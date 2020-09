Invaller Refaelov haalt zijn gram en bezorgt Antwerp broodnodige zege

90+5' tweede helft, minuut 95. Afgelopen! Antwerp heeft een 1-0-achterstand na de rust nog weten om te buigen. Invaller Lior Refaelov toonde zich van vitaal belang voor The Great Old en had een aandeel in alle Antwerpse doelpunten: 1-3. . Afgelopen! Antwerp heeft een 1-0-achterstand na de rust nog weten om te buigen. Invaller Lior Refaelov toonde zich van vitaal belang voor The Great Old en had een aandeel in alle Antwerpse doelpunten: 1-3.



90+2' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 92 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 1, 3. goal KV Kortrijk Antwerp einde 1 3

90+2' tweede helft, minuut 92. Boeken toe. Refaelov, weer hij, zet nog een laatste counteraanvalletje op. Nsimba speelt Mbokani aan aan de tweede paal en die hoeft de bal maar in het lege doel te duwen. Boeken toe: 1-3. . Boeken toe Refaelov, weer hij, zet nog een laatste counteraanvalletje op. Nsimba speelt Mbokani aan aan de tweede paal en die hoeft de bal maar in het lege doel te duwen. Boeken toe: 1-3.

90+1' tweede helft, minuut 91. De Kerels krijgen vijf minuten extra tijd om nog een punt uit de brand te slepen. . De Kerels krijgen vijf minuten extra tijd om nog een punt uit de brand te slepen.

90' tweede helft, minuut 90. Kortrijk krijgt nog een hoekschop, Gueye kopt die tegen zijn eigen ploegmaat. De bal gaat naast. . Kortrijk krijgt nog een hoekschop, Gueye kopt die tegen zijn eigen ploegmaat. De bal gaat naast.

88' tweede helft, minuut 88.

86' tweede helft, minuut 86. Kortrijk komt nog dicht bij een late gelijkmaker. Mboyo neemt een hoge bal op zijn linker, Butez is nog wakker en redt uitstekend. . Kortrijk komt nog dicht bij een late gelijkmaker. Mboyo neemt een hoge bal op zijn linker, Butez is nog wakker en redt uitstekend.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KV Kortrijk, Habib Guèye erin, Evgeniy Makarenko eruit wissel Evgeniy Makarenko Habib Guèye

85' tweede helft, minuut 85. Antwerp krijgt opnieuw een vrije trap en de bal ligt op quasi dezelfde plaats als daarnet. Refaelov probeert het nu met een lage schuiver door en onder de muur, maar mikt te wijd. . Antwerp krijgt opnieuw een vrije trap en de bal ligt op quasi dezelfde plaats als daarnet. Refaelov probeert het nu met een lage schuiver door en onder de muur, maar mikt te wijd.

83' Gele kaart voor Kristof D'Haene van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 83 Kristof D'Haene KV Kortrijk

82' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 82 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 2. vrije trap KV Kortrijk Antwerp einde 1 2

82' tweede helft, minuut 82. Refaelov haalt zijn gram. Leko zal twee keer nadenken vooraleer hij Refaelov nog een keer op de bank zet. De Israëliër bekroont zijn zo al puike invalbeurt met een knappe vrije trap: 1-2. Matchwinnaar? . Refaelov haalt zijn gram Leko zal twee keer nadenken vooraleer hij Refaelov nog een keer op de bank zet. De Israëliër bekroont zijn zo al puike invalbeurt met een knappe vrije trap: 1-2. Matchwinnaar?

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KV Kortrijk, Jovan Stojanovic erin, Julien De Sart eruit wissel Julien De Sart Jovan Stojanovic

79' tweede helft, minuut 79. Jonckheere mikt vanuit een schuine hoek op Butez. De hoekschop die volgt wordt naar doel verlengd door Golubovic, maar het schot wijkt af en gaat weer in hoekschop. Derijck kopt deze keer naast. . Jonckheere mikt vanuit een schuine hoek op Butez. De hoekschop die volgt wordt naar doel verlengd door Golubovic, maar het schot wijkt af en gaat weer in hoekschop. Derijck kopt deze keer naast.

