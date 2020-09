Anderlecht heeft maar uurtje nodig in Beveren, al wordt het nog even spannend

90+3' tweede helft, minuut 93. Waasland-Beveren met de billen bloot. De lijdensweg zit erop voor Waasland-Beveren. Anderlecht leek lang op weg naar een monsterscore, maar was voorin en achteraan te nonchalant om het overwicht te vertalen naar het scorebord. In het slot werd het zelfs bijna nog 3-4, maar Anderlecht kon erger voorkomen. . Waasland-Beveren met de billen bloot De lijdensweg zit erop voor Waasland-Beveren. Anderlecht leek lang op weg naar een monsterscore, maar was voorin en achteraan te nonchalant om het overwicht te vertalen naar het scorebord. In het slot werd het zelfs bijna nog 3-4, maar Anderlecht kon erger voorkomen.

90+1' tweede helft, minuut 91. Heymans laat de 3-4 liggen! Het loopt hier weer bijna mis voor Anderlecht! Delcroix laat de bal zomaar lopen. Heymans zit er daardoor nog tussen, maar trapt de bal over! . Heymans laat de 3-4 liggen! Het loopt hier weer bijna mis voor Anderlecht! Delcroix laat de bal zomaar lopen. Heymans zit er daardoor nog tussen, maar trapt de bal over!

88' tweede helft, minuut 88. Heymans maakt er zelfs 2-4 van. Van Crombrugge gaat onder de bal door. Sula trapt tegen de paal en in de herneming scoort Heymans zowaar. . Heymans maakt er zelfs 2-4 van Van Crombrugge gaat onder de bal door. Sula trapt tegen de paal en in de herneming scoort Heymans zowaar.

88' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 88 door Daan Heymans van Waasland-Beveren. 2, 4. goal Waasland-Beveren Anderlecht einde 2 4

88' tweede helft, minuut 88. Sula probeert het spel te verleggen tot bij Efford, maar de pass is net te hard. De Amerikaan houdt de bal toch nog binnen en haalt er zelfs nog een hoekschop uit. . Sula probeert het spel te verleggen tot bij Efford, maar de pass is net te hard. De Amerikaan houdt de bal toch nog binnen en haalt er zelfs nog een hoekschop uit.

86' tweede helft, minuut 86. De wedstrijd bloedt intussen een beetje dood. Krijgen we nog een doelpunt te zien of blijft het bij 1-4? . De wedstrijd bloedt intussen een beetje dood. Krijgen we nog een doelpunt te zien of blijft het bij 1-4?

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Jeremy Doku eruit wissel Jeremy Doku Francis Amuzu

83' tweede helft, minuut 83. Efford gaat neer in de zestien meter, maar er wordt niet gefloten. Een tiental seconden later duikt Dimata op aan het andere doel. Een scherpe kap naar zijn rechter en een lage schuiver dwingen Jackers tot een redding. . Efford gaat neer in de zestien meter, maar er wordt niet gefloten. Een tiental seconden later duikt Dimata op aan het andere doel. Een scherpe kap naar zijn rechter en een lage schuiver dwingen Jackers tot een redding.

82' tweede helft, minuut 82. Bundu kan zich doorzetten op rechts, maar heeft veel tijd nodig om een mikpunt te zoeken. Te veel zo blijkt, want de Sierra Leonees loopt zijn eigen ruimte toe en speelt zo de bal kwijt. . Bundu kan zich doorzetten op rechts, maar heeft veel tijd nodig om een mikpunt te zoeken. Te veel zo blijkt, want de Sierra Leonees loopt zijn eigen ruimte toe en speelt zo de bal kwijt.

80' tweede helft, minuut 80. Dimata laat zich meteen positief opmerken. Vanuit een lastige positie haalt hij toch de achterlijn, maar meer dan een inworp levert zijn voorzet niet op. . Dimata laat zich meteen positief opmerken. Vanuit een lastige positie haalt hij toch de achterlijn, maar meer dan een inworp levert zijn voorzet niet op.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Anderlecht, Nany Dimata erin, Lukas Nmecha eruit wissel Lukas Nmecha Nany Dimata

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Waasland-Beveren, Matthias Verreth erin, Leonardo Bertone eruit wissel Leonardo Bertone Matthias Verreth

76' tweede helft, minuut 76. Doku blijft het proberen vanop links, maar zijn acties komen er vaak niet uit. De jonge linksbuiten probeert het wat te forceren, terwijl hij wel al een doelpunt en twee assists op zijn naam heeft. . Doku blijft het proberen vanop links, maar zijn acties komen er vaak niet uit. De jonge linksbuiten probeert het wat te forceren, terwijl hij wel al een doelpunt en twee assists op zijn naam heeft.

