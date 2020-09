LIVE: De VAR laat OHL in de steek aan zee

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Makhtar Gueye van KV Oostende. 3, 0. goal KV Oostende OH Leuven 3 0

58' tweede helft, minuut 58. Gueye vergeet te scoren! Vlak voor het uur lijkt Gueye te scoren en de wedstrijd op slot te doen, maar de Senegalees trapt de bal wild naast vanop een meter of vijf! . Gueye vergeet te scoren! Vlak voor het uur lijkt Gueye te scoren en de wedstrijd op slot te doen, maar de Senegalees trapt de bal wild naast vanop een meter of vijf!

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Kevin Vandendriessche eruit wissel Kevin Vandendriessche Cameron McGeehan

57' tweede helft, minuut 57. Sakala gaat erg opzichtig neer nadat hij de bal verspeelt aan Ouedraogo. Dierick grijpt ook deze keer niet in, al is dat nu wél een correcte beslissing. . Sakala gaat erg opzichtig neer nadat hij de bal verspeelt aan Ouedraogo. Dierick grijpt ook deze keer niet in, al is dat nu wél een correcte beslissing.

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij OH Leuven, Yohan Croizet erin, Barnabás Bese eruit wissel Barnabás Bese Yohan Croizet

54' tweede helft, minuut 54. Een eerste échte wissel, nadat elke coach al een geblesseerde speler heeft moeten wisselen. Yohan Croizet komt de ongelukkige Bese vervangen, die zich liet ringeloren bij de 1-0 en ook al een elleboog van Gueye moest incasseren. . Een eerste échte wissel, nadat elke coach al een geblesseerde speler heeft moeten wisselen. Yohan Croizet komt de ongelukkige Bese vervangen, die zich liet ringeloren bij de 1-0 en ook al een elleboog van Gueye moest incasseren.

51' tweede helft, minuut 51. Gueye onderschept een slechte inworp van Raemaekers en omspeelt Kotysch, maar dan is Romo goed uitgekomen om erger te voorkomen. . Gueye onderschept een slechte inworp van Raemaekers en omspeelt Kotysch, maar dan is Romo goed uitgekomen om erger te voorkomen.

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Fashion Sakala van KV Oostende. 2, 0. goal KV Oostende OH Leuven 2 0

50' tweede helft, minuut 50. Sakala met zijn tweede! KVO heeft niet lang gewacht om zijn score uit te diepen. Na nog geen 5 minuten krijgt Sakala de bal gelukkig mee en plaatst hij die heerlijk in de verste hoek. . Sakala met zijn tweede! KVO heeft niet lang gewacht om zijn score uit te diepen. Na nog geen 5 minuten krijgt Sakala de bal gelukkig mee en plaatst hij die heerlijk in de verste hoek.

47' tweede helft, minuut 47. Jelle Bataille trapt meteen stevig tegen de voet van Hubert, waardoor we ook deze helft openen met een kaart. . Jelle Bataille trapt meteen stevig tegen de voet van Hubert, waardoor we ook deze helft openen met een kaart.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt opnieuw in de Diaz Arena met twee belangrijke veranderingen. De VAR leeft terug én bij OHL staat er een nieuwe doelman tussen de palen. . De bal rolt opnieuw in de Diaz Arena met twee belangrijke veranderingen. De VAR leeft terug én bij OHL staat er een nieuwe doelman tussen de palen.

46' Gele kaart voor Jelle Bataille van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 46 Jelle Bataille KV Oostende

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:02 rust, 17 uur 02. Vervanging bij OH Leuven, Rafael Romo erin, Daniel Iversen eruit wissel Daniel Iversen Rafael Romo

