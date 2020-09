Ploegen in puntennood KV Mechelen en STVV kijken elkaar in de ogen

29' eerste helft, minuut 29. De strafschopgebieden van beide teams blijven voorlopig erg vaak onbespeeld terrein. Dus probeert Schoofs het na een lange aanval van KVM met een afstandsschot, dat naast gaat. Er gaat wel meer dreiging uit van de thuisploeg. . De strafschopgebieden van beide teams blijven voorlopig erg vaak onbespeeld terrein. Dus probeert Schoofs het na een lange aanval van KVM met een afstandsschot, dat naast gaat. Er gaat wel meer dreiging uit van de thuisploeg.

27' eerste helft, minuut 27. Het is een felle, maar chaotische fase van de match. Alsof beide ploegen haast hebben. Er worden te snel keuzes gemaakt en daardoor gaat het vaak mis. Maar het is wel leuk om naar te kijken. . Het is een felle, maar chaotische fase van de match. Alsof beide ploegen haast hebben. Er worden te snel keuzes gemaakt en daardoor gaat het vaak mis. Maar het is wel leuk om naar te kijken.

23' Gele kaart voor Lee Seung-Woo van STVV tijdens eerste helft, minuut 23 Seung-Woo Lee STVV

23' Gele kaart voor Joachim Van Damme van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 23 Joachim Van Damme KV Mechelen

23' eerste helft, minuut 23. Geel voor Van Damme en Lee. Kaboré wappert met zijn arm in het gezicht van Suzuki. De potjes koken even over. Van Damme en Lee betalen het gelag met elk een gele kaart. . Geel voor Van Damme en Lee Kaboré wappert met zijn arm in het gezicht van Suzuki. De potjes koken even over. Van Damme en Lee betalen het gelag met elk een gele kaart.

18' eerste helft, minuut 18. Geen penalty voor STVV. Van Damme neemt een enorm risico. Hij tackelt Colombatto langs achter in het strafschopgebied. Hij lijkt wel even de bal te raken. Geen penalty zegt ref Verboomen, maar dit had er misschien wel een moeten zijn. . Geen penalty voor STVV Van Damme neemt een enorm risico. Hij tackelt Colombatto langs achter in het strafschopgebied. Hij lijkt wel even de bal te raken. Geen penalty zegt ref Verboomen, maar dit had er misschien wel een moeten zijn.

16' eerste helft, minuut 16. Steppe is bijna de schlemiel. Kaboré slingert de bal schijnbaar niet al te best voor doel. Dat denkt doelman Steppe ook, maar de verbazing is groot als de bal achter Steppe op de dwarslat terug in het veld komt. . Steppe is bijna de schlemiel Kaboré slingert de bal schijnbaar niet al te best voor doel. Dat denkt doelman Steppe ook, maar de verbazing is groot als de bal achter Steppe op de dwarslat terug in het veld komt.

13' eerste helft, minuut 13. Van Damme trapt richting grijze hemel. Het heeft even geduurd, maar KV Mechelen knutselt nog eens een goede aanval in elkaar. Engvall haalt de achterlijn en legt perfect achteruit. Van Damme en Kaboré komen samen ingelopen. Het is Van Damme die afdrukt, maar wild over knalt. Een grote kans was dit en dat weten de fans achter het doel ook. Ze grijpen zich collectief naar de haren. . Van Damme trapt richting grijze hemel Het heeft even geduurd, maar KV Mechelen knutselt nog eens een goede aanval in elkaar. Engvall haalt de achterlijn en legt perfect achteruit. Van Damme en Kaboré komen samen ingelopen. Het is Van Damme die afdrukt, maar wild over knalt. Een grote kans was dit en dat weten de fans achter het doel ook. Ze grijpen zich collectief naar de haren.

12' Gele kaart voor Facundo Colidio van STVV tijdens eerste helft, minuut 12 Facundo Colidio STVV

10' eerste helft, minuut 10. Geel voor Colidio, maar KVM toch boos. STVV komt er knap uit, maar spits Colidio laat de bal te ver springen en gaat dan op de voet van Bijker staan. Goed gezien van Verboomen, dit verdiende geel. Toch zijn enkele KVM-spelers boos, want zij zagen een goede kans om te counteren. . Geel voor Colidio, maar KVM toch boos STVV komt er knap uit, maar spits Colidio laat de bal te ver springen en gaat dan op de voet van Bijker staan. Goed gezien van Verboomen, dit verdiende geel. Toch zijn enkele KVM-spelers boos, want zij zagen een goede kans om te counteren.