78' tweede helft, minuut 78. De wedstrijd kan nu alle kanten op. Kortrijk en Antwerp kiezen beurtelings voor de aanval. Valt er nog een doelpunt? De wedstrijd verdient dat alleszins. . De wedstrijd kan nu alle kanten op. Kortrijk en Antwerp kiezen beurtelings voor de aanval. Valt er nog een doelpunt? De wedstrijd verdient dat alleszins.

75' tweede helft, minuut 75. Refaelov kijkt om zich heen maar ziet niet meteen een speelbare optie. Hij kiest voor een schotje naar de verste hoek, maar dat mist overtuiging en gaat traag naast. . Refaelov kijkt om zich heen maar ziet niet meteen een speelbare optie. Hij kiest voor een schotje naar de verste hoek, maar dat mist overtuiging en gaat traag naast.

72' tweede helft, minuut 72. Kortrijk komt er nog eens uit. De Sart voelt D'Haene over links komen, maar speelt te scherp in. Butez raapt op. . Kortrijk komt er nog eens uit. De Sart voelt D'Haene over links komen, maar speelt te scherp in. Butez raapt op.

70' tweede helft, minuut 70. Een achteloos hakballetje van Nsimba komt bij Refaelov terecht, die klaarlegt voor Verstraete. Het schot van de invaller gaat over. . Een achteloos hakballetje van Nsimba komt bij Refaelov terecht, die klaarlegt voor Verstraete. Het schot van de invaller gaat over.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KV Kortrijk, Michiel Jonckheere erin, Eric Ocansey eruit wissel Eric Ocansey Michiel Jonckheere

69' Gele kaart voor Julien De Sart van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 69 Julien De Sart KV Kortrijk

69' tweede helft, minuut 69. Het laatste kwart van de wedstrijd is ingegaan en Antwerp is al een hele tijd de gevaarlijkste ploeg. Krijgen we nog een winnaar in Kortrijk? . Het laatste kwart van de wedstrijd is ingegaan en Antwerp is al een hele tijd de gevaarlijkste ploeg. Krijgen we nog een winnaar in Kortrijk?

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Antwerp, Nill De Pauw erin, Benson Manuel eruit wissel Benson Manuel Nill De Pauw

67' tweede helft, minuut 67. Benson grijpt bij een spurtje naar de bil en gaat meteen buiten de lijnen liggen. De Pauw komt hem vervangen. . Benson grijpt bij een spurtje naar de bil en gaat meteen buiten de lijnen liggen. De Pauw komt hem vervangen.

63' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 63 door Trent Sainsbury van Antwerp. 1, 1. own goal KV Kortrijk Antwerp einde 1 1

63' tweede helft, minuut 63. Het staat weer gelijk! Benson omspeelt Van der Bruggen en zet een bezoekende aanval op. Hij speelt Gerkens aan op rechts en die zet laag voor naar Mbokani. Sainsbury ziet het gevaar, maar heeft pech bij zijn tussenkomt: 1-1 na een eigen doelpunt. . Het staat weer gelijk! Benson omspeelt Van der Bruggen en zet een bezoekende aanval op. Hij speelt Gerkens aan op rechts en die zet laag voor naar Mbokani. Sainsbury ziet het gevaar, maar heeft pech bij zijn tussenkomt: 1-1 na een eigen doelpunt.

62' tweede helft, minuut 62. Benson komt beter voor de dag na de rust. Vanaf de rechterflank gooit hij geregeld een balletje voor doel, Mbokani kan er deze keer niet goed genoeg op koppen. . Benson komt beter voor de dag na de rust. Vanaf de rechterflank gooit hij geregeld een balletje voor doel, Mbokani kan er deze keer niet goed genoeg op koppen.

60' tweede helft, minuut 60. Refaelov drukt meteen zijn stempel. Hij gooit een vrije trap naar de hoek van de kleine baklijn, waar Seck weer voor doel kopt. Batubinsika en Haroun laten de torenhoge kans liggen. . Refaelov drukt meteen zijn stempel. Hij gooit een vrije trap naar de hoek van de kleine baklijn, waar Seck weer voor doel kopt. Batubinsika en Haroun laten de torenhoge kans liggen.