76' tweede helft, minuut 76. Waasland-Beveren komt even met de schrik vrij. Tau kan bijna met de bal aan de haal gaan wanneer het uitvoetballen wat nonchalant wordt. . Waasland-Beveren komt even met de schrik vrij. Tau kan bijna met de bal aan de haal gaan wanneer het uitvoetballen wat nonchalant wordt.

73' tweede helft, minuut 73. Mykhaylichenko krijgt de bal via Bundu tot bij Verschaeren. Die wil meteen uithalen, maar trapt een gat in de lucht. Jammer, want dat had doelpunt nummer 5 kunnen zijn. . Mykhaylichenko krijgt de bal via Bundu tot bij Verschaeren. Die wil meteen uithalen, maar trapt een gat in de lucht. Jammer, want dat had doelpunt nummer 5 kunnen zijn.

71' tweede helft, minuut 71. Dries Wuytens komt met zijn tackle op Sambi Lokonga later dan de gemiddelde Belgische trein. Een geel karton is dan zeker op zijn plaats. . Dries Wuytens komt met zijn tackle op Sambi Lokonga later dan de gemiddelde Belgische trein. Een geel karton is dan zeker op zijn plaats.

71' Gele kaart voor Dries Wuytens van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 71 Dries Wuytens Waasland-Beveren

69' tweede helft, minuut 69. Efford wordt het laantje in gestuurd. Vranjes wint nog tijd, Mykhaylichenko vliegt blind naast de bal. De Amerikaan kan zo Koita bedienen, die niet meer dan een afzwaaier uit zijn sloffen kan toveren. . Efford wordt het laantje in gestuurd. Vranjes wint nog tijd, Mykhaylichenko vliegt blind naast de bal. De Amerikaan kan zo Koita bedienen, die niet meer dan een afzwaaier uit zijn sloffen kan toveren.

68' tweede helft, minuut 68. Doku is kwikzilver en bijna niet af te stoppen. Schryvers probeert wat hij wil, maar Doku raakt er toch nog voorbij, zelfs wanneer zijn shirt bijna van het lijf wordt getrokken. . Doku is kwikzilver en bijna niet af te stoppen. Schryvers probeert wat hij wil, maar Doku raakt er toch nog voorbij, zelfs wanneer zijn shirt bijna van het lijf wordt getrokken.

66' tweede helft, minuut 66. Een wissel langs beide kanten. Bij Waasland-Beveren komt Wuytens Bizimana vervangen. Trebel wordt dan weer naar de kant gehaald voor Bundu. De Fransman krijgt ook meteen een halve diepvriezer rond de knie gewikkeld. . Een wissel langs beide kanten. Bij Waasland-Beveren komt Wuytens Bizimana vervangen. Trebel wordt dan weer naar de kant gehaald voor Bundu. De Fransman krijgt ook meteen een halve diepvriezer rond de knie gewikkeld.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Waasland-Beveren, Dries Wuytens erin, Djihad Bizimana eruit wissel Djihad Bizimana Dries Wuytens

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Anderlecht, Mustapha Bundu erin, Adrien Trebel eruit wissel Adrien Trebel Mustapha Bundu

64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Din Sula van Waasland-Beveren. 1, 4. goal Waasland-Beveren Anderlecht einde 1 4

64' tweede helft, minuut 64. Vranjes geeft zomaar een doelpunt weg! Vranjes is sneller dan Efford op de bal en wacht dan op Van Crombrugge die gewoon nog in zijn doel staat. Efford legt breed tot bij Sula, die de 1-4 op het bord zet. Toch een smetje op de wedstrijd van Anderlecht. . Vranjes geeft zomaar een doelpunt weg! Vranjes is sneller dan Efford op de bal en wacht dan op Van Crombrugge die gewoon nog in zijn doel staat. Efford legt breed tot bij Sula, die de 1-4 op het bord zet. Toch een smetje op de wedstrijd van Anderlecht.

