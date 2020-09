Beerschot buigt 0-2-achterstand nog om in overwinning

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Afgelopen! Beerschot buigt een 0-2-achterstand nog om in een overwinning, Brogno scoorde de winning goal in de 96e minuut. Beerschot blijft zo meedraaien bovenin het klassement, voor Waasland-Beveren is het de zesde nederlaag op rij. . Einde Afgelopen! Beerschot buigt een 0-2-achterstand nog om in een overwinning, Brogno scoorde de winning goal in de 96e minuut. Beerschot blijft zo meedraaien bovenin het klassement, voor Waasland-Beveren is het de zesde nederlaag op rij.

90+7' Gele kaart voor Jur Schryvers van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 97 Jur Schryvers Waasland-Beveren

90+6' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 96 door Loris Brogno van Beerschot. 3, 2. goal Beerschot Waasland-Beveren einde 3 2

90+6' tweede helft, minuut 96. Dan toch de 3-2! Nu is het wel feest op het Kiel, want Beerschot scoort in minuut 96 de winning goal. Het is opnieuw een invaller die het doet: Brogno kopt de voorzet van Holzhauser via een verdediger in doel.

90+4' Geen doelpunt! De Cremer heeft de beelden aandachtig bekeken en keurt het doelpunt af wegens een overtreding van Bourdin op Jackers. tweede helft, minuut 94.

90+2' tweede helft, minuut 92. Doelpunt Bourdin, protest bij Waasland-Beveren. Het thuispubliek juicht want Bourdin kopt de bal tegen de touwen. Maar Jackers had de bal al in de handen, en dus is er logischerwijze veel protest bij Waasland-Beveren. Wat nu?

90+1' Toegevoegde tijd. Er komen nog zes minuten bij! tweede helft, minuut 91.

88' tweede helft, minuut 88. Opnieuw een heet standje voor de goal van Jackers. Paniek bij de verdediging van Waasland-Beveren, maar die krijgt de bal uiteindelijk wel weg.