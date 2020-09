Club Brugge pakt weer stevig uit bij onzichtbaar Zulte Waregem

Fase per fase

90' tweede helft, minuut 90. Het verlossende fluitsignaal! Zulte Waregem gaat met de billen bloot tegen Club. Het eindverdict luidt 0-6, maar dat had veel zwaarder kunnen zijn als de bezoekers het gaspedaal volledig hadden ingeduwd. . Het verlossende fluitsignaal! Zulte Waregem gaat met de billen bloot tegen Club. Het eindverdict luidt 0-6, maar dat had veel zwaarder kunnen zijn als de bezoekers het gaspedaal volledig hadden ingeduwd.

85' tweede helft, minuut 85. We hebben nog een dikke 5 minuten te spelen, al lijkt Club al een tijdje in de slotfase te zitten. Kunnen ze de score nog uitdiepen of lukt de thuisploeg nog een eerredder? Gianni Bruno verdient die misschien wel voor zijn inzet en loopwerk. . We hebben nog een dikke 5 minuten te spelen, al lijkt Club al een tijdje in de slotfase te zitten. Kunnen ze de score nog uitdiepen of lukt de thuisploeg nog een eerredder? Gianni Bruno verdient die misschien wel voor zijn inzet en loopwerk.

83' Gele kaart voor Cameron Humphreys van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 83 Cameron Humphreys Zulte Waregem

82' Gele kaart voor Odilon Kossounou van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 82 Odilon Kossounou Club Brugge

81' tweede helft, minuut 81. Bruno wordt nog eens gelanceerd - het enige wapen van de thuisploeg - en wordt neergehaald door Kossounou. Een domme gele kaart, want Deli was nog in steun. Kan Zulte Waregem deze vrije trap benutten? . Bruno wordt nog eens gelanceerd - het enige wapen van de thuisploeg - en wordt neergehaald door Kossounou. Een domme gele kaart, want Deli was nog in steun. Kan Zulte Waregem deze vrije trap benutten?

76' tweede helft, minuut 76. Dompé wacht prima tot De Bock is meegekomen. De linksachter zet laag en hard voor tot bij Bruno, die ook nu afgeblokt wordt door Kossounou. . Dompé wacht prima tot De Bock is meegekomen. De linksachter zet laag en hard voor tot bij Bruno, die ook nu afgeblokt wordt door Kossounou.

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Éder Balanta van Club Brugge. 0, 6. goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 6

74' tweede helft, minuut 74. Balanta zet het doelpuntenfestival voort. Bij Zulte Waregem zullen ze misschien spijt hebben dat er opnieuw supporters zijn toegelaten. Een hoekschop wordt niet goed weggewerkt, waardoor Balanta de bal van dichtbij in een leeg doel kan tikken, 0-6. . Balanta zet het doelpuntenfestival voort Bij Zulte Waregem zullen ze misschien spijt hebben dat er opnieuw supporters zijn toegelaten. Een hoekschop wordt niet goed weggewerkt, waardoor Balanta de bal van dichtbij in een leeg doel kan tikken, 0-6.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Club Brugge, Youssouph Badji erin, Michael Krmencík eruit wissel Michael Krmencík Youssouph Badji

72' tweede helft, minuut 72. Bruno trapt de eerredder in het zijnet! Gianni Bruno omspeelt Mignolet, maar moet wel ver uitwijken. Een schot krijgt hij er nog wel uit, maar vanuit een scherpe hoek raakt hij niet verder dan het zijnet. . Bruno trapt de eerredder in het zijnet! Gianni Bruno omspeelt Mignolet, maar moet wel ver uitwijken. Een schot krijgt hij er nog wel uit, maar vanuit een scherpe hoek raakt hij niet verder dan het zijnet.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Club Brugge, Siebe Schrijvers erin, Charles De Ketelaere eruit wissel Charles De Ketelaere Siebe Schrijvers

71' tweede helft, minuut 71. Club wandelt gewoon tussen de kegels van Zulte Waregem. Krmencik komt ook tot een schot, maar Bansen voorkomt erger met een knappe reflex. . Club wandelt gewoon tussen de kegels van Zulte Waregem. Krmencik komt ook tot een schot, maar Bansen voorkomt erger met een knappe reflex.

