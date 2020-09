Kan Waasland-Beveren wat rapen op het veld van Beerschot?

15:59 vooraf, 15 uur 59. Prima voetbalweer. Storm Odette laat zich momenteel niet zien in het Antwerpse. Het Kiel baadt zelfs in een aangenaam herfstzonnetje. . Prima voetbalweer Storm Odette laat zich momenteel niet zien in het Antwerpse. Het Kiel baadt zelfs in een aangenaam herfstzonnetje.

15:46 vooraf, 15 uur 46. Twee topschutters in actie. Met Raphael Holzhauser en Daan Heymans zien we straks twee van de drie topschutters in de Jupiler Pro League aan het werk. Beide spitsen scoorden 5 keer in 6 matchen, Kaveh Rezaei van Charleroi had daar een wedstrijd minder voor nodig. . Twee topschutters in actie Met Raphael Holzhauser en Daan Heymans zien we straks twee van de drie topschutters in de Jupiler Pro League aan het werk. Beide spitsen scoorden 5 keer in 6 matchen, Kaveh Rezaei van Charleroi had daar een wedstrijd minder voor nodig.

15:44 vooraf, 15 uur 44. We hebben de afgelopen wedstrijd voldoende doelpunten geslikt. Daarom hebben we besloten om meer gesloten te gaan spelen en meer op de organisatie te letten. Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren). We hebben de afgelopen wedstrijd voldoende doelpunten geslikt. Daarom hebben we besloten om meer gesloten te gaan spelen en meer op de organisatie te letten. Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren)

15:30 vooraf, 15 uur 30. Drie wissels bij Waasland-Beveren. Ook bij de bezoekers noteren we drie wissels in de basisopstelling. Coach Nicky Hayen zet Bizimana, Alabanese en Koita op de bank. In hun plaats komen Wiegel, Wuytens en Verreth. . Drie wissels bij Waasland-Beveren Ook bij de bezoekers noteren we drie wissels in de basisopstelling. Coach Nicky Hayen zet Bizimana, Alabanese en Koita op de bank. In hun plaats komen Wiegel, Wuytens en Verreth.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Eerste basisplaats voor Sanyang. Hernan Losada voert na de nederlaag in Charleroi drie wissels door in zijn elftal. Vanden Buijs, Tissoudali en Sanyang, de invallers van vorige week, worden gepromoveerd tot basisspeler. Voor Sanyang is het zijn eerste basisplek. . Eerste basisplaats voor Sanyang Hernan Losada voert na de nederlaag in Charleroi drie wissels door in zijn elftal. Vanden Buijs, Tissoudali en Sanyang, de invallers van vorige week, worden gepromoveerd tot basisspeler. Voor Sanyang is het zijn eerste basisplek.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Vooraf. Seizoensrevelatie Beerschot staat na zes speeldagen te blinken op een gedeelde derde plaats in het klassement. Een heel ander verhaal bij Waasland-Beveren, dat na 5 nederlagen op rij op de voorlaatste plek geparkeerd staat. Vanmiddag staan ze tegenover elkaar op het Kiel. . Vooraf Seizoensrevelatie Beerschot staat na zes speeldagen te blinken op een gedeelde derde plaats in het klassement. Een heel ander verhaal bij Waasland-Beveren, dat na 5 nederlagen op rij op de voorlaatste plek geparkeerd staat. Vanmiddag staan ze tegenover elkaar op het Kiel.

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Joren Dom, Dario van den Buijs, Ryan Sanusi, Abdoulie Sanyang, Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali, Marius Noubissi, Mohamed Reda Halaimia

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Brendan Schoonbaert, Leonardo Bertone, Andreas Wiegel, Joseph Efford, Dries Wuytens, Daan Heymans, Amine Khammas, Aleksandar Vukotic, Matthias Verreth, Jur Schryvers