62' tweede helft, minuut 62. Murillo komt nog eens goed mee op rechts en komt deze keer wel tot een schot. Alleen strandt die poging in het zijnet. De veer lijkt nu helemaal gebroken bij Waasland-Beveren. Ze kwamen nog fris en gretig uit de kleedkamer, maar de twee snelle tegentreffers waren er te veel aan. . Murillo komt nog eens goed mee op rechts en komt deze keer wel tot een schot. Alleen strandt die poging in het zijnet. De veer lijkt nu helemaal gebroken bij Waasland-Beveren. Ze kwamen nog fris en gretig uit de kleedkamer, maar de twee snelle tegentreffers waren er te veel aan.

61' tweede helft, minuut 61.

60' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 60 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 0, 4. penalty Waasland-Beveren Anderlecht einde 0 4

60' tweede helft, minuut 60. Nmecha kan het nu wel! Een penalty ongedaan gemaakt, dan eentje gemist, maar de derde keer lukt het wel voor Nmecha. De Duitser trapt de elfmeter deze keer wel tussen de palen en dat is genoeg voor de 0-4. . Nmecha kan het nu wel! Een penalty ongedaan gemaakt, dan eentje gemist, maar de derde keer lukt het wel voor Nmecha. De Duitser trapt de elfmeter deze keer wel tussen de palen en dat is genoeg voor de 0-4.

59' Gele kaart voor Nordin Jackers van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 59 Nordin Jackers Waasland-Beveren

59' tweede helft, minuut 59. En opnieuw een strafschop! Doku lanceert Nmecha richting Jackers, die duidelijk te laat komt. Probeert de Duitser het opnieuw vanop de stip? . En opnieuw een strafschop! Doku lanceert Nmecha richting Jackers, die duidelijk te laat komt. Probeert de Duitser het opnieuw vanop de stip?

58' tweede helft, minuut 58. Anderlecht haalt even het betere tikwerk boven. Tau, Verschaeren en Murillo tikken de bal fantastisch rond, maar die laatste maait half naast de bal op het belangrijkste moment. . Anderlecht haalt even het betere tikwerk boven. Tau, Verschaeren en Murillo tikken de bal fantastisch rond, maar die laatste maait half naast de bal op het belangrijkste moment.

57' tweede helft, minuut 57. Debutant Bertone pakte in die aanval ook een geel karton voor een late tackle bij Adrien Trebel. . Debutant Bertone pakte in die aanval ook een geel karton voor een late tackle bij Adrien Trebel.

57' Gele kaart voor Leonardo Bertone van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 57 Leonardo Bertone Waasland-Beveren

57' tweede helft, minuut 57. Anderlecht komt er nog eens snel uit. Via verschillende stationnetjes gaat het van links naar rechts, waar Nmecha de bal in het zijnet knalt. . Anderlecht komt er nog eens snel uit. Via verschillende stationnetjes gaat het van links naar rechts, waar Nmecha de bal in het zijnet knalt.

56' tweede helft, minuut 56.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Yari Verschaeren van Anderlecht. 0, 3. goal Waasland-Beveren Anderlecht einde 0 3

55' tweede helft, minuut 55. Verschaeren start, Verschaeren scoort. Net wanneer Waasland-Beveren in de wedstrijd zit, doet Anderlecht de wedstrijd op slot. Doku lanceert Verschaeren met een heerlijke crosspass. Die laatste trapt de bal hard in de korte hoek, 0-3. . Verschaeren start, Verschaeren scoort Net wanneer Waasland-Beveren in de wedstrijd zit, doet Anderlecht de wedstrijd op slot. Doku lanceert Verschaeren met een heerlijke crosspass. Die laatste trapt de bal hard in de korte hoek, 0-3.

53' tweede helft, minuut 53. Waasland-Beveren is wakker geworden, een uur te laat, maar toch. Murillo moet opnieuw een hoekschop toestaan. Anderlecht is even de controle kwijt. Bertone probeert het eens vanop afstand, maar Van Crombrugge keept secuur. . Waasland-Beveren is wakker geworden, een uur te laat, maar toch. Murillo moet opnieuw een hoekschop toestaan. Anderlecht is even de controle kwijt. Bertone probeert het eens vanop afstand, maar Van Crombrugge keept secuur.

