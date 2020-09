LIVE: Mboyo zorgt voor snelle aansluitingstreffer tegen Standard

90+2' tweede helft, minuut 92. Het spel ligt nu om de haverklap stil. Een slotoffensief van Kortrijk zit er niet echt meer in. Standard is op weg naar de tweede plaats. . Het spel ligt nu om de haverklap stil. Een slotoffensief van Kortrijk zit er niet echt meer in. Standard is op weg naar de tweede plaats.

90+1' tweede helft, minuut 91. Rougeaux gaat nog even een opzichtig foutje maken op de snelle Balikwisha. De Kortrijk-verdediger loopt er al een tijdje opgefokt bij. Boterberg neemt beide spelers even bij zich en bedaart de gemoederen. . Rougeaux gaat nog even een opzichtig foutje maken op de snelle Balikwisha. De Kortrijk-verdediger loopt er al een tijdje opgefokt bij. Boterberg neemt beide spelers even bij zich en bedaart de gemoederen.

90' Gele kaart voor Lucas Rougeaux van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 90 Lucas Rougeaux KV Kortrijk

90' 5 minuten. . tweede helft, minuut 90. 5 minuten



87' tweede helft, minuut 87. Kortrijk steekt eigenlijk voor het eerst deze tweede helft de neus wat aan het venster. Nu is het Mboyo die de bal goed voorbrengt, maar niemand kan erbij. Komt er dan toch nog een slotoffensief van de bezoekers? . Kortrijk steekt eigenlijk voor het eerst deze tweede helft de neus wat aan het venster. Nu is het Mboyo die de bal goed voorbrengt, maar niemand kan erbij. Komt er dan toch nog een slotoffensief van de bezoekers?

84' Gele kaart voor Michiel Jonckheere van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 84 Michiel Jonckheere KV Kortrijk

84' tweede helft, minuut 84. Schwalbe Jonckheere. Uit het niets kan Kortrijk uitbreken. Selemani stuurt Jonckheere diep en de invaller gaat gretig over het been van Bodart. Boterberg trekt prompt een gele kaart wegens schwalbe voor de middenvelder. Die is het daar duidelijk niet mee eens. . Schwalbe Jonckheere Uit het niets kan Kortrijk uitbreken. Selemani stuurt Jonckheere diep en de invaller gaat gretig over het been van Bodart. Boterberg trekt prompt een gele kaart wegens schwalbe voor de middenvelder. Die is het daar duidelijk niet mee eens.

84' tweede helft, minuut 84.

83' Zweefduik Jakubech. Standard heeft ondanks een resem kansen in de tweede helft nog steeds maar een voorsprong van 1 doelpunt. Cimirot kan nog eens uithalen, maar Jakubech zweeft de bal plaatsbal goed uit zijn doel. . tweede helft, minuut 83. Zweefduik Jakubech Standard heeft ondanks een resem kansen in de tweede helft nog steeds maar een voorsprong van 1 doelpunt. Cimirot kan nog eens uithalen, maar Jakubech zweeft de bal plaatsbal goed uit zijn doel.

82' tweede helft, minuut 82. Carcela mag gaan rusten. De publiekslieveling werkte hard maar was regelmatig wat ongelukkig aan de bal. . Carcela mag gaan rusten. De publiekslieveling werkte hard maar was regelmatig wat ongelukkig aan de bal.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Standard, Jackson Muleka erin, Mehdi Carcela-González eruit wissel Mehdi Carcela-González Jackson Muleka

80' Statistiek. De doelpogingen in deze wedstrijd spreken boekdelen. Standard kwam tot 15 schoten, Kortrijk tot amper 2. . tweede helft, minuut 80. Statistiek De doelpogingen in deze wedstrijd spreken boekdelen. Standard kwam tot 15 schoten, Kortrijk tot amper 2.

80' tweede helft, minuut 80. Ondertussen krijgt Yves Vanderhaeghe een gele kaart. De Kortrijk-coach moet wellicht iets geroepen hebben richting ref Boterberg. . Ondertussen krijgt Yves Vanderhaeghe een gele kaart. De Kortrijk-coach moet wellicht iets geroepen hebben richting ref Boterberg.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KV Kortrijk, Jovan Stojanovic erin, Petar Golubovic eruit wissel Petar Golubovic Jovan Stojanovic

77' tweede helft, minuut 77. Even schrikken in Standard-defensie. Kortrijk is helemaal nergens in deze tweede helft, maar plots is het toch even schrikken in de Standard-defensie. Dewaele zwiept goed voor, Jonckheere kopt een metertje naast de rechter winkelhaak. . Even schrikken in Standard-defensie Kortrijk is helemaal nergens in deze tweede helft, maar plots is het toch even schrikken in de Standard-defensie. Dewaele zwiept goed voor, Jonckheere kopt een metertje naast de rechter winkelhaak.

