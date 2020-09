LIVE: AA Gent op zoek naar bevestiging tegen OH Leuven

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. 0-2 halfweg. . Rust 0-2 halfweg.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45' eerste helft, minuut 45. Mohammadi gaat neer in de zestien meter na een por van Sowah, maar krijgt geen penalty. . Mohammadi gaat neer in de zestien meter na een por van Sowah, maar krijgt geen penalty.

44' eerste helft, minuut 44. Maertens met de intikker! Plots gaat het allemaal mis bij AA Gent. Luttele minuten na de 0-1 is daar al de tweede treffer van OHL. Henry brengt laag voor doel, Maertens kan simpel in doel duwen: 0-2! . Maertens met de intikker! Plots gaat het allemaal mis bij AA Gent. Luttele minuten na de 0-1 is daar al de tweede treffer van OHL. Henry brengt laag voor doel, Maertens kan simpel in doel duwen: 0-2!

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Mathieu Maertens van OH Leuven. 0, 2. goal KAA Gent OH Leuven rust 0 2

44' eerste helft, minuut 44. Bijna de snelle reactie van AA Gent, maar de vrijstaande Bukari krijgt de bal niet tussen de palen. . Bijna de snelle reactie van AA Gent, maar de vrijstaande Bukari krijgt de bal niet tussen de palen.

42' eerste helft, minuut 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

42' eerste helft, minuut 42.

41' eerste helft, minuut 41. Sowah scoort, Roef in de fout. OH Leuven klimt op voorsprong in de Ghelamco Arena! Na een kort genomen hoekschop haalt Sowah uit, Roef verkijkt zich en laat de bal zomaar in doel vliegen. . Sowah scoort, Roef in de fout OH Leuven klimt op voorsprong in de Ghelamco Arena! Na een kort genomen hoekschop haalt Sowah uit, Roef verkijkt zich en laat de bal zomaar in doel vliegen.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Kamal Sowah van OH Leuven. 0, 1. goal KAA Gent OH Leuven rust 0 1

39' eerste helft, minuut 39. Actie van Henry. OH Leuven breekt nog eens uit de omknelling met een versnelling van Henry. Die haalt er een hoekschop uit. . Actie van Henry OH Leuven breekt nog eens uit de omknelling met een versnelling van Henry. Die haalt er een hoekschop uit.

34' eerste helft, minuut 34. Bukari is punten aan het scoren bij coach en publiek. De jonge Ghanees ontdoet zich opnieuw van zijn bewaker, de voorzet is een prooi voor Romo. . Bukari is punten aan het scoren bij coach en publiek. De jonge Ghanees ontdoet zich opnieuw van zijn bewaker, de voorzet is een prooi voor Romo.

33' eerste helft, minuut 33. Bezoes over. Bukari geeft slim mee met de inlopende Bezoes. De jarige Oekraïner (30) wipt de bal vanuit een moeilijke hoek over. . Bezoes over Bukari geeft slim mee met de inlopende Bezoes. De jarige Oekraïner (30) wipt de bal vanuit een moeilijke hoek over.

32' eerste helft, minuut 32. Er zit schwung in het Gentse aanvalsspel, veel meer dan we de voorbije weken gezien hebben. Peter Vandenbempt op Radio 1. Er zit schwung in het Gentse aanvalsspel, veel meer dan we de voorbije weken gezien hebben. Peter Vandenbempt op Radio 1

30' Gele kaart voor Niklas Dorsch van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 30 Niklas Dorsch KAA Gent

29' eerste helft, minuut 29. Na een fameuze ren over rechts brengt Bukari laag voor doel, Romo gooit zich als eerste naar de bal. . Na een fameuze ren over rechts brengt Bukari laag voor doel, Romo gooit zich als eerste naar de bal.

25' eerste helft, minuut 25. Bese kan oprukken op rechts en laag voor doel brengen, maar hij bereikt niemand voor doel. Leuven komt wel stilaan beter in de partij. . Bese kan oprukken op rechts en laag voor doel brengen, maar hij bereikt niemand voor doel. Leuven komt wel stilaan beter in de partij.

20' eerste helft, minuut 20. Mohammadi tegen de paal. Pech voor AA Gent! Een fraai vluchtschot van Mohammadi spat uiteen op de paal, Kleindienst scoort in de herneming vanuit buitenspelpositie. . Mohammadi tegen de paal Pech voor AA Gent! Een fraai vluchtschot van Mohammadi spat uiteen op de paal, Kleindienst scoort in de herneming vanuit buitenspelpositie.

18' eerste helft, minuut 18. Mercier nipt naast. Mercier krult een vrije trap voorbij het muurtje. Roef staat aan de grond genageld, hij ziet de bal nipt naast vliegen. . Mercier nipt naast Mercier krult een vrije trap voorbij het muurtje. Roef staat aan de grond genageld, hij ziet de bal nipt naast vliegen.

17' eerste helft, minuut 17.

16' eerste helft, minuut 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13' eerste helft, minuut 13. Kleindienst uit de kluts. Een afgeweken schot van Owusu komt op het hoofd van Kleindienst terecht. De kopbal van de Duitser wordt door Raemaekers voor de lijn gekeerd. . Kleindienst uit de kluts Een afgeweken schot van Owusu komt op het hoofd van Kleindienst terecht. De kopbal van de Duitser wordt door Raemaekers voor de lijn gekeerd.

10' eerste helft, minuut 10. Na tien minuten steekt nu ook OH Leuven de neus aan het venster. Arslanagic onderschept een listige steekbal van Mercier in de loop van Sowah. . Na tien minuten steekt nu ook OH Leuven de neus aan het venster. Arslanagic onderschept een listige steekbal van Mercier in de loop van Sowah.