59' tweede helft, minuut 59. Leko neemt wat meer risico, hij zet er met Verstraete een middenvelder in voor De Laet. . Leko neemt wat meer risico, hij zet er met Verstraete een middenvelder in voor De Laet.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Antwerp, Birger Verstraete erin, Ritchie De Laet eruit wissel Ritchie De Laet Birger Verstraete

56' tweede helft, minuut 56. Meteen daarna kiest Benson na een dribbeltje wel voor een schot, maar hij mikt dat een dikke meter naast de eerste paal. . Meteen daarna kiest Benson na een dribbeltje wel voor een schot, maar hij mikt dat een dikke meter naast de eerste paal.

56' tweede helft, minuut 56.

55' tweede helft, minuut 55. Mbokani neemt de bal goed aan in de zestien en wil hem nog eens breedleggen. Een schot had een betere keuze geweest. . Mbokani neemt de bal goed aan in de zestien en wil hem nog eens breedleggen. Een schot had een betere keuze geweest.

55' tweede helft, minuut 55. Een lage schuiver van Mboyo levert weinig problemen op voor Butez. . Een lage schuiver van Mboyo levert weinig problemen op voor Butez.

53' tweede helft, minuut 53. Een voorzet van Nsimba wordt door Jakubech uit de gevarenzone geduwd. Nsimba stond overigens buitenspel op aangeven van Refaelov. . Een voorzet van Nsimba wordt door Jakubech uit de gevarenzone geduwd. Nsimba stond overigens buitenspel op aangeven van Refaelov.

49' tweede helft, minuut 49. Kortrijk schiet opnieuw het beste uit de startblokken. Een voorzet van Mboyo wordt eerst nog afgeblokt, wat later vindt Ocansey wel een mannetje voor doel, maar Golubovic mikt op de glijdende De Laet. . Kortrijk schiet opnieuw het beste uit de startblokken. Een voorzet van Mboyo wordt eerst nog afgeblokt, wat later vindt Ocansey wel een mannetje voor doel, maar Golubovic mikt op de glijdende De Laet.

47' tweede helft, minuut 47. Benson loopt de ruimte in op rechts en krult de bal met zijn linker voor doel. Refaelov komt ingelopen, maar de bal pakt wind en is net te ver voor de invaller. . Benson loopt de ruimte in op rechts en krult de bal met zijn linker voor doel. Refaelov komt ingelopen, maar de bal pakt wind en is net te ver voor de invaller.

46' tweede helft, minuut 46. Kortrijk heeft de tweede helft tegen Antwerp op gang getrapt. Refaelov komt bij de bezoekers in de ploeg voor Pius. . Kortrijk heeft de tweede helft tegen Antwerp op gang getrapt. Refaelov komt bij de bezoekers in de ploeg voor Pius.



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:34 rust, 21 uur 34. Ivan Leko heeft oplapwerk tijdens de rust. Antwerp krijgt moeilijk voet aan grond in Kortrijk.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Antwerp, Lior Refaelov erin, Júnior Pius eruit wissel Júnior Pius Lior Refaelov

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Einde eerste helft. Kortrijk staat aan de rust 1-0 voor tegen Antwerp. Mboyo trof al na twee minuten spelen raak. Antwerp krijgt moeilijk voet aan grond in het Guldensporenstadion, de voorsprong van KVK is verdiend. . Einde eerste helft Kortrijk staat aan de rust 1-0 voor tegen Antwerp. Mboyo trof al na twee minuten spelen raak. Antwerp krijgt moeilijk voet aan grond in het Guldensporenstadion, de voorsprong van KVK is verdiend.



45+2' eerste helft, minuut 47. Selemani krijgt veel tijd en ruimte, maar weet niet goed wat hij ermee moet doen. Met een zwak schot over tekent hij voor het laatste kansje van de eerste helft. . Selemani krijgt veel tijd en ruimte, maar weet niet goed wat hij ermee moet doen. Met een zwak schot over tekent hij voor het laatste kansje van de eerste helft.

45' eerste helft, minuut 45. Er worden twee minuten bijgeteld. . Er worden twee minuten bijgeteld.

