengen. . Standard-coach Montanier kijkt zorgelijk toe. Zijn team slaagt er voorlopig niet in om Zulte Waregem in de problemen te brengen.

14' eerste helft, minuut 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13' eerste helft, minuut 13.

13' eerste helft, minuut 13. Standard moet aan de bak. Zulte Waregem zat niet in de wedstrijd, maar staat plots wel op voorsprong. . Standard moet aan de bak. Zulte Waregem zat niet in de wedstrijd, maar staat plots wel op voorsprong.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem. 0, 1. goal Standard Zulte Waregem 0 1

10' eerste helft, minuut 10. Dompé opent de score! Zulte Waregem komt verrassend op voorsprong. De eerste kans is meteen raak. Bruno slingert de bal naar de tweede paal en daar kopt Dompé de openingstreffer voorbij Bodart. . Dompé opent de score! Zulte Waregem komt verrassend op voorsprong. De eerste kans is meteen raak. Bruno slingert de bal naar de tweede paal en daar kopt Dompé de openingstreffer voorbij Bodart.





9' eerste helft, minuut 9. Dompé gaat wel erg stevig door op Fai en wordt even de levieten gelezen door ref Lambrechts. Het levert Standard een vrije trap op, maar die wordt vakkundig verknoeid door de thuisploeg. . Dompé gaat wel erg stevig door op Fai en wordt even de levieten gelezen door ref Lambrechts. Het levert Standard een vrije trap op, maar die wordt vakkundig verknoeid door de thuisploeg.

5' eerste helft, minuut 5. Slap begin. Een verschroeiende start van Standard? Nee, dat krijgen we niet te zien. Zulte Waregem houdt makkelijke stand in deze slappe openingsfase. . Slap begin Een verschroeiende start van Standard? Nee, dat krijgen we niet te zien. Zulte Waregem houdt makkelijke stand in deze slappe openingsfase.

4' eerste helft, minuut 4. Oulare botst met zijn hoofd stevig tegen het hoofd van Opare. Het is vooral die laatste die toch even moet bekomen. . Oulare botst met zijn hoofd stevig tegen het hoofd van Opare. Het is vooral die laatste die toch even moet bekomen.

2' eerste helft, minuut 2. De Bock moet al meteen aan de noodrem trekken bij Balikwisha. Scheidsrechter Lambrechts houdt de kaarten nog op zak. . De Bock moet al meteen aan de noodrem trekken bij Balikwisha. Scheidsrechter Lambrechts houdt de kaarten nog op zak.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zulte Waregem heeft de wedstrijd op gang getrapt. Kan het iets rapen op Sclessin? . Aftrap Zulte Waregem heeft de wedstrijd op gang getrapt. Kan het iets rapen op Sclessin?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:20 vooraf, 13 uur 20. We hebben wat frisheid nodig, veel jongens zijn in het rood moeten gaan. We hebben een brede kern, ik zou gek zijn om ze niet te benutten. Philippe Montanier . We hebben wat frisheid nodig, veel jongens zijn in het rood moeten gaan. We hebben een brede kern, ik zou gek zijn om ze niet te benutten. Philippe Montanier

13:16 vooraf, 13 uur 16. Wij moeten het hebben van hard knokken, 90 minuten lang. Het is vandaag het moment om eens kansen te geven aan andere spelers. We moeten met de juiste winning spirit aan de aftrap komen. Francky Dury. Wij moeten het hebben van hard knokken, 90 minuten lang. Het is vandaag het moment om eens kansen te geven aan andere spelers. We moeten met de juiste winning spirit aan de aftrap komen. Francky Dury

13:14 vooraf, 13 uur 14. De voorbije 2 seizoenen was het geen pretje voor Zulte Waregem om naar Sclessin af te zakken. Twee jaar geleden kreeg het een 4-1-nederlaag aangesmeerd, vorig jaar werd het 4-0. Zorgt Standard ook vandaag voor een doelpuntenfestival? . De voorbije 2 seizoenen was het geen pretje voor Zulte Waregem om naar Sclessin af te zakken. Twee jaar geleden kreeg het een 4-1-nederlaag aangesmeerd, vorig jaar werd het 4-0. Zorgt Standard ook vandaag voor een doelpuntenfestival?

