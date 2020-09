Standard eist tweede plaats weer op na zege tegen Kortrijk

Na de nederlaag bij nieuwkomer Oud-Heverlee Leuven vorig weekend heeft Standard weer aangeknoopt met de zege. In eigen huis ging KV Kortrijk voor de bijl met het kleinste verschil. Het levert Standard opnieuw de tweede plaats in het klassement op, op 5 punten van het onoverwinnelijke Charleroi.

Standard - KV Kortrijk in een notendop:

Het was een halfuur wachten op enig doelgevaar, maar de strafschopfout op Fai leidde 5 dolle minuten in. Met de drie snelle doelpunten die volgden stond meteen ook de eindstand op het bord. Man van de match: De jonge linksachter Pavlovic mocht debuteren door de schorsing van Gavory en deed dat met verve. Met enkele flukse acties en veel strijdlust kon hij meteen de Luikse harten veroveren. Ook het duo Raskin-Cimirot heerste opnieuw over het middenveld.

Eerste basisplaats voor Luikse chouchou Carcela

Zowel Standard als Kortrijk konden tevreden terugkijken op hun seizoensstart. Beide ploegen stonden met 10 punten in de voorhoede van het klassement en wisten al te bekoren met leuk spel. Kortrijk zakte na de ruime 3-0-zege vorige week tegen Moeskroen met vertrouwen af naar Sclessin. Standard had na de nederlaag in Leuven iets recht te zetten. In Luik was het vooral uitkijken naar de eerste basisplaats voor Mehdi Carcela. Het woelwater moest het dit seizoen stellen met amper tien minuutjes tegen Leuven, maar wist zich daarin wel te onderscheiden. Yves Vanderhaeghe veranderde ten opzichte van vorige week helemaal niets aan zijn ploeg.



Carcela mocht voor het eerst starten van Montanier.

Dolle 5 minuten wissen saai wedstrijdbegin uit

De wedstrijd begon voor beide ploegen met een uitgebreide studieronde. Standard eiste de bal op, Kortrijk loerde op de counter. Vlak voor de 6000 fans op Sclessin dreigden in te dommelen liet Amallah een eerste kans optekenen: de Marokkaan trapte op de kruising, maar leidde zo wel 5 dolle minuten in. Het begon met een strafschop voor Standard na een fout op Fai: Amallah zette netjes om. Niet veel later stond de dubbele voorsprong zelfs al op het bord, toen Oularé na een knappe actie een voorzet van Raskin binnenschoof. We waren nog niet half bekomen toen Mboyo een minuut later uit het niets de aansluitingstreffer overhoeks binnen legde. Het saaie eerste halfuur was zo meteen goedgemaakt. Dat beloofde voor de tweede helft.

Amallah opende de score vanop de stip.

Standard vergeet derde doelpunt te maken

Die tweede helft kon de verwachtingen echter niet inlossen. Het wedstrijdbeeld van het eerste halfuur herhaalde zich: balbezit voor Standard en Kortrijk dat inspiratieloos acteerde. Op het uur werd de jonge Pavlovic, na een uitstekend debuut op linksachter, op een applausvervanging getrakteerd. De kleine voorsprong deed Standard niet op de lauweren rusten. De Rouches kregen via Oularé, Amallah en de ingevallen Avenatti nog enkele goede kansen op een bevrijdende derde treffer, maar telkens liet de afwerking het afweten. Een kwartier voor het einde was het toch nog even schrikken voor de Standard-defensie toen Jonckheere een metertje naast kopte. Het was meteen de eerste en enige kans voor de bezoekers in de tweede helft. Een Kortrijks slotoffensief bleef uit, een schwalbe van Jonckheere in de slotfase was het laatste wapenfeit. Standard wint zo met 2-1 van Kortrijk en wipt naar de tweede plek in het klassement. De kloof met de autoritaire leider Charleroi blijft met 5 punten wel nog aanzienlijk. Kortrijk houdt stand op de zesde plek.

Ondanks nog een reeks mogelijkheden bleef de 2-1 op het bord.

Reacties na Standard - KV Kortrijk:

Hannes Van der Bruggen (Kortrijk): "Standard heeft deze overwinning niet gestolen. We wisten dat een verplaatsing naar Luik sowieso geen gemakkelijke wedstrijd zou zijn. In de eerste helft konden we de bal niet voldoende in de ploeg houden, al scoren we wel een heel mooi doelpunt. Zo zaten we, misschien tegen de gang van het spel, opnieuw in de wedstrijd. In de tweede helft kwamen we iets beter in de wedstrijd, met wat kleine kansjes. Op het einde is er dan een discutabele fase met de fout op Jonckheere. Daar zal ieder wel zijn eigen over hebben. Dit is onze tweede nederlaag van het seizoen, dat is op zich niet slecht. Volgende week wacht Antwerp, dat wordt opnieuw een zware affiche."

"Standard heeft deze overwinning niet gestolen. We wisten dat een verplaatsing naar Luik sowieso geen gemakkelijke wedstrijd zou zijn. In de eerste helft konden we de bal niet voldoende in de ploeg houden, al scoren we wel een heel mooi doelpunt. Zo zaten we, misschien tegen de gang van het spel, opnieuw in de wedstrijd. In de tweede helft kwamen we iets beter in de wedstrijd, met wat kleine kansjes. Op het einde is er dan een discutabele fase met de fout op Jonckheere. Daar zal ieder wel zijn eigen over hebben. Dit is onze tweede nederlaag van het seizoen, dat is op zich niet slecht. Volgende week wacht Antwerp, dat wordt opnieuw een zware affiche." Mehdi Carcela (Standard): "Ik heb alles gegeven tijdens de 80 minuten die ik op het veld stond. Dat moest ook, om wat ritme op te doen. Ik zat goed in de match, we hebben goed gespeeld en ik heb me goed geamuseerd, dat is het voornaamste. Het deed goed om nog eens vol te gaan. Daarvoor zijn we allemaal voetballer geworden. Met de kleine voorsprong weet je dat de schrik erin zit om nog een tegentreffer te krijgen. Het is jammer dat we dat derde doelpunt niet scoren, maar uiteindelijk behouden we die 2-1, dat is het belangrijkste. Mijn relatie met Montanier? Voetbal speelt zich af op het veld. Na mijn prestatie vandaag zullen we elkaar alleen maar beter verstaan. Ik zal er altijd zijn om de ploeg te helpen."