44' eerste helft, minuut 44. De rust is in aantocht en Ivan Leko heeft aardig wat bij te sturen. Kortrijk domineerde het volledige eerste bedrijf. . De rust is in aantocht en Ivan Leko heeft aardig wat bij te sturen. Kortrijk domineerde het volledige eerste bedrijf.

43' eerste helft, minuut 43. Benson krijgt de voorkeur op Refaelov

42' eerste helft, minuut 42. Benson komt vanaf de rechterflank naar binnen en kiest dan voor zijn linker. Het harde schot gaat naast de eerste paal buiten. . Benson komt vanaf de rechterflank naar binnen en kiest dan voor zijn linker. Het harde schot gaat naast de eerste paal buiten.

38' eerste helft, minuut 38. Haroun krijgt de bal na een ongelukkige controle tegen de hand vlak voor de eigen zestien. Boucaut fluit voor hands, maar komt meteen terug op zijn beslissing en geeft een scheidsrechtersbal. Vanderhaeghe is niet tevreden en daarin kunnen we hem wel volgen. . Haroun krijgt de bal na een ongelukkige controle tegen de hand vlak voor de eigen zestien. Boucaut fluit voor hands, maar komt meteen terug op zijn beslissing en geeft een scheidsrechtersbal. Vanderhaeghe is niet tevreden en daarin kunnen we hem wel volgen.

36' eerste helft, minuut 36. Antwerp zit niet goed in de wedstrijd en dat frustreert Mbokani. Hij duwt D'Haene even weg na een onschuldig duelletje. . Antwerp zit niet goed in de wedstrijd en dat frustreert Mbokani. Hij duwt D'Haene even weg na een onschuldig duelletje.

33' eerste helft, minuut 33. Een KVK-verzorger steekt toch een duim de hoogte in richting Kortrijkse bank. De Sart lijkt verder te kunnen. . Een KVK-verzorger steekt toch een duim de hoogte in richting Kortrijkse bank. De Sart lijkt verder te kunnen.

32' eerste helft, minuut 32. De Sart gaat neer zonder dat de bal in de buurt is. Kopzorgen voor Vanderhaeghe. . De Sart gaat neer zonder dat de bal in de buurt is. Kopzorgen voor Vanderhaeghe.

29' eerste helft, minuut 29. Seck tikt de bal te ver voor zich uit en dreigt het leer te verliezen. Met een slimme duik fopt hij Boucaut en vermijdt hij duur balverlies. . Seck tikt de bal te ver voor zich uit en dreigt het leer te verliezen. Met een slimme duik fopt hij Boucaut en vermijdt hij duur balverlies.

26' eerste helft, minuut 26. De Sart speelt meteen in op Selemani, die het leer goed meeneemt. Seck is niet snel, maar wel alert. Met een stevige maar faire charge haalt hij de angel uit het gevaar. . De Sart speelt meteen in op Selemani, die het leer goed meeneemt. Seck is niet snel, maar wel alert. Met een stevige maar faire charge haalt hij de angel uit het gevaar.

24' eerste helft, minuut 24. Een vrije trap van Selemani wordt door De Sart op de rand van de grote rechthoek met het hoofd verlengd. Butez ziet de bal voorlangs hobbelen. . Een vrije trap van Selemani wordt door De Sart op de rand van de grote rechthoek met het hoofd verlengd. Butez ziet de bal voorlangs hobbelen.

22' eerste helft, minuut 22. D'Haene blijft met zijn linker fijne balletjes in de Antwerpse zestien droppen. Sainsbury kan niet goed bij de bal. . D'Haene blijft met zijn linker fijne balletjes in de Antwerpse zestien droppen. Sainsbury kan niet goed bij de bal.

21' eerste helft, minuut 21. Derijck moet zich reppen met de aalvlugge Nsimba in zijn rug, maar de KVK-verdediger haalt het en speelt terug op zijn doelman. Gevaar geweken. . Derijck moet zich reppen met de aalvlugge Nsimba in zijn rug, maar de KVK-verdediger haalt het en speelt terug op zijn doelman. Gevaar geweken.

20' eerste helft, minuut 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18' eerste helft, minuut 18. Antwerp probeert uit de verdrukking te geraken, maar slaagt daar al voetballend niet in. Op vrije trap dan maar? Mbokani wordt gezocht, maar die vindt op zijn beurt dan weer niemand voor doel. . Antwerp probeert uit de verdrukking te geraken, maar slaagt daar al voetballend niet in. Op vrije trap dan maar? Mbokani wordt gezocht, maar die vindt op zijn beurt dan weer niemand voor doel.