77' tweede helft, minuut 77. Derijck levert zomaar in bij Carcela, die Avenatti kan bereiken. De spits draait weg van zijn belager en haalt van buiten de rechthoek hard uit. Jakubech heeft toch de nodige moeite om het schot onder controle te krijgen. . Derijck levert zomaar in bij Carcela, die Avenatti kan bereiken. De spits draait weg van zijn belager en haalt van buiten de rechthoek hard uit. Jakubech heeft toch de nodige moeite om het schot onder controle te krijgen.

75' tweede helft, minuut 75. Daar is Carcela nog eens. De nummer 10 kan op rechts doorbreken, maar trapt vanuit een scherpe hoek zelf slap op doel. Een voorzet was de betere keuze geweest. . Daar is Carcela nog eens. De nummer 10 kan op rechts doorbreken, maar trapt vanuit een scherpe hoek zelf slap op doel. Een voorzet was de betere keuze geweest.

74' tweede helft, minuut 74. Carcela werkt hard vandaag, maar overtuigen deed hij niet echt bij zijn eerste basisplek van het seizoen. De Marokkaan heeft duidelijk nog wat matchritme nodig. . Carcela werkt hard vandaag, maar overtuigen deed hij niet echt bij zijn eerste basisplek van het seizoen. De Marokkaan heeft duidelijk nog wat matchritme nodig.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Avenatti staat er nog niet lang op maar krijgt meteen een goede mogelijkheid aangeboden. Amallah speelt de Uruguayuaan aan ter hoogte van de penaltystip, maar de lange spits talmt te lang met de bal. Cimirot knalt vervolgens de aflegger van zijn spits ver over. . Avenatti staat er nog niet lang op maar krijgt meteen een goede mogelijkheid aangeboden. Amallah speelt de Uruguayuaan aan ter hoogte van de penaltystip, maar de lange spits talmt te lang met de bal. Cimirot knalt vervolgens de aflegger van zijn spits ver over.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Kortrijk, Michiel Jonckheere erin, Hannes Van der Bruggen eruit wissel Hannes Van der Bruggen Michiel Jonckheere

69' tweede helft, minuut 69. Doelpuntenmaker Oularé mag gaan rusten. De spits was niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar kon al bij al toch met een goed gevoel naar de kant. Avenatti mag helpen de zege voor de Rouches veilig te stellen. . Doelpuntenmaker Oularé mag gaan rusten. De spits was niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar kon al bij al toch met een goed gevoel naar de kant. Avenatti mag helpen de zege voor de Rouches veilig te stellen.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Standard, Felipe Avenatti erin, Obbi Oulare eruit wissel Obbi Oulare Felipe Avenatti

66' tweede helft, minuut 66. We hebben Kortrijk nog niet echt gezien in deze tweede helft, maar zolang de 2-1 op het bord blijft kan het nog alle kanten uit. . We hebben Kortrijk nog niet echt gezien in deze tweede helft, maar zolang de 2-1 op het bord blijft kan het nog alle kanten uit.

65' tweede helft, minuut 65. Standard drukt. Standard voert het tempo op. Opnieuw is Carcela de aangever, nu is Oularé het eindstation. De spits zit in een sandwich maar kan met links alsnog afdrukken. Opnieuw waait de bal (ruim) naast. Kortrijk heeft voorlopig geen antwoord in huis. . Standard drukt Standard voert het tempo op. Opnieuw is Carcela de aangever, nu is Oularé het eindstation. De spits zit in een sandwich maar kan met links alsnog afdrukken. Opnieuw waait de bal (ruim) naast. Kortrijk heeft voorlopig geen antwoord in huis.

63' tweede helft, minuut 63. Standard drukt nu toch wat door. Carcela kan na een afgebroken counter de bal toch nog tot bij Amallah spelen, die in de draai ruim naast trapt. . Standard drukt nu toch wat door. Carcela kan na een afgebroken counter de bal toch nog tot bij Amallah spelen, die in de draai ruim naast trapt.

63' tweede helft, minuut 63.

