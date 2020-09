LIVE: Moeskroen en Charleroi houden elkaar in evenwicht op Le Canonnier

Fase per fase

78' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 78 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

78' tweede helft, minuut 78. Ciranni krijgt geel voor spelbederf. Van Driessche fluit een foutloze wedstrijd tot dusver.

76' tweede helft, minuut 76. Invaller Ribeiro Costa duikt plots op voor doel. Koffi zat in de goede hoek, maar kon laten lopen.

74' tweede helft, minuut 74. Busi heeft een wereldgoal in gedachten. Hij neemt een afvallende bal meteen op de slof, maar mikt meters naast.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Charleroi, Lucas Ribeiro Costa erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Lucas Ribeiro Costa

72' Bal tegen doelkader. Rezaei duikt op voor Koffi op een vrije trap van Morioka. De Iraniër mikt met de knikker op de lat. Bijna 1-2. tweede helft, minuut 72.

71' tweede helft, minuut 71. Op weg naar een puntendeling? Het is wachten op een uitgespeelde doelkans in de tweede helft. Moeskroen komt amper in de problemen, maar ook Charleroi houdt het goed gesloten.

69' Gele kaart voor Joris Kayembe van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 69 Joris Kayembe Charleroi

69' tweede helft, minuut 69. Kayembe wordt op het matje geroepen. Van Driessche trekt geel na het afbreken van een snelle counter.

67' tweede helft, minuut 67. Dabila moet even van het veld voor verzorging. Lang duurt het oponthoud niet.

66' tweede helft, minuut 66. Nicholson laat meteen zien waarom hij een extra wapen is in de zestien. Het is voorlopig net niet, maar bij Moeskroen zijn ze gewaarschuwd. Nog 25 minuten op de klok.

63' tweede helft, minuut 63.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Charleroi, Shamar Nicholson erin, Guillaume Gillet eruit wissel Guillaume Gillet Shamar Nicholson

62' tweede helft, minuut 62. Belhocine grijpt een eerste keer in. Gillet gaat eruit voor Nicholson. Charleroi gaat dus iets aanvallender spelen.

61' tweede helft, minuut 61. Rezaei zoekt zijn maatje Gholizadeh in de zestien. Koffi grijpt in met zijn beide benen. Goede redding van de Moeskroen-goalie.

59' tweede helft, minuut 59. Af en toe ligt er wat ruimte, maar bij Moeskroen vergeten ze te profiteren. Charleroi oogt kwetsbaar na de rust.

57' tweede helft, minuut 57. Charleroi komt eruit na een slordige fase in de eigen zestien. Van Durmen kon net niet profiteren van het balverlies van de bezoekers.

56' tweede helft, minuut 56. Gillet kan afdrukken op de rand van de zestien na voorbereidend werk. Hij mikt hard op Gholizadeh.

53' tweede helft, minuut 53. Busi vindt Gholizadeh aan de tweede paal met een goede voorzet. De Iraniër kan de bal niet laag houden.

50' tweede helft, minuut 50. Rezaei probeert de bal te plaatsen in de verste hoek. Koffi moet niet in actie komen. We kijken naar een aangenaam begin van de tweede helft.

49' tweede helft, minuut 49. Gnohéré zet Hocko vrij voor doel. De controle is niet goed en Penneteau gaat met de bal lopen.

47' tweede helft, minuut 47. Tweede helft. De tweede helft is begonnen. Zijn we op weg naar een stuntje of zet Charleroi na de rust orde op zaken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. We gaan rusten met 1-1. Charleroi was baas, maar dat vertaalt zich niet op het scorebord.

45+4' eerste helft, minuut 49.

45+4' Var. De scheidsrechters in het busje hebben lang nodig om het doelpunt goed te keuren, maar doen dat uiteindelijk dan toch. We hebben een wedstrijd! eerste helft, minuut 49.

45+3' eerste helft, minuut 48.

45+2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 47 door Serge Tabekou van Excel Moeskroen. 1, 1. goal Excel Moeskroen Charleroi 1 1

45+1' eerste helft, minuut 46. Doelpunt zowaar. De 1-1 komt uit de lucht vallen, maar staat wel op het scorebord. Het is Tabekou die de voorzet van Ciranni in doel werkt van dichtbij.

45+1' eerste helft, minuut 46. Er zit echt geen tempo in de wedstrijd. Charleroi is gelukkig met de voorsprong en dringt niet meer aan.