51' tweede helft, minuut 51. Heymans trapt over! Van Crombrugge moet een messscherpe hoekschop aan de eerste paal wegboksen. Meteen daarna lijkt hij zelfs geklopt wanneer Heymans voor zijn neus opduikt, maar die kan de bal niet laaghouden! . Heymans trapt over! Van Crombrugge moet een messscherpe hoekschop aan de eerste paal wegboksen. Meteen daarna lijkt hij zelfs geklopt wanneer Heymans voor zijn neus opduikt, maar die kan de bal niet laaghouden!

49' tweede helft, minuut 49. Tau probeert de bal mee te nemen met de bovenkant van het hoofd, maar dat loopt niet af zoals verhoopt. . Tau probeert de bal mee te nemen met de bovenkant van het hoofd, maar dat loopt niet af zoals verhoopt.

47' tweede helft, minuut 47. Er moest iets veranderen bij de thuisploeg en Alessandro Albanese is het kind van de rekening. Zijn vervanger heet Din Sula. Een aanvaller voor een aanvaller, dus. . Er moest iets veranderen bij de thuisploeg en Alessandro Albanese is het kind van de rekening. Zijn vervanger heet Din Sula. Een aanvaller voor een aanvaller, dus.

46' tweede helft, minuut 46. Brengt de tweede helft beterschap? De bal rolt opnieuw op de Freethiel! Kan Waasland-Beveren een ander gezicht laten zien na de koffie? De neutrale supporter hoopt uiteraard van wel, al is een 8-0 ook soms fijn om naar te kijken. . Brengt de tweede helft beterschap? De bal rolt opnieuw op de Freethiel! Kan Waasland-Beveren een ander gezicht laten zien na de koffie? De neutrale supporter hoopt uiteraard van wel, al is een 8-0 ook soms fijn om naar te kijken.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Waasland-Beveren, Din Sula erin, Alessandro Albanese eruit wissel Alessandro Albanese Din Sula

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Tijd om te bezinnen. We gaan rusten bij 0-2, maar dat had minstens het dubbele kunnen en misschien wel moeten zijn. Tijd om te bezinnen voor Waasland-Beveren en misschien ook voor Anderlecht, dat de kansen niet altijd even scherp uitspeelde. . Tijd om te bezinnen We gaan rusten bij 0-2, maar dat had minstens het dubbele kunnen en misschien wel moeten zijn. Tijd om te bezinnen voor Waasland-Beveren en misschien ook voor Anderlecht, dat de kansen niet altijd even scherp uitspeelde.

45+1' eerste helft, minuut 46. Nmecha mist vanop de stip! Nmecha zet zich achter de bal en trapt hard en laag, maar ook naast! Zo blijft het 0-2. . Nmecha mist vanop de stip! Nmecha zet zich achter de bal en trapt hard en laag, maar ook naast! Zo blijft het 0-2.

45' Gele kaart voor Amine Khammas van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 45 Amine Khammas Waasland-Beveren

45' eerste helft, minuut 45. Strafschop Anderlecht! En deze keer is het wel degelijk zo. Khammas gaat voor het tweede weekend op rij in de fout in de zestien. . Strafschop Anderlecht! En deze keer is het wel degelijk zo. Khammas gaat voor het tweede weekend op rij in de fout in de zestien.

43' eerste helft, minuut 43. Khammas gooit de bal scherp voor doel. Daar gaat Efford het duel aan met twee Anderlecht-spelers én de Amerikaan haalt er ook nog een hoekschop uit. Die levert ook een doelpoging op, maar het afstandsschot wordt vlot geklemd door Van Crombrugge. . Khammas gooit de bal scherp voor doel. Daar gaat Efford het duel aan met twee Anderlecht-spelers én de Amerikaan haalt er ook nog een hoekschop uit. Die levert ook een doelpoging op, maar het afstandsschot wordt vlot geklemd door Van Crombrugge.