9' eerste helft, minuut 9. Klokken luiden voor Kaboré . Kaboré heeft een voorzet van Sankhon kei hard op een plaats gekregen waar je dat als man niet graag hebt. Hij speelt even voort, maar kronkelt dan als een slang over het veld. We begrijpen zijn pijn. . Klokken luiden voor Kaboré Kaboré heeft een voorzet van Sankhon kei hard op een plaats gekregen waar je dat als man niet graag hebt. Hij speelt even voort, maar kronkelt dan als een slang over het veld. We begrijpen zijn pijn.

7' eerste helft, minuut 7. Flatertje Coucke. STVV heeft 5 minuten nodig gehad om warm te draaien, maar zit nu ook helemaal in de match. Bijna levert een flatertje van Coucke zelf de 0-1 op. Hij verslikt zich in de voorzet van Cacace. Durkin is als eerste bij de bal, maar de hoek is (te) scherp. . Flatertje Coucke STVV heeft 5 minuten nodig gehad om warm te draaien, maar zit nu ook helemaal in de match. Bijna levert een flatertje van Coucke zelf de 0-1 op. Hij verslikt zich in de voorzet van Cacace. Durkin is als eerste bij de bal, maar de hoek is (te) scherp.

3' eerste helft, minuut 3. Mrabti schiet de eerste kans centraal op doel. De thuisploeg begint het beste. Van Damme serveert de aanwezige fans en Kaboré een goede opening op rechts. Kaboré lijkt te wild voor te zetten, maar Mrabti maakt er iets van. Alleen is zijn schot te centraal. Steppe stopt makkelijk. . Mrabti schiet de eerste kans centraal op doel De thuisploeg begint het beste. Van Damme serveert de aanwezige fans en Kaboré een goede opening op rechts. Kaboré lijkt te wild voor te zetten, maar Mrabti maakt er iets van. Alleen is zijn schot te centraal. Steppe stopt makkelijk.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. STVV heeft afgetrapt op het veld van KV Mechelen. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken. Wie haalt die slag thuis? . Begin eerste helft STVV heeft afgetrapt op het veld van KV Mechelen. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken. Wie haalt die slag thuis?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:11 vooraf, 18 uur 11. Drie andere namen bij STVV . In vergelijking met de wedstrijd van STVV tegen Cercle Brugge beginnen drie andere spelers in de basis vanavond. Sankhon, Cacace en Konate nemen de plaats in van Janssens, Matsubara en Asamoah. . Drie andere namen bij STVV In vergelijking met de wedstrijd van STVV tegen Cercle Brugge beginnen drie andere spelers in de basis vanavond. Sankhon, Cacace en Konate nemen de plaats in van Janssens, Matsubara en Asamoah.

17:55 vooraf, 17 uur 55. Geen wissels in de basisploeg van KV Mechelen. KVM-trainer Vrancken stuurt exact dezelfde 11 namen het veld op als in de verloren wedstrijd tegen Racing Genk vorig weekend. De Zweden Engvall en Mrabti behouden dus het vertrouwen. Storm, Kaya, Bushiri en Hairemans blijven dus opnieuw op de bank. . Geen wissels in de basisploeg van KV Mechelen KVM-trainer Vrancken stuurt exact dezelfde 11 namen het veld op als in de verloren wedstrijd tegen Racing Genk vorig weekend. De Zweden Engvall en Mrabti behouden dus het vertrouwen. Storm, Kaya, Bushiri en Hairemans blijven dus opnieuw op de bank.



17:51 vooraf, 17 uur 51. Kunnen fans van KVM een eerste thuiszege vieren in het stadion. Voor de tweede keer dit seizoen is er publiek toegestaan in het stadion van KV Mechelen. De eerste keer ging de zege verloren tegen Oostende. KVM kon dit seizoen nog geen enkele thuismatch winnen. Een punt tegen Anderlecht op de eerste speeldag was het beste resultaat. . Kunnen fans van KVM een eerste thuiszege vieren in het stadion. Voor de tweede keer dit seizoen is er publiek toegestaan in het stadion van KV Mechelen. De eerste keer ging de zege verloren tegen Oostende. KVM kon dit seizoen nog geen enkele thuismatch winnen. Een punt tegen Anderlecht op de eerste speeldag was het beste resultaat.

17:49 - Vooraf Vooraf, 17 uur 49

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Gustav Engvall, Igor De Camargo, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Igor De Camargo, Gustav Engvall, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Gaëtan Coucke

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Ibrahima Sankhon, Jonathan Buatu, Samy Mmaee, Liberato Cacace, Chris Durkin, Santiago Colombatto, Mory Konaté, Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Lee Seung-Woo Opstelling STVV Lee Seung-Woo, Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Mory Konaté, Santiago Colombatto, Chris Durkin, Liberato Cacace, Samy Mmaee, Jonathan Buatu, Ibrahima Sankhon, Kenny Steppe