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Charles De Ketelaere van Club Brugge. 0, 5. goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 5

67' tweede helft, minuut 67. De Ketelaere zet de forfaitscore op het bord. Bansen trapt de bal onbegrijpelijk recht in de voeten van Vanaken. De gouden schoen ontdoet zich van Deschacht en passt de bal perfect in de loop van De Ketelaere, die er eenvoudig 0-5 van maakt. . De Ketelaere zet de forfaitscore op het bord Bansen trapt de bal onbegrijpelijk recht in de voeten van Vanaken. De gouden schoen ontdoet zich van Deschacht en passt de bal perfect in de loop van De Ketelaere, die er eenvoudig 0-5 van maakt.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Ruud Vormer eruit wissel Ruud Vormer Éder Balanta

65' tweede helft, minuut 65. Het antwoord van Club laat niet lang op zich wachten. Diatta legt de bal knap terug tot bij Krmencik die de bal een beetje achter zich moet halen, maar toch meteen uithaalt. Die bal belandt uiteindelijk hoog in de tribunes. . Het antwoord van Club laat niet lang op zich wachten. Diatta legt de bal knap terug tot bij Krmencik die de bal een beetje achter zich moet halen, maar toch meteen uithaalt. Die bal belandt uiteindelijk hoog in de tribunes.

65' tweede helft, minuut 65. Het draait wel pakken beter nu. Bruno wordt gezocht door Sissako, maar de pass is net te hard, waardoor Mignolet kan uitkomen en de bal eenvoudig plukt. . Het draait wel pakken beter nu. Bruno wordt gezocht door Sissako, maar de pass is net te hard, waardoor Mignolet kan uitkomen en de bal eenvoudig plukt.

62' tweede helft, minuut 62. Dompé, net ingevallen, kan al meteen een bal voor doel brengen, maar die raakt niet voorbij de knikker van Deli. . Dompé, net ingevallen, kan al meteen een bal voor doel brengen, maar die raakt niet voorbij de knikker van Deli.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Saido Berahino eruit wissel Saido Berahino Jean-Luc Dompé

60' tweede helft, minuut 60. Bansen houdt Krmencik van de hattrick. Krmencik wordt goed het laantje in gestuurd en viseert de tweede paal. Alleen staat Bansen op de goeie plek om de bal uit zijn doel te duwen. . Bansen houdt Krmencik van de hattrick Krmencik wordt goed het laantje in gestuurd en viseert de tweede paal. Alleen staat Bansen op de goeie plek om de bal uit zijn doel te duwen.

56' tweede helft, minuut 56. Zulte Waregem laat zich voorlopig minder makkelijk domineren. Bruno komt zowaar tot een schotje, maar Mignolet gaat goed en makkelijk plat. . Zulte Waregem laat zich voorlopig minder makkelijk domineren. Bruno komt zowaar tot een schotje, maar Mignolet gaat goed en makkelijk plat.

49' tweede helft, minuut 49. Pletinckx verlegt het spel prima naar Srarfi. Die tikt de bal fantastisch door de benen van Mata. Gelukkig voor de rechtsachter is Rits goed gevolgd om dat recht te zetten. . Pletinckx verlegt het spel prima naar Srarfi. Die tikt de bal fantastisch door de benen van Mata. Gelukkig voor de rechtsachter is Rits goed gevolgd om dat recht te zetten.

47' tweede helft, minuut 47. Bruno ontsnapt aan rood. Gianni Bruno strekt zijn been in de richting van Ricca na een duel, maar komt er heel erg goedkoop vanaf met een waarschuwing. Volgens het boekje is dat altijd rood. . Bruno ontsnapt aan rood Gianni Bruno strekt zijn been in de richting van Ricca na een duel, maar komt er heel erg goedkoop vanaf met een waarschuwing. Volgens het boekje is dat altijd rood.

