LIVE: Cercle moet achtervolgen na openingstreffer van Diatta

Cercle moet de wedstrijd ondergaan. Het is wachten tot de vereniging nog eens in de buurt komt van Mignolet.

Krmencik heeft wat goed te maken na zijn enorme misser en probeert Didillon te verschalken met een lobbal. Het is even schrikken voor de doelman, die een beetje voor zijn lijn stond, maar de bal gaat over doel.

1-0 voor Club! De VAR oordeelt dat Krmencik niet buitenspel stond en keurt de openingstreffer van Diatta goed. Didillon ging niet helemaal vrijuit, de bal was binnen zijn bereik. Cercle moet achtervolgen.

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Krépin Diatta van Club Brugge. 1, 0. goal Club Brugge Cercle Brugge 1 0

1-0 voor Club? Diatta opent de score op aangeven van Krmencik. Maar is de goal geldig? Krmencik leek buitenspel te staan. De VAR moet tussenbeide komen.

18' eerste helft, minuut 18.

Diatta is opnieuw bijzonder bedrijvig. Hij baant zich met een knappe beweging een weg in de zestien, maar zijn schot wordt afgeweerd. Het levert wel een hoekschop op. Tot een nieuwe kans leidt die niet.

Het is zoeken naar de juiste richting bij Club. Een kopbal van Diatta gaat meters naast.

14' eerste helft, minuut 14.

De rust lijkt wat teruggekeerd na een felle start. Club slaagt er niet meer in om Cercle in een klemgreep te houden.

Musaba mikt over. Ook bij Cercle morsen ze nu met de kansen. Musaba krijgt te veel ruimte op de gemeten voorzet van Hotic, maar hij mikt de bal nipt over doel. Pittige derby, de supporters worden verwend.

De oude Krmencik is even terug. Een open doelkans, wat een misser. Dit moest altijd een doelpunt zijn. Deze mag mee in de top 10 van het seizoen. Bert Sterckx op Radio 1.

8' eerste helft, minuut 8.

Vreselijke misser van Krmencik! Wat een misser van Krmencik! Op aangeven van Diatta kan hij de bal simpel in doel tikken, maar hij besluit onbegrijpelijk naast. Cercle komt hier bijzonder goed weg.

Daar is de eerste prik van Cercle. Ueda kan koppen op een vrije trap van Hotic, zijn poging landt op het dak van het doel.

Club laat er geen gras over groeien. Na een knappe combinatie komt de bal bij Ricca, maar die vindt geen goede oplossing.

Cercle lijdt meteen na de aftrap al balverlies. Diatta kan zich doorzetten en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd.

Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Jan Breydelstadion. Pakt Club de volle buit of zorgt Cercle voor een verrassing?

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:17 eerste helft, 18 uur 17.

Massale steun voor Miguel Van Damme. Miguel Van Damme mag vandaag de aftrap geven van deze Brugse derby. De Cercle-doelman liet gisteren in een emotionele videoboodschap weten dat hij opnieuw te kampen heeft met leukemie en dat er geen behandelingen meer zijn. Het hele stadion applaudisseert voor Van Damme, terwijl hij knuffels krijgt van zijn ploegmaats.



Ik ben tevreden over onze competitiestart. We kijken al heel lang uit naar deze derby. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we geloven in onze kansen. We moeten alles geven. Paul Clement.

Ik hoop dat we een open strijd krijgen. Cercle heeft mij al aangenaam verrast met hun positief voetbal. Philippe Clement.

Bij Cercle mogen ze niet mopperen over de competitiestart. Ondanks een pittige kalender wist de vereniging toch 9 op 18 te boeken. Vorige week nam Cercle nog vlot de maat van STVV met een 3-0-overwinning.

Club Brugge in eigen huis, dat was dit seizoen nog geen voltreffer. Zonder de steun van de supporters werd er zowel van Charleroi als Beerschot verloren. Pas op de vijfde speeldag boekte Club zijn eerste thuiszege, tegen Waasland-Beveren.

Ueda komt in de basis. Slechts één wijziging bij Cercle: Bates verdwijnt uit de basis en wordt vervangen door Ueda. Voorts rekent Paul Clement op de jongens die vorige week overtuigend wonnen tegen STVV.

Geen wijzigingen bij Club. Weinig redenen voor Philippe Clement om te sleutelen aan de ploeg die op de vorige speeldag de vloer aanveegde met Zulte Waregem. We krijgen bij Club dus dezelfde elf namen aan de aftrap.

Trekt Club het laken weer naar zich toe in Brugse derby? Het Jan Breydelstadion is vanavond het toneel voor de Brugse derby tussen Club en Cercle. Club wil in het goede ritme blijven en gaat voor 12 op 12. Bij Cercle hopen ze na 7 jaar eindelijk nog eens de grote broer te verslaan.

17:06 - Vooraf Vooraf, 17 uur 06

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Simon Deli, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Michael Krmencík, Charles De Ketelaere

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Naomichi Ueda, Jean Marcelin, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard