LIVE: Bundu krijgt tegen Eupen eerste basisplaats bij gehavend Anderlecht

41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij KAS Eupen, Menno Koch erin, Benoît Poulain eruit wissel Benoît Poulain Menno Koch

41' eerste helft, minuut 41. Eerste wissel bij Eupen na 40 minuten. Een probleem bij Poulain. Hij moet nog voor de rust naar de kant met een probleem aan het bovenbeen. Koch komt hem vervangen als centrale verdediger. . Eerste wissel bij Eupen na 40 minuten Een probleem bij Poulain. Hij moet nog voor de rust naar de kant met een probleem aan het bovenbeen. Koch komt hem vervangen als centrale verdediger.

38' Gele kaart voor Jeremy Doku van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 38 Jeremy Doku Anderlecht

37' eerste helft, minuut 37. Doku worstelt met zichzelf. Doku speelt een ongelukkige eerste helft in de schaduw van Nmecha, Tau en Bundu. Hij verslikt zich niet voor het eerst in zijn dribbel en gaat daarbij ook nog eens op de voet van Musona staan. Het komt hem op een gele kaart te staan. Dat is streng van D'Hondt, maar niet onterecht. . Doku worstelt met zichzelf Doku speelt een ongelukkige eerste helft in de schaduw van Nmecha, Tau en Bundu. Hij verslikt zich niet voor het eerst in zijn dribbel en gaat daarbij ook nog eens op de voet van Musona staan. Het komt hem op een gele kaart te staan. Dat is streng van D'Hondt, maar niet onterecht.

35' eerste helft, minuut 35. Nmecha dribbelt zich voorbij drie Eupen-spelers, maar wordt dan uit evenwicht gebracht. We kunnen enkel herhalen dat Anderlecht goed speelt, maar voorlopig te weinig concreet gevaar ontwikkelt. Hoe lang weerstaat Eupen? . Nmecha dribbelt zich voorbij drie Eupen-spelers, maar wordt dan uit evenwicht gebracht. We kunnen enkel herhalen dat Anderlecht goed speelt, maar voorlopig te weinig concreet gevaar ontwikkelt. Hoe lang weerstaat Eupen?

28' eerste helft, minuut 28. Ngoy is bijna voorbij Mykhaylichenko, maar de Oekraïner bijt zich vast en voorkomt met een tackle dat de aanvaller richting Van Crombrugge kan. Eupen gok voorlopig (noodgedwongen) op dit soort snelle aanvallen. . Ngoy is bijna voorbij Mykhaylichenko, maar de Oekraïner bijt zich vast en voorkomt met een tackle dat de aanvaller richting Van Crombrugge kan. Eupen gok voorlopig (noodgedwongen) op dit soort snelle aanvallen.

25' eerste helft, minuut 25. Bal tussen de palen. Doku verrast de verdediging van Eupen door niet voor te zetten, maar te kiezen voor Sambi Lokonga, die net buiten het strafschopgebied stond te wachten. Het afstandsschot is te zwak om De Wolf in verlegenheid te brengen. . Bal tussen de palen Doku verrast de verdediging van Eupen door niet voor te zetten, maar te kiezen voor Sambi Lokonga, die net buiten het strafschopgebied stond te wachten. Het afstandsschot is te zwak om De Wolf in verlegenheid te brengen.

24' eerste helft, minuut 24. Paars-wit balbezit. Anderlecht heeft 62 procent balbezit en combineert vaak aardig, maar bij de laatste pass gaat het voorlopig mis. Dat verklaart de weinige kansen. . Paars-wit balbezit Anderlecht heeft 62 procent balbezit en combineert vaak aardig, maar bij de laatste pass gaat het voorlopig mis. Dat verklaart de weinige kansen.

19' eerste helft, minuut 19. Bundu doet het goed. Bundu toont zich wel bij zijn eerste basisplaats. Hij is snel en bijzonder wendbaar, ondanks zijn lange, smalle benen. Na prima samenspel met Tau en heel wat overstapjes haalt hij de achterlijn en legt perfect terug naar het strafschopgebied, maar daar staat niemand. Dat had wel gemoeten. . Bundu doet het goed Bundu toont zich wel bij zijn eerste basisplaats. Hij is snel en bijzonder wendbaar, ondanks zijn lange, smalle benen. Na prima samenspel met Tau en heel wat overstapjes haalt hij de achterlijn en legt perfect terug naar het strafschopgebied, maar daar staat niemand. Dat had wel gemoeten.

15' eerste helft, minuut 15. Eupen kent de Kompany-aanpak. Anderlecht kiest resoluut voor de opbouw van achteruit, maar heel vlot verloopt dat voorlopig niet omdat Eupen slim de looplijnen afsnijdt en druk zet. We zien voorlopig weinig kansen, maar het is wel een leuke wedstrijd. Met dank aan beide ploegen. . Eupen kent de Kompany-aanpak Anderlecht kiest resoluut voor de opbouw van achteruit, maar heel vlot verloopt dat voorlopig niet omdat Eupen slim de looplijnen afsnijdt en druk zet. We zien voorlopig weinig kansen, maar het is wel een leuke wedstrijd. Met dank aan beide ploegen.

10' eerste helft, minuut 10. Eupen met een eerste kans. Eupen versiert een eerste kans op de counter. Koné wordt diep gestuurd, maar worstelt te veel met de bal om Vranjes te passeren. Eupen verhoogt de druk op de man in balbezit van Anderlecht en dat levert op. . Eupen met een eerste kans Eupen versiert een eerste kans op de counter. Koné wordt diep gestuurd, maar worstelt te veel met de bal om Vranjes te passeren. Eupen verhoogt de druk op de man in balbezit van Anderlecht en dat levert op.

6' eerste helft, minuut 6. Goed paars-wit begin. Anderlecht begint uitstekend: veel combinaties, tempo en druk op de bal. Vaak gaat het over rechts met Murillo en Bundu, maar Mykhaylichenko en Doku tonen dat ze ook meedoen. De voorzet van de Oekraïbner is goed, maar Nmecha kan er net niet bij. . Goed paars-wit begin Anderlecht begint uitstekend: veel combinaties, tempo en druk op de bal. Vaak gaat het over rechts met Murillo en Bundu, maar Mykhaylichenko en Doku tonen dat ze ook meedoen. De voorzet van de Oekraïbner is goed, maar Nmecha kan er net niet bij.

5' eerste helft, minuut 5. Het eerste balcontact van Bundu is veelbelovend. Zijn lage gekrulde voorzet is goed, maar Amat staat goed op te letten. . Het eerste balcontact van Bundu is veelbelovend. Zijn lage gekrulde voorzet is goed, maar Amat staat goed op te letten.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Anderlecht heeft afgetrapt tegen Eupen. Zet Anderlecht zijn reeks(je) voort tegen een Eupen in vorm? Volg het hier. . Begin eerste helft Anderlecht heeft afgetrapt tegen Eupen. Zet Anderlecht zijn reeks(je) voort tegen een Eupen in vorm? Volg het hier.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Eén nieuw gezicht bij Eupen. Weinig wijzigingen in de basiself bij Eupen. Coach San Jose voert één wissel door in vergelijking met de vorige wedstrijd: Ngoy neemt de plaats in van N'Dri. . Eén nieuw gezicht bij Eupen Weinig wijzigingen in de basiself bij Eupen. Coach San Jose voert één wissel door in vergelijking met de vorige wedstrijd: Ngoy neemt de plaats in van N'Dri.

15:34 vooraf, 15 uur 34. "Spelers hebben mij niet meer nodig op het veld". Een waslijst afwezigen bij Anderlecht, maar Vincent Kompany heeft er op geen enkel moment aan gedacht om zelf weer de schoenen aan te binden. "Mijn lichaam voelt perfect nu het rust heeft en ik heb zoveel vertrouwen in mijn spelers dat ik het gevoel heb dat zij mij niet meer nodig hebben op het veld", zegt Kompany aan Eleven Sports. . "Spelers hebben mij niet meer nodig op het veld" Een waslijst afwezigen bij Anderlecht, maar Vincent Kompany heeft er op geen enkel moment aan gedacht om zelf weer de schoenen aan te binden. "Mijn lichaam voelt perfect nu het rust heeft en ik heb zoveel vertrouwen in mijn spelers dat ik het gevoel heb dat zij mij niet meer nodig hebben op het veld", zegt Kompany aan Eleven Sports.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Bij de laatste coronatesten was eindelijk weer iedereen negatief, behalve de jongens die intussen al positief waren. Eenmaal het virus binnen is, loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Toch zijn er vandaag geen excuses. We hebben ons goed voorbereid en de jongens die vandaag beschikbaar zijn, zijn klaar. Anderlecht-coach Vincent Kompany bij Eleven Sports. Bij de laatste coronatesten was eindelijk weer iedereen negatief, behalve de jongens die intussen al positief waren. Eenmaal het virus binnen is, loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Toch zijn er vandaag geen excuses. We hebben ons goed voorbereid en de jongens die vandaag beschikbaar zijn, zijn klaar. Anderlecht-coach Vincent Kompany bij Eleven Sports