17' eerste helft, minuut 17. De ruimte ligt op links, maar Selemani talmt te lang. Golubovic komt uiteindelijk toch aan de bal en legt klaar voor zijn rechter, maar zijn schot bereikt het doel niet. . De ruimte ligt op links, maar Selemani talmt te lang. Golubovic komt uiteindelijk toch aan de bal en legt klaar voor zijn rechter, maar zijn schot bereikt het doel niet.

14' eerste helft, minuut 14. Nsimba botst hard tegen Sainsbury. Beide spelers moeten even bekomen, maar kunnen voort. . Nsimba botst hard tegen Sainsbury. Beide spelers moeten even bekomen, maar kunnen voort.

12' eerste helft, minuut 12. Ocansey en Makarenko stuiten op Butez. Ocansey grist een bal goed mee en snelt alleen op Butez af. De aanvaller van Kortrijk tikt het leer net iets te ver vooruit en geeft Butez zo de kans om in de voeten te duiken. De rebound is voor Makarenko, maar die mikt ook al op diezelfde Butez. Prima kans op 2-0, maar Kortrijk laat ze liggen. . Ocansey en Makarenko stuiten op Butez Ocansey grist een bal goed mee en snelt alleen op Butez af. De aanvaller van Kortrijk tikt het leer net iets te ver vooruit en geeft Butez zo de kans om in de voeten te duiken. De rebound is voor Makarenko, maar die mikt ook al op diezelfde Butez. Prima kans op 2-0, maar Kortrijk laat ze liggen.

8' eerste helft, minuut 8. De hoge ballen boven het Guldensporenstadion worden gedragen door de wind. Over de grond spelen is de beste optie, dat weten de beide coaches ook. . De hoge ballen boven het Guldensporenstadion worden gedragen door de wind. Over de grond spelen is de beste optie, dat weten de beide coaches ook.

6' eerste helft, minuut 6. Kortrijk heeft de wedstrijd stevig in handen in de openingsminuten. De Kerels spelen de bal met vertrouwen rond, de bezoekers uit Antwerpen hollen er maar wat achteraan. . Kortrijk heeft de wedstrijd stevig in handen in de openingsminuten. De Kerels spelen de bal met vertrouwen rond, de bezoekers uit Antwerpen hollen er maar wat achteraan.

3' eerste helft, minuut 3. Mboyo opende al na twee minuten spelen de score.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Ilombe Mboyo van KV Kortrijk. 1, 0. goal KV Kortrijk Antwerp einde 1 0

3' eerste helft, minuut 3. Het net trilt al! Het net trilt al en Odette zit daar voor niets tussen. D'Haene zwiept een bal met links enig mooi voor doel en Mboyo duwt hem aan de tweede paal makkelijk in doel: 1-0! . Het net trilt al! Het net trilt al en Odette zit daar voor niets tussen. D'Haene zwiept een bal met links enig mooi voor doel en Mboyo duwt hem aan de tweede paal makkelijk in doel: 1-0!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in KV Kortrijk - Antwerp. Antwerp-coach Leko wil absoluut geen nieuw puntenverlies: "8 op 18 is niet de start die we voor ogen hadden". . Aftrap! Er is afgetrapt in KV Kortrijk - Antwerp. Antwerp-coach Leko wil absoluut geen nieuw puntenverlies: "8 op 18 is niet de start die we voor ogen hadden".