63' tweede helft, minuut 63. Applauswissel voor Pavlovic. De jonge Pavlovic mag onder luid applaus naar de kant. De linksback deed het uitstekend bij zijn debuut en heeft ongetwijfeld zieltjes gewonnen met zijn goede techniek en grote inzet. Balikwisha komt in zijn plaats. . Applauswissel voor Pavlovic De jonge Pavlovic mag onder luid applaus naar de kant. De linksback deed het uitstekend bij zijn debuut en heeft ongetwijfeld zieltjes gewonnen met zijn goede techniek en grote inzet. Balikwisha komt in zijn plaats.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Damjan Pavlovic eruit wissel Damjan Pavlovic Michel Ange Balikwisha

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Kortrijk, Faïz Selemani erin, Eric Ocansey eruit wissel Eric Ocansey Faïz Selemani

59' tweede helft, minuut 59. Oularé kraakt zijn poging. Het was even wachten maar daar is dan toch het eerste doelgevaar in deze tweede helft. Cimirot speelt Oularé goed aan, maar de spits kraakt zijn schot. Dit had een tweede doelpunt voor Oularé moeten zijn. . Oularé kraakt zijn poging Het was even wachten maar daar is dan toch het eerste doelgevaar in deze tweede helft. Cimirot speelt Oularé goed aan, maar de spits kraakt zijn schot. Dit had een tweede doelpunt voor Oularé moeten zijn.

56' tweede helft, minuut 56. Rougeaux houdt Pavlovic nadrukkelijk vast. De jonge linksback laat zich niet doen en gaat verhaal halen bij de Kortrijkse verdediger. Het is voorlopig wachten op deftig voetbal in deze tweede helft, de 6000 fans op Sclessin kunnen zich hooguit verwarmen aan de kleine opstootjes die we al zagen. Al is dat met het mooie nazomerweer niet echt nodig. . Rougeaux houdt Pavlovic nadrukkelijk vast. De jonge linksback laat zich niet doen en gaat verhaal halen bij de Kortrijkse verdediger. Het is voorlopig wachten op deftig voetbal in deze tweede helft, de 6000 fans op Sclessin kunnen zich hooguit verwarmen aan de kleine opstootjes die we al zagen. Al is dat met het mooie nazomerweer niet echt nodig.

53' tweede helft, minuut 53. Van der Bruggen werkt Cimirot neer na een stevige interventie, weliswaar op de bal. De aanvoerder van Kortrijk krijgt de fout tegen en windt zich stevig op. . Van der Bruggen werkt Cimirot neer na een stevige interventie, weliswaar op de bal. De aanvoerder van Kortrijk krijgt de fout tegen en windt zich stevig op.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Vanheusden ziet geen aanspeelopties en gaat daarom even op wandel. Hij werkt de bal uiteindelijk zelf over de zijlijn. Een mogelijkheid voor Kortrijk om wat naar voren te schuiven. . Vanheusden ziet geen aanspeelopties en gaat daarom even op wandel. Hij werkt de bal uiteindelijk zelf over de zijlijn. Een mogelijkheid voor Kortrijk om wat naar voren te schuiven.

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. Duwt Standard door in de tweede helft of keert Kortrijk de situatie nog om? . Daar gaan we weer Duwt Standard door in de tweede helft of keert Kortrijk de situatie nog om?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:47 rust, 16 uur 47. Standard leidt aan de rust. De Rouches leiden verdiend aan de rust tegen een matig Kortrijk. De thuisploeg had de bal, maar moest een halfuur wachten op een eerste doelkans via Amallah. Diezelfde Amallah scoorde niet veel later de openingstreffer vanop de stip. Oularé verdubbelde die voorsprong al snel, maar Mboyo trapte een minuut alweer de aansluitingstreffer binnen. . Standard leidt aan de rust De Rouches leiden verdiend aan de rust tegen een matig Kortrijk. De thuisploeg had de bal, maar moest een halfuur wachten op een eerste doelkans via Amallah. Diezelfde Amallah scoorde niet veel later de openingstreffer vanop de stip. Oularé verdubbelde die voorsprong al snel, maar Mboyo trapte een minuut alweer de aansluitingstreffer binnen.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. De 3 doelpunten op amper 5 minuten hebben het saaie eerste halfuur goedgemaakt. Aan het wedstrijdbeeld is wel nog niet veel veranderd. Standard heeft de bal, Kortrijk neemt weinig initiatief. . De 3 doelpunten op amper 5 minuten hebben het saaie eerste halfuur goedgemaakt. Aan het wedstrijdbeeld is wel nog niet veel veranderd. Standard heeft de bal, Kortrijk neemt weinig initiatief.

