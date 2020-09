Sterk KV Oostende en afwezige VAR nekken OH Leuven

KV Oostende - OH Leuven in een notendop:

OH Leuven vloekt op de afwezige VAR

Dat lieten ze bij KVO niet aan hun hart komen. Hjulsager bleef Bese het leven zuur maken en halfweg de eerste helft was het eindelijk raak. De Hongaarse rechtsachter werd veel te makkelijk uitgespeeld, waarna Sakala zijn voet maar tegen de voorzet moest zetten om de score te openen. Tien minuten voor rust leek OHL dan langszij te komen wanneer Sowah onderuit werd gehaald in de zestien. Alleen zag Christof Dierick er geen graten in en was er opnieuw geen VAR om daar verandering in te brengen.

Sakala en Gueye zetten KVO op rozen, de tegentreffer komt te laat

KV Oostende boekt een zes op zes na een klinkende zege tegen OHL, dat de kustploeg zo naast zich moet dulden in het klassement. De thuisploeg was heer en meester in eigen huis, al weet niemand hoe de wedstrijd gelopen zou zijn als de VAR met Christof Dierick had kunnen communiceren voor de rust.

Na de pauze kreeg de minste Leuvense hoop een fikse knauw. Met een overdosis geluk wist Sakala de bal mee te nemen om oog in oog te komen met Hubert. Die had geen schijn van een kans na een knappe plaatsbal, 2-0. De trein van Oostende denderde onverminderd voort. Eerst trapte Gueye een huizenhoge kans wild naast, maar op het uur was het wel raak. Diezelfde Gueye ploegde door het middenveld en trapte het leer vanop een meter of 25 heerlijk in het zijnet.

Blessin: "Na minuut 70 ben ik kwaad op mijn team"

Jelle Bataille (KV Oostende): “Dit doet heel veel deugd en het is ook verdiend als je ziet hoe we de vorige weken hebben gespeeld. Ik ben heel trots op de ploeg en de manier waarop we spelen. OHL stond vanaf minuut één onder druk en daar zijn ze op de strafschopfase na niet onderuit gekomen. Dit systeem eist wel veel energie. Elke wedstrijd kunnen we dat langer volhouden en ik denk dat we binnen twee weken de 90 minuten op deze manier volmaken met de vingers in de neus.”

Alexander Blessin (coach KV Oostende): “Na tien minuten hadden we de wedstrijd al onder controle en zagen we een goeie en intense wedstrijd. Tot de zeventigste minuut, want vanaf dan ben ik kwaad op mijn team. Vanaf dan wilde iedereen trappen op doel en zelf nog een doelpunt meepikken, terwijl de verdediging en de doelman in de steek gelaten werden.”

Brys: "Dierick wordt in z'n blootje gezet door zijn assistent"

Marc Brys (coach OH Leuven): “Ik denk dat we een erg slechte wedstrijd achter de rug hebben. Ogenschijnlijk hebben we die ook verdiend verloren, alleen zijn er een aantal dubieuze zaken. Niet zozeer de scheidsrechter, want die had de wedstrijd goed in handen, maar een lijnrechter die een duidelijk doelpunt afkeurt en een nog duidelijkere strafschop niet vlagt. En na de pauze wil hij ook natrappen niet zien van een speler die al geel had. Christof Dierick wordt hier in z’n blootje gezet door zijn assistent. Niet meer en niet minder.”

Mathieu Maertens (OH Leuven): “Langs de ene kant denk ik dat er vandaag meer inzat, maar langs de andere kant ook niet. De eerste helft was totaal niet goed, de tweede misschien een beetje beter. In die eerste helft zijn er dan een aantal mogelijk beslissende fases, maar dat zien ze niet of de VAR werkt dan niet. Spijtig, want zo kan de wedstrijd anders verlopen. Langs de andere kant was het echt geen goeie wedstrijd van ons.”