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! KVO gaat rusten met een krappe, maar verdiende voorsprong. De thuisploeg zag zijn aanvalslust beloond met een makkelijke intikker van Sakala. Aan de overkant was het stiller, maar Henry zag een dot van een kans afgesnoept worden door een twijfelachtig buitenspel. Daarna zag ook Sowah een strafschop door de neus geboord omdat de VAR niet te bereiken was. . Rust! KVO gaat rusten met een krappe, maar verdiende voorsprong. De thuisploeg zag zijn aanvalslust beloond met een makkelijke intikker van Sakala. Aan de overkant was het stiller, maar Henry zag een dot van een kans afgesnoept worden door een twijfelachtig buitenspel. Daarna zag ook Sowah een strafschop door de neus geboord omdat de VAR niet te bereiken was.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Met de rust in zicht kan Xavier Mercier nog eens aanleggen. Een stevig schot, dat wel, maar doelman Hubert staat op de goeie plaats. . Met de rust in zicht kan Xavier Mercier nog eens aanleggen. Een stevig schot, dat wel, maar doelman Hubert staat op de goeie plaats.

45+1' Gele kaart voor Thibault Vlietinck van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 46 Thibault Vlietinck OH Leuven

45' eerste helft, minuut 45. Het blijft gele kaarten regenen. Vlietinck komt wel erg laat met de tackle op Ndicka. Dat zijn al vijf kaarten in de eerste helft, ook al is het geen ordinaire knokpartij. . Het blijft gele kaarten regenen. Vlietinck komt wel erg laat met de tackle op Ndicka. Dat zijn al vijf kaarten in de eerste helft, ook al is het geen ordinaire knokpartij.

42' eerste helft, minuut 42. Hjulsager sleept de bal over de achterlijn voor hij tot een voorzet komt. Een hoekschop, oordeelt Dierick, terwijl dit overduidelijk een doeltrap had moeten zijn. Op die hoekschop wordt doelman Iversen even tegen de grond gewerkt. Het zich de bezoekers niet bepaald mee. . Hjulsager sleept de bal over de achterlijn voor hij tot een voorzet komt. Een hoekschop, oordeelt Dierick, terwijl dit overduidelijk een doeltrap had moeten zijn. Op die hoekschop wordt doelman Iversen even tegen de grond gewerkt. Het zich de bezoekers niet bepaald mee.

41' Gele kaart voor Fashion Sakala van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 41 Fashion Sakala KV Oostende

40' eerste helft, minuut 40. Sakala gaat opzichtig aan Kotysch hangen en wordt dan kwaad dat hij de vrije trap tegen krijgt. De bal weggooien en roepen naar de scheidsrechter is dan het ideale recept voor een kaart. . Sakala gaat opzichtig aan Kotysch hangen en wordt dan kwaad dat hij de vrije trap tegen krijgt. De bal weggooien en roepen naar de scheidsrechter is dan het ideale recept voor een kaart.

38' eerste helft, minuut 38. Henry wordt getrakteerd op een por in de rug en dat levert ook een vrije trap op. Een meter of 35 is redelijk ver, maar David Hubert dropt de bal wel netjes in het pak. Daar blijft Kotysch liggen, terwijl Hubert wordt aangetrapt en een vrije trap meekrijgt. . Henry wordt getrakteerd op een por in de rug en dat levert ook een vrije trap op. Een meter of 35 is redelijk ver, maar David Hubert dropt de bal wel netjes in het pak. Daar blijft Kotysch liggen, terwijl Hubert wordt aangetrapt en een vrije trap meekrijgt.

36' eerste helft, minuut 36. Intussen is Robbie D'Haese naar de kant gehaald. Théo Ndicka is zijn vervanger. Waar D'Haese zich heeft geblesseerd is niet helemaal duidelijk. . Intussen is Robbie D'Haese naar de kant gehaald. Théo Ndicka is zijn vervanger. Waar D'Haese zich heeft geblesseerd is niet helemaal duidelijk.

36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Théo Ndicka Matam

34' eerste helft, minuut 34. Geen strafschop voor OHL? Sowah is sneller dan Hendry bij de bal en met een listig tikje dwingt hij de Schot tot een overtreding. Dit lijkt wel erg hard op een strafschop, maar ook deze keer is er geen VAR om dat te bevestigen. Frustrerend voor de bezoekers. . Geen strafschop voor OHL? Sowah is sneller dan Hendry bij de bal en met een listig tikje dwingt hij de Schot tot een overtreding. Dit lijkt wel erg hard op een strafschop, maar ook deze keer is er geen VAR om dat te bevestigen. Frustrerend voor de bezoekers.

32' Gele kaart voor Makhtar Gueye van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 32 Makhtar Gueye KV Oostende

32' eerste helft, minuut 32. De geteisterde Bese wordt deze keer niet met dribbels maar met een elleboog aangevallen. Makhtar Gueye is de schuldige en ook hij krijgt een geel karton onder de neus geduwd. Dat zijn al drie kaarten op een half uur. . De geteisterde Bese wordt deze keer niet met dribbels maar met een elleboog aangevallen. Makhtar Gueye is de schuldige en ook hij krijgt een geel karton onder de neus geduwd. Dat zijn al drie kaarten op een half uur.

31' eerste helft, minuut 31. Sakala houdt zijn mannetje goed af en krijgt de bal met een hakje tot bij Gueye. De Senegalees trapt vanuit een lastige hoek en wordt dan ook afgebelokt. In de herneming probeert Hjulsager het vanop afstand, maar Iversen pakt het gecentreerde schot zonder probleem. . Sakala houdt zijn mannetje goed af en krijgt de bal met een hakje tot bij Gueye. De Senegalees trapt vanuit een lastige hoek en wordt dan ook afgebelokt. In de herneming probeert Hjulsager het vanop afstand, maar Iversen pakt het gecentreerde schot zonder probleem.

29' eerste helft, minuut 29. Bij OHL beseffen ze dat ze iets meet moeten tonen. Mercier houdt de bal goed bij in de zestien en kan Sowah bijna bereiken met zijn pass, maar Theate zit niet te slapen en grijpt doortastend in. . Bij OHL beseffen ze dat ze iets meet moeten tonen. Mercier houdt de bal goed bij in de zestien en kan Sowah bijna bereiken met zijn pass, maar Theate zit niet te slapen en grijpt doortastend in.

27' eerste helft, minuut 27. Hjulsager begint aan een kopie van het doelpunt van zonet, al wordt er deze keer beter opgelet. . Hjulsager begint aan een kopie van het doelpunt van zonet, al wordt er deze keer beter opgelet.

26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende OH Leuven 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Sakala brengt KVO verdiend op voorsprong! Bese laat zich veel te makkelijk in del uren leggen door de slalom van Hjulsager. De Deen trapt de bal perfect in de voeten van Sakala, die de score vlotjes kan openen. . Sakala brengt KVO verdiend op voorsprong! Bese laat zich veel te makkelijk in del uren leggen door de slalom van Hjulsager. De Deen trapt de bal perfect in de voeten van Sakala, die de score vlotjes kan openen.

25' eerste helft, minuut 25. Ouedrago zit gevangen tussen twee KVO-aanvallers en moet dan wel een hoekschop weggeven. Daaruit heeft de thuisploeg nog niet al te veel gevaar kunnen puren. . Ouedrago zit gevangen tussen twee KVO-aanvallers en moet dan wel een hoekschop weggeven. Daaruit heeft de thuisploeg nog niet al te veel gevaar kunnen puren.

18' eerste helft, minuut 18. Henry probeert het beste te maken van een ongelukkige voorzet, maar daar kan ook de Fransman niets van maken. Zijn schampschot word vlot in veiligheid gekopt door Theate. . Henry probeert het beste te maken van een ongelukkige voorzet, maar daar kan ook de Fransman niets van maken. Zijn schampschot word vlot in veiligheid gekopt door Theate.

18' eerste helft, minuut 18. Christof Dierick beseft ook dat er geen contact is met de VAR. Zou hij de aanval anders niet hebben laten doorspelen? . Christof Dierick beseft ook dat er geen contact is met de VAR. Zou hij de aanval anders niet hebben laten doorspelen?

