Springt Anderlecht straks naar de tweede plaats?

12' eerste helft, minuut 12. Strafschop Anderlecht! Waasland-Beveren recupereert de bal, maar is veel te slordig in het uitvoetballen. Nmecha kan profiteren, pakt uit met een schijnbeweging en dat levert een strafschop op én een geel karton voor Vukotic. . Strafschop Anderlecht! Waasland-Beveren recupereert de bal, maar is veel te slordig in het uitvoetballen. Nmecha kan profiteren, pakt uit met een schijnbeweging en dat levert een strafschop op én een geel karton voor Vukotic.

11' eerste helft, minuut 11. Nmecha duikt prima de diepte in en blijkt veel te snel te zijn voor de tegenstand. Wanneer zijn steegje doodlopend wordt, passt hij blind en daar bereik je haast nooit een ploegmaat mee. . Nmecha duikt prima de diepte in en blijkt veel te snel te zijn voor de tegenstand. Wanneer zijn steegje doodlopend wordt, passt hij blind en daar bereik je haast nooit een ploegmaat mee.

9' eerste helft, minuut 9. Koita springt bijna op de rug van Sambi Lokonga in een poging hem af te stoppen. Lawrence Visser houdt de kaarten voorlopig op zak. Misschien omdat deze overtreding net zo opzichtig was? . Koita springt bijna op de rug van Sambi Lokonga in een poging hem af te stoppen. Lawrence Visser houdt de kaarten voorlopig op zak. Misschien omdat deze overtreding net zo opzichtig was?

9' eerste helft, minuut 9. Sambi Lokonga stuurt Doku heerlijk de zestien in. Die zoekt en vindt de een-twee met Trebel, maar bij het afdrukken loopt het mis. Een doeltrap voor Jackers is het resultaat. . Sambi Lokonga stuurt Doku heerlijk de zestien in. Die zoekt en vindt de een-twee met Trebel, maar bij het afdrukken loopt het mis. Een doeltrap voor Jackers is het resultaat.

8' eerste helft, minuut 8. Tau neemt de bal heerlijk mee met de borst, maar opnieuw staat Vukotic op de juiste plek. . Tau neemt de bal heerlijk mee met de borst, maar opnieuw staat Vukotic op de juiste plek.

6' eerste helft, minuut 6. Vranjes wil Waasland-Beveren doorklieven als was het de zee en hij Mozes. Alleen doet hij het minder succesvol dan onze Bijbelse vriend. . Vranjes wil Waasland-Beveren doorklieven als was het de zee en hij Mozes. Alleen doet hij het minder succesvol dan onze Bijbelse vriend.

5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht probeert het nog eens langs rechts. Tau lanceert Verschaeren, maar Vukotic is prima gevolgd en tackelt de bal vol overtuiging over de lijn. . Anderlecht probeert het nog eens langs rechts. Tau lanceert Verschaeren, maar Vukotic is prima gevolgd en tackelt de bal vol overtuiging over de lijn.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Adrien Trebel van Anderlecht. 0, 1. goal Waasland-Beveren Anderlecht 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Trebel zet Anderlecht al meteen op rozen! Tau pikt de tweede bal op, krijgt hem via Doku tot bij Trebel, die de bal zonder enige druk heerlijk in de verste hoek plaatst! Anderlecht vrijwel meteen op voorsprong! . Trebel zet Anderlecht al meteen op rozen! Tau pikt de tweede bal op, krijgt hem via Doku tot bij Trebel, die de bal zonder enige druk heerlijk in de verste hoek plaatst! Anderlecht vrijwel meteen op voorsprong!

2' eerste helft, minuut 2. Murillo gooit een inworp goed richting Tau, die meteen de eerste hoekschop van de wedstrijd afdwingt. Verschaeren bereikt niemand meteen. . Murillo gooit een inworp goed richting Tau, die meteen de eerste hoekschop van de wedstrijd afdwingt. Verschaeren bereikt niemand meteen.