39' Gele kaart voor Kristof D'Haene van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 39 Kristof D'Haene KV Kortrijk

36' eerste helft, minuut 36. Mboyo al met de aansluiting! We zijn nog niet klaar met het noteren van het vorige doelpunt en daar staat de 2-1 al op het bord. Mboyo krijgt de bal rechts schuin voor doel en trapt goed overhoeks binnen. Het gaat hier snel op Sclessin! . Mboyo al met de aansluiting! We zijn nog niet klaar met het noteren van het vorige doelpunt en daar staat de 2-1 al op het bord. Mboyo krijgt de bal rechts schuin voor doel en trapt goed overhoeks binnen. Het gaat hier snel op Sclessin!

36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Ilombe Mboyo van KV Kortrijk. 2, 1. goal Standard KV Kortrijk 2 1

35' eerste helft, minuut 35.

35' eerste helft, minuut 35. Oularé voor de snelle 2-0. Standard voetbalt bevrijd en doet er al snel een tweede doelpunt bij. Fai stuurt Raskin diep, die zet goed voor en daar glijdt Oularé de 2-0 voorbij Jakubech. Knap doelpunt van Standard. . Oularé voor de snelle 2-0 Standard voetbalt bevrijd en doet er al snel een tweede doelpunt bij. Fai stuurt Raskin diep, die zet goed voor en daar glijdt Oularé de 2-0 voorbij Jakubech. Knap doelpunt van Standard.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Obbi Oulare van Standard. 2, 0. goal Standard KV Kortrijk 2 0

32' eerste helft, minuut 32. Kortrijk was nergens in het eerste halfuur maar moet nu wel aan de bak. Standard eist ook na de 1-0 de bal op. . Kortrijk was nergens in het eerste halfuur maar moet nu wel aan de bak. Standard eist ook na de 1-0 de bal op.

32' eerste helft, minuut 32.

31' eerste helft, minuut 31. Amallah zet Standard op voorsprong. Selim Amallah trapt de bal feilloos in de linker onderhoek. Een verdiende voorsprong voor Standard staat op het bord. . Amallah zet Standard op voorsprong Selim Amallah trapt de bal feilloos in de linker onderhoek. Een verdiende voorsprong voor Standard staat op het bord.

31' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 31 door Selim Amallah van Standard. 1, 0. penalty Standard KV Kortrijk 1 0

30' eerste helft, minuut 30. Strafschop voor de Rouches! Ocansey haalt Fai neer en scheidsrechter Boterberg aarzelt niet: penalty voor de thuisploeg! . Strafschop voor de Rouches! Ocansey haalt Fai neer en scheidsrechter Boterberg aarzelt niet: penalty voor de thuisploeg!

27' eerste helft, minuut 27. Amallah op de paal! Vlak voor het halfuur krijgen we bijna het openingsdoelpunt! Amallah wordt door Vanheusden met een schitterende bal diepgestuurd. De middenvelder neemt de bal goed aan en trapt, maar zijn schot strand net onder de kruising op de paal. Pech voor Standard! . Amallah op de paal! Vlak voor het halfuur krijgen we bijna het openingsdoelpunt! Amallah wordt door Vanheusden met een schitterende bal diepgestuurd. De middenvelder neemt de bal goed aan en trapt, maar zijn schot strand net onder de kruising op de paal. Pech voor Standard!

24' eerste helft, minuut 24. Standard begint stilaan wat meer te dreigen, maar de laatste bal komt er voorlopig niet door. Kortrijk plooit terug. . Standard begint stilaan wat meer te dreigen, maar de laatste bal komt er voorlopig niet door. Kortrijk plooit terug.

22' eerste helft, minuut 22.

20' eerste helft, minuut 20. Debutant Pavlovic scoort even goede punten met een flukse actie op links. Met enkele snelle kapbewegingen draait hij Dewaele tuureluurs. De voorzet die volgt is ook oké, al kan geen enkele rode collega zijn kop er tegen zetten. . Debutant Pavlovic scoort even goede punten met een flukse actie op links. Met enkele snelle kapbewegingen draait hij Dewaele tuureluurs. De voorzet die volgt is ook oké, al kan geen enkele rode collega zijn kop er tegen zetten.