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:39 vooraf, 20 uur 39. We zitten helemaal klaar voor de opener van speeldag 7. Alexandre Boucaut is aangeduid als scheidsrechter voor dit duel. . We zitten helemaal klaar voor de opener van speeldag 7. Alexandre Boucaut is aangeduid als scheidsrechter voor dit duel.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Nsimba is het soort speler dat we nog niet hadden en doet het al sinds zijn eerste dag bij de club erg goed. Vandaag is het ideale moment om hem te brengen. Ivan Leko, coach Antwerp. Nsimba is het soort speler dat we nog niet hadden en doet het al sinds zijn eerste dag bij de club erg goed. Vandaag is het ideale moment om hem te brengen. Ivan Leko, coach Antwerp

20:33 vooraf, 20 uur 33. We moeten uit het duel proberen spelen en de bal zo snel mogelijk laten rondgaan tegen dit fysieke Antwerp. Yves Vanderhaeghe, coach KV Kortrijk. We moeten uit het duel proberen spelen en de bal zo snel mogelijk laten rondgaan tegen dit fysieke Antwerp Yves Vanderhaeghe, coach KV Kortrijk

20:14 vooraf, 20 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:09 vooraf, 20 uur 09. Vanderhaeghe wisselt twee spelers. Kortrijk start met Sainsbury en Selemani aan de wedstrijd. Dewaele en Rougeaux vallen naast de ploeg, al zit Rougeaux wel op de Kortrijkse bank. . Vanderhaeghe wisselt twee spelers Kortrijk start met Sainsbury en Selemani aan de wedstrijd. Dewaele en Rougeaux vallen naast de ploeg, al zit Rougeaux wel op de Kortrijkse bank.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:02 vooraf, 20 uur 02. Geen Refaelov en De Pauw in Antwerpse basis. Ivan Leko heeft geen basisplaats in petto voor Lior Refaelov, in zijn plaats start Manuel Benson aan de wedstrijd. Bruny Nsimba mag voor het eerst aan een wedstrijd starten voor The Great Old, hij houdt Nill De Pauw op de bank. . Geen Refaelov en De Pauw in Antwerpse basis Ivan Leko heeft geen basisplaats in petto voor Lior Refaelov, in zijn plaats start Manuel Benson aan de wedstrijd. Bruny Nsimba mag voor het eerst aan een wedstrijd starten voor The Great Old, hij houdt Nill De Pauw op de bank.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:48 vooraf, 19 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:48 vooraf, 19 uur 48. Wat met Odette? Boven de VRT-toren houdt Odette momenteel al lelijk huis, maar het zwaartepunt van de eerste herfststorm van het jaar is voor de kust en West-Vlaanderen. De piek wordt in de komende uren verwacht. Benieuwd of het balletje kan (blijven) rollen in Kortrijk. . Wat met Odette? Boven de VRT-toren houdt Odette momenteel al lelijk huis, maar het zwaartepunt van de eerste herfststorm van het jaar is voor de kust en West-Vlaanderen. De piek wordt in de komende uren verwacht. Benieuwd of het balletje kan (blijven) rollen in Kortrijk.

18:09 vooraf, 18 uur 09. Juklerød twijfelachtig, weer geen Lamkel Zé. Bij Antwerp wordt het misschien puzzelen op de flanken. Zo is Juklerød twijfelachtig door een spierblessure en is Buta nog altijd out. Ook Lamkel Zé wordt niet aan de aftrap verwacht. "Hij speelde met het tweede team en zal er wellicht niet bij zijn", zei Leko. . Juklerød twijfelachtig, weer geen Lamkel Zé Bij Antwerp wordt het misschien puzzelen op de flanken. Zo is Juklerød twijfelachtig door een spierblessure en is Buta nog altijd out. Ook Lamkel Zé wordt niet aan de aftrap verwacht. "Hij speelde met het tweede team en zal er wellicht niet bij zijn", zei Leko.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:07 vooraf, 18 uur 07. Leko: "Niet de start die we voor ogen hadden". Ivan Leko wil vanavond absoluut nieuw puntenverlies vermijden om in de buurt van de top vier te blijven. "We willen ons niet nog een keer laten verrassen, want dat deed Eupen." "We speelden vorige week ons slechtste uur van het seizoen. Dat we daarna nog drie keer (één doelpunt werd afgekeurd, red) konden scoren, geeft wel vertrouwen. Maar we zijn nog een jong team dat groeiende is." "8 op 18 is niet de start die we voor ogen hadden, maar ik vind dat we wel wat punten meer verdienden. Over die vijf punten die we - deels door decompressie na de bekerwinst - weggooiden (tegen Moeskroen en Cercle Brugge, red.), gaan we wellicht nog een heel seizoen praten." . Leko: "Niet de start die we voor ogen hadden" Ivan Leko wil vanavond absoluut nieuw puntenverlies vermijden om in de buurt van de top vier te blijven. "We willen ons niet nog een keer laten verrassen, want dat deed Eupen."