44' Toegevoegde tijd. Er komen twee minuten extra tijd bij in de eerste helft. Dat heeft alles te maken met de blessurebehandeling voor Koffi. eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43. Rezaei probeert de bal in de verste hoek te krullen vanaf de rand van de grote rechthoek. De Iraniër geraakt niet voorbij zijn bewaker.

39' eerste helft, minuut 39. De bal blijft hangen in de zestien van Moeskroen, maar niemand vindt het gaatje. Charleroi is duidelijk baas.

38' eerste helft, minuut 38. Koffi lijkt voorlopig voort te kunnen. Gillekens loopt zich toch wat warm langs de zijlijn.

37' eerste helft, minuut 37. Da Cruz stuurt bij langs de zijlijn. Tabekou pikt de instructies op.

36' eerste helft, minuut 36. Koffi komt slecht neer in de zestien na contact met Fall. De wedstrijd ligt even stil.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. Bij Moeskroen zakken ze nog wat dieper terug. Fall kan bijna opnieuw profiteren van slechte communicatie, Koffi komt goed uit zijn doel.

33' eerste helft, minuut 33. Fall heeft de 0-2 aan de voet. Koffi duikt het leer uit zijn kooi. Charleroi heeft bloed geroken.

32' eerste helft, minuut 32. Het antwoord van Gnohéré komt er meteen. Hij mikt wel vrij ver naast.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Mamadou Fall van Charleroi. 0, 1. goal Excel Moeskroen Charleroi 0 1

29' eerste helft, minuut 29. Dabila biedt Fall de 0-1 aan. Dabila miskijkt zich op een hoge bal van Busi. Fall profiteert en mikt de 1-0 voorbij Koffi in doel.

28' eerste helft, minuut 28. Charleroi acteert flauw vanavond. De leider deed dat dit seizoen nog, maar ging dan toch telkens met de punten lopen.

26' eerste helft, minuut 26. Ciranni dropt de bal zelf in de zestien. Niemand kan koppen.

26' eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Ciranni dweilt de flank af en wordt neergehaald door Gillet. Geel voor de ervaren man van Charleroi en dat is correct.

22' eerste helft, minuut 22. Tabekou geraakt niet voorbij Dessoleil. Het is allemaal net niet in het eerste kwart van de wedstrijd.

19' eerste helft, minuut 19. De Moeskroen-fans laten zich horen na een schot van Gnohéré. De bal ging wel enkele meters naast.

18' eerste helft, minuut 18. Koffi komt goed uit zijn doel op een doorsteekpass. Het blijft zoeken en tasten van de beide teams.

13' eerste helft, minuut 13. Rezaei gaat neer in de zestien, scheidsrechter Bram Van Driessche wuift het protest van Charleroi weg.

11' eerste helft, minuut 11. De corner van de bezoekers levert geen gevaar op. Charleroi voert de druk wel op.

10' eerste helft, minuut 10. Gholizadeh profiteert van geharrewar in de zestien. Koffi gooit er zich tussen en werkt via verdediger over de achterlijn. Hoekschop voor Charleroi.

10' eerste helft, minuut 10. De eerste tien minuten zijn niet echt om over naar huis te schrijven. De studieronde duurt lang op Le Canonnier.

8' eerste helft, minuut 8.

5' eerste helft, minuut 5. Fall schiet over. Het eerste doelgevaar komt van Charleroi. Fall pikt de bal op in de zestien en haalt meteen uit. Hij vergeet zijn schot te kadreren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt op Le Canonnier. Behoudt leider Charleroi het maximum van de punten na een bezoekje aan Moeskroen?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:53 vooraf, 19 uur 53. 21 op 21? Charleroi is uitstekend op dreef dit seizoen. Met 18 op 18 is het zelfs autoritair leider na 6 speeldagen? Behoudt het ook na een bezoek aan Moeskroen het maximum van de punten? Volg hier live.

19:53 - Vooraf Vooraf, 19 uur 53

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Kouadio-Yves Dabila, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Alessandro Ciranni, Deni Hocko, Darly N'Landu, Benjamin van Durmen, Imad Faraj, Serge Tabekou, Harlem Gnohéré Opstelling Excel Moeskroen Harlem Gnohéré, Serge Tabekou, Imad Faraj, Benjamin van Durmen, Darly N'Landu, Deni Hocko, Alessandro Ciranni, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Kouadio-Yves Dabila, Hervé Koffi

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Modou Diagne, Maxime Busi, Nicolas Penneteau