7' eerste helft, minuut 7. Gent is uitstekend aan de partij begonnen. Mohammadi pikt een splijtende pass van Dorsch op, maar haalt er niet meer dan een hoekschop uit. . Gent is uitstekend aan de partij begonnen. Mohammadi pikt een splijtende pass van Dorsch op, maar haalt er niet meer dan een hoekschop uit.

6' eerste helft, minuut 6. OH Leuven moet de wedstrijd voorlopig ondergaan, Gent zet de toon. Peter Vandenbempt op Radio 1. OH Leuven moet de wedstrijd voorlopig ondergaan, Gent zet de toon. Peter Vandenbempt op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Schicht van Niangbo. Het eerste schot tussen de palen heeft niet lang op zich laten wachten. Niangbo vuurt een kanonskogel af, die de vuisten van Romo schroeit. . Schicht van Niangbo Het eerste schot tussen de palen heeft niet lang op zich laten wachten. Niangbo vuurt een kanonskogel af, die de vuisten van Romo schroeit.

3' eerste helft, minuut 3. Malinov doet zijn reputatie van pitbull meteen eer aan met een tackle op de enkel van Owusu. De vrije trap wordt een plukbal voor Romo. . Malinov doet zijn reputatie van pitbull meteen eer aan met een tackle op de enkel van Owusu. De vrije trap wordt een plukbal voor Romo.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Het eerste fluitsignaal van ref Jonathan Lardot weerklinkt, de bezoekers trappen de wedstrijd op gang. . Aftrap Het eerste fluitsignaal van ref Jonathan Lardot weerklinkt, de bezoekers trappen de wedstrijd op gang.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:29 vooraf, 20 uur 29. De statistieken spreken in het voordeel van AA Gent, want OHL won in 12 confrontaties nog nooit van Gent: 8 keer wonnen de Oost-Vlamingen, 4 keer werd er gelijkgespeeld. . De statistieken spreken in het voordeel van AA Gent, want OHL won in 12 confrontaties nog nooit van Gent: 8 keer wonnen de Oost-Vlamingen, 4 keer werd er gelijkgespeeld.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Het is heel jammer dat er net op dit moment zoveel spelers uitvallen, maar het is nu aan anderen om op te staan. Wim De Decker (coach AA Gent). Het is heel jammer dat er net op dit moment zoveel spelers uitvallen, maar het is nu aan anderen om op te staan. Wim De Decker (coach AA Gent)

20:17 De Ghelamco Arena ontvangt zo'n 8.000 fans vanavond:. vooraf, 20 uur 17. De Ghelamco Arena ontvangt zo'n 8.000 fans vanavond: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:04 vooraf, 20 uur 04. OH Leuven met tweede doelman Romo. Marc Brys was niet te spreken over het uitstapje van zijn elftal naar Oostende, maar dat betekent niet dat hij zijn basisopstelling helemaal overhoop gooit. In doel vervangt Romo de geblesseerde Iversen, op het middenveld is Malinov terug van weggeweest. . OH Leuven met tweede doelman Romo Marc Brys was niet te spreken over het uitstapje van zijn elftal naar Oostende, maar dat betekent niet dat hij zijn basisopstelling helemaal overhoop gooit. In doel vervangt Romo de geblesseerde Iversen, op het middenveld is Malinov terug van weggeweest.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:52 vooraf, 19 uur 52. Jaremtsjoek en Odjidja niet fit. Heel wat verschuivingen in de opstelling van AA Gent. Jaremtsjoek en Odjidja zijn niet fit geraakt, ook Kums en Tsjakvetadze ontbreken door blessure. Nurio en Depoitre worden naar de bank verwezen. De Decker kiest voor Niangbo, Kleindienst en Bukari in de voorste gelederen, achterin komen Mohammadi en Arslanagic in de ploeg. . Jaremtsjoek en Odjidja niet fit Heel wat verschuivingen in de opstelling van AA Gent. Jaremtsjoek en Odjidja zijn niet fit geraakt, ook Kums en Tsjakvetadze ontbreken door blessure. Nurio en Depoitre worden naar de bank verwezen. De Decker kiest voor Niangbo, Kleindienst en Bukari in de voorste gelederen, achterin komen Mohammadi en Arslanagic in de ploeg.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:48 vooraf, 19 uur 48. Vooraf. Na de Europese teleurstelling moet AA Gent het vizier weer op de eigen competitie richten. Gent wil tegen OH Leuven z'n tweede zege op een rij boeken en zich zo wat steviger in de middenmoot van het klassement nestelen. Geen evidente opdracht, want OHL-coach Marc Brys verwacht een reactie van zijn team na de nederlaag in Oostende. . Vooraf Na de Europese teleurstelling moet AA Gent het vizier weer op de eigen competitie richten. Gent wil tegen OH Leuven z'n tweede zege op een rij boeken en zich zo wat steviger in de middenmoot van het klassement nestelen. Geen evidente opdracht, want OHL-coach Marc Brys verwacht een reactie van zijn team na de nederlaag in Oostende.

19:48 - Vooraf Vooraf, 19 uur 48

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Dino Arslanagic, Milad Mohammadi, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Niklas Dorsch, Dogbole Niangbo, Tim Kleindienst, Osman Bukari Opstelling KAA Gent Osman Bukari, Tim Kleindienst, Dogbole Niangbo, Niklas Dorsch, Roman Bezoes, Elisha Owusu, Milad Mohammadi, Dino Arslanagic, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Davy Roef

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Barnabás Bese, Toon Raemaekers, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Kristiyan Malinov, David Hubert, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Kamal Sowah, David Hubert, Kristiyan Malinov, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Toon Raemaekers, Barnabás Bese, Rafael Romo