42' eerste helft, minuut 42. Met de rust in zicht krijgt Percy Tau nog eens tijd om aan te leggen na een zorgvuldig opgebouwde aanval. De Zuid-Afrikaan raakt de bal niet helemaal lekker en ziet zijn poging dan ook naast hobbelen. . Met de rust in zicht krijgt Percy Tau nog eens tijd om aan te leggen na een zorgvuldig opgebouwde aanval. De Zuid-Afrikaan raakt de bal niet helemaal lekker en ziet zijn poging dan ook naast hobbelen.

38' eerste helft, minuut 38. De eerste redding van Van Crombrugge. Anderlecht verspeelt de bal op de eigen helft en Waasland-Beveren schakelt erg snel. Bizimana speelt Heymans aan, maar die ziet zijn schot stranden op de benen van Van Crombrugge. Anderlecht moet de thuisploeg ook zelf niet in de wedstrijd laten komen, natuurlijk. . De eerste redding van Van Crombrugge Anderlecht verspeelt de bal op de eigen helft en Waasland-Beveren schakelt erg snel. Bizimana speelt Heymans aan, maar die ziet zijn schot stranden op de benen van Van Crombrugge. Anderlecht moet de thuisploeg ook zelf niet in de wedstrijd laten komen, natuurlijk.

37' eerste helft, minuut 37. Murillo wordt even onder druk gezet in het uitvoetballen en wat doe je dan? Murillo kiest voor een 'zidane' en die pakt nog goed uit, ook. . Murillo wordt even onder druk gezet in het uitvoetballen en wat doe je dan? Murillo kiest voor een 'zidane' en die pakt nog goed uit, ook.

36' eerste helft, minuut 36. Verschaeren schildert die hoekschop perfect op het hoofd van Delcroix, maar die ziet zijn kopbal op het dak van het doel vallen. . Verschaeren schildert die hoekschop perfect op het hoofd van Delcroix, maar die ziet zijn kopbal op het dak van het doel vallen.

36' eerste helft, minuut 36. Murillo gaat de zijlijn af en haalt ook de achterlijn. Daar zit de Panamees vast, maar hij sleept wel nog een hoekschop uit de brand. . Murillo gaat de zijlijn af en haalt ook de achterlijn. Daar zit de Panamees vast, maar hij sleept wel nog een hoekschop uit de brand.

33' eerste helft, minuut 33. Nmecha tikt de bal heerlijk over de inswingende voet van zijn belager. De Duitse spits draait en trapt meteen, maar dat is een bal voor een van de 1.800 supporters. . Nmecha tikt de bal heerlijk over de inswingende voet van zijn belager. De Duitse spits draait en trapt meteen, maar dat is een bal voor een van de 1.800 supporters.

32' eerste helft, minuut 32. Nmecha wordt opnieuw gevonden met een dieptepass. Pau knijpt naar binnen en duikt voor doel op, maar de pass komt er net niet uit. De Zuid-Afrikaan stond anders wel moederziel alleen voor doel. . Nmecha wordt opnieuw gevonden met een dieptepass. Pau knijpt naar binnen en duikt voor doel op, maar de pass komt er net niet uit. De Zuid-Afrikaan stond anders wel moederziel alleen voor doel.

31' eerste helft, minuut 31. We zijn een halfuur ver en veel strijd hebben we eigenlijk niet gezien. De laatste tien minuten heeft Anderlecht pas een tegenstander tegenover zich gekregen en zelfs dan is dat niet eens zo'n goeie. . We zijn een halfuur ver en veel strijd hebben we eigenlijk niet gezien. De laatste tien minuten heeft Anderlecht pas een tegenstander tegenover zich gekregen en zelfs dan is dat niet eens zo'n goeie.

29' eerste helft, minuut 29. Nee is het antwoord. Vukotic is zelfs blijven liggen en dat ziet er niet erg goed uit. . Nee is het antwoord. Vukotic is zelfs blijven liggen en dat ziet er niet erg goed uit.

28' eerste helft, minuut 28. Waasland-Beveren krijgt zowaar een hoekschop, toegestaan door Mykhaylichenko. Kunnen ze hier een kans uit puren? . Waasland-Beveren krijgt zowaar een hoekschop, toegestaan door Mykhaylichenko. Kunnen ze hier een kans uit puren?

25' eerste helft, minuut 25. Sambi Lokonga is blijven staan en is even pivot in de zestien. Verschaeren komt daardoor ook tot een schot, maar dat is geforceerd. . Sambi Lokonga is blijven staan en is even pivot in de zestien. Verschaeren komt daardoor ook tot een schot, maar dat is geforceerd.