15:10 vooraf, 15 uur 10. Eerste basisplaats voor Bundu. Ondanks de vele corona-afwezigen brengt Anderlecht-coach Vincent Kompany toch een aardig elftal tussen de lijnen. Daarbij springt vooral één naam in het oog: Mustapha Bundu. De aanvaller werd deze zomer weggeplukt bij Aarhus in Denemarken en mag tegen Eupen debuteren in de basis. Luckassen en Kana komen weer in de ploeg. . Eerste basisplaats voor Bundu Ondanks de vele corona-afwezigen brengt Anderlecht-coach Vincent Kompany toch een aardig elftal tussen de lijnen. Daarbij springt vooral één naam in het oog: Mustapha Bundu. De aanvaller werd deze zomer weggeplukt bij Aarhus in Denemarken en mag tegen Eupen debuteren in de basis. Luckassen en Kana komen weer in de ploeg.

15:03 vooraf, 15 uur 03. Reeksje van Eupen. Anderlecht won zijn jongste twee wedstrijden, maar ook Eupen doet het niet onaardig. Het is al 4 matchen op rij ongeslagen, ook al kon het van die 4 duels maar één keer winnen (tegen AA Gent). In het Astridpark kon Eupen evenwel nog nooit winnen. . Reeksje van Eupen Anderlecht won zijn jongste twee wedstrijden, maar ook Eupen doet het niet onaardig. Het is al 4 matchen op rij ongeslagen, ook al kon het van die 4 duels maar één keer winnen (tegen AA Gent). In het Astridpark kon Eupen evenwel nog nooit winnen.

14:50 vooraf, 14 uur 50. Coronavirus teistert Anderlecht. Anderlecht komt vandaag gehavend aan de aftrap. Paars-wit wordt flink geteisterd door het coronavirus. Coach Vincent Kompany mist straks liefst 9 spelers door corona: Vlap, Verschaeren, Delcroix, Zulj, Wellenreuther, Lissens, Milic, Lawrence en Dauda zitten of zaten recent in quarantaine. Bovendien is Trebel onzeker met een lichte blessure. . Coronavirus teistert Anderlecht Anderlecht komt vandaag gehavend aan de aftrap. Paars-wit wordt flink geteisterd door het coronavirus. Coach Vincent Kompany mist straks liefst 9 spelers door corona: Vlap, Verschaeren, Delcroix, Zulj, Wellenreuther, Lissens, Milic, Lawrence en Dauda zitten of zaten recent in quarantaine. Bovendien is Trebel onzeker met een lichte blessure.

14:43 vooraf, 14 uur 43. Anderlecht ontvangt Eupen. Anderlecht krijgt vanmiddag het bezoek van Eupen, dat met 7 punten uit 6 wedstrijden in de ruime middenmoot parkeert. Paars-wit heeft ongetwijfeld vertrouwen na de recente 6 op 6 en doet het in eigen huis ook traditioneel goed tegen Eupen. Op naar een 9 op 9 voor RSCA? Ontdek het hier vanaf 16u. . Anderlecht ontvangt Eupen Anderlecht krijgt vanmiddag het bezoek van Eupen, dat met 7 punten uit 6 wedstrijden in de ruime middenmoot parkeert. Paars-wit heeft ongetwijfeld vertrouwen na de recente 6 op 6 en doet het in eigen huis ook traditioneel goed tegen Eupen. Op naar een 9 op 9 voor RSCA? Ontdek het hier vanaf 16u.

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Ognjen Vranješ, Derrick Luckassen, Bogdan Mykhaylichenko, Marco Kana, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Mustapha Bundu, Lukas Nmecha, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Lukas Nmecha, Mustapha Bundu, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Marco Kana, Bogdan Mykhaylichenko, Derrick Luckassen, Ognjen Vranješ, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Adriano Correia, Jordi Amat, Benoît Poulain, Senna Miangue, Knowledge Musona, Jens Cools, Stef Peeters, Julien Ngoy, Smail Prevljak, Mamadou Koné Opstelling KAS Eupen Mamadou Koné, Smail Prevljak, Julien Ngoy, Stef Peeters, Jens Cools, Knowledge Musona, Senna Miangue, Benoît Poulain, Jordi Amat, Adriano Correia, Ortwin De Wolf