46' tweede helft, minuut 46. Brengt de tweede helft beterschap voor Essevee? De bal rolt opnieuw aan de Gaverbeek! Kan Zulte Waregem de rug rechten of wordt het nog een lange lijdensweg tegen Club? . Brengt de tweede helft beterschap voor Essevee? De bal rolt opnieuw aan de Gaverbeek! Kan Zulte Waregem de rug rechten of wordt het nog een lange lijdensweg tegen Club?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Tijd om te bezinnen. Eindelijk rusten, zullen ze bij Zulte Waregem denken. Na 45 minuten staan ze al vier doelpunten in het krijt. Een eigen doelpunt van Deschacht, twee treffers van Krmencik en een goal van Vanaken kregen we al te zien. Wat komt er nog aan na de rust? . Tijd om te bezinnen Eindelijk rusten, zullen ze bij Zulte Waregem denken. Na 45 minuten staan ze al vier doelpunten in het krijt. Een eigen doelpunt van Deschacht, twee treffers van Krmencik en een goal van Vanaken kregen we al te zien. Wat komt er nog aan na de rust?

43' eerste helft, minuut 43. Bijna forfait! De Ketelaere kan zonder al te veel tegenstand op Bansen afstormen. Deze keer trekt de Duitser wel aan het langste eind want de jongeling trapt recht op de doelman. . Bijna forfait! De Ketelaere kan zonder al te veel tegenstand op Bansen afstormen. Deze keer trekt de Duitser wel aan het langste eind want de jongeling trapt recht op de doelman.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Michael Krmencík van Club Brugge. 0, 4. goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 4

41' eerste helft, minuut 41. Daar is nummer vier! Krmencik maakt er nog voor de rust 0-4 van! Vormer klopt Bansen met een heerlijk lobje, maar zijn inzet strandt op de lat. Krmencik is goed gevolgd en kopt de bal kinderlijk simpel in doel. . Daar is nummer vier! Krmencik maakt er nog voor de rust 0-4 van! Vormer klopt Bansen met een heerlijk lobje, maar zijn inzet strandt op de lat. Krmencik is goed gevolgd en kopt de bal kinderlijk simpel in doel.

34' eerste helft, minuut 34. Heet standje voor het Brugse doel! Mignolet springt naar de bal, maar krijgt een charge te verwerken. Gelukkig voor Club krijgen ze het schotje van Srarfi nog op tijd weggewerkt. Een overtreding was het niet, want de duw kwam van een ploegmaat. . Heet standje voor het Brugse doel! Mignolet springt naar de bal, maar krijgt een charge te verwerken. Gelukkig voor Club krijgen ze het schotje van Srarfi nog op tijd weggewerkt. Een overtreding was het niet, want de duw kwam van een ploegmaat.

33' eerste helft, minuut 33. Diatta vergeet te scoren! Vanop links zet Rits laag voor tot bij Krmencik, die draait en doortikt tot bij Diatta. De Senegalees trapt veel te zwak en zo blijft het 0-3. Uiteindelijk blijkt Rits ook buitenstel te hebben gestaan. . Diatta vergeet te scoren! Vanop links zet Rits laag voor tot bij Krmencik, die draait en doortikt tot bij Diatta. De Senegalees trapt veel te zwak en zo blijft het 0-3. Uiteindelijk blijkt Rits ook buitenstel te hebben gestaan.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Hans Vanaken van Club Brugge. 0, 3. goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 3

31' eerste helft, minuut 31. Vanaken maakt er erg makkelijk 0-3 van. Diatta lanceert Vormer op rechts met een knap hakje. De voorzet van de Nederlander is op maat van Vanaken, die de 0-3 vlotjes in doel knikt. Club lijkt niet eens te moeten doorduwen. . Vanaken maakt er erg makkelijk 0-3 van Diatta lanceert Vormer op rechts met een knap hakje. De voorzet van de Nederlander is op maat van Vanaken, die de 0-3 vlotjes in doel knikt. Club lijkt niet eens te moeten doorduwen.