24' eerste helft, minuut 24. Sambi Lokonga zet Albanese van de bal, schudt die bijna letterlijk van het lijf, zet nog een mannetje in de wind en zet Nmecha bijna alleen voor doel. Wat een actie. . Sambi Lokonga zet Albanese van de bal, schudt die bijna letterlijk van het lijf, zet nog een mannetje in de wind en zet Nmecha bijna alleen voor doel. Wat een actie.

23' eerste helft, minuut 23. De passlijnen worden nu wel goed afgesloten door de thuisploeg, maar er is totaal geen druk op de man in balbezit. Dan kiezen ze bij Anderlecht maar voor de snelste route en dat is een lange bal. Alleen is die net niet zuiver genoeg én stond Verschaeren buitenspel. . De passlijnen worden nu wel goed afgesloten door de thuisploeg, maar er is totaal geen druk op de man in balbezit. Dan kiezen ze bij Anderlecht maar voor de snelste route en dat is een lange bal. Alleen is die net niet zuiver genoeg én stond Verschaeren buitenspel.

20' eerste helft, minuut 20. Doku en Tau snijden zonder weerstand met een een-twee door de defensie. Enkel de voorzet komt er niet uit. Jammer, want Nmecha stond klaar om toe te slaan. . Doku en Tau snijden zonder weerstand met een een-twee door de defensie. Enkel de voorzet komt er niet uit. Jammer, want Nmecha stond klaar om toe te slaan.

19' eerste helft, minuut 19.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Jeremy Doku van Anderlecht. 0, 2. goal Waasland-Beveren Anderlecht einde 0 2

18' eerste helft, minuut 18. Doku maakt er 0-2 van! Waasland-Beveren loopt hopeloos verloren in eigen huis. Jackers houdt Nmecha nog van de 0-2, maar in de herneming heeft hij geen verhaal tegen het heerlijke doelpunt van Jérémy Doku! . Doku maakt er 0-2 van! Waasland-Beveren loopt hopeloos verloren in eigen huis. Jackers houdt Nmecha nog van de 0-2, maar in de herneming heeft hij geen verhaal tegen het heerlijke doelpunt van Jérémy Doku!

17' eerste helft, minuut 17. Waasland-Beveren lijdt oh zo makkelijk balverlies. Deze keer komt de thuisploeg goed weg omdat Tau voor eigen succes gaat in plaats van Doku of Nmecha te bedienen. Waasland-Beveren moet helderder zijn of het wordt hier een afstraffing. . Waasland-Beveren lijdt oh zo makkelijk balverlies. Deze keer komt de thuisploeg goed weg omdat Tau voor eigen succes gaat in plaats van Doku of Nmecha te bedienen. Waasland-Beveren moet helderder zijn of het wordt hier een afstraffing.

15' Gele kaart voor Lukas Nmecha van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 15 Lukas Nmecha Anderlecht

14' eerste helft, minuut 14. Geen strafschop! Dat gaat Visser even bekijken op het scherm. En daar zien we dat er geen contact is. Geen strafschop dus en de gele kaart gaat van Vukotic naar Nmecha. . Geen strafschop! Dat gaat Visser even bekijken op het scherm. En daar zien we dat er geen contact is. Geen strafschop dus en de gele kaart gaat van Vukotic naar Nmecha.

12' eerste helft, minuut 12. Strafschop Anderlecht! Waasland-Beveren recupereert de bal, maar is veel te slordig in het uitvoetballen. Nmecha kan profiteren, pakt uit met een schijnbeweging en dat levert een strafschop op én een geel karton voor Vukotic. . Strafschop Anderlecht! Waasland-Beveren recupereert de bal, maar is veel te slordig in het uitvoetballen. Nmecha kan profiteren, pakt uit met een schijnbeweging en dat levert een strafschop op én een geel karton voor Vukotic.

11' eerste helft, minuut 11. Nmecha duikt prima de diepte in en blijkt veel te snel te zijn voor de tegenstand. Wanneer zijn steegje doodlopend wordt, passt hij blind en daar bereik je haast nooit een ploegmaat mee. . Nmecha duikt prima de diepte in en blijkt veel te snel te zijn voor de tegenstand. Wanneer zijn steegje doodlopend wordt, passt hij blind en daar bereik je haast nooit een ploegmaat mee.

9' eerste helft, minuut 9. Koita springt bijna op de rug van Sambi Lokonga in een poging hem af te stoppen. Lawrence Visser houdt de kaarten voorlopig op zak. Misschien omdat deze overtreding net zo opzichtig was? . Koita springt bijna op de rug van Sambi Lokonga in een poging hem af te stoppen. Lawrence Visser houdt de kaarten voorlopig op zak. Misschien omdat deze overtreding net zo opzichtig was?

9' eerste helft, minuut 9. Sambi Lokonga stuurt Doku heerlijk de zestien in. Die zoekt en vindt de een-twee met Trebel, maar bij het afdrukken loopt het mis. Een doeltrap voor Jackers is het resultaat. . Sambi Lokonga stuurt Doku heerlijk de zestien in. Die zoekt en vindt de een-twee met Trebel, maar bij het afdrukken loopt het mis. Een doeltrap voor Jackers is het resultaat.

8' eerste helft, minuut 8. Tau neemt de bal heerlijk mee met de borst, maar opnieuw staat Vukotic op de juiste plek. . Tau neemt de bal heerlijk mee met de borst, maar opnieuw staat Vukotic op de juiste plek.

6' eerste helft, minuut 6. Vranjes wil Waasland-Beveren doorklieven als was het de zee en hij Mozes. Alleen doet hij het minder succesvol dan onze Bijbelse vriend. . Vranjes wil Waasland-Beveren doorklieven als was het de zee en hij Mozes. Alleen doet hij het minder succesvol dan onze Bijbelse vriend.

5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht probeert het nog eens langs rechts. Tau lanceert Verschaeren, maar Vukotic is prima gevolgd en tackelt de bal vol overtuiging over de lijn. . Anderlecht probeert het nog eens langs rechts. Tau lanceert Verschaeren, maar Vukotic is prima gevolgd en tackelt de bal vol overtuiging over de lijn.

4' eerste helft, minuut 4.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Adrien Trebel van Anderlecht. 0, 1. goal Waasland-Beveren Anderlecht einde 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Trebel zet Anderlecht al meteen op rozen! Tau pikt de tweede bal op, krijgt hem via Doku tot bij Trebel, die de bal zonder enige druk heerlijk in de verste hoek plaatst! Anderlecht vrijwel meteen op voorsprong! . Trebel zet Anderlecht al meteen op rozen! Tau pikt de tweede bal op, krijgt hem via Doku tot bij Trebel, die de bal zonder enige druk heerlijk in de verste hoek plaatst! Anderlecht vrijwel meteen op voorsprong!

2' eerste helft, minuut 2. Murillo gooit een inworp goed richting Tau, die meteen de eerste hoekschop van de wedstrijd afdwingt. Verschaeren bereikt niemand meteen. . Murillo gooit een inworp goed richting Tau, die meteen de eerste hoekschop van de wedstrijd afdwingt. Verschaeren bereikt niemand meteen.

1' eerste helft, minuut 1. Et c'est parti! "Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud", zong Nadiya ooit. Wel, vanavond zien we toch 1800 supporters in het stadion. Chaud is het dus nog niet, lauw zeker wel. . Et c'est parti! "Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud", zong Nadiya ooit. Wel, vanavond zien we toch 1800 supporters in het stadion. Chaud is het dus nog niet, lauw zeker wel.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. Dimata speelt graag tegen Waasland-Beveren. Met Nany Dimata houdt Kompany trouwens een stevige joker achter de hand. De blessuregevoelige spits speelde al 4 keer tegen Waasland-Beveren en daarin zorgde hij voor 4 goals en 1 assist. Kan hij als invaller een vervolg breien aan deze knappe statistieken? . Dimata speelt graag tegen Waasland-Beveren Met Nany Dimata houdt Kompany trouwens een stevige joker achter de hand. De blessuregevoelige spits speelde al 4 keer tegen Waasland-Beveren en daarin zorgde hij voor 4 goals en 1 assist. Kan hij als invaller een vervolg breien aan deze knappe statistieken?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Waasland-Beveren hoopt op een rode kaart. Waasland-Beveren wist in zijn clubgeschiedenis nog maar twee keer te winnen van Anderlecht, twee keer in 2016 én voor eigen volk. Bovendien pakte het ook in beide wedstrijden een rode kaart. Is dat het recept voor een stuntzege? . Waasland-Beveren hoopt op een rode kaart Waasland-Beveren wist in zijn clubgeschiedenis nog maar twee keer te winnen van Anderlecht, twee keer in 2016 én voor eigen volk. Bovendien pakte het ook in beide wedstrijden een rode kaart. Is dat het recept voor een stuntzege?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Daar is Verschaeren! Kompany dropt twee nieuwe namen in zijn basiself. Luckassen en Bakkali moeten vrede nemen met een plek op de bank. Hun leemte wordt ingevuld door Hannes Delcroix en, jawel, Yari Verschaeren. Die laatste speelde dit seizoen nog maar 27 minuten voor Anderlecht, dat is 1 minuut meer dan hij dit seizoen voor de Rode Duivels speelde. . Daar is Verschaeren! Kompany dropt twee nieuwe namen in zijn basiself. Luckassen en Bakkali moeten vrede nemen met een plek op de bank. Hun leemte wordt ingevuld door Hannes Delcroix en, jawel, Yari Verschaeren. Die laatste speelde dit seizoen nog maar 27 minuten voor Anderlecht, dat is 1 minuut meer dan hij dit seizoen voor de Rode Duivels speelde.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Nicky Hayen rekent op zijn nieuwe Zwitser. Na de 4-1-pandoering op Club is Nicky Hayen haast gedwongen om in te grijpen. Bizimana en Albanese hadden in Brugge slechts een invallersrol, maar maken promotie. Bertone, een Zwitserse middenvelder, kwam deze week aan op de Freethiel en overtuigde blijkbaar meteen. . Nicky Hayen rekent op zijn nieuwe Zwitser Na de 4-1-pandoering op Club is Nicky Hayen haast gedwongen om in te grijpen. Bizimana en Albanese hadden in Brugge slechts een invallersrol, maar maken promotie. Bertone, een Zwitserse middenvelder, kwam deze week aan op de Freethiel en overtuigde blijkbaar meteen.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Voorbeschouwing. Binnen zo'n drie kwartier beginnen Waasland-Beveren en Anderlecht aan hun zesde competitieduel van het seizoen. Eerst-wel-dan-toch-niet-degradant Waasland-Beveren begon hoopvol aan het seizoen met een 3-1-zege tegen Kortrijk. Daarna ging het bergafwaarts met vier opeenvolgende nederlagen met maar liefst 13 tegendoelpunten. Toch een lichtpuntje: Daan Heymans staat derde in de topschuttersstand met vier treffers. Aan de overzijde wist Anderlecht vorig weekend voor het eerst te winnen met Vincent Kompany als hoofdtrainer. Cercle Brugge werd met een droge 2-0 opzijgezet en Anderlecht wil graag een reeks neerzetten, nu de sterkste tegenstanders nog even op zich laten wachten. Volgende week volgt Eupen, dan al een klepper tegen Club. . Voorbeschouwing Binnen zo'n drie kwartier beginnen Waasland-Beveren en Anderlecht aan hun zesde competitieduel van het seizoen. Eerst-wel-dan-toch-niet-degradant Waasland-Beveren begon hoopvol aan het seizoen met een 3-1-zege tegen Kortrijk. Daarna ging het bergafwaarts met vier opeenvolgende nederlagen met maar liefst 13 tegendoelpunten. Toch een lichtpuntje: Daan Heymans staat derde in de topschuttersstand met vier treffers. Aan de overzijde wist Anderlecht vorig weekend voor het eerst te winnen met Vincent Kompany als hoofdtrainer. Cercle Brugge werd met een droge 2-0 opzijgezet en Anderlecht wil graag een reeks neerzetten, nu de sterkste tegenstanders nog even op zich laten wachten. Volgende week volgt Eupen, dan al een klepper tegen Club.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Jur Schryvers, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Alessandro Albanese, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Djihad Bizimana, Aboubakary Koita, Joseph Efford

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Ognjen Vranješ, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel, Yari Verschaeren, Lukas Nmecha, Jeremy Doku