16' eerste helft, minuut 16. Stond Henry wel buitenspel? Thomas Henry wordt afgevlagd voor buitenspel, terwijl hij wel oog in oog stond met doelman Hubert. De herhaling toont ons dat Henry wel degelijk vanop de eigen helft lijkt te vertrekken. Is het gebrek aan VAR nu al beslissend? . Stond Henry wel buitenspel? Thomas Henry wordt afgevlagd voor buitenspel, terwijl hij wel oog in oog stond met doelman Hubert. De herhaling toont ons dat Henry wel degelijk vanop de eigen helft lijkt te vertrekken. Is het gebrek aan VAR nu al beslissend?

15' eerste helft, minuut 15. Een ingestudeerde hoekschop komt bij D'Arpino terecht. die wil de bal in het pak krullen, maar raakt het leer iets te hard. Daardoor moet Iversen de bal onder de lat gaan plukken, maar ook dat levert geen problemen op. . Een ingestudeerde hoekschop komt bij D'Arpino terecht. die wil de bal in het pak krullen, maar raakt het leer iets te hard. Daardoor moet Iversen de bal onder de lat gaan plukken, maar ook dat levert geen problemen op.

13' eerste helft, minuut 13. Gueye en Sakala staan trouwens bij elke doeltrap perfect geposteerd om OHL het uitvoetballen te beletten. Daardoor moet Iversen telkens voor de lange bal gaan. . Gueye en Sakala staan trouwens bij elke doeltrap perfect geposteerd om OHL het uitvoetballen te beletten. Daardoor moet Iversen telkens voor de lange bal gaan.

11' eerste helft, minuut 11. En in geen tijd is KVO weer aan de overkant. Gueye dwingt Raemaekers links van de grote rechthoek in de fout en ook hij komt al snel in het boekje van Christof Dierick terecht. . En in geen tijd is KVO weer aan de overkant. Gueye dwingt Raemaekers links van de grote rechthoek in de fout en ook hij komt al snel in het boekje van Christof Dierick terecht.

11' Gele kaart voor Toon Raemaekers van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 11 Toon Raemaekers OH Leuven

11' eerste helft, minuut 11. Bij gebrek aan oplossingen pakt Mercier uit met een grote brug. Die lukt vlot, maar de daaropvolgende panna gaat de mist in. . Bij gebrek aan oplossingen pakt Mercier uit met een grote brug. Die lukt vlot, maar de daaropvolgende panna gaat de mist in.

9' eerste helft, minuut 9. In de openingsfase is het toch Oostende dat de bovenhand heeft. Hiernet kreeg Gueye de bal niet tussen de palen en ook nu wordt een voorzet in hoekschop gewerkt. . In de openingsfase is het toch Oostende dat de bovenhand heeft. Hiernet kreeg Gueye de bal niet tussen de palen en ook nu wordt een voorzet in hoekschop gewerkt.

6' eerste helft, minuut 6. Bese blijft knap in balbezit, ondanks aandringen van Bataille. Ook de pass op Mercier is niet slecht, maar de Fransman mist zijn controle en speelt zo de bal kwijt. . Bese blijft knap in balbezit, ondanks aandringen van Bataille. Ook de pass op Mercier is niet slecht, maar de Fransman mist zijn controle en speelt zo de bal kwijt.

4' eerste helft, minuut 4. We zijn VAR-loos. Op dit moment is er geen communicatie tussen scheidsrechter Dierick en het VAR-busje. Laten we dan maar hopen dat het niet nodig is. . We zijn VAR-loos Op dit moment is er geen communicatie tussen scheidsrechter Dierick en het VAR-busje. Laten we dan maar hopen dat het niet nodig is.

3' eerste helft, minuut 3. Sakala trapt naast. In twee passes snelt KVO van het eigen doel naar dat aan de overkant. Gueye tikt de bal heerlijk door tot bij Sakala, die naar binnen kapt en zijn gekraakte schot uiteindelijk nog ver naast ziet schuiven. . Sakala trapt naast In twee passes snelt KVO van het eigen doel naar dat aan de overkant. Gueye tikt de bal heerlijk door tot bij Sakala, die naar binnen kapt en zijn gekraakte schot uiteindelijk nog ver naast ziet schuiven.

