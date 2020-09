Defensief drama kost Anderlecht twee punten tegen Eupen

Anderlecht - Eupen in een notendop:

Blaffende hond, die niet bijt

Een eenvoudige blik op de statiestieken zegt alles. Anderlecht had 63 procent balbezit in de eerste helft, gaf dubbel zoveel passes als Eupen, maar bleef steken op een schot tussen de palen van Sambi Lokonga.

De jonge speler uit Sierra Leone begon goed, maar speelde zichzelf in de onzichtbaarheid na een kwartier. Ook Doku worstelde met zichzelf. Het kan de offensieve onmondigheid van Anderlecht mee verklaren, want de thuisploeg domineerde zonder kansen te verzamelen.

Lokonga scoort wel met zijn tweede afstandsschot

Eupen begon goed aan de tweede helft, maar ontsnapte toen Adriano geen tweede keer geel kreeg. Vreemd dat de VAR niet ingreep. Anderlecht bleef dezelfde rol vertolken. Het was een blaffende hond, die niet beet.



De 1-0 viel eigenlijk uit het niets en was een kopie van het schot van Lokonga uit de eerste helft. Opnieuw legde Doku af in plaats van voor te zetten, maar het verschil was dat doelman De Wolf nu wel geklopt was.



Het moeilijkste leek gedaan voor Anderlecht, maar het succesverhaal veranderde nog in een drama. Een defensief drama.



Luckassen ging op vreemde wijze met het hoofd naar een lage voorzet. Hij miste zijn interventie, de bal ging door zijn benen en of dat niet genoeg was, week het schot van Ngoy af tussen de benen van Lokonga en Vranjes. Van Crombrugge was kansloos en zag de 1-1 traag in doel rollen.