28' eerste helft, minuut 28. Nu kan ook Govea even aanleggen, maar het schot van de Mexicaan is te centraal om Mignolet te verontrusten. Dury haalt de pen nodig en begint duchtig te noteren. . Nu kan ook Govea even aanleggen, maar het schot van de Mexicaan is te centraal om Mignolet te verontrusten. Dury haalt de pen nodig en begint duchtig te noteren.

28' eerste helft, minuut 28. De supporters schrikken even wakker wanneer een nonchalante pass wordt onderschept door Sissako. Via Berahino gaat het snel naar Srarfi, die zijn voorzet een stille dood ziet sterven. . De supporters schrikken even wakker wanneer een nonchalante pass wordt onderschept door Sissako. Via Berahino gaat het snel naar Srarfi, die zijn voorzet een stille dood ziet sterven.

25' eerste helft, minuut 25. Bij Zulte Waregem hebben ze veel tijd nodig om de bal achterin weg te krijgen. Bansen krijgt het opnieuw even warm wanneer De Ketelaere voor zijn neus opduikt, maar hij komt goed weg en mag zich opmaken voor een doeltrap. . Bij Zulte Waregem hebben ze veel tijd nodig om de bal achterin weg te krijgen. Bansen krijgt het opnieuw even warm wanneer De Ketelaere voor zijn neus opduikt, maar hij komt goed weg en mag zich opmaken voor een doeltrap.

21' eerste helft, minuut 21. De Ketelaere duikt plots op aan de eerste paal om een voorzet van Mata te verlengen. Met een kattenpootje lukt het bijna, maar zijn schot belandt in het zijnet. . De Ketelaere duikt plots op aan de eerste paal om een voorzet van Mata te verlengen. Met een kattenpootje lukt het bijna, maar zijn schot belandt in het zijnet.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Michael Krmencík van Club Brugge. 0, 2. goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 2

19' eerste helft, minuut 19. Krmencik verdubbelt de Brugse voorsprong! Krmencik wordt gevonden door Ricca. De Tsjech houdt Pletinckx aan de praat; kapt naar binnen en knalt de bal dan meedogenloos in de korte hoek. Bansen heeft geen antwoord en zo staat het 0-2. . Krmencik verdubbelt de Brugse voorsprong! Krmencik wordt gevonden door Ricca. De Tsjech houdt Pletinckx aan de praat; kapt naar binnen en knalt de bal dan meedogenloos in de korte hoek. Bansen heeft geen antwoord en zo staat het 0-2.

17' eerste helft, minuut 17. Niet alleen Bansen gaat bijna in de fout, want ook het hart van Mignolet slaat een slag over. De terugspeelbal van De Ketelaere hobbelt deels door het veld over de voet van de doelman, die het euvel nog net op tijd kan rechtzetten. . Niet alleen Bansen gaat bijna in de fout, want ook het hart van Mignolet slaat een slag over. De terugspeelbal van De Ketelaere hobbelt deels door het veld over de voet van de doelman, die het euvel nog net op tijd kan rechtzetten.

16' eerste helft, minuut 16. Sinds die enorme kans in de eerste minuut heeft Zulte Waregem niet te veel gevaar meer kunnen creëren. Ook nu resulteert een vrije trap van Govea in een doeltrap voor Mignolet. . Sinds die enorme kans in de eerste minuut heeft Zulte Waregem niet te veel gevaar meer kunnen creëren. Ook nu resulteert een vrije trap van Govea in een doeltrap voor Mignolet.

15' eerste helft, minuut 15. De intensiteit ligt toch wat lager dan wat we doorgaans van Club gewend zijn. Zal de vroege treffer van Deschacht daar voor iets tussen zitten? . De intensiteit ligt toch wat lager dan wat we doorgaans van Club gewend zijn. Zal de vroege treffer van Deschacht daar voor iets tussen zitten?

14' eerste helft, minuut 14. De Ketelaere vindt Vanaken met een listig passje. Zijn voorzet belandt via een paar stationnetjes bij Diatta, die overhaast over schiet. . De Ketelaere vindt Vanaken met een listig passje. Zijn voorzet belandt via een paar stationnetjes bij Diatta, die overhaast over schiet.