"We speelden vorige week ons slechtste uur van het seizoen. Dat we daarna nog drie keer (één doelpunt werd afgekeurd, red) konden scoren, geeft wel vertrouwen. Maar we zijn nog een jong team dat groeiende is."

"8 op 18 is niet de start die we voor ogen hadden, maar ik vind dat we wel wat punten meer verdienden. Over die vijf punten die we - deels door decompressie na de bekerwinst - weggooiden (tegen Moeskroen en Cercle Brugge, red.), gaan we wellicht nog een heel seizoen praten."



18:06 vooraf, 18 uur 06. Thuis willen we altijd winnen, ook tegen Antwerp. KVK-coach Yves Vanderhaeghe. Thuis willen we altijd winnen, ook tegen Antwerp. KVK-coach Yves Vanderhaeghe

18:05 vooraf, 18 uur 05. 10/18 vs 8/18. Antwerp kampeert met 8 op 18 voorlopig in de middenmoot van het klassement. De ploeg van Ivan Leko kon in de competitie nog maar twee keer winnen, waarvaan één keer op verplaatsing bij Sint-Truiden. De oudste club van het land kon in de voorbije drie wedstrijden geen enkele keer de nul houden. Het slikte al negen tegendoelpunten, dat zijn er drie meer dan KVK. Bovendien kreeg Antwerp een rode kaart in elk van zijn laatste twee uitwedstrijden. Kortrijk begon dan weer flauw aan het seizoen voor "eigen volk", maar twee weken geleden overtuigde het toch tegen Moeskroen in het eigen Guldensporenstadion: 3-0. . 10/18 vs 8/18 Antwerp kampeert met 8 op 18 voorlopig in de middenmoot van het klassement. De ploeg van Ivan Leko kon in de competitie nog maar twee keer winnen, waarvaan één keer op verplaatsing bij Sint-Truiden.

De oudste club van het land kon in de voorbije drie wedstrijden geen enkele keer de nul houden. Het slikte al negen tegendoelpunten, dat zijn er drie meer dan KVK. Bovendien kreeg Antwerp een rode kaart in elk van zijn laatste twee uitwedstrijden.

Kortrijk begon dan weer flauw aan het seizoen voor "eigen volk", maar twee weken geleden overtuigde het toch tegen Moeskroen in het eigen Guldensporenstadion: 3-0.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:03 vooraf, 18 uur 03. Voorbeschouwing. De Jupiler Pro League is ondertussen al 6 speeldagen ver. KV Kortrijk en Antwerp trappen om 20.45u de 7e speeldag af met een onderling duel in het Guldensporenstadion. Vooral Antwerp, dat voorlopig pas 10e staat in het klassement, heeft een overwinning nodig om de voeling met leider Charleroi en diens eerste achtervolgers niet te verliezen. . Voorbeschouwing De Jupiler Pro League is ondertussen al 6 speeldagen ver. KV Kortrijk en Antwerp trappen om 20.45u de 7e speeldag af met een onderling duel in het Guldensporenstadion. Vooral Antwerp, dat voorlopig pas 10e staat in het klassement, heeft een overwinning nodig om de voeling met leider Charleroi en diens eerste achtervolgers niet te verliezen.

18:03 - Vooraf Vooraf, 18 uur 03

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Kristof D'Haene, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Hannes Van der Bruggen, Ilombe Mboyo, Faïz Selemani, Eric Ocansey Opstelling KV Kortrijk Eric Ocansey, Faïz Selemani, Ilombe Mboyo, Hannes Van der Bruggen, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Kristof D'Haene, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Petar Golubovic, Adam Jakubech

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Júnior Pius, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Benson Manuel, Martin Hongla, Faris Haroun, Ritchie De Laet, Bruny Nsimba, Dieumerci Mbokani, Pieter Gerkens Opstelling Antwerp Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani, Bruny Nsimba, Ritchie De Laet, Faris Haroun, Martin Hongla, Benson Manuel, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Júnior Pius, Jean Butez