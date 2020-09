Twee strafschoppen kunnen weifelend AA Gent niet redden tegen OHL

AA Gent - OH Leuven in een notendop:

Sleutelmoment: AA Gent komt in de slotfase nog dicht bij een onverhoopte gelijkmaker, maar de kopbal van Kleindienst sterft tegen de lat.

AA Gent komt in de slotfase nog dicht bij een onverhoopte gelijkmaker, maar de kopbal van Kleindienst sterft tegen de lat. Man van de match: Xavier Mercier is en blijft de spilfiguur bij OH Leuven. De Fransman was alweer goed voor twee assists.

Xavier Mercier is en blijft de spilfiguur bij OH Leuven. De Fransman was alweer goed voor twee assists. Opvallend: Het is voor het eerst in dertien ontmoetingen dat fusieclub OHL kan winnen van AA Gent, na acht nederlagen en vier draws.

Efficiënt OHL legt AA Gent het zwijgen op

AA Gent miste een pak sterkhouders en kwam daardoor met een onuitgegeven elftal aan de aftrap. Dat leek de Gentenaars niet te storen, want ze begonnen gretig aan de partij, met doelkansen voor Niangbo en Kleindienst. OHL moest de wedstrijd ondergaan en mocht na 20 minuten van geluk spreken dat een vlam van Mohammadi op de paal uiteenspatte. De bezoekers dreigden zelf maar één keer, met een vrije trap van Mercier die nipt naast vloog. Kort voor de pauze werd al het positiefs bij AA Gent in enkele minuten tijd helemaal weggevaagd. Eerst was er een uithaal van Sowah waar Roef zich volledig op verkeek (0-1), meteen daarna bood Henry zijn spitsbroeder Maertens de 0-2 aan. Een dubbele dreun voor AA Gent, dat zo toch weer met veel vraagtekens naar de kleedkamers trok.

Gentse remonte levert geen punten op

De tweede helft was amper begonnen, of AA Gent kreeg opnieuw een uppercut te verwerken. Sowah rondde een perfect uitgespeelde counter beheerst af en zette OH Leuven zowaar op 0-3, tot ongeloof en ongenoegen van het thuispubliek. Er volgde nog meer pech voor Gent: Plastoen trof de lat, een doelpunt van Niangbo werd afgekeurd. Twintig minuten voor tijd zat het dan plots wel mee voor de thuisploeg. Ref Lardot legde de bal twee keer op stip, Dorsch en Kleindienst namen elk een penalty voor hun rekening en zo stond het ineens 2-3. Kon het dan toch nog voor AA Gent? Neen, want het doelhout stond andermaal in de weg, nu bij een kopbal van Kleindienst. In een nerveuze en rommelige slotfase, met maar liefst 8 minuten extra tijd, bleven de grote kansen uit, en zo mocht OHL toch met de drie punten huiswaarts keren.



De Decker: "Beste eerste helft van het seizoen"

Wim De Decker (coach AA Gent): "Ik denk dat we onze beste eerste helft van het seizoen spelen, met veel drang naar voren en met voetballend vermogen. We trappen dan ook een eerste keer tegen de paal. Maar dan vallen kort na elkaar die twee goals, en meteen na de rust een derde. Dat kan absoluut niet, dat we hier thuis drie tegendoelpunten slikken. Dan probeer je het nog wel op te lossen en kom je nog terug in de wedstrijd met twee doelpunten, maar je maakt het jezelf gewoon heel moeilijk. Al kan ik op zich niet zeggen dat de jongens er niet vol voor gegaan zijn." "Goed, er waren een aantal afwezigen, maar we moeten het doen met de jongens die er nu zijn. En ik moet zeggen dat ik enkele lichtpunten gezien heb. Maar het blijft jammer. Drie doelpunten in eigen huis, dat kan en mag niet. Maar we zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. We moeten de kelk tot de bodem ledigen, zo lijkt het. We raken vandaag drie keer het doelhout. Dan kun je moeilijk een wedstrijd winnen."

Marc Brys: "Met dichtgeknepen billen"

Marc Brys (coach OH Leuven): "Als je 0-3 voor komt en dan nog twee penalty’s tegen krijgt, is het normaal dat er heel wat druk komt en dat je even met dichtgeknepen billen zit, maar het is knap dat de jongens de wedstrijd hebben kunnen volmaken en we de drie punten mee naar huis kunnen nemen." "Je moet vechten met de middelen die je hebt. We hebben een mooi voorbeeld gehad met Kiev, dat vanuit een lage en gesloten positie speelde, maar heel rustig aan de bal. Uiteraard zit er in dat team meer kwaliteit, maar ik denk dat wij met onze kwaliteiten toch ook verschillende kansen gecreëerd hebben" "We wisten dat ze furieus gingen starten na die rumoerige periode. Dan moet je zelf niet gek gaan doen, maar stand houden en de momenten die sowieso komen, afwerken. En dat hebben we goed gedaan. Het mooie is ook dat we meteen na de rust nog voor dat derde doelpunt gingen. Uiteraard denk je dan dat de wedstrijd gespeeld is, maar door de twee penalty’s zit je uiteindelijk toch weer midden in het gevecht."