9' eerste helft, minuut 9. Bansen krijgt een terugspeelbal niet onder controle. Via zijn voet hobbelt de bal over de achterlijn, maar de Duitser mag gewoon voortspelen. Gekke beslissing. . Bansen krijgt een terugspeelbal niet onder controle. Via zijn voet hobbelt de bal over de achterlijn, maar de Duitser mag gewoon voortspelen. Gekke beslissing.

6' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 6 door Olivier Deschacht van Club Brugge. 0, 1. own goal Zulte Waregem Club Brugge einde 0 1

6' eerste helft, minuut 6. Deschacht trapt de bal in eigen doel! Deschacht toont zijn torinstinct, maar doet dat aan de verkeerde kant. De veteraan trapt de hoekschop van Vormer onhandig in eigen doel en zo krijgt Club de voorsprong zomaar cadeau! . Deschacht trapt de bal in eigen doel! Deschacht toont zijn torinstinct, maar doet dat aan de verkeerde kant. De veteraan trapt de hoekschop van Vormer onhandig in eigen doel en zo krijgt Club de voorsprong zomaar cadeau!

4' eerste helft, minuut 4. Srarfi wordt neergehaald door een onhandige tackle van Mata. Nathan Verboomen ziet de fout niet en gebaart door te spelen. Mata kwam wel degelijk rijkelijk te laat en Club ontsnapt hier aan een gevaarlijke vrije trap en wie weet zelfs een kaart. . Srarfi wordt neergehaald door een onhandige tackle van Mata. Nathan Verboomen ziet de fout niet en gebaart door te spelen. Mata kwam wel degelijk rijkelijk te laat en Club ontsnapt hier aan een gevaarlijke vrije trap en wie weet zelfs een kaart.

3' eerste helft, minuut 3. Essevee wordt in het hoekje vastgezet door Club, maar ze houden het hoofd koel en raken er voetballend uit, tot groot groot jolijt van de beperkte thuisaanhang. . Essevee wordt in het hoekje vastgezet door Club, maar ze houden het hoofd koel en raken er voetballend uit, tot groot groot jolijt van de beperkte thuisaanhang.

1' eerste helft, minuut 1. Mignolet houdt Bruno van een snelle goal! Vanuit het niets komt Bruno plots oog in oog te staan met Mignolet. De Club-doelman maakt zich zo breed mogelijk en met de hak houdt hij de poging van Bruno nog uit zijn doel! . Mignolet houdt Bruno van een snelle goal! Vanuit het niets komt Bruno plots oog in oog te staan met Mignolet. De Club-doelman maakt zich zo breed mogelijk en met de hak houdt hij de poging van Bruno nog uit zijn doel!

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Berahino trapt de wedstrijd op gang! Dendert de blauw-zwarte trein voort of wordt de Gaverbeek voorlopig het eindstation? . De bal rolt! Berahino trapt de wedstrijd op gang! Dendert de blauw-zwarte trein voort of wordt de Gaverbeek voorlopig het eindstation?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:38 vooraf, 13 uur 38. Zulte maakt het zelf spannend! Bansen lijkt vlak naast zijn eigen doel een hoekschop weg te geven, maar om de een of andere reden wordt die niet gegeven. . Zulte maakt het zelf spannend! Bansen lijkt vlak naast zijn eigen doel een hoekschop weg te geven, maar om de een of andere reden wordt die niet gegeven.

13:26 vooraf, 13 uur 26. Zulte Waregem met een blauw-zwart randje. Naast Jelle Vossen, die vandaag niet mag spelen, zitten er met Davy de Fauw en Timmy Simons ook twee mannen op de thuisbank als assistent van Dury. Ook Laurens De Bock, vandaag op linksachter, speelde enkele seizoenen bij Club. . Zulte Waregem met een blauw-zwart randje Naast Jelle Vossen, die vandaag niet mag spelen, zitten er met Davy de Fauw en Timmy Simons ook twee mannen op de thuisbank als assistent van Dury. Ook Laurens De Bock, vandaag op linksachter, speelde enkele seizoenen bij Club.