1' eerste helft, minuut 1. Et c'est parti! "Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud", zong Nadiya ooit. Wel, vanavond zien we toch 1800 supporters in het stadion. Chaud is het dus nog niet, lauw zeker wel. . Et c'est parti! "Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud", zong Nadiya ooit. Wel, vanavond zien we toch 1800 supporters in het stadion. Chaud is het dus nog niet, lauw zeker wel.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. Dimata speelt graag tegen Waasland-Beveren. Met Nany Dimata houdt Kompany trouwens een stevige joker achter de hand. De blessuregevoelige spits speelde al 4 keer tegen Waasland-Beveren en daarin zorgde hij voor 4 goals en 1 assist. Kan hij als invaller een vervolg breien aan deze knappe statistieken? . Dimata speelt graag tegen Waasland-Beveren Met Nany Dimata houdt Kompany trouwens een stevige joker achter de hand. De blessuregevoelige spits speelde al 4 keer tegen Waasland-Beveren en daarin zorgde hij voor 4 goals en 1 assist. Kan hij als invaller een vervolg breien aan deze knappe statistieken?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Waasland-Beveren hoopt op een rode kaart. Waasland-Beveren wist in zijn clubgeschiedenis nog maar twee keer te winnen van Anderlecht, twee keer in 2016 én voor eigen volk. Bovendien pakte het ook in beide wedstrijden een rode kaart. Is dat het recept voor een stuntzege? . Waasland-Beveren hoopt op een rode kaart Waasland-Beveren wist in zijn clubgeschiedenis nog maar twee keer te winnen van Anderlecht, twee keer in 2016 én voor eigen volk. Bovendien pakte het ook in beide wedstrijden een rode kaart. Is dat het recept voor een stuntzege?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Daar is Verschaeren! Kompany dropt twee nieuwe namen in zijn basiself. Luckassen en Bakkali moeten vrede nemen met een plek op de bank. Hun leemte wordt ingevuld door Hannes Delcroix en, jawel, Yari Verschaeren. Die laatste speelde dit seizoen nog maar 27 minuten voor Anderlecht, dat is 1 minuut meer dan hij dit seizoen voor de Rode Duivels speelde. . Daar is Verschaeren! Kompany dropt twee nieuwe namen in zijn basiself. Luckassen en Bakkali moeten vrede nemen met een plek op de bank. Hun leemte wordt ingevuld door Hannes Delcroix en, jawel, Yari Verschaeren. Die laatste speelde dit seizoen nog maar 27 minuten voor Anderlecht, dat is 1 minuut meer dan hij dit seizoen voor de Rode Duivels speelde.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:13 vooraf, 20 uur 13. Nicky Hayen rekent op zijn nieuwe Zwitser. Na de 4-1-pandoering op Club is Nicky Hayen haast gedwongen om in te grijpen. Bizimana en Albanese hadden in Brugge slechts een invallersrol, maar maken promotie. Bertone, een Zwitserse middenvelder, kwam deze week aan op de Freethiel en overtuigde blijkbaar meteen. . Nicky Hayen rekent op zijn nieuwe Zwitser Na de 4-1-pandoering op Club is Nicky Hayen haast gedwongen om in te grijpen. Bizimana en Albanese hadden in Brugge slechts een invallersrol, maar maken promotie. Bertone, een Zwitserse middenvelder, kwam deze week aan op de Freethiel en overtuigde blijkbaar meteen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:03 vooraf, 20 uur 03. Voorbeschouwing. Binnen zo'n drie kwartier beginnen Waasland-Beveren en Anderlecht aan hun zesde competitieduel van het seizoen. Eerst-wel-dan-toch-niet-degradant Waasland-Beveren begon hoopvol aan het seizoen met een 3-1-zege tegen Kortrijk. Daarna ging het bergafwaarts met vier opeenvolgende nederlagen met maar liefst 13 tegendoelpunten. Toch een lichtpuntje: Daan Heymans staat derde in de topschuttersstand met vier treffers. Aan de overzijde wist Anderlecht vorig weekend voor het eerst te winnen met Vincent Kompany als hoofdtrainer. Cercle Brugge werd met een droge 2-0 opzijgezet en Anderlecht wil graag een reeks neerzetten, nu de sterkste tegenstanders nog even op zich laten wachten. Volgende week volgt Eupen, dan al een klepper tegen Club. . Voorbeschouwing Binnen zo'n drie kwartier beginnen Waasland-Beveren en Anderlecht aan hun zesde competitieduel van het seizoen. Eerst-wel-dan-toch-niet-degradant Waasland-Beveren begon hoopvol aan het seizoen met een 3-1-zege tegen Kortrijk. Daarna ging het bergafwaarts met vier opeenvolgende nederlagen met maar liefst 13 tegendoelpunten. Toch een lichtpuntje: Daan Heymans staat derde in de topschuttersstand met vier treffers. Aan de overzijde wist Anderlecht vorig weekend voor het eerst te winnen met Vincent Kompany als hoofdtrainer. Cercle Brugge werd met een droge 2-0 opzijgezet en Anderlecht wil graag een reeks neerzetten, nu de sterkste tegenstanders nog even op zich laten wachten. Volgende week volgt Eupen, dan al een klepper tegen Club.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Leonardo Bertone, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Djihad Bizimana, Alessandro Albanese, Daan Heymans, Jur Schryvers, Joseph Efford, Aboubakary Koita Opstelling Waasland-Beveren Aboubakary Koita, Joseph Efford, Jur Schryvers, Daan Heymans, Alessandro Albanese, Djihad Bizimana, Amine Khammas, Aleksandar Vukotic, Brendan Schoonbaert, Leonardo Bertone, Nordin Jackers

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Ognjen Vranješ, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel, Yari Verschaeren, Lukas Nmecha, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Lukas Nmecha, Yari Verschaeren, Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Ognjen Vranješ, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge