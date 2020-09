Anderlecht heeft maar uurtje nodig in Beveren, al had Kompany meer goals gewild

Vincent Kompany (coach Anderlecht): "Ik ben uiteraard tevreden met de drie punten en het goede voetbal. Maar als we eerlijk zijn, was het een wedstrijd van momenten. Een dertig à veertig minuten goed voetbal, waarna we verzwakken. We beginnen ook minder aan de tweede helft, waarna we weer goed voetballen en dan zijn we ook altijd gevaarlijk. Die momenten van verzwakking is het enige waarvan ik zeg dat het niet mag gebeuren. De tegendoelpunten bekijk ik op dezelfde manier als de doelpunten die we zelf niet maken. We moeten vandaag minstens acht keer scoren en maken er maar vier. Ik onthoud het resultaat en de vele kansen. Het is jammer dat we zelf geen publiek hadden vandaag."

Daan Heymans (Waasland-Beveren): "We wisten dat we een heel moeilijk vierluik hadden met Club Brugge, Anderlecht, Genk en Beerschot. Als je dan ziet hoe we aan de wedstrijd beginnen, dat kan gewoon niet op het hoogste niveau. Na twee minuten ligt er al een in het mandje en dan vallen alle plannen weg. Daarna komen we heel scherp uit de kleedkamer. De eerste 5 minuten waren top, maar dan geef je zo'n strafschop weg. Die fouten moeten eruit, dat zeggen we nu al 5 wedstrijden."