2' Gele kaart voor Arthur Theate van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 2 Arthur Theate KV Oostende

1' eerste helft, minuut 1. Meteen geel. We beginnen meteen met een aaneenschakeling van slechte controles. Theate wil zo'n balverlies te gretig herstellen en loopt al meteen tegen een geel karton aan. . Meteen geel We beginnen meteen met een aaneenschakeling van slechte controles. Theate wil zo'n balverlies te gretig herstellen en loopt al meteen tegen een geel karton aan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Oostende! De thuisploeg wil meteen na zijn eerste ook een tweede overwinning boeken. Aan de overkant staat OHL, dat verrassend op een zevende plek staat. . Aftrap! De bal rolt in Oostende! De thuisploeg wil meteen na zijn eerste ook een tweede overwinning boeken. Aan de overkant staat OHL, dat verrassend op een zevende plek staat.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:02 vooraf, 16 uur 02. Twee nieuwe namen bij OHL. Ook aan de overzijde draait het en zijn er geen ophefmakende wissels te bespeuren. Yohan Croizet pendelde tot nu toe tussen bank en basis en mag nu opnieuw op de bank plaatsnemen. Anderhalve meter naast hem is er plaats voor Malinov, die ook uit de basis valt. Zij worden vervangen door Mathieu Maertens en Thibault Vlietinck. . Twee nieuwe namen bij OHL Ook aan de overzijde draait het en zijn er geen ophefmakende wissels te bespeuren. Yohan Croizet pendelde tot nu toe tussen bank en basis en mag nu opnieuw op de bank plaatsnemen. Anderhalve meter naast hem is er plaats voor Malinov, die ook uit de basis valt. Zij worden vervangen door Mathieu Maertens en Thibault Vlietinck.



15:51 vooraf, 15 uur 51. Never change a winning team, tenzij het maar een beetje is. Vorig weekend boekte KVO op het veld van KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Weinig redenen dus voor Alexander Blessin om zijn elftal om te gooien. Enkel Vandendriessche verschuift van de bank naar het middenveld, McGeehan maakt dan weer de omgekeerde beweging. . Never change a winning team, tenzij het maar een beetje is Vorig weekend boekte KVO op het veld van KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Weinig redenen dus voor Alexander Blessin om zijn elftal om te gooien. Enkel Vandendriessche verschuift van de bank naar het middenveld, McGeehan maakt dan weer de omgekeerde beweging.

15:47 vooraf, 15 uur 47. OH Leuven op play-offkoers. Over een halfuur is het zover: dan kijken KVO en OHL elkaar in de ogen. Het is nog vroeg, maar na 5 speeldagen lijken de bezoekers zich relatief vlot te handhaven in de linkerkolom. Op dit moment staan de Leuvenaars op een 7e plek. KV Oostende telt 3 punten minder in het klassement, wat zich vertaalt in een 12e stek. Nog geen alarmbellen aan de kust, maar punten zijn altijd welkom. . OH Leuven op play-offkoers Over een halfuur is het zover: dan kijken KVO en OHL elkaar in de ogen. Het is nog vroeg, maar na 5 speeldagen lijken de bezoekers zich relatief vlot te handhaven in de linkerkolom. Op dit moment staan de Leuvenaars op een 7e plek. KV Oostende telt 3 punten minder in het klassement, wat zich vertaalt in een 12e stek. Nog geen alarmbellen aan de kust, maar punten zijn altijd welkom.

15:47 - Vooraf Vooraf, 15 uur 47

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Jelle Bataille, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Robbie D'Haese, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Robbie D'Haese, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Jelle Bataille, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Guillaume Hubert

Opstelling OH Leuven. Daniel Iversen, Barnabás Bese, Toon Raemaekers, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Thibault Vlietinck, David Hubert, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Kamal Sowah, David Hubert, Thibault Vlietinck, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Toon Raemaekers, Barnabás Bese, Daniel Iversen