13:06 vooraf, 13 uur 06. Standard verloor dit seizoen nog niet in eigen huis. Cercle Brugge en Kortrijk werden met lege handen huiswaarts gestuurd, enkel Racing Genk wist een puntje te sprokkelen op Sclessin. . Standard verloor dit seizoen nog niet in eigen huis. Cercle Brugge en Kortrijk werden met lege handen huiswaarts gestuurd, enkel Racing Genk wist een puntje te sprokkelen op Sclessin.

13:00 vooraf, 13 uur . 6 punten uit 6 wedstrijden. Zulte Waregem heeft zijn competitiestart compleet gemist. In 6 wedstrijden kon het team van Francky Dury slechts 6 punten rapen. Zulte Waregem kampeert daardoor als 15 e gevaarlijk dicht bij de degradatiezone. . 6 punten uit 6 wedstrijden Zulte Waregem heeft zijn competitiestart compleet gemist. In 6 wedstrijden kon het team van Francky Dury slechts 6 punten rapen. Zulte Waregem kampeert daardoor als 15e gevaarlijk dicht bij de degradatiezone.

12:59 vooraf, 12 uur 59. Standard kwam afgelopen donderdag nog in actie in de derde voorronde van de Europa League. Het versloeg het Servische Vojvodina met 2-1 dankzij treffers van Avenatti en Amallah. In de play-offs wacht Fehervar de Luikenaars nu op. . Standard kwam afgelopen donderdag nog in actie in de derde voorronde van de Europa League. Het versloeg het Servische Vojvodina met 2-1 dankzij treffers van Avenatti en Amallah. In de play-offs wacht Fehervar de Luikenaars nu op.

12:47 vooraf, 12 uur 47. Dury voert 6 wissels door. Bij Zulte Waregem wordt er flink herschikt na de 0-6-pandoering tegen Club Brugge. Bansen, Humphreys, Govea, Sissako, Berahino en Srarfi betalen de prijs. Hun plaatsen worden ingenomen door Opare, Marcq, Vossen, Dompé, Opare en van Hecke . Dury voert 6 wissels door Bij Zulte Waregem wordt er flink herschikt na de 0-6-pandoering tegen Club Brugge. Bansen, Humphreys, Govea, Sissako, Berahino en Srarfi betalen de prijs. Hun plaatsen worden ingenomen door Opare, Marcq, Vossen, Dompé, Opare en van Hecke

12:41 vooraf, 12 uur 41. 5 wijzigingen bij Standard. Flink wat wijzigingen bij Standard in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd. Laifis, Pavlovic, Raskin en Carcela verhuizen naar de bank. Ook Cimirot verdwijnt uit de basis én uit de selectie. Gavory, Balikwisha, Dussenne, Shamir en Cop komen daardoor aan de aftrap. . 5 wijzigingen bij Standard Flink wat wijzigingen bij Standard in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd. Laifis, Pavlovic, Raskin en Carcela verhuizen naar de bank. Ook Cimirot verdwijnt uit de basis én uit de selectie. Gavory, Balikwisha, Dussenne, Shamir en Cop komen daardoor aan de aftrap.

12:35 vooraf, 12 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:28 vooraf, 12 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:27 vooraf, 12 uur 27. Springt Standard weer naar de tweede plaats? Standard opent de voetbalzondag in de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Kunnen de Luikenaars hun tweede plaats heroveren of recht Zulte Waregem de rug na een 0 op 6? Volg de wedstrijd hier vanaf 13.30u. . Springt Standard weer naar de tweede plaats? Standard opent de voetbalzondag in de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Kunnen de Luikenaars hun tweede plaats heroveren of recht Zulte Waregem de rug na een 0 op 6? Volg de wedstrijd hier vanaf 13.30u.

12:27 - Vooraf Vooraf, 12 uur 27

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Eden Shamir, Selim Amallah, Merveille Bokadi, Michel Ange Balikwisha, Obbi Oulare, Duje Cop Opstelling Standard Duje Cop, Obbi Oulare, Michel Ange Balikwisha, Merveille Bokadi, Selim Amallah, Eden Shamir, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Damien Marcq, Jannes van Hecke, Ibrahima Seck, Gianni Bruno, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé Opstelling Zulte Waregem Jean-Luc Dompé, Jelle Vossen, Gianni Bruno, Ibrahima Seck, Jannes van Hecke, Damien Marcq, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Louis Bostyn