13:16 vooraf, 13 uur 16. Vanaken en Mignolet vieren feest bij Club. Simon Mignolet staat vandaag al voor de 50e keer tussen de palen bij Club. Rookie numbers, zal Hans Vanaken denken. De Limburgse draaischijf speelt vanmiddag zijn 250e wedstrijd in blauw en zwart. Straffer nog: zijn duel tegen Zulte Waregem wordt al zijn 113e opeenvolgende wedstrijd. . Vanaken en Mignolet vieren feest bij Club Simon Mignolet staat vandaag al voor de 50e keer tussen de palen bij Club. Rookie numbers, zal Hans Vanaken denken. De Limburgse draaischijf speelt vanmiddag zijn 250e wedstrijd in blauw en zwart. Straffer nog: zijn duel tegen Zulte Waregem wordt al zijn 113e opeenvolgende wedstrijd.

13:11 vooraf, 13 uur 11. Clement kiest voor een hele nieuwe voorhoede. Philippe Clement zag vorig weekend vier doelpunten, maar gooit nu zijn hele voorhoede om. Dennis, Badji en Okereke. Die eerst heeft last van de enkel en die laatste testte positief op corona. Badji vinden we wel nog terug op de bank. Wie staat er dan wel? De Ketelaere, Diatta en Krmencik zullen vandaag voor de doelpunten moeten zorgen. Achterin zien we één wissel, waar Sobol plaats ruimt voor Ricca. . Clement kiest voor een hele nieuwe voorhoede Philippe Clement zag vorig weekend vier doelpunten, maar gooit nu zijn hele voorhoede om. Dennis, Badji en Okereke. Die eerst heeft last van de enkel en die laatste testte positief op corona. Badji vinden we wel nog terug op de bank. Wie staat er dan wel? De Ketelaere, Diatta en Krmencik zullen vandaag voor de doelpunten moeten zorgen. Achterin zien we één wissel, waar Sobol plaats ruimt voor Ricca.

13:03 vooraf, 13 uur 03. Vossen mag niet meedoen van Club. Toen Jelle Vossen de overstap maakte van Club naar Zulte Waregem, werd vastgelegd dat de spits niet mocht meedoen in de eerste drie onderlinge confrontaties. Naast die gedwongen wissel kiest Dury er ook voor om Van Hecke en Opare op de bank te laten. Srarfi, Sissako en Humphreys nemen hun plek in. . Vossen mag niet meedoen van Club Toen Jelle Vossen de overstap maakte van Club naar Zulte Waregem, werd vastgelegd dat de spits niet mocht meedoen in de eerste drie onderlinge confrontaties. Naast die gedwongen wissel kiest Dury er ook voor om Van Hecke en Opare op de bank te laten. Srarfi, Sissako en Humphreys nemen hun plek in.

12:59 vooraf, 12 uur 59. Een aangename verplaatsing voor Club. Binnen een half uur krijgen we een onvervalst West-Vlaams duel, een van de vele dit seizoen. Zulte Waregem ontvangt Club en doet dat misschien met knikkende knieën. Van de afgelopen acht onderlinge thuisduels won Essevee er exact nul. . Een aangename verplaatsing voor Club Binnen een half uur krijgen we een onvervalst West-Vlaams duel, een van de vele dit seizoen. Zulte Waregem ontvangt Club en doet dat misschien met knikkende knieën. Van de afgelopen acht onderlinge thuisduels won Essevee er exact nul.

12:59 - Vooraf Vooraf, 12 uur 59

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Cameron Humphreys, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Omar Govea, Ibrahima Seck, Abdoulaye Sissako, Gianni Bruno, Saido Berahino, Bassem Srarfi Opstelling Zulte Waregem Bassem Srarfi, Saido Berahino, Gianni Bruno, Abdoulaye Sissako, Ibrahima Seck, Omar Govea, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Cameron Humphreys, Eike Bansen

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Simon Deli, Federico Ricca, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Michael Krmencík, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Charles De Ketelaere, Michael Krmencík, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Mats Rits, Ruud Vormer, Federico Ricca, Simon Deli, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet