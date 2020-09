Vranckx haalt zijn gram met 2 goals en 3 belangrijke punten voor KVM

KV Mechelen - STVV in een notendop:

Pas na rust valt alles op zijn plaats voor dominant KV Mechelen

Het gebeurt niet al te vaak in de Jupiler Pro League, maar ondanks de 0-0 aan de rust hadden de uitgeloten toeschouwers in het stadion zich niet verveeld. KVM en STVV maakten er een intense eerste helft van met felle duels en een leuk tempo.

Alleen dat ene onderdeel van voetbal waar het allemaal om draait als je punten wil, ontbrak. Doelpunten. En dat hadden beide clubs nodig, want KVM had zijn vorige 4 matchen verloren. STVV zijn vorige 2.

STVV begon nog degelijk, maar over de hele match moest KVM-doelman Coucke zich maar een keer onderscheiden. Bij een kopbal van Suzuki diep in de tweede helft. KV Mechelen domineerde bijna de hele wedstrijd, maar miste in de eerste helft precisie bij de laatste pass en efficientië voor doel.

Dat was allemaal beter in de tweede helft. Mrabti, die bewees echt een aanwinst te zijn voor KVM, maakte een eerste keer het verschil door een lange bal in een tijd voor te brengen. Daardoor konden de verdedigers van STVV niet iedereen dekken. Vranckx kon van dichtbij de 1-0 maken.

De volgende goede aanval van KVM was het opnieuw prijs voor Vranckx. Met wat geluk kreeg hij de bal voor de voeten in het strafschopgebied. Vranckx gebruikte zijn jonge, maar sterke lichaam om een verdediger af te houden en zorgde met de 2-0 voor een geruststellende voorsprong. De reactie van STVV was nauwelijks het vernoemen waard.