17' eerste helft, minuut 17. Oularé met eerste kans(je). Oularé laat de eerste kans van de wedstrijd optekenen. Amallah laat de bal goed lopen voor Obbi Oularé, maar de grote spits trapt de bal in het zijnet. Dat kon beter, al zijn we blij dat we eindelijk wat doelgevaar mogen noteren. . Oularé met eerste kans(je) Oularé laat de eerste kans van de wedstrijd optekenen. Amallah laat de bal goed lopen voor Obbi Oularé, maar de grote spits trapt de bal in het zijnet. Dat kon beter, al zijn we blij dat we eindelijk wat doelgevaar mogen noteren.

15' eerste helft, minuut 15. Saai wedstrijdbegin. We zijn een kwartier bezig en hebben nog geen halve doelkans gezien. Zowel Standard als Kortrijk voetballen slordig en gaan redelijk afwachtend te werk. . Saai wedstrijdbegin We zijn een kwartier bezig en hebben nog geen halve doelkans gezien. Zowel Standard als Kortrijk voetballen slordig en gaan redelijk afwachtend te werk.

13' eerste helft, minuut 13. Terugkeer van chouchou Carcela. Het Standard-publiek is blij met de eerste basisplaats voor hun chouchou Mehdi Carcela. De nummer 10 krijgt de bal op rechts en dwingt met een afgeweken voorzet een hoekschop af. Hij wordt meteen bedankt met een luid applaus. . Terugkeer van chouchou Carcela Het Standard-publiek is blij met de eerste basisplaats voor hun chouchou Mehdi Carcela. De nummer 10 krijgt de bal op rechts en dwingt met een afgeweken voorzet een hoekschop af. Hij wordt meteen bedankt met een luid applaus.

10' eerste helft, minuut 10. Standard kan bijna uitbreken. Raskin recupereert een bal na een hoekschop voor Kortrijk en lanceert Amallah met een goede pass. De Marokkaan kan richting Jakubech stormen, maar de Kortrijkse verdediging is net op tijd ter plaatse om het gevaar onschadelijk te maken. . Standard kan bijna uitbreken. Raskin recupereert een bal na een hoekschop voor Kortrijk en lanceert Amallah met een goede pass. De Marokkaan kan richting Jakubech stormen, maar de Kortrijkse verdediging is net op tijd ter plaatse om het gevaar onschadelijk te maken.

10' eerste helft, minuut 10.

7' eerste helft, minuut 7. De wedstrijd trekt zich rustig op gang. Beide teams zijn nog even bezig aan een studieronde. Een paar kleine foutjes halen voorlopig het tempo er nog wat uit. . De wedstrijd trekt zich rustig op gang. Beide teams zijn nog even bezig aan een studieronde. Een paar kleine foutjes halen voorlopig het tempo er nog wat uit.

5' eerste helft, minuut 5. Standard verloor vorige week op het veld van OHL, maar herpakte zich deze week al met een zege tegen het bescheiden Bala Town uit Wales in de Europa League. Een goede opwarmer voor vandaag, al mag het van Kortrijk ongetwijfeld meer weerstand verwachten. . Standard verloor vorige week op het veld van OHL, maar herpakte zich deze week al met een zege tegen het bescheiden Bala Town uit Wales in de Europa League. Een goede opwarmer voor vandaag, al mag het van Kortrijk ongetwijfeld meer weerstand verwachten.

2' eerste helft, minuut 2. Link achteraan wordt de 19-jarige Pavlovic voor de leeuwen gegooid door Montanier. Het wordt uitkijken hoe hij de plek van de geschorste Gavory inneemt. . Link achteraan wordt de 19-jarige Pavlovic voor de leeuwen gegooid door Montanier. Het wordt uitkijken hoe hij de plek van de geschorste Gavory inneemt.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op Sclessin. Welke ploeg wipt over Club Brugge, Beerschot en Anderlecht naar plek 2 in de stand? . De bal rolt op Sclessin Welke ploeg wipt over Club Brugge, Beerschot en Anderlecht naar plek 2 in de stand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:55 vooraf, 15 uur 55. De spelers staan klaar in de tunnel. Onder een luide aftelklok komen ze zo dadelijk de grasmat van Sclessin opgelopen. Er zitten ongeveer zo'n 6000 geregistreerde fans op de tribunes. . De spelers staan klaar in de tunnel. Onder een luide aftelklok komen ze zo dadelijk de grasmat van Sclessin opgelopen. Er zitten ongeveer zo'n 6000 geregistreerde fans op de tribunes.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Op het spel vandaag: de 2e plaats. Zowel Standard als Kortrijk kunnen zich vandaag naar de tweede plek in de stand hijsen. Beide teams hebben 10 punten verzameld na 5 wedstrijden. De ploeg die wint zal wel nog steeds een achterstand van 5 punten hebben op de autoritaire leider Charleroi. De Carolo's schitterden voorlopig met een foutloze 18 op 18. . Op het spel vandaag: de 2e plaats Zowel Standard als Kortrijk kunnen zich vandaag naar de tweede plek in de stand hijsen. Beide teams hebben 10 punten verzameld na 5 wedstrijden. De ploeg die wint zal wel nog steeds een achterstand van 5 punten hebben op de autoritaire leider Charleroi. De Carolo's schitterden voorlopig met een foutloze 18 op 18.

15:46 vooraf, 15 uur 46. Vangt Kortrijk jackpot voor Moffi? Ondertussen gonst het van de geruchten over Terem Moffi. De spits van Kortrijk, waar coach Vanderhaeghe door blessure al eventjes niet meer op kon rekenen, zou verkocht zijn aan het Franse Lorient voor maar liefst 8 miljoen. Het is voorlopig wachten op de officiële bevestiging, maar als dat klopt is het met voorsprong de meeste lucratieve transfer uit de clubgeschiedenis. De Nigeriaan kwam dit seizoen nog maar 2 keer in actie en scoorde 1 doelpunt. Vorig seizoen kwam hij in de winter aan in Kortrijk en scoorde hij 4 goals in 7 wedstrijden. . Vangt Kortrijk jackpot voor Moffi? Ondertussen gonst het van de geruchten over Terem Moffi. De spits van Kortrijk, waar coach Vanderhaeghe door blessure al eventjes niet meer op kon rekenen, zou verkocht zijn aan het Franse Lorient voor maar liefst 8 miljoen. Het is voorlopig wachten op de officiële bevestiging, maar als dat klopt is het met voorsprong de meeste lucratieve transfer uit de clubgeschiedenis. De Nigeriaan kwam dit seizoen nog maar 2 keer in actie en scoorde 1 doelpunt. Vorig seizoen kwam hij in de winter aan in Kortrijk en scoorde hij 4 goals in 7 wedstrijden.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Kortrijk met zelfde ploeg als tegen Moeskroen. Bij Kortrijk zien we geen wijzigingen in de basiself. Coach Vanderhaeghe houdt vast aan de ploeg die vorige week Moeskroen met 3-0 opzij zette. Spits Ilombe Mboyo moet vandaag opnieuw de aanvalslinie dragen. "Petit Pélé" was dit seizoen al goed voor 2 doelpunten en 2 assists. . Kortrijk met zelfde ploeg als tegen Moeskroen Bij Kortrijk zien we geen wijzigingen in de basiself. Coach Vanderhaeghe houdt vast aan de ploeg die vorige week Moeskroen met 3-0 opzij zette. Spits Ilombe Mboyo moet vandaag opnieuw de aanvalslinie dragen. "Petit Pélé" was dit seizoen al goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:25 vooraf, 15 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:23 vooraf, 15 uur 23. Eerste basisplaats voor Carcela. Philippe Montanier moet noodgedwongen enkele wissels doorvoeren in zijn basiself. De geblesseerde Maxime Lestienne is er niet bij, net als de geschorste Gavory. Bokadi en Pavlovic komen in de ploeg. Opvallend is ook de eerste basisplaats voor Mehdi Carcela. De Marokkaan viel vorige week tegen OHL goed in en overtuigde daarme Montanier om de publiekslieveling zijn eerste stek in de basiself van het seizoen te gunnen. . Eerste basisplaats voor Carcela Philippe Montanier moet noodgedwongen enkele wissels doorvoeren in zijn basiself. De geblesseerde Maxime Lestienne is er niet bij, net als de geschorste Gavory. Bokadi en Pavlovic komen in de ploeg. Opvallend is ook de eerste basisplaats voor Mehdi Carcela. De Marokkaan viel vorige week tegen OHL goed in en overtuigde daarme Montanier om de publiekslieveling zijn eerste stek in de basiself van het seizoen te gunnen.



15:23 - Vooraf Vooraf, 15 uur 23

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Damjan Pavlovic, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Obbi Oulare, Mehdi Carcela-González Opstelling Standard Mehdi Carcela-González, Obbi Oulare, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Damjan Pavlovic, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Hannes Van der Bruggen, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Ilombe Mboyo, Eric Ocansey Opstelling KV Kortrijk Eric Ocansey, Ilombe Mboyo, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Hannes Van der Bruggen, Kristof D'Haene, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Petar Golubovic, Gilles Dewaele, Adam Jakubech