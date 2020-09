Tien Genk-spelers moeten vrede nemen met punt tegen KVO bij debuut Thorup

Racing Genk - KV Oostende in een notendop:

Onuachu veegt vroege openingsgoal van McGeehan uit

Genk snuffelde dus aan de 2-1, maar het had net zo goed 1-2 kunnen zijn. Na een knappe beweging kon Sakala alleen op doel afstormen, maar hij besloot van dichtbij pal op het hoofd van Vandevoordt. Een onorthodoxe redding, waarvan de Genkse doelman toch even moest bekomen.

Genk nam de wedstrijd in handen, Hubert hield Toma op het kwartier van de 2-1. Op het halfuur mocht Onuachu het nog eens proberen op aangeven van Maehle, dit keer raakte hij niet voorbij de KVO-doelman.

Niet getreurd voor de Genkse fans, want de thuisploeg zette 5 minuten later al orde op zaken. Maehle ging wel erg makkelijk voorbij Ndicka en schilderde de bal op het hoofd van Onuachu. Die liet Hubert kansloos achter met een rake kopbal: 1-1.

Maar het werd een vroege koude douche voor de Deen, want na amper 3 minuten stond het al 0-1. Vandevoordt werkte een schot van Hjulsager slecht weg en McGeehan scoorde in de herneming.

Vandevoordt ziet sterretjes na onorthodoxe redding:

De tien van Genk kraken pas in de slotfase

Commotie bij de start van de tweede helft na hands van doelpuntenmaker McGeehan in de zestien. Lucumi wou een penalty, maar Laforge gaf hem geel voor protest. Tot de VAR tussenbeide kwam. Na lang beraad ging de bal dan tóch op de stip en Onuachu maakte zijn tweede van de avond.

Genk voor het eerst op voorsprong dus, maar enkele minuten later volgde alweer een domper. Toma ging te fel door op D’Arpino en moest meteen afdruipen. Oostende rook zijn kans en dwong de tien van Genk achteruit.

Een sterke Vandevoordt hield Genk in de running voor de driepunter. De doelman stond pal op schoten van Ndicka en McGeehan. Maar in de slotfase moest hij zich toch gewonnen geven toen Gueye een voorzet van Bataille krachtig in doel kopte.

In de extra tijd kwamen beide ploegen nog dicht bij de overwinning. Hubert moest zijn kunnen tonen op een kopbal van Cuesta en aan de overkant schitterende Vandevoordt nogmaals op een harde knal van Sakala.