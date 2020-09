KV Oostende boekt eerste thuiszege tegen OH Leuven

KV Oostende - OH Leuven in een notendop:

OH Leuven vloekt op de afwezige VAR

Dat lieten ze bij KVO niet aan hun hart komen. Hjulsager bleef Bese het leven zuur maken en halfweg de eerste helft was het eindelijk raak. De Hongaarse rechtsachter werd veel te makkelijk uitgespeeld, waarna Sakala zijn voet maar tegen de voorzet moest zetten om de score te openen. Tien minuten voor rust leek OHL dan langszij te komen wanneer Sowah onderuit werd gehaald in de zestien. Alleen zag Christof Dierick er geen graten in en was er opnieuw geen VAR om daar verandering in te brengen.

KV Oostende toonde meteen zijn aanvallende intenties. Spitsbroeders Gueye en Sakala kregen hun kansen niet tussen de palen getrapt, terwijl de thuisploeg de hoekschoppen aan elkaar reeg. Het antwoord van OHL leek op het kwartier te komen. Henry werd perfect gelanceerd richting doelman Hubert, maar werd onterecht afgevlagd. De VAR was onbereikbaar, dus was er van voortspelen geen sprake, tot onvrede van de bezoekers.

Sakala en Gueye zetten KVO op rozen, de tegentreffer komt te laat

Na de pauze kreeg de minste Leuvense hoop een fikse knauw. Met een overdosis geluk wist Sakala de bal mee te nemen om oog in oog te komen met Hubert. Die had geen schijn van een kans na een knappe plaatsbal, 2-0. De trein van Oostende denderde onverminderd voort. Eerst trapte Gueye een huizenhoge kans wild naast, maar op het uur was het wel raak. Diezelfde Gueye ploegde door het middenveld en trapte het leer vanop een meter of 25 heerlijk in het zijnet.

Vanaf 3-0 leek de Leuvense veer gebroken te zijn. Sakala bekroonde zijn sterke wedstrijd nog bijna met een hattrick, maar zag zijn poging tegen de paal stranden. Beetje bij beetje ging de zeestorm liggen, al was OHL niet meteen bij machte om tegen te prikken. Zo’n tien minuten voor affluiten zorgde een ingestudeerde vrije trap nog voor een eerredder, al bleek dat niet meer dan een voetnoot.

KV Oostende boekt een zes op zes na een klinkende zege tegen OHL, dat de kustploeg zo naast zich moet dulden in het klassement. De thuisploeg was heer en meester in eigen huis, al weet niemand hoe de wedstrijd gelopen zou zijn als de VAR met Christof Dierick had kunnen communiceren voor de rust.